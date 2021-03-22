РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11507 посетителей онлайн
Новости
558 11
бизнес (1586) кредит (2359) Минэкономразвития (648)

Бизнесу уже выдали доступных кредитов на сумму около 27 млрд грн, - Минэкономики

Бизнесу уже выдали доступных кредитов на сумму около 27 млрд грн, - Минэкономики

От старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 10 942 кредитов на общую сумму почти 27 млрд грн.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минэкономразвития, из общей суммы больше средств пошли на рефинансирование ранее полученных займов, а именно 13,5 млрд грн (около 50%). Еще 8,6 млрд грн предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0% (31,9%), а 4,8 млрд грн - на капитальные инвестиции.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города. ФОТО

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 573 договора на сумму 1 496 млн грн. В частности, 957 млн ​​грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. 269 ​​млн грн - это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 270 млн грн.

Также читайте: "Реально поддержать малый бизнес", – рестораторы просят законодательно урегулировать стоимость эквайринга

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 27 банками: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "БАНК АЛЬЯНС ", АО" Кредобанк ", ПАО" БАНК ВОСТОК ", АО" Райффайзен банк Аваль ", АО" ТАСкомбанк ", АО" Альфа-банк ", АО" КБ "ГЛОБУС", АО "МЕГАБАНК", АО "ПОЛИКОМБАНК", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ОТП Банк", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК", АО "ПроКредит Банк", ПАО "КБ" Аккордбанк ", АО" БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ", ОАО "МТБ БАНК" , АО "Пиреус Банк МКБ", АО "АСВИО БАНК", АО КИБ, АО МетаБанк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Хочу побачити цих щасливчиків))))
показать весь комментарий
22.03.2021 16:31
+3
А деньги которые вывел Игар Валерич из Привет Банка это ему кредит или материальная помощь?
показать весь комментарий
22.03.2021 16:32
+3
Верхушка слуги уроды и шобла на Банковой в ОП.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочу побачити цих щасливчиків))))
показать весь комментарий
22.03.2021 16:31 Ответить
Верхушка слуги уроды и шобла на Банковой в ОП.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:34 Ответить
Зайдите на журнал "Форбс". Они все там есть.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:52 Ответить
А деньги которые вывел Игар Валерич из Привет Банка это ему кредит или материальная помощь?
показать весь комментарий
22.03.2021 16:32 Ответить
Уточнение. Своему бизнесу выдали кредиты, безвозвратные.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:33 Ответить
спишут потом за счет лохтората. зебилы спонсоры этого банкета
показать весь комментарий
22.03.2021 16:34 Ответить
Цирк на дроті, а не влада!
показать весь комментарий
22.03.2021 16:35 Ответить
Всем цирк, а им счета в офшорах и хатынки на Итальянском побережье и Лазурном берегу.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:44 Ответить
Де можна подивитись на список везунчіків?
показать весь комментарий
22.03.2021 16:38 Ответить
похоже на аферу с доступным жильем
показать весь комментарий
22.03.2021 16:42 Ответить
всё равно зрада.
показать весь комментарий
22.03.2021 17:23 Ответить
 
 