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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) прокуратура (4927) россия (93015) артисты (281)

Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК

Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК

Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии". По данным прокуратуры, эти артисты выступили в оккупированном Крыму на концерте в честь открытия моста через Керченский пролив.

"Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан России квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении прокуратуры.

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СМИ опубликовали список из 23 артистов, в отношении которых открыто производство:

  • Лариса Долина
  • Дима Билан
  • Дмитрий Харатьян
  • Валерия
  • Марина Ким
  • Александр Миньков
  • Зара
  • Денис Майданов
  • Александр Скляр
  • Ольга Кормухина
  • Алена Свиридова
  • Роман Пашков
  • Олег Газманов
  • Жасмин
  • Григорий Лепс
  • Юлианна Караулова
  • Александр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас Пьеха
  • Юлия Волкова
  • Олег Шаумаров
  • Наталья Майданова
  • Руслан Тагиев

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Ранее СБУ сообщила Крым.Реалии, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.

Публичных комментариев указанных российских артистов нет.

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Топ комментарии
+9
уголовные дела нужно заводить в отношении каждой русской твари, которая посещала Крым и ОРДЛО, а не в отношении только артистов.
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22.03.2021 16:41
+7
Путлеровские безголосые фонограмщики - это понятно, а как там цапля Варнава поживает? Зелина шлюха. По-моему она тоже в Крыму подмывалась после 14-го года. Или ***** президента не в счет?
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22.03.2021 16:37
+4
Перелік "отстоя".
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22.03.2021 16:47
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Путлеровские безголосые фонограмщики - это понятно, а как там цапля Варнава поживает? Зелина шлюха. По-моему она тоже в Крыму подмывалась после 14-го года. Или ***** президента не в счет?
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22.03.2021 16:37 Ответить
Стесняюсь спросить, что это за прокуратура АРК такая?)
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22.03.2021 16:37 Ответить
Те, кто не захотели служить оккупанту и переехали в Херсонскую область.
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22.03.2021 19:10 Ответить
правильніше не зрадили присязі, а не не захотів служити окупанту.
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22.03.2021 21:59 Ответить
А против артиста путена и артиста медведева?
А против артиста шойгу?
Вообще то там ещё много артистов выступало. Или против этих артистов ссыкотно открывать дела?
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22.03.2021 16:37 Ответить
уголовные дела нужно заводить в отношении каждой русской твари, которая посещала Крым и ОРДЛО, а не в отношении только артистов.
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22.03.2021 16:41 Ответить
дик спаплюжили прізвища, якби не -ов, то можна було б і не включати, а -ов однозначно під санкції і кримінал
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22.03.2021 22:01 Ответить
Перелік "отстоя".
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22.03.2021 16:47 Ответить
И старушка Долина? На кашку видать не хватает ей, в Расее то.
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22.03.2021 16:48 Ответить
мочить хоть так кривавих окупантів на що вистачає пороху тим і бийте. ці пісняри можна казати основа основ економіки рашкі.
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22.03.2021 16:54 Ответить
Ерничать будешь на чеченбутылке...
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22.03.2021 18:55 Ответить
Не бачу в списку друга презЕдента Фєді Добронравова.
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22.03.2021 17:34 Ответить
Ну, такое...
Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3687
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22.03.2021 17:56 Ответить
Кто все эти люди? (с)
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22.03.2021 18:46 Ответить
Да не совсем и люди,скорее ляди...
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22.03.2021 18:57 Ответить
Ну за Долину,Харатьяна и Скляра еще слышал за времен совдепии,а остальные?
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22.03.2021 19:15 Ответить
..это компашка кабздона-хера александрова..- места забронированы)))
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22.03.2021 23:53 Ответить
 
 