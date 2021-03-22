Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК
Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии". По данным прокуратуры, эти артисты выступили в оккупированном Крыму на концерте в честь открытия моста через Керченский пролив.
"Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан России квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении прокуратуры.
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СМИ опубликовали список из 23 артистов, в отношении которых открыто производство:
- Лариса Долина
- Дима Билан
- Дмитрий Харатьян
- Валерия
- Марина Ким
- Александр Миньков
- Зара
- Денис Майданов
- Александр Скляр
- Ольга Кормухина
- Алена Свиридова
- Роман Пашков
- Олег Газманов
- Жасмин
- Григорий Лепс
- Юлианна Караулова
- Александр Буйнов
- Пелагея
- Стас Пьеха
- Юлия Волкова
- Олег Шаумаров
- Наталья Майданова
- Руслан Тагиев
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Ранее СБУ сообщила Крым.Реалии, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.
Публичных комментариев указанных российских артистов нет.
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А против артиста шойгу?
Вообще то там ещё много артистов выступало. Или против этих артистов ссыкотно открывать дела?