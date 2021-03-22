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Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство

Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные птицы - мертвыми нашли 12 особей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области, о новом случае смерти птиц заявил руководитель биосферного заповедника. Погибли 9 серых журавлей и 3 огаря рыжих.

Их тела должны направить на экспертизу. В исследовательском институте Харькова сейчас уже идут исследования птиц, погибших ранее.

Основной версией смерти животных следствие сейчас называет отравление зерном, которое фермеры обработали, чтобы бороться с полевыми грызунами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Птицы в Аскании-Новой погибли от крысиного яда, - Госпродпотребслужба

В полиции отмечают, что по новому факту смерти птиц возбудили еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 239 (Загрязнение или порча земель). Теперь в общем расследуют три дела.

Напомним, в первой половине января в заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. Как тогда рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко, животные отравились обработанным химикатами зерном.

В начале февраля в Государственной экологической инспекции подтвердили, что журавли умерли от отравления зерном.

Журавлей пытались кормить на территории заповедника, чтобы они оставались там и не ели за его пределами. Однако это не дало результата и случаи гибели птиц не прекратились - в феврале специалисты местного управления Госпродпотребслужбы обнаружили еще 187 мертвых птиц. Еще несколько десятков мертвых животных обнаружили 17 марта.

Также читайте: Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

Херсонская облгосадминистрация просит аграриев временно не использовать препараты для борьбы с грызунами.

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Топ комментарии
+7
Тільки паскудь може вбивати таку беззахисну красу.
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22.03.2021 16:49
+7
Паскудь, яка мільярди загрібає на експорті зерна.
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22.03.2021 16:54
+3
Кроме краснокнижных птиц, уоторіх считают, сколько обычных птиц гибнет - фазаны, куропатки, и т.п., за пределами заповедника? Гибнут птицы - далее гибнут хищники которые ими питаются - орлы, соколы. Страшно даже представить масштаб бедствия.
А на другом конце Украины, в Закарпатье, точно такое же быдло-население 2-й год подряд палит траву и попутно сжигает Долину Нарциссов https://zak.depo.ua/rus/zak/na-zakarpatti-stalasya-pozhezha-u-dolini-nartsisiv-202103211299097 ссылка
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22.03.2021 16:54
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Тільки паскудь може вбивати таку беззахисну красу.
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22.03.2021 16:49 Ответить
Паскудь, яка мільярди загрібає на експорті зерна.
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22.03.2021 16:54 Ответить
Я не пам'ятаю, щоб таке трворилось, та ще й з такою регулярністю, раніше.
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22.03.2021 17:01 Ответить
Ну так небарига, борець з олігархами, блін... Озвірівше шобло без будь-якого страху і обмежень. Їх час... Від безкарності їм вже просто дах зриває.
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22.03.2021 17:13 Ответить
Вістря Вашої критики гостре, але направлене не туди. Птахів отруюють не ті, що заробляють на експорті зерна, а місцеві фермери, які користуються ядохімікатами, в інструкціїї на які написано: "безпечно для птахів". Тут велике питання до метрологічних лабораторій, які взяли гроші за перевірку пестицидів на безпечність, але таку перевірку насправді не проводили. Корупція і безвідповідальність. Хочеться написати про бездушність, але то, нажаль, не юридичний термін.
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22.03.2021 17:18 Ответить
Не знаю ні одного фермера, який биб сам по собі. Всі працюють на якогось папіка. Формально, фермер ніби незалежний, але жорстко прив`язаний до насіння, отрутохімікатів, ринку закупівель і т.д. Тобто, фермер не має ніякого вибору, що сіяти, чим обробляти, кому продукцію здавати. Фактично, від нього мало що залежить. А тому труєне насіння то не його ні вина, ні клопіт. Що йому нав`язали, то й в землю кинув. А воно все, дійсно, контрабандне китайське гімно, без сертифікації, лабораторного аналізу і гарантій. Така в нас в державі херня твориться. Просто Асканія то проявляє, але таке всюди твориться. Скажімо, масова гибель бджіл, то вже просто звичне явище. Коли з пасіки в кілька десятків пнів за один день не залишається нічого. І за то ніхто ніколи ще не відповів. Ну а за людей, то взагалі навіть в нас і мови нема. То таке, розхідний матеріал.
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22.03.2021 17:55 Ответить
Ви все точно описали. Але виникає питання не до Вас, а до всіх. Дуже легко звинувачувати когось іншого. Знімаючи з себе будь-яку відповідальність. Чудесна фраза: "А шо я? Мені так сказали (наказали або вимусили зробити)!". Цим займаються всі, починаючи від президента і кінчаючи простою людиною. А хто буде за вас протистояти злочинним наказам? Якщо не ви, то більше нікому, але це ніхто не хоче чути, бо це заклик якщо не до боротьби, то хоча б до спротиву, Але боротьба - це клопітно сьогодні, але завтра у вас заберуть останнє, що у вас є.
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22.03.2021 18:49 Ответить
Згоден...
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22.03.2021 18:52 Ответить
Кроме краснокнижных птиц, уоторіх считают, сколько обычных птиц гибнет - фазаны, куропатки, и т.п., за пределами заповедника? Гибнут птицы - далее гибнут хищники которые ими питаются - орлы, соколы. Страшно даже представить масштаб бедствия.
А на другом конце Украины, в Закарпатье, точно такое же быдло-население 2-й год подряд палит траву и попутно сжигает Долину Нарциссов https://zak.depo.ua/rus/zak/na-zakarpatti-stalasya-pozhezha-u-dolini-nartsisiv-202103211299097 ссылка
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22.03.2021 16:54 Ответить
Чи те бидло, у якого є бізнесінтерес у цій землі, а долина йому заважає.
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22.03.2021 17:06 Ответить
Який там бізнес-інтерес у тій віддаленій "долині нарцисів". Розорати цю долину, щоб посіяти там що, ріпак? І взагалі, місцева влада дасть дозвіл?
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22.03.2021 17:29 Ответить
https://propozitsiya.com/protravlivanie-semyan-pered-posevom-osnovnoe-meropriyatie-dlya-kontrolya-bolezney
Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 4710

Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 603
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22.03.2021 17:01 Ответить
Ті падли розкидали зерно спеціально для журавлів,мишей стільки щоб зашкодили практично не буває,а от журавлі пасуться,хто там ближче з зоозахисників,спаліть нах ту пшеницю паскуді як дозріє
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22.03.2021 17:35 Ответить
Крайне печально. Основатель Аскании, барон Фальц - Фейн. Его праправнук, умер в Лихненштейне, в возрасте 107 лет, перед смертью приезжал в Асканию, сделал пожертвование. Я имею, пусть и не значительное, но отношение к роду Фальц - Фейнов, чем горжусь. Печально, что то, что создавалось трудом, и с любовью, сейчас просто просирается.
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22.03.2021 17:36 Ответить
А что там с охранной зоной ВОКРУГ заповедника?
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22.03.2021 17:52 Ответить
 
 