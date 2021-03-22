ДТП с украинским автобусом в Польше могло произойти из-за скользкой дороги, одна пострадавшая в очень тяжелом состоянии, - генконсул

Автобус с украинцами, который в Польше попал в ДТП, направлялся в сторону украинской границы. Авария могла произойти из-за плохой погоды.

Об этом рассказал генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Пять человек находятся в госпитале. Одна женщина — в тяжелом состоянии. Именно сейчас потерпевшую перевозят в Жешув, где ей будут делать операцию. Потерпевшая в очень тяжелом состоянии. У других поломанные конечности, ушибы, но их жизни ничего не угрожает. Как сообщалось утром, второй водитель автобуса, который не был за рулем, погиб. Другой водитель — находится в больнице ", — сказал Василий Павлюк.

По предварительным данным, автобус в Польше попал в ДТП из-за скользкой дороги.

"Сейчас наш консул работает в Ярославе в полиции. Также он общается с четырьмя нашими гражданами, которых отправляют в Украину. Пока следствие продолжается. Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога", — пояснил Василий Павлюк.

"Я пока не могу назвать, откуда пострадавшие. Зато скажу, что те люди, которые возвращаются сейчас в Украину, — из Черновцов и Ивано-Франковска", — добавил генконсул Украины в Люблине.

Читайте также: Украинский консул отправился на место аварии автобуса с украинцами в Польше, - МИД

Как сообщалось, минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины: 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.

Напомним, это уже вторая авария с украинским автобусом в Польше за последний месяц. 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.