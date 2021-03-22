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ДТП (7454) Польша (8149) консул (138) автобус (93) Павлюк Василий (9)

ДТП с украинским автобусом в Польше могло произойти из-за скользкой дороги, одна пострадавшая в очень тяжелом состоянии, - генконсул

ДТП с украинским автобусом в Польше могло произойти из-за скользкой дороги, одна пострадавшая в очень тяжелом состоянии, - генконсул

Автобус с украинцами, который в Польше попал в ДТП, направлялся в сторону украинской границы. Авария могла произойти из-за плохой погоды.

Об этом рассказал генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Пять человек находятся в госпитале. Одна женщина — в тяжелом состоянии. Именно сейчас потерпевшую перевозят в Жешув, где ей будут делать операцию. Потерпевшая в очень тяжелом состоянии. У других поломанные конечности, ушибы, но их жизни ничего не угрожает. Как сообщалось утром, второй водитель автобуса, который не был за рулем, погиб. Другой водитель — находится в больнице ", — сказал Василий Павлюк.

По предварительным данным, автобус в Польше попал в ДТП из-за скользкой дороги.

"Сейчас наш консул работает в Ярославе в полиции. Также он общается с четырьмя нашими гражданами, которых отправляют в Украину. Пока следствие продолжается. Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога", — пояснил Василий Павлюк.

"Я пока не могу назвать, откуда пострадавшие. Зато скажу, что те люди, которые возвращаются сейчас в Украину, — из Черновцов и Ивано-Франковска", — добавил генконсул Украины в Люблине. 

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Как сообщалось, минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины: 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.

Напомним, это уже вторая авария с украинским автобусом в Польше за последний месяц. 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

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Да не раз наблюдал как по трассе Киев ровно летят эти автобусы и в гололёд и снег, и метель за 120 так что конечно состояние дороги виновато.
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22.03.2021 17:04 Ответить
Мене один раз Євроклуб так віз!: лисий воділа спитав пасажирів "згодні добратись швидко до кордону, бо ми лише другий автобус будемо?" і погнав, тільки не сам сидів за рульом, а так трахав мізки напарнику, що в один чудовий момент ми опинились на зустрічній смузі на якійсь багаторівневій розв"язці. добре, що там не було у то момент машин, так здавали задом на свою смугу!!!
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22.03.2021 17:46 Ответить
поганому танцору і дорога слизька.
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22.03.2021 17:43 Ответить
Охереть, опять в ту же яму! Гиблое место какое-то.
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22.03.2021 22:04 Ответить
 
 