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Нафтогаз (3062) Интерпайп (27)

"Нафтогаз" отложил закупку труб на фоне скандала с завышением цен "Интерпайпом" Пинчука

Поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников



Группа "Нафтогаз" отменила закупку труб на 497 млн грн на фоне скандала с завышением цен на трубную продукцию заводами компании "Интерпайп", принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

На этот тендер заявились две компании – "Интерпайп Нико Тьюб" и "Нафтосервис". Формальным поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников.

Согласно плану закупок добывающей компании на 2021 года, новый тендер на идентичные виды трубы в сопоставимым объеме отложен на март-апрель этого года.

Напомним, в начале марта СМИ сообщили о почти 3-кратном завышении компаниями группы "Интерпайп" цен на трубную продукцию для НАК "Нафтогаз Украины" по сравнению с поставками на рынок России.

Изучением информации занялся Антимонопольный комитета по обращению нардепа Алексея Кучеренко.

В компании "Интерпайп" Виктора Пинчука опровергли обвинения в завышении цен, объяснив 3-кратную разницу в стоимости идентичных труб особым "премиальным" видом соединений, которые используются украинской госкомпанией. 
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Топ комментарии
+10
А потом все удивляются почему все олигархи-вампиры выросли в Форбс с июня прошлого года, в то время когда все в минуса уходят.
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22.03.2021 16:59
+9
ЗеДятлы, для вас задачка.
Условия задачи.
В 2013 году Пинчук занимал 353 место в списке долларовых миллиардеров по версии журнала "Форбс".
В июне 2020 года Forbes оценивал статки Пинчука в $1,4 млрд.
По версии того же журнала состояние Пинчука в марте 2021 года составило $2,5 млрд.

Вопрос для ЗеДятлов: Является ли совпадением то, что при президенте Зеленском Пинчук за один год почти в 2 раза увеличил своё состояние? И за чей счёт он его увеличил?
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22.03.2021 17:01
+6
РНБО! Аууууууууу!
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22.03.2021 16:54
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РНБО! Аууууууууу!
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22.03.2021 16:54 Ответить
НАБУ фас!
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22.03.2021 16:55 Ответить
А потом все удивляются почему все олигархи-вампиры выросли в Форбс с июня прошлого года, в то время когда все в минуса уходят.
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22.03.2021 16:59 Ответить
Тесть всё порешает!
Переговорщик хренов.....
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22.03.2021 17:01 Ответить
ЗеДятлы, для вас задачка.
Условия задачи.
В 2013 году Пинчук занимал 353 место в списке долларовых миллиардеров по версии журнала "Форбс".
В июне 2020 года Forbes оценивал статки Пинчука в $1,4 млрд.
По версии того же журнала состояние Пинчука в марте 2021 года составило $2,5 млрд.

Вопрос для ЗеДятлов: Является ли совпадением то, что при президенте Зеленском Пинчук за один год почти в 2 раза увеличил своё состояние? И за чей счёт он его увеличил?
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22.03.2021 17:01 Ответить
Я вас удивлю, но Ахметка тоже удвоил свое состояние. Странное совпадение для преЗедента, который объявил о борьбе с олигархами.
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22.03.2021 19:24 Ответить
Вы меня не удивили, по причине того, что Гудок Леонидович увеличил своё состояние ВСЕГО за один 2020 год не в 2, а в 2,7 раза. Видимо ему "борьба" борцуна с олигархами пошла в прок. Его я не упоминал т.к. статья только за зятька кучмовоза.
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22.03.2021 19:45 Ответить
Еще одна **** из племени "нищебродов"
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22.03.2021 17:03 Ответить
Уже научились прозорро обходить.
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22.03.2021 17:04 Ответить
дурилка-отвлекалка, как и типа конкурсы на должности.
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22.03.2021 17:05 Ответить
Когда-же эти шакалы-олигархи подавятся?
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22.03.2021 17:05 Ответить
9 грамм каждому.
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22.03.2021 17:06 Ответить
Н И К О Г Д А !
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22.03.2021 17:41 Ответить
Так ото-ж !
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22.03.2021 18:04 Ответить
Трубы для нефтянки могут отличатся типом резьбы (нарезают по разным стандартам). На цене это отражается, но незначительно. Разница в 3 раза - это уже явный перебор даже для нашей прогнившей насквозь страны.
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22.03.2021 19:22 Ответить
Вот за какие деньги Пинчуки покупают себе особняки в Лондоне! выкормыш Кучмы!
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22.03.2021 23:14 Ответить
зеленский пока не купиь мерседес ...
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23.03.2021 08:17 Ответить
 
 