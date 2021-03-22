"Нафтогаз" отложил закупку труб на фоне скандала с завышением цен "Интерпайпом" Пинчука

Поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников





Группа "Нафтогаз" отменила закупку труб на 497 млн грн на фоне скандала с завышением цен на трубную продукцию заводами компании "Интерпайп", принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.



Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.



На этот тендер заявились две компании – "Интерпайп Нико Тьюб" и "Нафтосервис". Формальным поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников.



Согласно плану закупок добывающей компании на 2021 года, новый тендер на идентичные виды трубы в сопоставимым объеме отложен на март-апрель этого года.



Напомним, в начале марта СМИ сообщили о почти 3-кратном завышении компаниями группы "Интерпайп" цен на трубную продукцию для НАК "Нафтогаз Украины" по сравнению с поставками на рынок России.



Изучением информации занялся Антимонопольный комитета по обращению нардепа Алексея Кучеренко.



В компании "Интерпайп" Виктора Пинчука опровергли обвинения в завышении цен, объяснив 3-кратную разницу в стоимости идентичных труб особым "премиальным" видом соединений, которые используются украинской госкомпанией.