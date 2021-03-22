К 2050 году Украине грозит дефицит питьевой воды, ее придется импортировать, - Госэкоинспекция

Концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что пресная вода - один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.

"Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - отметил Малеваный.

Глава Госэкоинспекции подчеркнул, что очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин.

"Экономя воду и убирая мусор из прибрежных полос, мы делаем вклад в общее будущее", - добавил он.

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