К 2050 году Украине грозит дефицит питьевой воды, ее придется импортировать, - Госэкоинспекция
Концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.
"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Он подчеркнул, что пресная вода - один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.
"Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - отметил Малеваный.
Глава Госэкоинспекции подчеркнул, что очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин.
"Экономя воду и убирая мусор из прибрежных полос, мы делаем вклад в общее будущее", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А через 100 лет и дышать не будет чем!
Автомийка в Стоянці зі стоком в річку Ірпінь буде тобі вдячна.
а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
Начинайте озеленение и прекращайте вырубку лесов.
Пеонерам нарубить вербовых веток и заставить повтыкать вокруг водоемов.
Сажать лищину и прочую непромышленную древесину и к 2050 году начнем экспорт воды!
Тяжело?
шляхом і просто вивести 50 % землі з обробітку,як і має бути ?
И это при том, что у ближайших соседей питьевая вода из крана течет.
Дикари в центре Европы...
ведь с них будут пить ваши дети 🤪