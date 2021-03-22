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Госэкоинспекция (147) экология (1577) вода (918) Малеваный (22)

К 2050 году Украине грозит дефицит питьевой воды, ее придется импортировать, - Госэкоинспекция

К 2050 году Украине грозит дефицит питьевой воды, ее придется импортировать, - Госэкоинспекция

Концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что пресная вода - один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.

"Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - отметил Малеваный.

Глава Госэкоинспекции подчеркнул, что очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин.

"Экономя воду и убирая мусор из прибрежных полос, мы делаем вклад в общее будущее", - добавил он.

Также читайте: Реформа государственного экологического контроля не должна усиливать регуляторное давление на бизнес, - ЕБА

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Топ комментарии
+24
а по предприятиям, сбрасывающим херню в наши реки вопросов нет?
а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
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22.03.2021 17:15
+19
откуда импортировать?) Австрия, например, наотрез отказывается импортировать свою воду из горных озер....меньше пестицидами засыпайте поля в погоне за урожаем и все будет ок
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22.03.2021 17:02
+18
врядле тут сильно кто то поумнеет
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22.03.2021 17:05
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Ого байки пошли
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22.03.2021 17:02 Ответить
после неизбежной скупки всех распаёванных полей, необходимо будет провести обратное заболачивание, ранее мелиорированных, земель...это восстановит природный баланс
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22.03.2021 17:10 Ответить
Такий великий ,сам цю казку видумав ?
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22.03.2021 18:03 Ответить
якщо ти, меліоратор, готуйся...
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22.03.2021 18:25 Ответить
Ясен - Красен, сказка еще та))) или ишак, или Падишах))
А через 100 лет и дышать не будет чем!
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22.03.2021 17:59 Ответить
откуда импортировать?) Австрия, например, наотрез отказывается импортировать свою воду из горных озер....меньше пестицидами засыпайте поля в погоне за урожаем и все будет ок
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22.03.2021 17:02 Ответить
это точно. аграрии без мозгов льют аммиак цистернами в землю и гербициды вагонами. а вся эта хрень поступает в грунтовые воды, в реки и озера. скоро ни рыбы ни животных не останется..
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22.03.2021 17:06 Ответить
В горах не буває недостатньо води, якщо не профукаєм Карпати, все буде добре.
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22.03.2021 17:42 Ответить
уже,считай, профукали. И что с карпатской воды пользы Николаеву или Харькову?
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22.03.2021 20:23 Ответить
А в Кримських горах?
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22.03.2021 21:37 Ответить
Также нужно остановить сбросы в реки вредных веществ и канализации,все в наших руках просто власть и люди сами живут одним днём.Так же нужно расчищать и восстановить малые реки и ручьи они питают большие реки.
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22.03.2021 17:46 Ответить
вы экоинспекция, сначала доживите до 2050 года а потом уж говорить будете.... к этому времени и технологии далеко вперед уйдут и у власти люди гораздо умнее будут!
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22.03.2021 17:04 Ответить
врядле тут сильно кто то поумнеет
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22.03.2021 17:05 Ответить
А главное - значительная часть "совков" к этому времени издохнет.
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22.03.2021 17:32 Ответить
очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин- какое то странное замечание.
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22.03.2021 17:04 Ответить
Ну короче, виключай кран, поки зуби чистиш.
Автомийка в Стоянці зі стоком в річку Ірпінь буде тобі вдячна.
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22.03.2021 20:33 Ответить
Из Крыма будем качать, там к тому времени набурят дырок Азовское море- Амазонка.
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22.03.2021 17:05 Ответить
Ну начорта це писатИ? Щоб крисчани реготали?
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22.03.2021 17:15 Ответить
шоб прослезились...бо у нас к 2050-му,а у них уже
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22.03.2021 17:53 Ответить
а по предприятиям, сбрасывающим херню в наши реки вопросов нет?
а про застроенную хатынками 30 метровую рекреационную зону вдоль берегов наших водоемов тоже как-то забыли ? про рыгаловки и тошниловки на набережных в городах и зоны кабаков-броварен с причалами и яхтами, перекрывшими доступ к воде..тоже молчок?
а устаревшие посудины речпортов и морпортов, теряющими мазут и соляру...туда же...
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22.03.2021 17:15 Ответить
Причем часто эти дома выводят свои канализации в реки и озера.
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22.03.2021 17:47 Ответить
так же как рыгаловки-тошниловки и прочие прибрежные кафе
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22.03.2021 17:59 Ответить
Нет, будем экспортировать воду в Европу, даже если украинцы повыздыхают.
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22.03.2021 17:15 Ответить
Та да...экология плохая...скоро москаля ни повесить...ни утопить негде будет..😃
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22.03.2021 17:25 Ответить
А хто їх топе ? ,Їх закопують ,з них добрий гумус виходить
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22.03.2021 23:45 Ответить
Крым будет поить всю Европу, как долбас кормил😁😁😁😁
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22.03.2021 17:27 Ответить
Сейчас тебя заспамят как меня выше.
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22.03.2021 17:29 Ответить
Разспамимо.
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22.03.2021 17:41 Ответить
Спс, Юр.
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22.03.2021 17:49 Ответить
І Оман видно "підкине", в вигляді приміром інвестицій.
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22.03.2021 19:17 Ответить
Ага. В целях спасения воды берега всех речек нахрен застроили и распахали.
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22.03.2021 17:28 Ответить
Якщо олігархів і напів олігархів не відірвати від України.то тут буде пустеля.
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22.03.2021 17:29 Ответить
тогда надо ещё убирать заводы, авто и глупых людей которые загрязняют природу...
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22.03.2021 17:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/483841 То нехай і далі розграбовують Україну.Заводи потрібно модернізувати,а олігархи цього не роблять.
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22.03.2021 17:42 Ответить
Десь так
До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція - Цензор.НЕТ 831
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22.03.2021 22:38 Ответить
И шо? Пересохнет Днепр? Бесконечна Вселенная и человеческая глупость. Разогнать эту контору нахер
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22.03.2021 17:30 Ответить
представь себе +5,10 градусов и пересохнет а температура повышается каждый год
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22.03.2021 17:32 Ответить
практически пересохнет. Будет цепь гнилых болот. И этот процесс уже идёт.
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22.03.2021 20:25 Ответить
Как почти во всём мире, о нефти и газе все забудут...
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22.03.2021 17:30 Ответить
те кто этого не понимают не видят глобальных изменений
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22.03.2021 17:31 Ответить
дерєкоинспекция абсолютно не нужная организация, т.к. она абсолютно не хочет выполнять свои обязанности - защищать экологию! бабки пилят ублюдки не более... маленький пример, в каждом дворе вкопаны множество шин, которые отравляют окр. среду, почву, вызывают онкологические заболевания... написал я письмо, а им пох! ДАРМОЕДЫ!
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22.03.2021 17:39 Ответить
Реки чистить надо, замуливание убирать
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22.03.2021 17:39 Ответить
Да? А у нас повінь кожен рік.
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22.03.2021 17:44 Ответить
І що,води більше стане ?
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22.03.2021 23:39 Ответить
На той час там вже скорпіони будуть жити, в барханах.
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22.03.2021 17:43 Ответить
Харе пугать!
Начинайте озеленение и прекращайте вырубку лесов.
Пеонерам нарубить вербовых веток и заставить повтыкать вокруг водоемов.
Сажать лищину и прочую непромышленную древесину и к 2050 году начнем экспорт воды!
Тяжело?
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22.03.2021 17:50 Ответить
Пеонерів вже тридцять років як нема ,хіба пенсіонєри
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22.03.2021 18:20 Ответить
Ото теперь и кацапа не на чем повесить!
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22.03.2021 18:29 Ответить
кацапа завжди знайдеться на чому повісити
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22.03.2021 23:07 Ответить
А что должно быть в воде если 95% береговой зоны рек и озер дачами и дворцами застроены.
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22.03.2021 17:51 Ответить
Этот океан поможет цивилизации справится с засухой.
До 2050 року Україні загрожує дефіцит питної води, її доведеться імпортувати, - Держекоінспекція - Цензор.НЕТ 6078
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22.03.2021 17:52 Ответить
Мариш кацапська наволоч ?
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22.03.2021 23:09 Ответить
Шо вони там курять? Кокс з Аргентини ніби не в Україну летів?
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22.03.2021 17:53 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/styler/2021-god-budet-bit-rekordy-ukraine-prognoziruyut-1614940084.html "За останні двадцять років з карти України зникло більше десяти тисяч малих річок".
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22.03.2021 17:58 Ответить
А в нас всіх річок хоч є 10000? Хєрню пишете...
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22.03.2021 21:39 Ответить
Є 23000 загальною довжиною 170000 км,а ти як думав ?
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22.03.2021 23:13 Ответить
ліси потрібно садити і буде вода,а не вирізати і бурштин рити!
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22.03.2021 17:58 Ответить
разбирайте плотины, дуралеи..Учитесь у США.
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22.03.2021 18:08 Ответить
Рівень розораності не повинен перевищувати 40-50% а в нас 90 і більше ,води в колодязях вже немає,в кого є за що буряться до другої води але і вона скоро почне виснажуватись.та скорочувати посівні площі ніхто тубільцям не дозволить
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22.03.2021 18:11 Ответить
Для не спеців - на тону зерна витрачається 500 +- кубів води,в зв'язку з ростом врожайності всі опади виносяться на формування врожаю ,на поповнення грунтових і сток лишається тільки каналізація,з чим і поздоровляю всіх співгромадян.
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22.03.2021 18:17 Ответить
Хорошие аграрии научились выращивать прекрасные урожаи на богаре.Слышали о технологияи Но -тилл,или читали Овсинского?.Даже по подсолнуху без пара и полива умудряются хорошие урожаи пшеницы и ячменя получать многие агрохолдинги..
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22.03.2021 18:56 Ответить
Іза тих ******* агрохолдингів і води нестало,ти розумієш що врожай в 12 тон кукурудзи виносить 5000-7000 м куб з гектара а це 100% опадів ? І води на поповнення грунтових вод і на сток річок просто не лишається ?
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22.03.2021 23:57 Ответить
Американцы с 20х годов сеют кукурузу по кукурузе и редко где поливают и имеют отменные урожаи.Вон на Тернопольщине до сих пор не убраны 3800 га кукурузы из-за дождей и снега.А урожайность 13 т в сухом виде.А не убрали ещё по той причине,что сушилки не справляются.У Вас совковые ,лысенковские представления о правилах выращивания.Пахота-главный враг! Иссушает землю напрочь.Натуральный степ не знает засух и деградации.Там одни и те же травы растут веками.Растительные остатки на поверхности почвы от кукурузы и сона укрывают поверхность,не дают перегреваться и иссушаться почве,дневной прогретый воздух заходит в прохладную землю и конденсируется.Это называется сухим поливом.
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23.03.2021 07:44 Ответить
Ти нормальний ? Яке тобі собаче діло до моїх врожаїв ? Хто тобе просить поради чи оцінки моїх професійних знань ? Тут розмова не про підвищення чи отримання максимальних врожаїв а про стан водних ресурсів ,майбутнє твоїх внуків і правнуків. Ти і є совок дрімучий
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24.03.2021 05:35 Ответить
В багатьох селах, Полтавщини, проблема, із питною водою, в колодязях. Поки що рятують свердловини, але вони не дешеві. В минулому році, померла річка, Лип"янка. Вмирає р. Оріль, в яку впадала Лип"янка. По прогнозам, через 10 років, не буде і Орілі, колись найчистішої річки Європи. А кому, у владі, до цього є діло? Головне, що наробили ставків, де розводять рибу, перекрили ******** все, що можна. І качають воду, із річок.
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22.03.2021 18:17 Ответить
Ориль при савке была вообще дустом с полей поражена.Сейчас на ядохимикатах не разгонишься,,а раньше было- завались.Использовали тяп -ляп и без меры.В 2003 году сено на левадах по Орили всё лето почти в воде было.Там,где пересыхала,глубина была до 3х метров.Мы всё лето купались,рыбу черепах ловили руками.Это в пределах Харьковской области.А Николаевская ,Херсонская и другие давно научились весеннюю и летние дожди собирать и использоватьГермания ввела налог на крыши,чтобы люди собирали дождевую воду в подземные хранилища и использовали для полива.Лично я дождевую воду собираю.,только емкостей маловато.Прекрасно мыться,поливать комнатные растения. Отстоялась ,отфильтровал и пользуйся.
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22.03.2021 18:52 Ответить
А може правильніше було б піти нормальним цивілізованим

шляхом і просто вивести 50 % землі з обробітку,як і має бути ?
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22.03.2021 23:26 Ответить
І чого це вдруг не разгонішся,зараз якраз використання і пестицидів і добрив на порядок виросло,від цукру вирощеного наприклад "астарта _ київ " таракани дохнуть
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22.03.2021 23:35 Ответить
Господи, решайте современные проблемы, хоть с тем же ковидом! Что вы все заглядываете и заглядываете на 100 лет вперед?!
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22.03.2021 18:31 Ответить
Другими словами - оллигархи вырубают леса, используют устаревшие пестециды запрещенные давно в Европе, истощают землю. Гробят водные, лесные и земельные рессурсы и им за это ничего нет.
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22.03.2021 18:32 Ответить
им и их детям тут не жить в конце концов, так что все у них будет хорошо
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23.03.2021 00:02 Ответить
Это тот придурок который должен охранять природу здесь вышло повонять вот за это и ответишь УРОД
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22.03.2021 18:47 Ответить
В 2050-му Крим повернуть
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22.03.2021 19:00 Ответить
Якщо не пізніше
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22.03.2021 19:08 Ответить
Если с такими темпами , как при этой врелительской власти будут и лальше уничтожать экологию, то к 2050 голу не для кого булет вообще что либо импортировать, а вообще с этими вредителями у власти ни чего не будет не вакцин не волы ни чего, все активы перенесут за границу.
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22.03.2021 19:04 Ответить
учитывая показатели рождаемости и смертности, плюс народ, который уехал, уже пакует чемоданы и только планирует это сделать, возможно оставшимся что-то и перепадет потом, но это не точно
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23.03.2021 00:05 Ответить
Мудло,ти вже всі прибережні зони прощолкав.Що не забудоване те розоране...Ото тобі залежить від кожного з нас.Тобі громадяни доручили,дали повноваження,людей,майно,кошти а ти все це просрав-розпродав,як той щур.
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22.03.2021 19:11 Ответить
Институт водных проблем и мелиорации,мне кажется,хочет денег
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22.03.2021 19:38 Ответить
може хтось спробує агрохолдинги від річок посунути?
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22.03.2021 19:44 Ответить
Коли дозріє ,береш сірники і йдеш посувати,і то не дуже ти їх злякаєш
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22.03.2021 23:30 Ответить
Госэкоинспекция готовится стать главным импортером воды, вместо выполнения своих обязанностей и недопустить,что бы это случилось в Украине
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22.03.2021 19:44 Ответить
Заявление сделано зебилом..
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22.03.2021 19:48 Ответить
Прямо как в Ливии.

И это при том, что у ближайших соседей питьевая вода из крана течет.
Дикари в центре Европы...
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22.03.2021 19:53 Ответить
Срите в реки и дальше,
ведь с них будут пить ваши дети 🤪
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22.03.2021 20:44 Ответить
 
 