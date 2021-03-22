Проезд в общественном транспорте Николаева будет осуществляться по спецпропускам, - мэр Сенкевич

Сегодня, 22 марта региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ходе заседания приняла решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук городской голова Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Предприятия, учреждения и организации должны обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета создана удобная в использовании электронная система", - уточнил он.

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