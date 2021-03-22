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Проезд в общественном транспорте Николаева будет осуществляться по спецпропускам, - мэр Сенкевич

Проезд в общественном транспорте Николаева будет осуществляться по спецпропускам, - мэр Сенкевич

Сегодня, 22 марта региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ходе заседания приняла решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук городской голова Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Предприятия, учреждения и организации должны обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета создана удобная в использовании электронная система", - уточнил он.

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завтра на роботу, спец пропуск хз коли? зевлада ***
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22.03.2021 17:13 Ответить
А с каких пор Сенкевич стал зевладой? Или сейчас можно и убийство Кенеди на зевладу вешеать?
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22.03.2021 17:36 Ответить
ты читать научись. Сенкевич пост выложил, а решения принимала региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности. Там же одни зебобики и нелохи
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22.03.2021 19:53 Ответить
Самая большая дурость
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22.03.2021 18:48 Ответить
Цей дибілізм проходили вже в Чернівцях, коли "спецперепустки" отримували тільки бюджетники, а решта добирайтися як собі хочете(
Я ніяк не второпаю, звідки скільки взялося зебілів на 1кв.м. державних установ? Їх в інкубаторах під вибори вирощували чи просто за якимось неймовірним збігом обставин зібралось в одному місці і в один час(
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22.03.2021 21:13 Ответить
 
 