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Евросоюз (16688) Шойбле (5) Шмыгаль Денис (2591)

"Членство Украины в ЕС - выигрышная ситуация не только для украинцев, но и для Германии и всего Евросоюза", - Шмыгаль - главе Бундестага Шойбле

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-служе Кабинета Министров Украины, встреча состоялась 19 марта в рамках рабочего визита правительственной команды в Германию.

Как отметил Шмыгаль, по социологическим опросам аналитического центра "Новая Европа" в сентябре 2020 года, 47% немцев поддерживает будущее членство Украины в ЕС.

"Такие цифры свидетельствует о высокой общественной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Членство Украины в ЕС - это выигрышная ситуация не только для украинского народа, но и для Германии и всего Евросоюза", - отметил Шмыгаль.

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Глава правительства также поблагодарил депутатов Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.

Премьер-министр также сообщил президенту Бундестага, что при активной поддержке немецких партнеров в Украине продолжается реформа децентрализации, которая уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и их приближения к жителям территориальных общин.

Шмыгаль поблагодарил Вольфганга Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что Украина рассматривает Северный поток-2 как геополитическую угрозу для всей Европы.

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Кроме того, премьер-министр выразил надежду, что Германия будет выполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности в рамках новой инициативы "Крымская платформа".
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Топ комментарии
+5
В Україні до влади прийшло етнічно-кримінальне угрупування. Судами в ручному режимі керує російський агент. В офісі президента із народні перемовини від імені держави веде російський агент. Міністр оборони-російський агент. В керівництві державою корумповані і люстровані злочинці і.т.д. і.т.п. Про що базікає цей ідіот?!
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22.03.2021 17:10
+5
Ээээ... А в чем выигрыш для Германии?
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22.03.2021 17:11
+3
Конечно нам бы хотелось больше европейцев, чем арабов
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22.03.2021 18:05
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В Україні до влади прийшло етнічно-кримінальне угрупування. Судами в ручному режимі керує російський агент. В офісі президента із народні перемовини від імені держави веде російський агент. Міністр оборони-російський агент. В керівництві державою корумповані і люстровані злочинці і.т.д. і.т.п. Про що базікає цей ідіот?!
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22.03.2021 17:10 Ответить
Ээээ... А в чем выигрыш для Германии?
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22.03.2021 17:11 Ответить
Кутки пошьют не только Степашке, но и всей зелени.
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22.03.2021 18:07 Ответить
Рынок сбыта, геостратегическое влияние...
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22.03.2021 18:07 Ответить
Украинский рынок и так открыт для германских товаров, причём по платежеспособности для германского бизнеса он далеко не в приоритете.
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22.03.2021 22:04 Ответить
""Членство Украины в ЕС - выигрышная ситуация не только для украинцев, но и для Германии и всего Евросоюза", - Шмыгаль "

Тому пліснява робить все для того, щоб ми туди не потрапили.
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22.03.2021 17:25 Ответить
****** понял!
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22.03.2021 17:33 Ответить
Хорошо помню, что случилось после присоединения Польши и других стран восточнее Германии. Такое ощущение будто границы Польши передвинулись.
Ну а потом чернота попёрла и от Германии осталось одно название.
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22.03.2021 17:36 Ответить
Ты себя относишь к черноте?😂🌷
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22.03.2021 17:48 Ответить
Шмигаль хоче щось німцям упаять? їм на вуха не навішаєш.
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22.03.2021 17:38 Ответить
Он делает вид, что работает...
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22.03.2021 18:13 Ответить
А пока что- вот так: мне, с биометрическим паспортом- хрена выйти покурить, из аэропорта Амстердама, а полякам- можно! И мне- обидно, по-честному!
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22.03.2021 17:38 Ответить
Чего то Шмыгали пошли какие то непонятливые - сколько раз надо намекать что нет, пока до них дойдет?Нужно четко понимать, если будет надобность, то сами придут и предложат. Или как говаривал Остап Бендер - "Ах, Ося! Мы чужие на этом празднике жизни!"
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22.03.2021 17:40 Ответить
Интересно, какая реакция будет к Зели когда Мандель скажет ему что Шмыга встречался с Шойбле?!
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22.03.2021 17:51 Ответить
ой так,там же ж того добра стількииии-є що красти!!!
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22.03.2021 18:05 Ответить
Ну и там за кражу этого добра вероятность проститься с солнышком намного больше, чем в Украине.
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22.03.2021 19:51 Ответить
Конечно нам бы хотелось больше европейцев, чем арабов
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22.03.2021 18:05 Ответить
Нищие, голодные, заразные, жадные и тупые - просто мета какое приобретение для ЕС мы сейчас.
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22.03.2021 19:50 Ответить
Введите евро для начала как в Черногории. Сколько можно людей через гривну кидать ?
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22.03.2021 21:06 Ответить
Я считаю в НАТО по любому да, в ЕС нафиг надо, лучше со скандинавами , бритами и япошками закорефанить.
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22.03.2021 21:17 Ответить
 
 