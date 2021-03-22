Причастного к издевательствам над людьми наемника РФ заочно осудили на 10 лет, - СБУ

Новоайдарский районный суд по материалам контрразведки СБУ приговорил участника террористической группировки "МГБ ЛНР", причастного к издевательствам над гражданским населением, к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

По данным оперативников и следователей СБУ, бывший пограничник в начале российской вооруженной агрессии присоединился к пророссийским террористам и обеспечивал контрольно-пропускной режим на блокпостах и ​​КПВВ, обыскивал автомобили и личные вещи граждан.

"Задокументировано, что в июле 2017 года злоумышленник незаконно задержал на КПВВ "Станица Луганская" жительницу оккупированного Луганска. У террориста вызвало подозрение то, что женщина с особыми потребностями недостаточно быстро выполняла его команды. В течение 16 суток ее незаконно удерживали в застенках так называемого "МГБ", били, запугивали, требовали признаний в якобы связях с украинскими военными и спецслужбами. Затем отпустили, не выдвинув никаких обвинений", - говорится в сообщении.

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Сейчас наемник скрывается на временно оккупированной территории Луганской области. Он объявлен в розыск за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и по ч. 1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Документирование преступной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.