Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"
По факту действий участников акции на Банковой будут новые подозрения. Уже сегодня Нацполиция их объявит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Там будут и другие подозрения. В это увидите из заявления на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, пересматривать сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - отметил Геращенко.
По словам замминистра, лицам, которые поджигали табличку, двери, разбивали окна здани ОП будут предъявлены гражданские иски о возмещении нанесенного вреда.
"У каждого будет свой состав преступления, свой объем. Тот, кто разбил окна - это один вопрос, кто поджигал двери - другой вопрос", - добавил Геращенко.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.
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- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
Дали грамоту или повысили в звании !?
А шо там по плёнкам Лероса!?
Посмотрели, наркоманом и обнальщиков поймали!?
https://www.youtube.com/watch?v=WrVbstWZjgc
Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
А нарядам поліції, що героїчно сиділи в сусідніх дворах? Чи порушення громадського порядку не було? Тоді про які підозри йде мова? А якщо порушення були, то де була поліція?
Застрелься гівняною кулею!
Svobodu Politv'yaznyam Bankovoi !
полицаи и зекоманда, отпустите Антоненка, Стерненка.. займитесь укреплением армии и здоровья нации, посадите Татарова, Портнова, Мертвечука и всех тех, кого Зеля Стогосвета обьявила спонсорами террористов и замерла в ожидании, что Байден погладит по головке.. - и "порохоботы"))) оставят найвэличнишого в покое - ковыряние в зелёном говне, потеря бесценного времени и своих ресурсов, а после ещё и "вынюхивание вашей Ылитной вони с голубого очка влады" украинцам удовольствия совсем не доставляет..(
Если Аваков тоже подозревает
Тогда уголовное дело - в студию 🤪