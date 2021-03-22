Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"

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По факту действий участников акции на Банковой будут новые подозрения. Уже сегодня Нацполиция их объявит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Там будут и другие подозрения. В это увидите из заявления на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, пересматривать сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - отметил Геращенко.

По словам замминистра, лицам, которые поджигали табличку, двери, разбивали окна здани ОП будут предъявлены гражданские иски о возмещении нанесенного вреда.

"У каждого будет свой состав преступления, свой объем. Тот, кто разбил окна - это один вопрос, кто поджигал двери - другой вопрос", - добавил Геращенко.

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Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.

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