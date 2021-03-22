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Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"

Геращенко об акции на Банковой:
Фото: Олег Богачук

По факту действий участников акции на Банковой будут новые подозрения. Уже сегодня Нацполиция их объявит.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Там будут и другие подозрения. В это увидите из заявления на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, пересматривать сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - отметил Геращенко.

По словам замминистра, лицам, которые поджигали табличку, двери, разбивали окна здани ОП будут предъявлены гражданские иски о возмещении нанесенного вреда.

"У каждого будет свой состав преступления, свой объем. Тот, кто разбил окна - это один вопрос, кто поджигал двери - другой вопрос", - добавил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван. ВИДЕО

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.

Также читайте: Задержанному под ОП предъявлены обвинения в хулиганстве. Если протестующие считали его полицейским провокатором, зачем с дракой требовали выпустить? - Геращенко. ВИДЕО

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Топ комментарии
+42
Антоха, а кто из вашс дал команду или распоряжение убрать привинтивную линию охраны ОП вашим нацгвардейцам? пушкин? Или Достоевский?
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22.03.2021 17:21
+37
а за 2 млн на уборку? разбирательство будет??? )))
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22.03.2021 17:20
+33
Тот-же, кто и писал сценарий волынским и полтавским "террористам".

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 7761
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22.03.2021 17:33
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Правила форума Совет форумчан
а за 2 млн на уборку? разбирательство будет??? )))
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22.03.2021 17:20 Ответить
- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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22.03.2021 17:38 Ответить
Антоха, а кто из вашс дал команду или распоряжение убрать привинтивную линию охраны ОП вашим нацгвардейцам? пушкин? Или Достоевский?
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22.03.2021 17:21 Ответить
Тот-же, кто и писал сценарий волынским и полтавским "террористам".

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 7761
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22.03.2021 17:33 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 9086
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22.03.2021 17:35 Ответить
Мені теж подобається!
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22.03.2021 17:53 Ответить
Там кожного дня автозаки стоять на Банковій, припаркуватись інколи немає де. І на кожному повороті наряд поліції. А під час акції опппа і нікого немає)) Це не відосики знімати - тут планувати потрібно)
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22.03.2021 17:38 Ответить
ах, какая прАВАКАція

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 2372
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22.03.2021 17:52 Ответить
Лермонтов
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22.03.2021 18:41 Ответить
Странно, стрелял Дантес, а памятник Лермонтову.
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22.03.2021 19:04 Ответить
Дантес щас бы сгодился и самое главное и на памятник не надо собираться и все были счастливы
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22.03.2021 19:08 Ответить
Провокаторов наказать по строгости и не будет такого, а это вся преступная власть? Доводят людей потом ищут в них виновных, провокаторы как всегда хоть не полиция?
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22.03.2021 17:22 Ответить
УДО теж задіяне.
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 9488

Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 508
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22.03.2021 17:41 Ответить
Хоть не путин управлял и координировал, следствие до такого не дошло, можно сериалы снимать - как поставить страну на колени и гордиться этим защищая преступников?
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22.03.2021 17:50 Ответить
Кацап, ты заблудился
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23.03.2021 01:04 Ответить
Кацапы - уехали м Януковичем, а это в основном долбаная полиция, оборотни в погонах
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23.03.2021 09:14 Ответить
А нихрена не будет,антоша,из того ,что вы задумывали)так что модешь слюной не брызгать...ермаку сегодня популярно обьяснили,что за" штурм Капитолия "вы это им не втюхаете,и что надо судить тебя с авакяном за подстрекательство толпы...и присобачить Порошенко ,к разрисовке,к табличке и т д ,вам никак не удастся )обтекай,боров.
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22.03.2021 17:26 Ответить
Здохни жирний запроданець! В суд узурпаторів.
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22.03.2021 17:27 Ответить
Антоніна -мастеріца ануслинга- гав із - за печі!
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22.03.2021 20:30 Ответить
Я вот смотрел видео с Банковой, а за спектакль кто ответит, менты ведь сами расступились, дали пройти, не мешали рисовать и бить, тихо стояли в сторонке. Режисер кто? 95 квартал или шеф Геращенка, Аваков?
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22.03.2021 17:27 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 2817
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22.03.2021 17:36 Ответить
С засланным на крышу поджигателем уже разобрались!?
Дали грамоту или повысили в звании !?
А шо там по плёнкам Лероса!?
Посмотрели, наркоманом и обнальщиков поймали!?
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22.03.2021 17:27 Ответить
Хулиганы должны ответить по закону!
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22.03.2021 17:36 Ответить
Пусть авакяна с антошей судят -пох
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22.03.2021 17:38 Ответить
в парашку
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22.03.2021 17:40 Ответить
Хулиганы ответят. А преступники должны ответить по закону?
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22.03.2021 18:18 Ответить
СНБО, по этому поводу, когда собирать будут ?
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22.03.2021 17:36 Ответить
І чи будуть підозри продажним суддям, які чинять беззаконня ???
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22.03.2021 19:15 Ответить
"СпрАВАКОВана хрінь на Банковій: все як завжди - брешуть і крадуть."

https://www.youtube.com/watch?v=WrVbstWZjgc
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22.03.2021 17:37 Ответить
главный провокатор - Нелох! на негодело будет заведено?
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22.03.2021 17:39 Ответить
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1374008135539638276 57 мин

Це якийсь треш.

Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
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22.03.2021 17:44 Ответить
А черговій зміні УДО підозра буде? Ну за того хлопа, що по криші бігав та файєр там підпалив?
А нарядам поліції, що героїчно сиділи в сусідніх дворах? Чи порушення громадського порядку не було? Тоді про які підозри йде мова? А якщо порушення були, то де була поліція?
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22.03.2021 17:45 Ответить
Антоша вы ещё буйных митингарив не видели,разнылись за графитти и стекла и ссылаетесь на Европу посмотрите там,это не по европейски и тд да там бы им спалили бы участки если из за человека пример Барселона машины витрины погромы за арест рэпэра,вот и вчера в Англии полицейским на митинге поламали ребра и руки видеоhttps://news.obozrevatel.com/tv/protestbristol-mp4.htm?_gl=1*fxwl2p*_ga*NDg5OTc3ODU0LjE1MzgzOTcyMzE.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjQyNzI1NC4xMTIuMS4xNjE2NDI3ODEwLjA.&_ga=2.97260447.1659497457.1616405539-489977854.1538397231
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22.03.2021 17:45 Ответить
ну ну європеєць ти наш,дававй давай заливай!!!
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22.03.2021 18:02 Ответить
Ти, свиня жирна, дрожи від страху, доки на тебе ще справу не відкрили. А відкриють обов'язково.
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22.03.2021 17:46 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 8233.
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22.03.2021 17:46 Ответить
Готова назва для фільму про "найвеличнішого лідера".
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23.03.2021 00:54 Ответить
А тем кто насчитал 2 000 000 на уборку, подозрение будет?
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22.03.2021 17:47 Ответить
Скорее, подозрение будет тем, кто предложил уборку за 12 тыс.
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22.03.2021 17:51 Ответить
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22.03.2021 18:44 Ответить
Методы полиции, преследовать и запугивать граждан, которые причем стали жертвами узурпаторов
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22.03.2021 17:52 Ответить
Головне на себе не вийти...а то невдобно буде))
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22.03.2021 17:53 Ответить
Антоша!
Застрелься гівняною кулею!
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22.03.2021 17:55 Ответить
Таким способом надо ловить воров и бандитов, на живца, на похоронах одного из них, а они так патриотов вылавливают, на живца, на одного-двух незаконно посаженных.... Кто пришел поддержать, того и хватают....Уроды!
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22.03.2021 17:56 Ответить
От клятий Путін яку провокацію придумав,ясно ж що найдуть російський слід та фінансування.
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22.03.2021 17:57 Ответить
правильно антоша,перекуси і за роботу! за таке потрібно карати!
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22.03.2021 18:00 Ответить
Геращенко, мы ведь это тоже не забудем! В конце пути, придется рассчитаться!
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22.03.2021 18:16 Ответить
Уж больно он "грозен", как я погляжу. Искать "след Порошенка" уже перестал или нет?
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22.03.2021 18:29 Ответить
Todi i protesti budut' dali !
Svobodu Politv'yaznyam Bankovoi !
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22.03.2021 18:47 Ответить
- тупо имитация бурной деятельности, к тому же совсем не в том направлении..
полицаи и зекоманда, отпустите Антоненка, Стерненка.. займитесь укреплением армии и здоровья нации, посадите Татарова, Портнова, Мертвечука и всех тех, кого Зеля Стогосвета обьявила спонсорами террористов и замерла в ожидании, что Байден погладит по головке.. - и "порохоботы"))) оставят найвэличнишого в покое - ковыряние в зелёном говне, потеря бесценного времени и своих ресурсов, а после ещё и "вынюхивание вашей Ылитной вони с голубого очка влады" украинцам удовольствия совсем не доставляет..(
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22.03.2021 18:56 Ответить
Всмысле отпустите? Всеобщая амнистия для угоовников?
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23.03.2021 09:03 Ответить
сейчас дурачки-аниматоры и уголовники при владе.. если, конечно, "смысл" для вас не просто слово
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23.03.2021 10:08 Ответить
Если они еще ветеранов посадят, то даже такой амебный домосед, как я, задумается, а не взять ли и мне пруток 12-й арматуры и не разбить бы какому мусору лицо, просто потому что могу, они же просто могут ветеранов и проукраинских активистов собирать пачками в СИЗО, так почему народ, который их кормит, не может их пачками за это наказавать?
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22.03.2021 18:58 Ответить
Вы все перепутали. Ветеранов и проукраинских активистов собирал пачками в СИЗО Порошенко. А Владимир Александрович всех их выпустил. Все 8 тысяч, которых посадил Порошенко
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22.03.2021 19:15 Ответить
а докази будуть, чи все як завжди ?
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22.03.2021 21:00 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 20:32 Ответить
Подозреваю что ЗЕ обосрался,
Если Аваков тоже подозревает
Тогда уголовное дело - в студию 🤪
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22.03.2021 20:41 Ответить
Аваков посмотри что тебя ждет с Антохой так вчера в Англии в Бристоле против нового закона о полиции где полиция получила свое палили полицейский участок автомобили мусорские это настоящии беспорядок а не надписи лох и двери и графитти и твое "является абсолютно недопустимым для демократического государства" так в Европе проестуют чтоб услышали а не хороводы водить как в Минске https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 22:00 Ответить
Писькограй вне подозрений?
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22.03.2021 23:06 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 8107
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23.03.2021 00:52 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 9071
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23.03.2021 08:59 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 1219
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23.03.2021 09:00 Ответить
Геращенко про акцію на Банковій: "Це буде не одна підозра, будуть і інші" - Цензор.НЕТ 1585
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23.03.2021 09:02 Ответить
 
 