Предупредительный знак установят на месте смертельных ДТП с украинскими автобусами в Польше, - представитель Гендирекции национальных дорог Блыскал
Состояние автомагистрали и дорожных знаков в месте польской трассы, где в марте произошли две аварии с украинскими пассажирскими автобусами, не вызывают вопросов.
Об этом сообщили воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт и заместитель директора по управлению дорогами и мостами отдела Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Подкарпатского воеводства Мариуш Блыскал во время совместной пресс-конференции в Жешуве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Ленярт, первый вопрос, который возникает после второго подряд ДТП с украинским автобусом в этом месте, касается безопасности на этом участке автомагистрали A4. По словам воеводы, по этому поводу она консультировалась с министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком и руководством GDDKiA, и на этом участке автодороги службы, отвечающие за ее состояние и безопасность, провели проверку.
"После первой катастрофы с автобусом две недели назад GDDKiA вместе с полицией провела проверку в этом месте, и было определено, что правильность дорожных обозначений в этом месте не вызывает никаких сомнений", - подчеркнула Ленярт.
Представитель GDDKiA в Подкарпатском воеводстве Мариуш Блыскал сообщил, что после первой аварии, которая произошла 6 марта, дорожные службы полностью восстановили поврежденные элементы инфраструктуры. Он также отметил, что в эту ночь на месте ДТП дорожное покрытие было мокрым, но гололеда не было.
По словам Блыскала, после первой аварии и детального осмотра места катастрофы принято решение об установке в этом месте автомагистрали предупредительного знака.
"На этой неделе будет подготовлен проект организации движения, и в течение недели этот знак будет установлен", - заверил чиновник.
В свою очередь заместитель коменданта пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дрыняк отметил, что спасатели появились на месте катастрофы уже через несколько минут. Операция по извлечению пострадавших из деформированного автобуса продолжалась почти час, к ней привлекались около ста спасателей.
Напомним, в ночь на 22 марта потерпел крушение автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. В нем находилось 10 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП водитель, который не находился за рулем, погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным полиции, автобус по неустановленным причинам резко съехал с дороги, наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный ров.
В ночь на 6 марта на том же месте потерпел крушение украинский автобус, в котором ехали 57 человек. Транспортное средство также наехало на отбойник и упал в ров. Тогда погибли пять украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести. По состоянию на 22 марта, в больницах воеводства еще остаются четверо постадавших в этой аварии, из них двое в критическом состоянии.
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Я считаю, что тут попросту просчет инженера при проэктировании заезда на паркинг
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Чтоб понятно было, после первого дтп, поляки поставили ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ОТБОЙНИК, КАК И БЫЛ ДО ПЕРВОГО ДТП, ну то есть автобус, пробивает отбойник, логично предположить, что он слабый, нужно усилить... Но нет, ставим такой же... Результат очевиден, следующий автобус пробивает отбойник...
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Испанцы и румыны гоняют на грузовиках быстрее всех в европе... У украинцев в основном грузовик едет 82-89... У испанцев и румынов... До 96... Я уверен статистика дтп по другим национальнасям, более актуальна в районе границ с их странами
Я видел однажды, как женщина растерялась и въехала просто в центр отбойника на съезде, австрийка, трезвая, просто растерялась.
Еще раз, это МОП Кашице, последний паркинг перед украинской границей, там большинство, если не все, водители украинцы... Так что вести статистику национальностей это не просто не корректно в этом случае, это своего рода идиотизм... С таким успехом, можно сказать, что на трассе киев чоп большинство дтп совершают украинцы, а значит украинцы - самые плохие водители... Только вот в европе в грузоперевозках международных, больше всего водителей именно украинцы... То есть были бы украинцы такими плохими водителями, нас бы просто не брали на работу.
Кстати переход на личности, это то момент, когда у тебя не осталось больше аргументов.
Да, я работаю водителем, я профессионал, я зарабатываю по 2 к евро в месяц, у меня удобный график, 4 отпуска по месяцу в год... Квартира во львове хорошая машина, удобное кресло, а ты и дальше пиши комменты за деньги
А ну и... Еще одно маленькое но... Метамфетамин... Тот что нюхают,... Так вот он улучшает реакцию и ускоряет работу мозга... Проблема метамфетамина заключается в зависимости... А не в том что после приема херово рулится... Мет был разработан для солдат, для повышения их выносливости и боеготовности... Ну, это так, чисто ликбез...
А вот синька... Это зло... Бухой за рулем... Точно убийца..
Правую сторону, а потом не успели вернутся
На свою полосу. (Может новигация сводит)?
Но я тебе привел пример, что в аналогичном месте в австрии на моих глазах женщина на скорости километров 30 въехала в торец разделителиного отбойника на съезде с автобана в районе gewerbepark Stadlau (Wien)
Вот тебе еще история мой сотрудник, австриец,ехал с работы ночью на легковом авто уснул за рулем, и вылетел с автобана на обочину.
Дальше, в Италии в районе города Варезе, итальянец на легковушке прям передо мной, смотрел влево на кольце и убедившись, что слева нет машин совершил въезд на кольцо, почему он не смотрел в это время вперед непонятно, но, в тот момент стоящая перед ним машина, остановилась, и итальянец со всего размаху влупил в ее зад.
Дальше : ситуация в нидерландах, тригрузовика двигались по автобану, в этот момент с прилегающей дороги вклинилась машина, первый грузовик нажал на тормоз, второйв него въехали от удара задний развернуло, по средней полосе в тот момент двигался тяжеловоз, который не успел остановиться, и наехал на вторую машину.
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Ошибочно приплетать сюда национальность водителя, так как статистически, в голландии попадают в дтп чаще голландцы, в австрии австрийцы, а в районе украинской границы, на автобане, который ведет только в украину... Естественно украинцы