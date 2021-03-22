Предупредительный знак установят на месте смертельных ДТП с украинскими автобусами в Польше, - представитель Гендирекции национальных дорог Блыскал

Состояние автомагистрали и дорожных знаков в месте польской трассы, где в марте произошли две аварии с украинскими пассажирскими автобусами, не вызывают вопросов.

Об этом сообщили воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт и заместитель директора по управлению дорогами и мостами отдела Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Подкарпатского воеводства Мариуш Блыскал во время совместной пресс-конференции в Жешуве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Ленярт, первый вопрос, который возникает после второго подряд ДТП с украинским автобусом в этом месте, касается безопасности на этом участке автомагистрали A4. По словам воеводы, по этому поводу она консультировалась с министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком и руководством GDDKiA, и на этом участке автодороги службы, отвечающие за ее состояние и безопасность, провели проверку.

"После первой катастрофы с автобусом две недели назад GDDKiA вместе с полицией провела проверку в этом месте, и было определено, что правильность дорожных обозначений в этом месте не вызывает никаких сомнений", - подчеркнула Ленярт.

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Представитель GDDKiA в Подкарпатском воеводстве Мариуш Блыскал сообщил, что после первой аварии, которая произошла 6 марта, дорожные службы полностью восстановили поврежденные элементы инфраструктуры. Он также отметил, что в эту ночь на месте ДТП дорожное покрытие было мокрым, но гололеда не было.

По словам Блыскала, после первой аварии и детального осмотра места катастрофы принято решение об установке в этом месте автомагистрали предупредительного знака.

"На этой неделе будет подготовлен проект организации движения, и в течение недели этот знак будет установлен", - заверил чиновник.

В свою очередь заместитель коменданта пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дрыняк отметил, что спасатели появились на месте катастрофы уже через несколько минут. Операция по извлечению пострадавших из деформированного автобуса продолжалась почти час, к ней привлекались около ста спасателей.

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Напомним, в ночь на 22 марта потерпел крушение автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. В нем находилось 10 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП водитель, который не находился за рулем, погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным полиции, автобус по неустановленным причинам резко съехал с дороги, наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный ров.

В ночь на 6 марта на том же месте потерпел крушение украинский автобус, в котором ехали 57 человек. Транспортное средство также наехало на отбойник и упал в ров. Тогда погибли пять украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести. По состоянию на 22 марта, в больницах воеводства еще остаются четверо постадавших в этой аварии, из них двое в критическом состоянии.