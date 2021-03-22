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ДТП (7454) Польша (8149) автобус (93)

Предупредительный знак установят на месте смертельных ДТП с украинскими автобусами в Польше, - представитель Гендирекции национальных дорог Блыскал

Предупредительный знак установят на месте смертельных ДТП с украинскими автобусами в Польше, - представитель Гендирекции национальных дорог Блыскал

Состояние автомагистрали и дорожных знаков в месте польской трассы, где в марте произошли две аварии с украинскими пассажирскими автобусами, не вызывают вопросов.

Об этом сообщили воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт и заместитель директора по управлению дорогами и мостами отдела Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Подкарпатского воеводства Мариуш Блыскал во время совместной пресс-конференции в Жешуве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Ленярт, первый вопрос, который возникает после второго подряд ДТП с украинским автобусом в этом месте, касается безопасности на этом участке автомагистрали A4. По словам воеводы, по этому поводу она консультировалась с министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком и руководством GDDKiA, и на этом участке автодороги службы, отвечающие за ее состояние и безопасность, провели проверку.

"После первой катастрофы с автобусом две недели назад GDDKiA вместе с полицией провела проверку в этом месте, и было определено, что правильность дорожных обозначений в этом месте не вызывает никаких сомнений", - подчеркнула Ленярт.

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Представитель GDDKiA в Подкарпатском воеводстве Мариуш Блыскал сообщил, что после первой аварии, которая произошла 6 марта, дорожные службы полностью восстановили поврежденные элементы инфраструктуры. Он также отметил, что в эту ночь на месте ДТП дорожное покрытие было мокрым, но гололеда не было.

По словам Блыскала, после первой аварии и детального осмотра места катастрофы принято решение об установке в этом месте автомагистрали предупредительного знака.

"На этой неделе будет подготовлен проект организации движения, и в течение недели этот знак будет установлен", - заверил чиновник.

В свою очередь заместитель коменданта пожарной службы Подкарпатского воеводства Даниэль Дрыняк отметил, что спасатели появились на месте катастрофы уже через несколько минут. Операция по извлечению пострадавших из деформированного автобуса продолжалась почти час, к ней привлекались около ста спасателей.

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Напомним, в ночь на 22 марта потерпел крушение автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. В нем находилось 10 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП водитель, который не находился за рулем, погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным полиции, автобус по неустановленным причинам резко съехал с дороги, наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный ров.

В ночь на 6 марта на том же месте потерпел крушение украинский автобус, в котором ехали 57 человек. Транспортное средство также наехало на отбойник и упал в ров. Тогда погибли пять украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести. По состоянию на 22 марта, в больницах воеводства еще остаются четверо постадавших в этой аварии, из них двое в критическом состоянии.

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Топ комментарии
+5
дополнительный знак для украинских водителей. все остальные проезжают этот участок нормально.
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22.03.2021 18:28
+3
Поедь посмотри, как там безопасно... Тоже мне.. Умный нашелся
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22.03.2021 19:31
+2
а може краще позасипати оті кратери?
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22.03.2021 17:59
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а може краще позасипати оті кратери?
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22.03.2021 17:59 Ответить
Вообще бессмысленная дыра в клумбе... Без нее небыло бы и жертв!
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22.03.2021 19:32 Ответить
не факт, бо тоді бус би ще міг протаранить ще якусь тачку. питання, чого лише українські туди вплигують
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22.03.2021 20:11 Ответить
Я к тому, что в германии ниразу не видел дыры за отбойником на повороте, или во франции... Я работаю на грузовике, есличо... Так вот когда я 4 дня назад возвращался в украину, чисто случайно заехал на этот паркинг... Ииии сразу все стало понятно... Если бы там была клумба, сплошняком, как в германии, автобус снес бы отбойник и завяз бы в земле, ну или накрайняк выехал на встречку выезда с паркинга... Водитель снеся отбрйник даже если бы он уснул, смог бы проснуться и за 50 м нажать тормоз, сбросить скорость, но он банально упал в яму. Там просто без шансов исправить ситуацию...
Я считаю, что тут попросту просчет инженера при проэктировании заезда на паркинг
...
Чтоб понятно было, после первого дтп, поляки поставили ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ОТБОЙНИК, КАК И БЫЛ ДО ПЕРВОГО ДТП, ну то есть автобус, пробивает отбойник, логично предположить, что он слабый, нужно усилить... Но нет, ставим такой же... Результат очевиден, следующий автобус пробивает отбойник...
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22.03.2021 22:24 Ответить
т.е. вьілет за через лужок на встречку бьіло бьі лучше? капец, я надеюсь, что водила из тебя лучше, чем мьіслитель. бо я в шоці.
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22.03.2021 23:02 Ответить
У треугольника, три стороны, вылет на встречку, подразумевает вылет через 50 метров мокрой земли, и еще один отбойник, да, на встречку, но там встречная полоса, это выезд с паркинга, где скорость встречного потока, очень маленькая, 25-30 кмч, далее, это выезд не лоб в лоб, а перпендикулярно движения, что явно, гораздо безопаснее, чем упасть в эту яму, так как уже понятно, что падение в яму черевато жертвамив общем, я не хочу больше с тобой спорить, хочешь, поедь посмотри на то место и самвсе поймешь, я там был и видел, что яма посреди клумбы, это и есть причина жертв в двух трагедиях. Даже если водитель абсолютно трезв и заехал на гололед, то его понесет в яму... А тут, как мне кажется, так и произошло... То, что водитель виноват, это 100% он не выбрал безопасную скорость, но, яма не оставила ни одного шанса на исправление ошибки - вот, что я пытаюсь донести... Что пристроительстве дорог нужно учитывать в том числе и этот факт. Еще раз: немцы строят ровные клумбы в таком месте, французы поднимают клумбу на 50-70 см, поляки оставили яму глубиной больше трех метров... Как считаешь, что безопаснее?
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23.03.2021 08:11 Ответить
дополнительный знак для украинских водителей. все остальные проезжают этот участок нормально.
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22.03.2021 18:28 Ответить
Поедь посмотри, как там безопасно... Тоже мне.. Умный нашелся
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22.03.2021 19:31 Ответить
у тебе є данні про інших там убившихся, окрім українців? інколи менталітетний фактор несе головне навнтаження.
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22.03.2021 20:12 Ответить
Это паркинг перед украинско польской границей... Какие блин еще там водители могут быть? Немцы? Французы?
...
Испанцы и румыны гоняют на грузовиках быстрее всех в европе... У украинцев в основном грузовик едет 82-89... У испанцев и румынов... До 96... Я уверен статистика дтп по другим национальнасям, более актуальна в районе границ с их странами
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22.03.2021 22:28 Ответить
тьі хотел сказать, что утебя нет єтой статистики. но зачем тьі простое слово нет загадил в такой огромньій когнитивно-дисонансньій классический узкомосзгльій ответ классического узкого?
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22.03.2021 22:52 Ответить
Я не веду статистику дтп, но работа позволяет видеть проишествия во многих странах, я не смотрю на номера, я просто вижу результаты человеческих ошибок, кто то уснул за рулем, кто то (чаще всего) не выбрал безопасной дистанции, безопасной скорости, кто то пострадал от лопнувшего колеса, кто то просто, банально решил припарковаться правой стороной на обочине, но не подумал, что земля вомнется и прилег на бок, кого то подрезали... Я не веду учета по национальности водителей, просто вижу, что человеческий фактор присутствует во всех дтп
Я видел однажды, как женщина растерялась и въехала просто в центр отбойника на съезде, австрийка, трезвая, просто растерялась.
Еще раз, это МОП Кашице, последний паркинг перед украинской границей, там большинство, если не все, водители украинцы... Так что вести статистику национальностей это не просто не корректно в этом случае, это своего рода идиотизм... С таким успехом, можно сказать, что на трассе киев чоп большинство дтп совершают украинцы, а значит украинцы - самые плохие водители... Только вот в европе в грузоперевозках международных, больше всего водителей именно украинцы... То есть были бы украинцы такими плохими водителями, нас бы просто не брали на работу.
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23.03.2021 08:28 Ответить
ага и поєтому тьі загаживаешь ефир всяким триндежем не по теме.
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23.03.2021 08:58 Ответить
Так, бідний ти бідний, довелось тобі все це прочитати, ну ходи, дам тобі медаль, за героїчне читання загаженого ефіру... От скажи, я нашо тоді ти кожним наступним реченням попросту накидуєш гівна на вентилятор? Я от наприклад маю відпустку, можу тобі писати оповідання, а ти такий зайнятий, що навіть не можеш скачати нормальну розкладку на клавіатуру... Писав українською... Пиши далі, я прекрасно тебе розумію
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23.03.2021 10:26 Ответить
хаха, а чого ти думаєш, що я то читаю? максимум перше речення - у ньому немає відповіді на просте питання. так нашо читати далі брєд якогось дальнобоя?
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23.03.2021 10:33 Ответить
Я не дальнобойщик, я водитель грузового автомобиля... Это разные категории людей, я расцениваю свое занятие как работу а не как стиль жизни.
Кстати переход на личности, это то момент, когда у тебя не осталось больше аргументов.
Да, я работаю водителем, я профессионал, я зарабатываю по 2 к евро в месяц, у меня удобный график, 4 отпуска по месяцу в год... Квартира во львове хорошая машина, удобное кресло, а ты и дальше пиши комменты за деньги
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23.03.2021 10:43 Ответить
та похер, кто тьі. тьі не можешь ответить на вопрос, а мелешь бред как баба на базаре.
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23.03.2021 10:45 Ответить
Ну, напрасно ты не читаешь, я отвечаю тебе конструктивно, а ты успеваешь насрать в каждой теме на цензоре и переходишь на личности. У тебя все дибилы: дети провалившиеся под лед, люди переходящие улицы.. Все вокруг один ты молодец, пишущий из под немецкого флажка
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23.03.2021 10:58 Ответить
ну если тьі считаешь себя конструктивньім, совсем не означает, что єто так и есть. но самого себя хвалить тебе никто не запрещает
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23.03.2021 11:03 Ответить
Я обязательно учту твою критику в мой адрес, но я бы хотел, чтоб ты записал все это немецким языком, в свободной форме, на листочке бумаги в любом общественном туалете, сбросишь потом координаты, я обязательно приеду подтереться твоим мнением
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23.03.2021 11:08 Ответить
хаха, "я бежал за вами два дня, чтобьі сказать, как вьі мне безразличньі". посмотри фильм, тебе пойдет на пользу.
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23.03.2021 11:15 Ответить
имеется: дорога, две аварии "одной национальности", инфьі об авариях "других национальностей" ,т.е. вообще о других авариях, у тебя нет. те. условно получается, что олени только украинские. так какая разница, что тьі там видел, когда ездил, другие едут и не бьются! и тьі єто уже второй день понять не можешь, мусоришь в коментах, изображая из себя специалиста. ****** тьі, а не конструктив. одна авария - случайность, две - уже закономерность, и закономерность похоже связана со страной-производителем оленей. поєтому вполне логично ставить табличку с украинским флагом в добавок.
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23.03.2021 11:11 Ответить
Главное, чтоб заснувший (бухой\нанюханый\свой вариант) водила этот знак заметил...
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22.03.2021 18:33 Ответить
Да да, украинцы все нанюханые за рулем... Мы без этого даже не садимся за руль...
А ну и... Еще одно маленькое но... Метамфетамин... Тот что нюхают,... Так вот он улучшает реакцию и ускоряет работу мозга... Проблема метамфетамина заключается в зависимости... А не в том что после приема херово рулится... Мет был разработан для солдат, для повышения их выносливости и боеготовности... Ну, это так, чисто ликбез...
А вот синька... Это зло... Бухой за рулем... Точно убийца..
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22.03.2021 22:36 Ответить
Я не говорю, что водила был нанюханый, может просто уставший. ИМХО тут надо другие меры принимать, а именно ужесточать контроль за водителями.
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23.03.2021 11:22 Ответить
Ну, там и так есть тахограф, обмануть его достаточно тяжело, а главное :уголовно наказуемо
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23.03.2021 11:33 Ответить
По не понятным причинам 2 водителя приняли
Правую сторону, а потом не успели вернутся
На свою полосу. (Может новигация сводит)?
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23.03.2021 00:55 Ответить
усі то роблять одні українські олені не можуть.
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23.03.2021 08:59 Ответить
Что ты заладил... Кто усі? Там нет других водителей кроме украинцев... Никто кроме украинцев туда не едет... Это не паркинг на автобане в центре европы... Это паркинг перед переходом на украинскую територию, следующий паркинг после этого, уже место регистрации грузового транспорта. А еще через 4 км таможня! Потому водители заезжают на паркинг, чтоб люди сходили в туалет, так как на границе приходится стоять по 6 часов просто в очереди на автобане, и туалетов там просто нет
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23.03.2021 10:37 Ответить
повтор питання ще раз для особливо обдарованого крутиля баранки: у тебе є інфа про інші аварії на тому ж місці, окрім "українських"?
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23.03.2021 11:13 Ответить
Еще раз... Там кроме украинцев, никто не ездит... Туда не едут румынские автобусы, так как это дорога не в румынию, а в украину
Но я тебе привел пример, что в аналогичном месте в австрии на моих глазах женщина на скорости километров 30 въехала в торец разделителиного отбойника на съезде с автобана в районе gewerbepark Stadlau (Wien)
Вот тебе еще история мой сотрудник, австриец,ехал с работы ночью на легковом авто уснул за рулем, и вылетел с автобана на обочину.
Дальше, в Италии в районе города Варезе, итальянец на легковушке прям передо мной, смотрел влево на кольце и убедившись, что слева нет машин совершил въезд на кольцо, почему он не смотрел в это время вперед непонятно, но, в тот момент стоящая перед ним машина, остановилась, и итальянец со всего размаху влупил в ее зад.
Дальше : ситуация в нидерландах, тригрузовика двигались по автобану, в этот момент с прилегающей дороги вклинилась машина, первый грузовик нажал на тормоз, второйв него въехали от удара задний развернуло, по средней полосе в тот момент двигался тяжеловоз, который не успел остановиться, и наехал на вторую машину.

...
Ошибочно приплетать сюда национальность водителя, так как статистически, в голландии попадают в дтп чаще голландцы, в австрии австрийцы, а в районе украинской границы, на автобане, который ведет только в украину... Естественно украинцы
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23.03.2021 11:31 Ответить
ти ще раз підтвердив, що там табличку треба з українським прапором.
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23.03.2021 11:46 Ответить
Что угодно, лишь бы люди не гибли. Даже если твой шовинистический совет будет способен предотвратить гибель людей, то может и так.
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23.03.2021 11:52 Ответить
Возможно, просто новопостроенный паркинг, но скорее всего, просто не рассчитывают скорость, там стоит знак 40 на съезд... Но реально, по ощущениям 40 многовато... Я бы поставил 30 или даже 20... Но тогда становится другая проблема, полоса для съезда слишком короткая, оттормозиться до 30 даже, будет проблематично
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23.03.2021 10:33 Ответить
чого ти розрахував, інші теж, а два оленя українського виробництва того не можуть?
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23.03.2021 11:14 Ответить
 
 