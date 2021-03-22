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Новости Коронавирус и карантин
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Днепропетровщина (3507) карантин (16728) Рыженко Сергей (65) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

"Реанимации не выдерживают нагрузки. В ковид-отделении 110 тяжелых пациентов. Это самый высокий показатель с начала эпидемии", - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Реанимации Днепропетровской областной больницы имени Мечникова уже не выдерживают нагрузки из-за количества тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Реанимации Мечникова уже не выдерживают нагрузки. Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей. Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, 2 - находятся на ИВЛ и на препаратах, поддерживающих все жизненные функции, в медицине эти состояния называют терминальные. Всего в ковид-отделении Мечникова находится 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии", - сообщил Рыженко.

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Он также отметил, что даже после легкой формы ковида могут быть тяжелые последствия - страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

"Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает - как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова", - подчеркнул Рыженко.

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Топ комментарии
+8
Это вторично. Скорее "Спасибо жителям Кривбаса ..." или "Спасибо тупым зебилам ...".

Какая власть, такие и результаты.
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22.03.2021 17:40
+8
сцыкло, мастер спорта по лечению ковид, нелох криворогий - на отдыхе
"Реанімації не витримують навантаження. У ковід-відділенні 110 важких пацієнтів. Це найвищий показник від початку епідемії", - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко - Цензор.НЕТ 4877
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22.03.2021 17:44
+6
Зараз вийде Бубочка і пихато заявить, що завдяки їого особистим зусиллям, на сьогодні в Україна є аж один (!) двічі вакцинований від ковіда українець!
Як тобі таке, Нетаньяху?
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22.03.2021 17:47
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так, це з Дніпра

https://twitter.com/TSgdalinka

https://twitter.com/TSgdalinka Галина Цегельник @TSgdalinka

https://twitter.com/TSgdalinka https://twitter.com/TSgdalinka



Друзья всем офисом с короной по домам.
В офисе 1 человек остался.
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22.03.2021 17:34 Ответить
а це з Одеси

https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996


https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996 ЛютаЯнка https://twitter.com/futoro1996 @futoro1996 https://twitter.com/futoro1996/status/1374000750171394049 1 ч

В нас деякі по другому крізі корону приміряють.
Другий раз набагато важчий(
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22.03.2021 17:36 Ответить
Еще и стадо вероцефалов бегает со своими раскрашенными досками как вот в Хрякове недавно. Бить, и непременно ногами, может неаккуратно, но сильно.
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22.03.2021 17:52 Ответить
зі Львова.

Лікарня Швидкої.Виписують ВСІХ з гіпсом,што не на розтяжках..(
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22.03.2021 17:55 Ответить
Давайте всі разом і голосно, дякуємо БУ-КО-ВЕЛЬ!
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22.03.2021 17:35 Ответить
Это вторично. Скорее "Спасибо жителям Кривбаса ..." или "Спасибо тупым зебилам ...".

Какая власть, такие и результаты.
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22.03.2021 17:40 Ответить
допрыгались "Вэлыки крадивныкы"
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22.03.2021 17:55 Ответить
Ты прав на 100%. Особенно "тупых зебилов" благодарят в Англии, Франции, Германии и т.д. Там ситуация даже похуже чем у нас.
Иди проспись, убогое.
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22.03.2021 18:46 Ответить
Похуже, только потому, что у них раньше началось, выше мобильность населения и ... охват тестами в разы выше. Ну а мы просто масштабов не осознаем. Хотя... в Днепре от ковида умерли уже два главврача. Ни о чем как бы не намекает?
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22.03.2021 19:16 Ответить
Точно, недоделанное? Это в Англии нет кислорода в больницах? Или в Германии самый низкий уровень вакцинации населения в Европе? Или во Франции президент страны в Куршевеле демонстративно нарушает все нормы им же объявленного локдауна? Или в этих странах так просырают и воруют деньги, выделенные на борьбу с ковидом? И откуда ты знаешь нашу реальную ситуацию, по брехне наших властей?

Переставай пить такое забористое, ханурик. Может поумнеешь.
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22.03.2021 20:39 Ответить
Понял тебя, упоротое. Зеленскому досталась от Пороха Англия, Германия, Франция, а он взял и все просрал. Взмахнул волшебной палочкой и ... была Англия, Германия, Франция и нет. Осталась Украина.

Еще раз: иди проспись.
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23.03.2021 09:37 Ответить
Уже опохмелился, ханурик? Меньше пей. Была не Англия. Но было намного лучше, чем сейчас. И он, действительно, все просрал или тупо стырил. Или насрал на всех и на законы, как с Буковелем. Включая хренову кучу денег коронавирусного фонда. Все цифры только об этом и говорят. Если тебе этого не видно или не доходит их суть -- надо меньше пить, недоделанный. Может и поумнеешь.
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23.03.2021 11:33 Ответить
Ага, т.е. все-таки не Англия у нас была. И не Германия, и не Франция. Т.е. медицина была в полной жопе, началась пандемия, медицина окончательно легла (как и во многих странах мира) и во всем виноват Зеленский. ....

На улице идет дождь. Казалось бы: Причем тут Зеленский ...
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23.03.2021 13:13 Ответить
Врешь. Вот бюджетные выделения до пандемии. Если тупо забрать бабки -- все ляжет.

"Реанімації не витримують навантаження. У ковід-відділенні 110 важких пацієнтів. Це найвищий показник від початку епідемії", - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко - Цензор.НЕТ 253
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23.03.2021 13:29 Ответить
сцыкло, мастер спорта по лечению ковид, нелох криворогий - на отдыхе
"Реанімації не витримують навантаження. У ковід-відділенні 110 важких пацієнтів. Це найвищий показник від початку епідемії", - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко - Цензор.НЕТ 4877
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22.03.2021 17:44 Ответить
Раздать ВСЕМ по 100 банок тушёнки и 100 литров горилки и отправить по ДОМАМ на карантин ...
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22.03.2021 17:39 Ответить
Зараз вийде Бубочка і пихато заявить, що завдяки їого особистим зусиллям, на сьогодні в Україна є аж один (!) двічі вакцинований від ковіда українець!
Як тобі таке, Нетаньяху?
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22.03.2021 17:47 Ответить
А Буковель на карантині, чи так і працює?
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22.03.2021 17:47 Ответить
на карантине
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23.03.2021 00:29 Ответить
Зато у Степашки новая куртка!
Да и весь Охфис преЗедента прибарахлился неслабо....
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22.03.2021 17:51 Ответить
Харэ базарить,вводите жёсткий локдаун ,и быстрее.завтра может быть уже поздно.
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22.03.2021 17:54 Ответить
Убедительные фото какие
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22.03.2021 18:02 Ответить
В епоху пандемії лікарі спостерігають різні симптоми у пацієнтів, які вже хворіли на COVID-19. Пацієнти, здавалося б, повинні були забути про перенесену хворобу та жити далі, але все ж відчувають постійний дискомфорт.😷
🩺У науковій медичній літературі, зокрема в рекомендаціях британського NICE (National Institute for Health and Care Excellence), навіть є спеціальні терміни - Long COVID або Post-COVID syndrome для позначення набору скарг та симптомів, що розвиваються під час або після COVID-19, тривають більше 12 тижнів та не пояснюються альтернативним діагнозом.

🔎Лікарі та вчені всього світу провели вже багато досліджень пацієнтів після виписки, аби відстежити залишкові явища хвороби.
І як ви думаєте, які найпоширеніші скарги вдалося ідентифікувати?
✅Когортне дослідження з Китаю на 1 733 пацієнтах описує, що протягом 6-ти місяців 76% скаржилися хоча б на один із таких симптомів:
🔸м'язова слабкість - 63%
🔸біль або дискомфорт у тілі - 27%
🔸порушення сну - 26%
🔸тривога чи депресія - 23%
🔸облисіння - 22 %
🔹порушення смаку та нюху - 11% та 9%
🔹серцебиття - 9%
🔹біль у суглобах - 9%
🔹зниження апетиту - 8%
🔹порушення мобільності (труднощі при ходьбі)-7%
🔹запаморочення - 6%
◾️діарея чи блювання -5%
◾️біль у грудях - 5%
◾️важкість при ковтанні - 4%
◾️шкірний висип - 3%
◾️м'язовий біль - 2%
◾️головний біль - 2%
◾️труднощі в повсякденній активності -2%
◾️субфебрильна температура (до 37.5) - <1%.
При цьому частота деяких симптомів не корелювала із ступенем тяжкості захворювання.
✅Інше дослідження інформує, що протягом 2-х місяців після одужання 58% пацієнтів, виписаних з госпіталю штату Мічиган, США (1648 осіб), вказали, що у них з'явились або значно погіршилися труднощі у виконанні повсякденних справ.
Що робити, якщо Ви перенесли COVID та відчуваєте досі дискомфорт? 💚Звернутися до лікаря, щоб оцінити свої ризики та отримати рекомендації з реабілітації.Пояснює неврологиня Анастасія Гончар - http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2748852&fbclid=IwAR3_PO_KoS90Jnanj_03Nuxye0e5pGtu8LAZMV1t1i0NyV2flN0Qu8Ys9iI
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22.03.2021 18:11 Ответить
Неделю назад в Киеве в пятницу вечером видел заполненные на 2/3 рестораны в центре. В субботу днем было аналогично. Думаю пока чума или оспа не накроет, народ будет плевать на карантин. Желание посидеть в ресторане сильнее опасности заболеть. Неисправимо!
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22.03.2021 19:13 Ответить
Неправда все это. Владимир Александрович сказал что мы чемпионы мира по борьбе с коронавирусом. Есть даже его видео.
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22.03.2021 19:20 Ответить
Больница Мечникова в Днепре одна из самых продвинутых, туда многих раненых с фронта везут. И если там такая ж..па то что об остальных говорить.
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22.03.2021 21:52 Ответить
А наши идиоты вакцинироваться не хотят...
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23.03.2021 00:28 Ответить
дружбан зели решил качнуть ситуацию и в Днепре??
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23.03.2021 03:00 Ответить
 
 