"Реанимации не выдерживают нагрузки. В ковид-отделении 110 тяжелых пациентов. Это самый высокий показатель с начала эпидемии", - главврач больницы им. Мечникова Рыженко
Реанимации Днепропетровской областной больницы имени Мечникова уже не выдерживают нагрузки из-за количества тяжелых пациентов с COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
"Реанимации Мечникова уже не выдерживают нагрузки. Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей. Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, 2 - находятся на ИВЛ и на препаратах, поддерживающих все жизненные функции, в медицине эти состояния называют терминальные. Всего в ковид-отделении Мечникова находится 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии", - сообщил Рыженко.
Он также отметил, что даже после легкой формы ковида могут быть тяжелые последствия - страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.
"Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает - как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова", - подчеркнул Рыженко.
Пожалуйста, подождите...
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https://twitter.com/TSgdalinka Галина Цегельник @TSgdalinka
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Друзья всем офисом с короной по домам.
В офисе 1 человек остался.
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https://twitter.com/futoro1996 ЛютаЯнка https://twitter.com/futoro1996 @futoro1996 https://twitter.com/futoro1996/status/1374000750171394049 1 ч
В нас деякі по другому крізі корону приміряють.
Другий раз набагато важчий(
Лікарня Швидкої.Виписують ВСІХ з гіпсом,што не на розтяжках..(
Какая власть, такие и результаты.
Иди проспись, убогое.
Переставай пить такое забористое, ханурик. Может поумнеешь.
Еще раз: иди проспись.
На улице идет дождь. Казалось бы: Причем тут Зеленский ...
Як тобі таке, Нетаньяху?
Да и весь Охфис преЗедента прибарахлился неслабо....
🩺У науковій медичній літературі, зокрема в рекомендаціях британського NICE (National Institute for Health and Care Excellence), навіть є спеціальні терміни - Long COVID або Post-COVID syndrome для позначення набору скарг та симптомів, що розвиваються під час або після COVID-19, тривають більше 12 тижнів та не пояснюються альтернативним діагнозом.
🔎Лікарі та вчені всього світу провели вже багато досліджень пацієнтів після виписки, аби відстежити залишкові явища хвороби.
І як ви думаєте, які найпоширеніші скарги вдалося ідентифікувати?
✅Когортне дослідження з Китаю на 1 733 пацієнтах описує, що протягом 6-ти місяців 76% скаржилися хоча б на один із таких симптомів:
🔸м'язова слабкість - 63%
🔸біль або дискомфорт у тілі - 27%
🔸порушення сну - 26%
🔸тривога чи депресія - 23%
🔸облисіння - 22 %
🔹порушення смаку та нюху - 11% та 9%
🔹серцебиття - 9%
🔹біль у суглобах - 9%
🔹зниження апетиту - 8%
🔹порушення мобільності (труднощі при ходьбі)-7%
🔹запаморочення - 6%
◾️діарея чи блювання -5%
◾️біль у грудях - 5%
◾️важкість при ковтанні - 4%
◾️шкірний висип - 3%
◾️м'язовий біль - 2%
◾️головний біль - 2%
◾️труднощі в повсякденній активності -2%
◾️субфебрильна температура (до 37.5) - <1%.
При цьому частота деяких симптомів не корелювала із ступенем тяжкості захворювання.
✅Інше дослідження інформує, що протягом 2-х місяців після одужання 58% пацієнтів, виписаних з госпіталю штату Мічиган, США (1648 осіб), вказали, що у них з'явились або значно погіршилися труднощі у виконанні повсякденних справ.
Що робити, якщо Ви перенесли COVID та відчуваєте досі дискомфорт? 💚Звернутися до лікаря, щоб оцінити свої ризики та отримати рекомендації з реабілітації.Пояснює неврологиня Анастасія Гончар - http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2748852&fbclid=IwAR3_PO_KoS90Jnanj_03Nuxye0e5pGtu8LAZMV1t1i0NyV2flN0Qu8Ys9iI