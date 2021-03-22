Поддерживаем проведение внеочередного заседания Рады, но только при условии рассмотрения важных вопросов, - заявление "ЕС"

"Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады, но не "для терапии параноидального синдрома Зеленского" и других представителей власти, а при условии вынесения на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

"В первую очередь речь идет о том, чтобы заслушать представителей власти о стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и неспособности обеспечить страну вакцинами. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для того, чтобы сделать прививку максимум 250 тыс. человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев". - говорится в сообщении.

В политсиле требуют рассмотреть проблему борьбы с COVID-19 на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций.

"Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство по обслуживанию Слуги N1, этот "мощный орган" должен рассматривать важные вопросы. Относительно внеочередного заседания парламента, то в него должны быть включены вопросы о создании ВСК по расследованию государственной измены при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера, законопроекты "Европейской Солидарности" по противодействию российской пропаганде и наказанию за коллаборационизм. В последнем случае, мы не настаиваем на авторстве и готовы оформить его как общую инициативу со "слугами народа", - подчеркнули в "ЕС".

Также читайте: Промедление с расследованием "вагнергейта" подвергает опасности украинских разведчиков, - Забродский

"Логическим результатом рассмотрения воскресных событий у Офиса Президента на Банковой могло бы стать голосование за инициированное нами Постановление о прекращении политически мотивированных репрессий. Большинство участников вели себя мирно, и нет никаких оснований за лицо этого протеста выдавать тех, кто прибегнул к хулиганству. Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко", - добавили в "Европейской Солидарности".

В политсиле отметили, что власть явно завысила стоимость "уборки" на Банковой и даже в этом "ищет коррупционную выгоду".

"Клининговые компании оценивают стоимость работ в 50-70 тысяч гривен, а далеко не в два миллиона, согласно калькуляции Офиса", - подытожили в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральная власть переложила всю ответственность за ситуацию с коронавирусом на местное самоуправление, - Марина Порошенко