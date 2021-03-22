Поддерживаем проведение внеочередного заседания Рады, но только при условии рассмотрения важных вопросов, - заявление "ЕС"
"Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады, но не "для терапии параноидального синдрома Зеленского" и других представителей власти, а при условии вынесения на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.
"В первую очередь речь идет о том, чтобы заслушать представителей власти о стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и неспособности обеспечить страну вакцинами. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для того, чтобы сделать прививку максимум 250 тыс. человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев". - говорится в сообщении.
В политсиле требуют рассмотреть проблему борьбы с COVID-19 на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций.
"Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство по обслуживанию Слуги N1, этот "мощный орган" должен рассматривать важные вопросы. Относительно внеочередного заседания парламента, то в него должны быть включены вопросы о создании ВСК по расследованию государственной измены при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера, законопроекты "Европейской Солидарности" по противодействию российской пропаганде и наказанию за коллаборационизм. В последнем случае, мы не настаиваем на авторстве и готовы оформить его как общую инициативу со "слугами народа", - подчеркнули в "ЕС".
"Логическим результатом рассмотрения воскресных событий у Офиса Президента на Банковой могло бы стать голосование за инициированное нами Постановление о прекращении политически мотивированных репрессий. Большинство участников вели себя мирно, и нет никаких оснований за лицо этого протеста выдавать тех, кто прибегнул к хулиганству. Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко", - добавили в "Европейской Солидарности".
В политсиле отметили, что власть явно завысила стоимость "уборки" на Банковой и даже в этом "ищет коррупционную выгоду".
"Клининговые компании оценивают стоимость работ в 50-70 тысяч гривен, а далеко не в два миллиона, согласно калькуляции Офиса", - подытожили в "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері, витираю х%й ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х%й ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х%й ганчірочкою ... Іду гуляти, повертаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х%й ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х%й ганчірочкою ...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом став, у нас постійно на дверях крейдою пишуть "х%й ...
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1374001605025103875 1 ч
Обсуждала сейчас одну тему (не в твиттере и не о политике) - и человек ответил.
Господи, ребята, это золотые слова.
"По опыту: ты либо работаешь на результат и отвечаешь за него, либо лучше отойти подальше, чтоб не быть погребенным под обломками чужой катастрофы".
1. https://ua.interfax.com.ua/news/video/731413.html Президентські рейтинги та рейтинги політпартій від групи компанії ТОВ "Роботизовані телесистеми" (це - орієнтовані на касапів); які брешуть "https://mignews.com.ua/politics/24623537.html В Верховную Раду проходит пять партий, ОПЗЖ лидирует с большим отрывом ";
2. Рhttps://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/731935.html ейтинги від опитування , проведеним https://uifuture.org/publications/zvit-za-rezultatamy-***************-socziologichnogo-doslidzhennya-soczialno-politychni-nastroyi-***********-ii-hvylya/ Українським інститутом майбутнього (UIF) , де говориться "https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/731935.html Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, то серед тих, хто визначився і піде голосувати, 29% респондентів віддали б свій голос за Зеленського, 14% - за Порошенка і така сама кількість - за Бойка; 11% - за Юлію Тимошенко, 5% - за Ігоря Смешка "; а також "22% проголосували б за партію "Слуга народу", 18% - за партію "ОПЗЖ", 15% - за партію "Європейська солідарність", 13% - за ВО "Батьківщина", 5% - за партію "Сила і честь""
Не самі об'єктивні соц.групи, але тенденції зрозумілі.
Народный депутат Ярослав Юрчишин от партии "Голос", который принимал участие в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка, сообщил о том, что политсовет хочет исключить его из партии - инициатор пинчуковская лялька Железняк
Геращенко охарактеризовал субботние события возле Офиса президента "вакханалией насилия", добавив, что "это был определенный рубикон".
"Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко - это неонацисты, которые наносят такие надписи - "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды", - сказал замминистра.
По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия, чтобы пролилась кровь