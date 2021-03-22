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ВР (27381) время (159) Кабмин (13507) Пидласа Роксолана (33)

Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, - "слуга народа" Пидласа

Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, -

Депутаты не успеют рассмотреть законопроект об исчислении времени в Украине до 28 марта, так как на его подготовку ко втором чтению отводится 14 дней.

Об этом нардеп СН Роксолана Пидласа заявила в комментарии изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Законопроект отправили на повторное второе чтение. Это предусматривает 14 дней на подачу поправок. Поэтому мы не успеем проголосовать до 28 марта, когда происходит перевод стрелок. Но до этой даты может успеть Кабинет министров. Он может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если это сделать до 28 марта, перехода на летнее время не будет", – сообщила нардеп.

Если же и правительство не отменит свое постановление, то 28 марта, как и в предыдущие годы, состоится переход на летнее время, отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Остаемся на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня, - "слуга народа" Пидласа

"Законопроект №4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания", – пояснила Пидласа.

Она подчеркнула, что дискуссия по поводу того, на каком времяисчислении оставаться, в парламенте продолжается.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин может отменить постановление о переводе часов, - "слуга народа" Пидласа

"Комитет по вопросам экономического развития согласился с авторами законопроекта установить зимнее время. Когда мы готовили законопроект ко второму чтению, брали заключение у экспертов службы метрологии, и они отмечали, что естественным для Украины является именно зимнее время. Тем не менее, дискуссия в Верховной Раде по поводу того, на каком времени оставаться, продолжается, как и во всем обществе", – резюмировала Пидласа.

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Топ комментарии
+20
Зимнее время темное. Однозначно летнее время лучше, дня больше. Если установят зимнее время, будет светать в 3 часа, а темнеть - в 19 часов. Я двумя руками за то, чтобы остаться на летнем времени. Думаю, что все адекватные люди такого же мнения.
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22.03.2021 18:15
+14
Хорошо, что не успеют. Для нас логичнее перейти на "летнее" время, на нем остаться и больше не переводить стрелки ни осенью, ни весной. Больше будем ловить света и солнца.
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22.03.2021 18:15
+12
Так если и отменять перевод часов, то оставаться нужно только на летнем времени.
Какой толк с того, что на зимнем времени в 3 ночи будет светать?
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22.03.2021 18:29
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Твоя истерика затянулась. Завтра с восходом солнца тебя, не выспавшегося, явно ждёт кнут твоего хозяина, который поднимет тебя на работу
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22.03.2021 20:50 Ответить
А чого ти про кнут? Папа ремня ще й досі дає? Наболіле? Бомжара, з тобою не цікаво. Труд з мавпи зробив людину. Чув про таке? Хоча звідки про це бидлокацапській мавпі знати.
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22.03.2021 21:04 Ответить
Труд з мавпи зробив людину. Але цікава логіка Начинки в тому, що, якщо вже труд створив людину, то далі можна не працювати. Більше того, ті, хто працюють, дураки, бо можна не працювати, а вони, дурні, працюють.
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22.03.2021 22:44 Ответить
Що ти тупе кацапське ботяро пишеш? Ви там в сколково зовсім скломоя перепили. То ж колега твій вважає що працювати не по понтам кацапським як і ти. То й жевете в раші як свині.
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23.03.2021 00:51 Ответить
Та он просто местный ботяра, строчащий за бабло в любое время суток!
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22.03.2021 21:26 Ответить
Скасувати перехід на літній час до 28 березня не встигнуть, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 7681
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22.03.2021 18:58 Ответить
..если бы я так служил, а после - работал, как эти дороговалютные зелёные моночмошники, то не вылазил бы с дисбата и больше дня ни на одной ответственной работе не задержался бы..
эх!! надо было отбросить мораль-принципы и идти в депутаны))) - втыкаешь всю сессию в смартфон, ничего не делаешь, ни за что не отвечаешь, краденое бабло гребёшь лопатой и, опять же, - ни за что не отвечаешь.. только в носе колупаеССя и жмёшь после зелёным слизким пальцем зелёную кнопку, когда скажут.. а то и две.. романтика
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22.03.2021 19:06 Ответить
Этот вопрос должны решать не 450 человек в парламенте. Он должен быть вынесен на референдум, закон о котором был принят совсем недавно. Я не уверен что кандидат, за которого я голосовал на выборах, считает также как и я. Высока вероятность того, что большинство в парламенте не будет отражать мнение большинства украинцев. (Уже достала эта вечная ночь. Для меня переход на летнее время - это праздник). Нужно посчитать кого больше. А лучше оставить все как есть, (летом - летнее, зимой - зимнее) во избежание конфронтации между Западом и Востоком страны еще и в этом вопросе.
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22.03.2021 19:12 Ответить
Этот вопрос нужно просто отменить нафиг, и не парить мозг ни себе ни людям. Каждый может вставать и ложиться спать когда захочет вне зависимости от показаний его часов.
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22.03.2021 19:34 Ответить
Законы природы, открытые физиками,химиками, биологами, астрономами, математиками, никогда не решались голосованием, а только доказательствами в экспериментах будущих или уже накопленных данных. Сначала были гипотезы, потом из доказывали, а не голосовали. Да, обсуждения были, но не голосования.
Наука - это не результат голосования среди учёных! Это к вопросу о том, каким образом (голосованием или доказательствами, расчётами) надо отменить или оставить переход на летнее время. А также научного обоснование требует переход обратно на зимнее время, или не переход обратно на зимнее время. Чей-то недосып по причине позднего отхода ко сну конкретного человека аргументом не является.
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22.03.2021 23:07 Ответить
Приятно видеть умного человека. Это даёт надежду что не все ещё дураками остаются. Подпишусь под каждым словом.
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23.03.2021 09:20 Ответить
Слушал в новостях мнение врача-кардиолога,что перевод стрелок приводит к тысячам смертей в Украине,а при его отмене предприятия смогут весной и осенью переносить начало рабочего дня,что безвредно для здоровья Почему в той же отсталой Германии решение принималось на основе экономических расчётов и нескольких опросов населения,а у нас в
АДминистративном порядке за месяц(хотя и за неделю ничего не ясно)?
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22.03.2021 19:15 Ответить
В ЕС в 2019 году уже отменили обязательный перевод часов.
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22.03.2021 19:35 Ответить
Отменили декретное время, а не перевод часов.
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22.03.2021 23:14 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/a-48066969 Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, решили в Страсбурге.
показать весь комментарий
24.03.2021 10:14 Ответить
Я двумя руками за европейские стандарты и прочее. Но вопрос сезонных переходов в Украине надо рассматривать отдельно от мнения Евросоюза о своих делах. Потому, что это вопрос географический, а не политический, и не вступает в противоречие с евростандартами. Понятие "летний переход" вообще не относится к понятию "стандарт". Более того, и Украина и Европа давно привыкли к летнему переходу в одних странах, и к его отсутствию в других странах. Касаемо Украины, нам лучше всего подходит время 2-го пояса, но переход на летнее время улучшает ситуацию с более полным использованием солнечного света. Именно временный переход в 3-й пояс с возвратом во 2-й пояс. То есть, просто перейти в 3-й пояс и остаться там навсегда ничего не даст, начиная со следующего года. Потому, что, как ни странно, это вопрос психологии. Если перейти и остаться, люди начнут переделывать начало работы на более позднее время, потому, что им так кажется более удобным, хотя эти же люди потом жалуются на нехватку солнца вечером. В отличие от, например, Китая или сов. союза, у нас административные рычаги правительства Украины не воздействуют на все предприятия (организации) страны в смысле начала времени работы, что приводит к сползанию начала работы на более позднее время, если не сделать переход на летнее время временным.
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24.03.2021 11:32 Ответить
Географически у нас второй часовой пояс (GMT +2). Смысл его в том, что полдень приходится на верхнюю точку нахождения солнца над горизонтом и делит световой день пополам (теперь ты знаешь смысл слова "полдень"). И он не меняется от времени года.
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25.03.2021 08:36 Ответить
Ты решил объяснить мне, в каком поясе находится Украина после того, как тебе это объяснил. Я рад, что ты это понял, но, к сожалению, это единственное, что ты понял.
Главное, что ты не понял - это саму идею, зачем вообще умные люди придумали переход на летнее время. Ты называешь это "дёргать стрелки". Это многие не понимают, хотя ничего сложного нет. На рисунке видно, почему люди пришли к необходимости более раннего подъёма в весенне- осенний период. Эффективность, большая или меньшая этого мероприятия - это отдельный вопрос. Это я тебе расскажу, что такое "полдень".
Скасувати перехід на літній час до 28 березня не встигнуть, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 200
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25.03.2021 10:49 Ответить
Умные люди уже давно (в 2019 году) https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/a-48066969 отменили переход на летнее время
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25.03.2021 14:41 Ответить
Во-первых, в последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут или не последний - это ещё не известно. Во-вторых, в Евросоюзе каждая страна решает этот вопрос отдельно от других. Не может быть никакого приказа для всех, хотя бы потому, что Европа охватывает несколько часовых поясов, и с этим давно мирятся. В-третьих, для меня решение еврочиновников не указ. Эти же самые чиновники, спросив мнение учёных, ранее ввели летнее время. И было тому обоснование. Я вижу, что тебе не интересно обоснование, почему еврочиновники решили отменить летнее время. То, что много людей требуют его отменить, потому, что они не высыпаются (ха-ха), для меня не является обоснованием.
Я вижу, что ты не понял, зачем нужно летнее время, но скажи, почему ты его так боишься? Страна уже давно привыкла к нему. Только не рассказывай сказки про нарушение биоритмов.
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25.03.2021 15:01 Ответить
В том и дело, что в ЕС отменили, и теперь "дурь каждого видна будет"
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25.03.2021 15:12 Ответить
Да я уже понял, что обосновать переходы или их отмену ты можешь только ссылкой на ЕС. А еврочиновники выполняют глупые хотелки своих избирателей, которые думает, что они будут больше высыпаться на зимнем времени, чем на летнем. Это иллюзия, но убедить людей (и тебя тоже) в том, что они пребывают в иллюзии, практически невозможно, потому, что для понимания этого нужно образование выше школьного.
Я выделил тебе некоторое время, в надежде, что ты начнёшь думать и задавать вопросы, как признак работы мысли. Но этого не произошло, это не твоё. Поменьше комментируй то, в чём ты не разобрался.
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25.03.2021 15:38 Ответить
Иллюзия - это смысл перевода стрелок часов
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25.03.2021 15:39 Ответить
Хороша иллюстрация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 эффекта Даннинга - Крюгера .
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25.03.2021 15:49 Ответить
Кому нечем заняться, крутит стрелки часов
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25.03.2021 16:00 Ответить
Перевод стрелок приводит к тысячам смертей? Тогда и празднование Нового года, Пасхи, утренняя рыбалка, просмотр европейских футбольных матчей и т.п. должны приводить к не меньшему количеству смертей.
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22.03.2021 19:37 Ответить
Ты хорошо себя чувствуешь, когда не высыпаешься, празднуя новый год, или втыкая полночи футбольный матч в телике? Тогда тебе просто отменить спать, раз ты такой здоровяк - столько всего сумеешь сэкономить на этом совершенно бесполезном сне, а особенно на здоровьи
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22.03.2021 19:46 Ответить
Вы о чем вообще, дядя?
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22.03.2021 20:06 Ответить
О том, мальчик, что "если нет разницы", зачем тебе мучать стрЕлки
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24.03.2021 10:15 Ответить
Ты дебил? Я о том, что перевод стрелок для организма не вредней чем НГ, Пасха, футбол и т.д. Но тебе, твоим скудным мозгом, этого не понять.
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24.03.2021 11:51 Ответить
Ты дебил? Зачем крутить стрелки, если это абсолютно бессмысленное занятие?
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24.03.2021 22:43 Ответить
Нет, дебил как раз ты. Ещё раз перечитай пост. Здесь я не веду речи о том есть ли смысл в переводе стрелок. Здесь речь идёт о том есть ли в этом вред или нет.
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24.03.2021 22:50 Ответить
Нет, дебил как раз ты. Зачем крутить стрелки, если это абсолютно бессмысленное занятие?
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25.03.2021 08:33 Ответить
Живи по солнечным часам и не *** мозг людям. И ставь больше смайликов, за взрослого сойдешь.
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25.03.2021 14:01 Ответить
Я смотрю - ты обижен
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25.03.2021 14:39 Ответить
Ну так малолетний дебил прицепился, который не понимает разницы между вредом от действия и смыслом действия.
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25.03.2021 20:48 Ответить
Кто ж виноват, что малолетнего дебила хлебом не корми, дай только бессмысленно стрелки покрутить хотя бы два раза в год, но малолетний дебил крутил бы их постоянно
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26.03.2021 09:37 Ответить
"перевод стрелок приводит к тысячам смертей в Украине" - Да? А еще говорят ковид активизируется из-за перевода стрелок!
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22.03.2021 21:30 Ответить
Интересно , а почему официальная статистика смертности свидетельствует об обратном , то есть в конце марта переводят стрелки , а в апреле смертность падает по сравнению с мартом , и так каждый год. Вдвойне интересно как бы это прокомментировал врач-кардиолог
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23.03.2021 15:11 Ответить
Зебілів скоро на... будуть посилати відкритим текстом і ігнорувати всі їх дебільні рішення
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22.03.2021 19:39 Ответить
Можете не сомневаться , 25 марта на внеочередном заседании Рады по ситуации с нападением на резиденцию Президента - обязательно внесут и закон об отмене летнего времени - так что до 28 марта все будет ОК.т
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22.03.2021 20:10 Ответить
А обосраться успеете?
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22.03.2021 20:32 Ответить
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО НЕ УСПЕТЬ И ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ ОТМЕНИТЬ АБСУРДНОЕ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ!
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22.03.2021 21:19 Ответить
Зимнее время это астрономическое время, когда в полдень самая короткая тень. Летнее время выдумка.
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23.03.2021 09:11 Ответить
При зимнем времени летом солнце взойдёт в 3 часа ночи, а в 8.30 вечера станет темно!
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22.03.2021 21:25 Ответить
Ну, допустим, солнце взойдет немного позже, а вот рассвет действительно начнет наступать где-то так!
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22.03.2021 21:33 Ответить
Темно становится не от перевода стрелок, а от сезонных изменений, которые в свою очередь, определены углом наклона Земли к плоскости орбиты. От перевода стрелок часов зависит, сколько человек будет без солнца зимой (солнечный свет зимой - 8 часов):
утром 2 часа, вечером 6 часов, итого 8 часов,
утром 1 час, вечером 7 часов, итого 8 часов,
утром 0 часов, вечером 8 часов,
утром 0 часов (спит), вечером 9 часов,
утром 0 часов (спит), вечером 10 часов

в зависимости от того, когда у него подъём: в 6, 7, 8, 9 или в 10 часов.
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22.03.2021 23:53 Ответить
Нікчеми!!!
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22.03.2021 23:42 Ответить
Подписываем петицию за то, чтобы остаться на летнем времени, иначе эти уроды примут закон про зимнее https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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23.03.2021 08:55 Ответить
Сколько недалёких людей тянут лямку за летнее время, просто диву даёшься.
Для помороженных: нам нужно не выбирать между летним или зимним, а установить астрономическое время. Это когда самая короткая тень от солнца даёт полдень. И это астрономическое время совпадает больше с зимним.
Тотальная безграмотность даёт хорошую почву для спекуляций.
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23.03.2021 09:09 Ответить
Тю, так массы никогда не ищут истину, они требуют иллюзий в качестве оправдания своей недалёкости))
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23.03.2021 09:34 Ответить
Уважаемый если вам так важно именно понятие астрономического времени , я надеюсь вы покажите личный пример , то есть будете ложится спать по правильному астрономическому времени то есть в 20.00 (половина времени до полночи) , а вставать вы просто обязаны в 4 часа утра и не позже , это если у вас 8 часовой режим сна, если же вы спите ночью сем часов . то можете лечь в 20.30 , но тогда и вставать вы обязаны в 3.30 ночи. Думаю последний вариант вам подойдет больше , так как совпадет с восходом солнца , который вы хотите сделать всему населению со своим зимним временем в промежутке между 2 и 3 часами ночи.
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23.03.2021 15:17 Ответить
Уважаю Вашу точку зрения. Однако в любой точке Земли местное время определяется как астрономическое. И ему как то все равно во сколько кому на работу. Работа к вращению Земли, углу наклона оси и угловому размеру солнца и вообще к небесной механике не имеет никакого отношения.
Миллионы людей работают в 3 смены при круглосуточном графике работы, и им все равно что там делает небесное светило на небе. У меня лично другая ситуация: я работаю на огромном промышленном складе уже 15 лет при искусственном освещении и солнца не вижу, какая мне разница где солнце? Огромная масса людей не работает вообще, спит весь день а ночью тусуется по кабакам и прочим злачным местам. Ни работа, ни отдых, ни прополка огурцов к солнцу не имеют отношения. Так что где бы человек не оказался, в любой точке Земли: астрономическое время это когда в полдень самая короткая тень (+/- 30 минут поправка для часового пояса) все.
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24.03.2021 06:59 Ответить
И думаю, что вот эти Ваши расчеты ложиться в 20.00 и вставать в 4.00 это заблуждение. Я ложусь спать в 23.00 и встаю в 6.00, супруга моя ложится в 22.00 и встаёт в 6.00 ( она любит спать побольше) независимо от того где на небе небесное светило. Я не обязан ложится с закатом и вставать с рассветом. Я сплю 7 часов, супруга 8, встаём в 6 утра, остальное от лукавого.
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24.03.2021 07:04 Ответить
А почему вы ложитесь спать в такое неподходящее для сна время ? Если вы настаиваете, на " правильности " например в вопросе астрономического времени , то должны следовать этой правильности до конца. Человек должен спать в темное время суток , а бодрствовать при световом дне. Темное время суток при отмене летнего времени у вас наступит в 20.00. А рассвет вы встретите в 2-3 часа ночи.
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25.03.2021 22:59 Ответить
Астрономічний час має значення для курей: вони по сонцю із сідала злазять і на сідало залазять.
Для тих, кому цивілізацією визначено робочий час із 9.00 до 18.00, коротка тінь від сонця чітко о 12.00 "до лампочки".
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23.03.2021 10:01 Ответить
Коротка тінь о 12.00 астрономічно показує в якій точці на поверхні землі знаходиться людина. Це і є місцевим часом. Нашій зірці начхати куди там хотять оті букашки на роботу і який там їм графік встановили. Цивілізація дозволила взаємодіяти людям всієї планети разом та синхронізувати роботу зв'язку, електрики, транспорту, супутників і так далі в межах одного часу. На всій планеті година починається одночасно у всіх і закінчується також одночасно для всіх. Оскільки Земля обертається зі швидкістю один оберт за 24 години то і розділили поверхню землі на 24 пояси. ВСЕ! Не можуть в одному часовому поясі у різних людей бути різний час, це абсурд. І для кожного часового поясу правильний час АСТРОНОМІЧНИЙ.
Танці з бубном навколо переводу стрілок почали зовсім недавно і літній час - видумана категорія, яка на сьогодні не мае не економічного підгрунтя ні побутового.
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24.03.2021 07:16 Ответить
По поводу безграмотности. Про танцы под бубном с переводом стрелок это как раз показатель уж, извините, ВАШЕЙ безграмотности. Переводу стрелок на нашей территории уже как 42 года. Ну так недавно, правда ? А вот летнему времени летом в нашей стране уже лет 100. Здесь вообще недавно.
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25.03.2021 23:02 Ответить
Э! Да Вы не в материале батенька!!! Нет смысла продолжать...
Вот они, результаты реформы образования.
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26.03.2021 03:50 Ответить
Вы я вижу батенька не от мира сего. Разберитесь сначала с историей перевода времени и в частности с летним временем на территории Украины , прежде чем делать умное выражение лица. Летнее время на территории Украине так называемое UTC +3 было введено еще в 30-х годах прошлого столетия. Да батенька ваши бабушка и дедушка жили именно при летнем времени тогда причем круглый год , потом при нем стали жить ваши папа с мамой пока в 1981 году впервые летом не перевели стрелки на час вперед и уже вы стали жить летом при времени UTC +4 , когда к летнему времени добавили еще один дополнительный час. С тех пор переводить стрелки не переставали до сегодняшнего дня , за тем исключением что во время независимости время летом с UTC + 4 вернули на ЛЕТНЕЕ время UTC + 3 , а зимой установили ваше любимое UTC +2 / Развивайтесь батенька , нельзя быть таким категоричным и считать , что все и всегда знаете. Очень часто это бывает не так , при этом вы можете оказаться в глупой ситуации.
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26.03.2021 11:11 Ответить
мне аж стыдно стало, я не знаю куда себя деть......
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26.03.2021 11:19 Ответить
Ну по всей видимости вам не стыдно. Если принять в учет то и как вы отвечаете , вы просто тупы. Ну ладно с каждым бывает , ну не жили вы при СССР и не знаете , что такое 21.30-22.00 а на улице только начинаются сумерки и ты с пацанами гоняешь еще в футбол. Ну так для таких как вы за последние лет тридцать придумали интернет , сходите хоть в Википедию , почитайте.
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26.03.2021 11:31 Ответить
никаких тырнетов, я приготовил лучину и буду вставать строго с восходом солнца. к чёрту прогресс
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26.03.2021 12:52 Ответить
откинем все бесовское и греховное, скинем все с себя и пойдем в народ. я постараюсь измениться
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26.03.2021 12:53 Ответить
Не успіють, *****,переробилися.
Щоб вони здохли, сукі.
Коли це вже закінчиться ???
Я проти переводу часів.........
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25.03.2021 10:55 Ответить
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