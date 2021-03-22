Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, - "слуга народа" Пидласа
Депутаты не успеют рассмотреть законопроект об исчислении времени в Украине до 28 марта, так как на его подготовку ко втором чтению отводится 14 дней.
Об этом нардеп СН Роксолана Пидласа заявила в комментарии изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"Законопроект отправили на повторное второе чтение. Это предусматривает 14 дней на подачу поправок. Поэтому мы не успеем проголосовать до 28 марта, когда происходит перевод стрелок. Но до этой даты может успеть Кабинет министров. Он может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если это сделать до 28 марта, перехода на летнее время не будет", – сообщила нардеп.
Если же и правительство не отменит свое постановление, то 28 марта, как и в предыдущие годы, состоится переход на летнее время, отметила она.
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"Законопроект №4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания", – пояснила Пидласа.
Она подчеркнула, что дискуссия по поводу того, на каком времяисчислении оставаться, в парламенте продолжается.
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"Комитет по вопросам экономического развития согласился с авторами законопроекта установить зимнее время. Когда мы готовили законопроект ко второму чтению, брали заключение у экспертов службы метрологии, и они отмечали, что естественным для Украины является именно зимнее время. Тем не менее, дискуссия в Верховной Раде по поводу того, на каком времени оставаться, продолжается, как и во всем обществе", – резюмировала Пидласа.
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эх!! надо было отбросить мораль-принципы и идти в депутаны))) - втыкаешь всю сессию в смартфон, ничего не делаешь, ни за что не отвечаешь, краденое бабло гребёшь лопатой и, опять же, - ни за что не отвечаешь.. только в носе колупаеССя и жмёшь после зелёным слизким пальцем зелёную кнопку, когда скажут.. а то и две.. романтика
Наука - это не результат голосования среди учёных! Это к вопросу о том, каким образом (голосованием или доказательствами, расчётами) надо отменить или оставить переход на летнее время. А также научного обоснование требует переход обратно на зимнее время, или не переход обратно на зимнее время. Чей-то недосып по причине позднего отхода ко сну конкретного человека аргументом не является.
АДминистративном порядке за месяц(хотя и за неделю ничего не ясно)?
Главное, что ты не понял - это саму идею, зачем вообще умные люди придумали переход на летнее время. Ты называешь это "дёргать стрелки". Это многие не понимают, хотя ничего сложного нет. На рисунке видно, почему люди пришли к необходимости более раннего подъёма в весенне- осенний период. Эффективность, большая или меньшая этого мероприятия - это отдельный вопрос. Это я тебе расскажу, что такое "полдень".
Я вижу, что ты не понял, зачем нужно летнее время, но скажи, почему ты его так боишься? Страна уже давно привыкла к нему. Только не рассказывай сказки про нарушение биоритмов.
Я выделил тебе некоторое время, в надежде, что ты начнёшь думать и задавать вопросы, как признак работы мысли. Но этого не произошло, это не твоё. Поменьше комментируй то, в чём ты не разобрался.
утром 2 часа, вечером 6 часов, итого 8 часов,
утром 1 час, вечером 7 часов, итого 8 часов,
утром 0 часов, вечером 8 часов,
утром 0 часов (спит), вечером 9 часов,
утром 0 часов (спит), вечером 10 часов
в зависимости от того, когда у него подъём: в 6, 7, 8, 9 или в 10 часов.
Для помороженных: нам нужно не выбирать между летним или зимним, а установить астрономическое время. Это когда самая короткая тень от солнца даёт полдень. И это астрономическое время совпадает больше с зимним.
Тотальная безграмотность даёт хорошую почву для спекуляций.
Миллионы людей работают в 3 смены при круглосуточном графике работы, и им все равно что там делает небесное светило на небе. У меня лично другая ситуация: я работаю на огромном промышленном складе уже 15 лет при искусственном освещении и солнца не вижу, какая мне разница где солнце? Огромная масса людей не работает вообще, спит весь день а ночью тусуется по кабакам и прочим злачным местам. Ни работа, ни отдых, ни прополка огурцов к солнцу не имеют отношения. Так что где бы человек не оказался, в любой точке Земли: астрономическое время это когда в полдень самая короткая тень (+/- 30 минут поправка для часового пояса) все.
Для тих, кому цивілізацією визначено робочий час із 9.00 до 18.00, коротка тінь від сонця чітко о 12.00 "до лампочки".
Танці з бубном навколо переводу стрілок почали зовсім недавно і літній час - видумана категорія, яка на сьогодні не мае не економічного підгрунтя ні побутового.
Вот они, результаты реформы образования.
Щоб вони здохли, сукі.
Коли це вже закінчиться ???
Я проти переводу часів.........