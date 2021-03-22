"У Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - советник президента Устенко

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолиграхизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры.

Об этом заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 млрд долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 млрд долларов ", - отметил Устенко.

По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, в основном это олигархи, много лет пытаются консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

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"Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности - то, чего хочет бизнес - нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, - блокирует именно эта группа ", - сказал советник президента.

Поэтому, по его словам, процесс деолигархизации неизбежен.

В то же время Устенко отметил, что речь идет не о фамилии конкретного олигарха, а об изменении закрытой системы, которая формировалась в Украине на протяжении последних десятилетий.

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"Если ты будешь бороться против конкретной личности, не меняя условия ведения бизнеса, условия для конкуренции, развития экономики, доступа к кредитному ресурсу, не облегчая условия для защиты бизнеса, не улучшая судебную систему, ты наткнешься на те же грабли", - отметил он .

Устенко заявил, что целью президента является проведение деолигархизации "широким фронтом", действуя во многих направлениях.

"Прежде всего это то, о чем говорят инвесторы, когда решают, инвестировать ли в Украину. Они говорят о проблеме, связанной с защитой прав собственности. Когда ты не можешь защитить собственность, ты не сможешь двигать экономику вперед и обеспечивать 5% экономического роста, без которых борьба с бедностью будет неэффективной ", - отметил советник главы государства.

Среди первоочередных мер он также назвал амнистию капитала, проведения судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

"Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы добиться деолигархизации экономики ", - отметил Устенко.

Он напомнил, что президент Украины в своем недавнем видеообращении неоднократно акцентировал внимание на необходимости борьбы с олигархами, и началась эта борьба из сферы недропользования.

"У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - убежден Устенко.