"У Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - советник президента Устенко
Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолиграхизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры.
Об этом заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 млрд долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 млрд долларов ", - отметил Устенко.
По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, в основном это олигархи, много лет пытаются консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.
"Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности - то, чего хочет бизнес - нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, - блокирует именно эта группа ", - сказал советник президента.
Поэтому, по его словам, процесс деолигархизации неизбежен.
В то же время Устенко отметил, что речь идет не о фамилии конкретного олигарха, а об изменении закрытой системы, которая формировалась в Украине на протяжении последних десятилетий.
"Если ты будешь бороться против конкретной личности, не меняя условия ведения бизнеса, условия для конкуренции, развития экономики, доступа к кредитному ресурсу, не облегчая условия для защиты бизнеса, не улучшая судебную систему, ты наткнешься на те же грабли", - отметил он .
Устенко заявил, что целью президента является проведение деолигархизации "широким фронтом", действуя во многих направлениях.
"Прежде всего это то, о чем говорят инвесторы, когда решают, инвестировать ли в Украину. Они говорят о проблеме, связанной с защитой прав собственности. Когда ты не можешь защитить собственность, ты не сможешь двигать экономику вперед и обеспечивать 5% экономического роста, без которых борьба с бедностью будет неэффективной ", - отметил советник главы государства.
Среди первоочередных мер он также назвал амнистию капитала, проведения судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.
"Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы добиться деолигархизации экономики ", - отметил Устенко.
Он напомнил, что президент Украины в своем недавнем видеообращении неоднократно акцентировал внимание на необходимости борьбы с олигархами, и началась эта борьба из сферы недропользования.
"У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - убежден Устенко.
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Когда президент США Байден публично оскорбил президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Путина, объявив его на весь мир убийцей, он не только выразил точку зрения американской элиты, но и продолжал бороться со своим заклятым врагом, бывшим президентом США Трампом, который все время всячески защищал Путина от нападок американских СМИ и демократов.
Такую точку зрения https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал полчаса назад в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
В то же время, когда Байден открыто объявил Путина убийцей, он поставил западных политиков в сложное положение. Теперь сотрудничество с Путиным автоматически становится сотрудничеством с военным преступником, который отдает приказы убивать и травить своих политических противников, сбивать гражданские самолеты, и отдает приказы о вооруженном нападении на соседние страны. Мгновенно, хитроумная стратегия западных политиков сотрудничества, примирения и умиротворения агрессивной политики Путина превращается в банальный международный коллаборационизм.
Одним легким, но острым политическим движением президент США Байден запустил алгоритм узнавания - «свой - чужой» для всех политиков Запада. Теперь хитроумные политики Франции и Германии должны для себя решить несложную задачку, кто такой для них Путин - мудрый правитель могущественной России или опасный, «кислотный» политик.
Даже высокомерный Китай не решился встать на сторону Путина, призывая американцев придерживаться дипломатического этикета, а турецкий президент Эрдоган просто издевается над Путиным.
С другой стороны, криминализация Байденом Путина напрямую касается и политического руководства Украины. Ведь Путин, как главнокомандующий российской армии, отдал преступный приказ вторгнуться на территорию Украины, развязал войну между двумя братскими народами, в результате которой погибло 15 тыс. украинцев. Он несет персональную ответственность за гибель « Боинга» МН -17.
Поэтому в Вашингтоне внимательно ждут реакции Украины на конфликт Байдена-Путина, ждут адекватной и своевременной реакции политического руководства страны - Президента Украины Зеленского и Головы Верховной Рады Разумкова. Пока Разумков и Зеленский сделали вид, что личностный конфликт Байдена и Путина их не касается, что дает Госдепу США право и повод заявить Украине, что их тоже напрямую не касается военно-политический конфликт России и Украины.
А то украинцы, дважды хитрые, например, они хотят западной финансовой помощи, но не хотят бороться с элитной коррупцией, которая поглощает эту помощь.
Второй, более свежий пример, - Президент Зеленский и Спикер парламента Разумков публично просят о военно-политической помощи от ЕС, НАТО и США для борьбы Украины с российской агрессией, но в тоже время стесняются обидеть Путина плохими словами.
Они готовы долго ремонтировать окна и двери, очищать стены Офиса президента Украины от акций протестующих, но не думать, какая судьба ждет Украину в разгорающемся остром конфликте США и России.
Но почему-то при ЗЕ уже 2 года только бабло в карманы олигархов движутся с усиленной скоростью.
ЗЕ с ними все сильнее "борется", а олигархам все лучше и лучше.
Может пусть лучше ЗЕ прекращает эту "борьбу" и идет куда подальше?
Каждое слово отдельно понять можно, а всё вместе получается полная бессмыслица.😐
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
а я увлёкся,
и рванул на 10 тысч - как на 500
и спёкся
подвела меня, (ведь я предупреждал)
дыхалка,
пробежал всего два круга,
и упал
А жалко
ЗЕ , читай Высоцкого
А В ЭТО ВРЕМЯ, Запад и НАТО в "восторге"от зереформ, коррупции,роста долгов и влияния олигархов, падения экономики, отсутствии позиции и желания защищать страну, предательства на высшем уровне страны и союзников---сегодня стало известно, что парламентская ассамблея Североатлантического Альянса перенесла запланированную в Киеве сессию НА ГОД!
Разумков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что по всем ожиданиям, эта встреча пройдет в мае 2022 года. И это тоже казала-мазала!
Клован, гравший #єром на піанінє, на корпоративах в тих олігархів, які поставили його зіц сцарем, буде з ними боротись...
Хватит двигаться ,начинайте уже с олигархатом бороться.
Вовочка будет не "бороться" с олигархами, а только проявлять "четкую волю двигаться в направлении борьбы"!
пожалуй воздержусь, я не експерт по дистанционным прогибам батюшке царю с минетом)