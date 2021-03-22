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Зеленский (19056) олигарх (1013) Устенко Олег (51)

"У Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - советник президента Устенко

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолиграхизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры.

Об этом заявил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 млрд долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 млрд долларов ", - отметил Устенко.

По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, в основном это олигархи, много лет пытаются консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

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"Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности - то, чего хочет бизнес - нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, - блокирует именно эта группа ", - сказал советник президента.

Поэтому, по его словам, процесс деолигархизации неизбежен.

В то же время Устенко отметил, что речь идет не о фамилии конкретного олигарха, а об изменении закрытой системы, которая формировалась в Украине на протяжении последних десятилетий.

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"Если ты будешь бороться против конкретной личности, не меняя условия ведения бизнеса, условия для конкуренции, развития экономики, доступа к кредитному ресурсу, не облегчая условия для защиты бизнеса, не улучшая судебную систему, ты наткнешься на те же грабли", - отметил он .

Устенко заявил, что целью президента является проведение деолигархизации "широким фронтом", действуя во многих направлениях.

"Прежде всего это то, о чем говорят инвесторы, когда решают, инвестировать ли в Украину. Они говорят о проблеме, связанной с защитой прав собственности. Когда ты не можешь защитить собственность, ты не сможешь двигать экономику вперед и обеспечивать 5% экономического роста, без которых борьба с бедностью будет неэффективной ", - отметил советник главы государства.

Среди первоочередных мер он также назвал амнистию капитала, проведения судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

"Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы добиться деолигархизации экономики ", - отметил Устенко.

Он напомнил, что президент Украины в своем недавнем видеообращении неоднократно акцентировал внимание на необходимости борьбы с олигархами, и началась эта борьба из сферы недропользования.

"У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - убежден Устенко.
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Топ комментарии
+34
"У Зеленского есть четкая воля..."(ц) все, дальше можно не продолжать, уже смешно.
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22.03.2021 18:13
+26
Чуєш, радник! А де сам найвеличніший? Не минає і дня про сумні звістки з Донбасу, ситуація з ковідом критична, "кармільцу" США персональні санкції впаяло і, нарешті, йому ОПУ розмалювали та побили, а воно мовчить! Воно ще живе?
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22.03.2021 18:11
+20
у четкого пасцана - четкая воля (ну шо ж тут не ясно? ))))
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22.03.2021 18:14
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"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9380
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22.03.2021 19:09 Ответить
походу квартальный йумор передаётся не только половым путём, но и воздушно-капельным.. хотя.. кто их, советников по экономике, знает?.. гермафродит Люся Хотькуда вОн как чудит после того, как связалась с плохой, но весёлой, компанией
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22.03.2021 19:13 Ответить
верх цинізму від Устенка - працює у олігарха Блейзера і одночасно радником у Зеленського...мабуть радить боротися і зі своїм работодавцем Блейзером теж...чучело
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22.03.2021 19:13 Ответить
Да ладно надоели Вы уже блюдолизы
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22.03.2021 19:15 Ответить
Воля є, розуму - немає...
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22.03.2021 19:17 Ответить
Стеснительный президент Зеленский - политолог 22 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf.html#comments Комментарии: 5
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4677Когда президент США Байден публично оскорбил президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Путина, объявив его на весь мир убийцей, он не только выразил точку зрения американской элиты, но и продолжал бороться со своим заклятым врагом, бывшим президентом США Трампом, который все время всячески защищал Путина от нападок американских СМИ и демократов.
Такую точку зрения https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал полчаса назад в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
В то же время, когда Байден открыто объявил Путина убийцей, он поставил западных политиков в сложное положение. Теперь сотрудничество с Путиным автоматически становится сотрудничеством с военным преступником, который отдает приказы убивать и травить своих политических противников, сбивать гражданские самолеты, и отдает приказы о вооруженном нападении на соседние страны. Мгновенно, хитроумная стратегия западных политиков сотрудничества, примирения и умиротворения агрессивной политики Путина превращается в банальный международный коллаборационизм.
Одним легким, но острым политическим движением президент США Байден запустил алгоритм узнавания - «свой - чужой» для всех политиков Запада. Теперь хитроумные политики Франции и Германии должны для себя решить несложную задачку, кто такой для них Путин - мудрый правитель могущественной России или опасный, «кислотный» политик.
Даже высокомерный Китай не решился встать на сторону Путина, призывая американцев придерживаться дипломатического этикета, а турецкий президент Эрдоган просто издевается над Путиным.
С другой стороны, криминализация Байденом Путина напрямую касается и политического руководства Украины. Ведь Путин, как главнокомандующий российской армии, отдал преступный приказ вторгнуться на территорию Украины, развязал войну между двумя братскими народами, в результате которой погибло 15 тыс. украинцев. Он несет персональную ответственность за гибель « Боинга» МН -17.
Поэтому в Вашингтоне внимательно ждут реакции Украины на конфликт Байдена-Путина, ждут адекватной и своевременной реакции политического руководства страны - Президента Украины Зеленского и Головы Верховной Рады Разумкова. Пока Разумков и Зеленский сделали вид, что личностный конфликт Байдена и Путина их не касается, что дает Госдепу США право и повод заявить Украине, что их тоже напрямую не касается военно-политический конфликт России и Украины.
А то украинцы, дважды хитрые, например, они хотят западной финансовой помощи, но не хотят бороться с элитной коррупцией, которая поглощает эту помощь.
Второй, более свежий пример, - Президент Зеленский и Спикер парламента Разумков публично просят о военно-политической помощи от ЕС, НАТО и США для борьбы Украины с российской агрессией, но в тоже время стесняются обидеть Путина плохими словами.
Они готовы долго ремонтировать окна и двери, очищать стены Офиса президента Украины от акций протестующих, но не думать, какая судьба ждет Украину в разгорающемся остром конфликте США и России.
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22.03.2021 19:21 Ответить
Все правильно, кроме "между двумя братскими народами".
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22.03.2021 20:42 Ответить
для того,что бы вешать лапшу украинскому народу нужна пожалуй воля побольше воли ее не вешать .( "Роснефть" нашла замену компаниям окружения Медведчука для поставок топлива в Украину,) где воля,что бы спонсоров террористов небыло в Украине?
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22.03.2021 19:30 Ответить
ЕСТЬ ВОЛЯ - зачетный подлиз... Да если и предположить , шо у зебика есть воля , как у Обломов. Но это же не более. Правда Обломов - безобидное существо... А этот - суть бедоносец, за что бы ни взялся.
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22.03.2021 19:37 Ответить
Воля есть.

Но почему-то при ЗЕ уже 2 года только бабло в карманы олигархов движутся с усиленной скоростью.
ЗЕ с ними все сильнее "борется", а олигархам все лучше и лучше.

Может пусть лучше ЗЕ прекращает эту "борьбу" и идет куда подальше?
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22.03.2021 19:43 Ответить
на то его воля (лоха).
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22.03.2021 19:55 Ответить
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 7851
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22.03.2021 19:58 Ответить
Волевое лицо
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22.03.2021 19:59 Ответить
А вместо Била будет Игорь?
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22.03.2021 20:04 Ответить
Мендельшу шо, увольняет?
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22.03.2021 20:14 Ответить
Нет! Это будет наша Голда Меир.
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22.03.2021 20:38 Ответить
про неудавшуюся ширку
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9079
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22.03.2021 20:02 Ответить
Советский анекдот: еврея просят выступить на профсоюзном собрании. Он сказал: " Борьба борьбой борьбуется, если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? Товарищи, я закончил"
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22.03.2021 20:02 Ответить
четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом

Каждое слово отдельно понять можно, а всё вместе получается полная бессмыслица.😐
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22.03.2021 20:04 Ответить
Воля - это дело такое... , а есть ли план?
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22.03.2021 20:08 Ответить
Спросите у Пальчевского, а здесь не паясничайте.
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22.03.2021 20:18 Ответить
Познакомте
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22.03.2021 20:29 Ответить
Проще паренной репы. Мед. центр "ЕВРОЛАБ" в Киеве , там вы и познакомитесь(это наколка)
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22.03.2021 20:37 Ответить
По первой части Вашей реплики - ясно, а почему меня учите, как себя вести? Я претензий к Вам никаких не высказывал
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22.03.2021 20:48 Ответить
Пане, звиняйте, якщо я вас не зовсiм зрозумiв... Але ж бо, я сприйняв ваше слово ПЛАН, як натяк на "дурь". Тому не видивляйтеся в моему "паясничать" пiдвоху . "Не паясничайте" - мовляв, так не жартуйте. Хiба що я припустився трiшечки веселого сарказму. Звиняйте.
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23.03.2021 00:37 Ответить
Я Вас вибачаю, дійсно стався випадок непорозуміння. Бажаю Вам всього найкращого.
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23.03.2021 08:17 Ответить
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1818
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22.03.2021 20:05 Ответить
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1662
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22.03.2021 20:08 Ответить
Из серии ВОЛЕВОЙ
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1034
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22.03.2021 20:10 Ответить
...посмотрите на мину Ленчика, не скажешь, что волевой.
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22.03.2021 20:16 Ответить
з мільярдерами точно така сама ситуація, як із армією - не хочете годувати своїх мільярдерів, то будете годувати чужих..... Хоча які вони свої? В Україні немає ні своїх мільярдерів, ні своєї армії!
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22.03.2021 20:24 Ответить
Поки що є гучні заяви , відсутні справи .
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
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22.03.2021 20:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pd0l_aWFPIg Рассекреченный разговор Трампа с Зеленским ... - YouTube
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23.03.2021 01:02 Ответить
Угу … воля - волей, если сил - невпроворот,
а я увлёкся,
и рванул на 10 тысч - как на 500
и спёкся
подвела меня, (ведь я предупреждал)
дыхалка,
пробежал всего два круга,
и упал
А жалко

ЗЕ , читай Высоцкого
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22.03.2021 20:31 Ответить
Фантастик!
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22.03.2021 21:01 Ответить
Така воля, що продавати вже нема чого:- усе просрали "волєможці"!!!
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22.03.2021 21:13 Ответить
У Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - советник президента Устенко..... так на то он и советник, что бы подобную хрень в массы нести!
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22.03.2021 21:20 Ответить
Какая воля у этого убожества? Отдыхать, жрать, отдыхать, коксом закидываться, видосик запились, отдыхать и дальше по кругу!
А В ЭТО ВРЕМЯ, Запад и НАТО в "восторге"от зереформ, коррупции,роста долгов и влияния олигархов, падения экономики, отсутствии позиции и желания защищать страну, предательства на высшем уровне страны и союзников---сегодня стало известно, что парламентская ассамблея Североатлантического Альянса перенесла запланированную в Киеве сессию НА ГОД!
Разумков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что по всем ожиданиям, эта встреча пройдет в мае 2022 года. И это тоже казала-мазала!
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22.03.2021 21:28 Ответить
Сам Устенко ставленник олигархов от "одесского фонда Блейзера", учавствующих в разграблении страны. Но поет красиво.
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22.03.2021 21:32 Ответить
Класний жарт...
Клован, гравший #єром на піанінє, на корпоративах в тих олігархів, які поставили його зіц сцарем, буде з ними боротись...
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22.03.2021 21:38 Ответить
У Зеленского есть четкая воля двигаться ...... , а также прикуриваться и принюхиваться!
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22.03.2021 23:09 Ответить
Це він з Татаровим і Ко буде робити реформи? То краще не треба.
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23.03.2021 00:12 Ответить
"...двигаться в направлении борьбы с олигархатом."
Хватит двигаться ,начинайте уже с олигархатом бороться.
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23.03.2021 00:13 Ответить
Как формулирует шельмец!
Вовочка будет не "бороться" с олигархами, а только проявлять "четкую волю двигаться в направлении борьбы"!
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23.03.2021 00:24 Ответить
я хз как это можно прокомментировать)))
пожалуй воздержусь, я не експерт по дистанционным прогибам батюшке царю с минетом)
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23.03.2021 11:56 Ответить
Чергова спроба заморочки.
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23.03.2021 12:44 Ответить
Устенко! Ты такой же звездун как и клон Зеленский!! И 4% падения ВВП за 2020 год и двойное увеличение доходов олигархов за прошлый, яркое тому подтверждение . Вот и вся ваша совместная работа за прошлый год! брехуны оба!! А как вы лично красиво звиздели на каналах ТВ, что зеленский и вылично выведете страну из кризиса и ВВП Украины,Будет расти каждый год +8%! собрались два козла -брехуна!!
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23.03.2021 17:01 Ответить
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