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обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Песков, всего с начала суток - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Песков, всего с начала суток - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

С начала суток, 22 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

Возле Богдановки, оккупанты обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчука - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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И не стыдно им?
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22.03.2021 18:28 Ответить
Меня удивляют переговоры с "представителями" . Семь лет . Может хватит ?
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22.03.2021 18:29 Ответить
заметили? в последние дни в сводке - На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь...
это чтобы пожеланий в сторону ЗЕ поменшало...или таки шоб войско не взбунтовалось ?
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22.03.2021 18:34 Ответить
все та сама брехня.
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22.03.2021 18:37 Ответить
(але вже з оглядом на слухача...щоб око раділо, що "отвєткі" начебто є...а сердце боліло, бо "отвєтка" - то вже значить так гаряче було...що не стрималися)
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22.03.2021 18:43 Ответить
 
 