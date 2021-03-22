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С 24 марта в Киевской и Сумской областях вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов

С 24 марта в Киевской и Сумской областях вводятся ограничения

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение с 24 марта в Киевской и Сумской областях ввести ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.

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Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 7 893 случая заражения, госпитализированы свыше 3 тыс. человек.
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С 24 марта в Киевской и Сумской областях вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4924
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22.03.2021 18:45 Ответить
Йолкін. Російський карикатурист. Прославився серією патріотичних малюнків про окупацію Криму.
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22.03.2021 19:55 Ответить
ну а московські попи ходу зробили, ну а чо? Дарвін, забери їх до себе!
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22.03.2021 20:14 Ответить
 
 