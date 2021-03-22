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Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка

Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка

Для выработки коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев нужно сделать прививку 70% населения страны, то есть почти 30 млн человек.

Об этом в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом" рассказал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Украины Сергей Литовка, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если население будет способствовать действиям Министерства здравоохранения, то кампанию по вакцинации можно будет провести за год.

"Кампанию по вакцинации можно провести за один год. Но для этого должна быть готовность населения. Не должно быть отказов, и население должно способствовать действиям Минздрава, прививочных бригад. Минздрав ставит перед собой цель привить минимум 50% населения. И мы надеемся, что достигнем этого", - подчеркнул он.

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Руководитель экспертной группы объяснил, почему в Украине низкие темпы COVID-вакцинации. По его словам, это связано с несколькими причинами.

"Первое - это то, что у нас пришла только первая партия в 500 тыс. доз. Второе - готовность населения к иммунизации. К сожалению, у нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации о том, что мы получили некачественную вакцину, что она якобы опасна, мол многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному проведению кампании", - отметил Литовка.

Иммунизация в стране только началась и набирает обороты, отметил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава. Сейчас проведение прививок планируют таким образом, чтобы не перегрузить медицинскую систему, и чтобы вовремя получать отзывы о неблагоприятных событиях, которые могут возникать.

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Топ комментарии
+5
ЧИМ ???
Ви вакцини не закупили.
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22.03.2021 19:04
+2
а в мене інше запитання - де ті 30 мільйонів українців? )))) вже півкраїни звалило з цього божевільного дому
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22.03.2021 19:48
+2
30 мільйонів? Ви й сусідню Молдову вакцинувати зібрались?
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22.03.2021 20:04
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ЧИМ ???
Ви вакцини не закупили.
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22.03.2021 19:04 Ответить
а в мене інше запитання - де ті 30 мільйонів українців? )))) вже півкраїни звалило з цього божевільного дому
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22.03.2021 19:48 Ответить
Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка - Цензор.НЕТ 8146
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22.03.2021 19:04 Ответить
Это Зеле расскажи!!
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22.03.2021 19:12 Ответить
Степанов этого явно не знал
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22.03.2021 19:12 Ответить
Ты забыл уточнить одну маленькую деталь: " вакцинировать вакциной", а не "шмурдяком"
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22.03.2021 19:20 Ответить
К 2050 году такими темпами справимся
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22.03.2021 19:20 Ответить
стіпашка може купити тільки шмурдяк, і то через прокладку богатирьову втричі дорожче. бо не красти він не вміє.
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22.03.2021 19:29 Ответить
За часів "іспанки" була вакцина? Але хвороба зникла. Проте полягло до 100 млн. піплу.
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22.03.2021 19:40 Ответить
Ну, це вже давно не є таємницею ні для кого, окрім плоскоземців та їм подібних ентузіастів. Натомість досі не виясненим залишається термін, коли такого рівня вакцинації можна буде досягнути - років за три, п'ять, чи мо' й за десять?
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22.03.2021 19:41 Ответить
Нет в Украине сотлько человек - в основном ковидиотное быдло. Включая и избранных на самом верху.
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22.03.2021 19:42 Ответить
Т. е. никогда
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22.03.2021 19:52 Ответить
30 мільйонів? Ви й сусідню Молдову вакцинувати зібрались?
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22.03.2021 20:04 Ответить
Ну от ,вони вакцину закупили,організація на вісшем уравнє,а темне насєлєніє проваліло вакцінацію
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22.03.2021 20:14 Ответить
Уточняю:
"Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек" за 5 месяцев, именно столько в среднем держится иммунитет.
Через пол года уже надо начинать вакцинировать заново.
И, исходя из математики 3 класса, для успеха коллективного иммунитета, требуется вакцинировать не менее 200`000 человек в день!
...
"Ось такая уйня, малятка, любі хлопчики, дівчатка" (с)
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22.03.2021 20:22 Ответить
Мільярди грошей на науку і освіту, а виступають голови комісій. Де висновки вчених про нашвидкоруч створені вакцини? Їх - нема. І не буде, бо потрібні тривалі клінічні дослідження, а вони, ще не закінчили з ВІЛом...
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22.03.2021 21:04 Ответить
Через високу мінливість ВІЛ створити вакцину проти СНІДу поки що питання майбутнього, незважаючи на те, що збудник СНІДу був відкритий ще в 1983 р. французькими вченими в лабораторії М.Л.Монтаньє та американського дослідника Р.Галла.
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22.03.2021 21:06 Ответить
 
 