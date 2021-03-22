В Раде еще не начали собирать подписи для внеочередного заседания в связи с протестами, - Разумков

В парламенте не выдавали подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку внеочередного пленарного заседания в связи с субботними акциями протеста.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил журналистам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, такие подписные листы у Верховной Рады не требовали", - сказал Разумков.

Он также отметил, что и проект постановления, который может быть рассмотрен на внеочередном пленарном заседании в парламенте, еще не зарегистрирован.

Спикер напомнил, что, согласно Конституции Украины и регламенту Верховной Рады, внеочередное заседание должно быть созвано в течение трех дней после того, как будет закончен сбор 150 подписей народных депутатов в поддержку его проведения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Как только это произойдет, если будет 150 народных депутатов, которые поставят свои подписи под предложением созвать внеочередное заседание, будем действовать в границах моей компетенции согласно регламенту Верховной Рады и Конституции", - резюмировал Разумков.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Читайте также: Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. Источник: