В Раде еще не начали собирать подписи для внеочередного заседания в связи с протестами, - Разумков
В парламенте не выдавали подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку внеочередного пленарного заседания в связи с субботними акциями протеста.
Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил журналистам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, такие подписные листы у Верховной Рады не требовали", - сказал Разумков.
Он также отметил, что и проект постановления, который может быть рассмотрен на внеочередном пленарном заседании в парламенте, еще не зарегистрирован.
Спикер напомнил, что, согласно Конституции Украины и регламенту Верховной Рады, внеочередное заседание должно быть созвано в течение трех дней после того, как будет закончен сбор 150 подписей народных депутатов в поддержку его проведения.
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"Как только это произойдет, если будет 150 народных депутатов, которые поставят свои подписи под предложением созвать внеочередное заседание, будем действовать в границах моей компетенции согласно регламенту Верховной Рады и Конституции", - резюмировал Разумков.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
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