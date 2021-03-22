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ВР (27381) протест (5834) Разумков Дмитрий (1520)

В Раде еще не начали собирать подписи для внеочередного заседания в связи с протестами, - Разумков

В Раде еще не начали собирать подписи для внеочередного заседания в связи с протестами, - Разумков

В парламенте не выдавали подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку внеочередного пленарного заседания в связи с субботними акциями протеста.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил журналистам в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, такие подписные листы у Верховной Рады не требовали", - сказал Разумков.

Он также отметил, что и проект постановления, который может быть рассмотрен на внеочередном пленарном заседании в парламенте, еще не зарегистрирован.

Спикер напомнил, что, согласно Конституции Украины и регламенту Верховной Рады, внеочередное заседание должно быть созвано в течение трех дней после того, как будет закончен сбор 150 подписей народных депутатов в поддержку его проведения.

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"Как только это произойдет, если будет 150 народных депутатов, которые поставят свои подписи под предложением созвать внеочередное заседание, будем действовать в границах моей компетенции согласно регламенту Верховной Рады и Конституции", - резюмировал Разумков.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. Источник:

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Какое отношение к этому протесту имеет ВР? Она может собраться,что бы чайку попить,кофея погонять и т.д.
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22.03.2021 19:13 Ответить
ХОЧУТЬ ЩОБ ДО НИХ ПРИЙШЛИ.
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22.03.2021 19:49 Ответить
Ну так конечно, после событий возле овцеса у вас массовая диарея вот бумага и закончилась...
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22.03.2021 19:16 Ответить
Тормоз вернулся?
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22.03.2021 19:25 Ответить
Почему распадается Голос и при чем здесь Офис Зеленского

https://bykvu.com/ru/authors/tatjana-**********/ Татьяна Николаенко Главный редактор bykvu.com

Частина фракції веде торги зі «Слугами» за спільні голосування і підтримує проєкти російських олігархів, а інша вимагає пояснень щодо витрачених грошей і підігрування Банковій.
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22.03.2021 19:25 Ответить
Скандал в «Голосе»: нардепа Юрчишина хотят исключить из партии после акции под ОП

Народный депутат Ярослав Юрчишин от партии "Голос", который принимал участие в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка, сообщил о том, что политсовет хочет исключить его из партии - инициатор пинчуковская лялька Железняк
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22.03.2021 19:26 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW_hG9Cr1mDk3S_UGWyuVBQoDYDCtNftRNokmVbpJq7z2-6j5rN9x9AMeVEGJPux5axXb6GvVjEnB-cqwKca7a-sGzxglHuVoP8-VjXX0q0Tk7FeNClhPnE5S-4xzWaa1A&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5113778502029520?__cft__[0]=AZW_hG9Cr1mDk3S_UGWyuVBQoDYDCtNftRNokmVbpJq7z2-6j5rN9x9AMeVEGJPux5axXb6GvVjEnB-cqwKca7a-sGzxglHuVoP8-VjXX0q0Tk7FeNClhPnE5S-4xzWaa1A&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·

«Гении политтехнологий» из Офиса президента, которые и организовали фейковый погром на Банковой, решили развивать цирк дальше.

В Раде «Слуга народа» зарегистрировали постановление с осуждением погрома на Банковой.

И теперь будет следующая низкопробная драматургия. Кто из фракций не поддержит документ - тот погром якобы и организовал.

Ни дня без цирка и клоунады. Главное - не трогать Порошенко и Коломойского. Ну, и полностью убрать тему тарифов и цен из информпространства.
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22.03.2021 19:44 Ответить
Вот как "рюкзачники" всех на Банковой напугали.
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22.03.2021 19:45 Ответить
РАДА удрала на отдых, вместо того,чтоб принять закон ,запрещающий переход на летнее время-это геноцид народа!!! Идет 35летие ЧАЭС-ПРЕСТУПНИК Шмигаль принимает постановление кабмина,без согласования с РАДОЙ и снимает копеечные льготные доплаты за комуналку для чернобыльцев,снимает средства для лечения в больницах радиационной медицины для чернобыльцев,даже лимиты для питания в этих больницах -УРЕЗАЛ!!!??? Так чьи указания выполняет Шмигаль???Чей карман наполняет???А потом собираете подписи -хулиганство около ОП!Прекратите издеваться над народом Украины-будет вам доля Янека!
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22.03.2021 19:45 Ответить
 
 