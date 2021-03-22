376 украинцев незаконно удерживаются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса на сегодняшний ден незаконно удерживаются 376 наших соотечественников.

Об этом она сообщила в своем видеообращении к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Денисова напомнила, что 20 февраля 2014 года Россия в нарушение норм международного права начала вооруженную агрессию против суверенной Украины и оккупировала часть ее территории, и, несмотря на объявленный 27 июля 2020 режим прекращения огня, количество погибших военнослужащих и гражданских лиц постоянно растет.

"На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых - крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников "- уточнила украинский омбудсмен.

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Отдельно Денисова отметила, что пандемия COVID-19 поставила под еще большую угрозу соблюдение и реализацию прав человека как на временно оккупированных, так и на подконтрольных Украине территориях.

Она подчеркнула, что лишена возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

"РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям. Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан", - призвала Уполномоченный ВРУ по правам человека.

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Денисова также пояснила, что это официальное обращение записано на русском языке согласно правилам ООН.