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Украина должна сохранить экспортную пошлину на лом, чтобы достичь декарбонизации, - "слуга народа" Кисилевский

Украина должна сохранить экспортную пошлину на лом, чтобы достичь декарбонизации, -

Сохранение экспортной пошлины на металлолом будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию отечественных металлургических предприятий для снижения ими выбросов СО2.

Об этом говорится в статье народного депутата (фракция Слуга народа) заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отмечает, что Евросоюз, согласно принятому плану снижения выбросов СО2 European Green Deal, вскоре начнет накладывать на европейских металлургов обязательства перейти к более экологичного производства стали. По прогнозам экспертов, в результате этого уже скоро начнет резко расти глобальный спрос на металлолом с одновременным протекционизмом по отношению к собственному сырью, ведь лом - это критически необходимое сырье для метзаводов. На фоне такой ситуации в мире выглядит крайне необходимым продлить действие пошлины на экспорт металлолома и в Украине, чтобы отечественные металлурги не столкнулись с дефицитом сырья.

"И действительно, уже можно наблюдать эти тенденции: в конце прошлого года европейское стальное лобби Eurofer призвал Еврокомиссию ввести ограничения на экспорт металлолома. А в Великобритании сделали радикальное заявление: владелец местных металлургических заводов Санжей Хупта призвал правительство страны вообще запретить вывоз лома, чтобы металлурги могли декарбонизироваться", - подчеркивает Кисилевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление пошлины на экспорт металлолома позволит нам сохранить европейский экологический курс, – нардеп

"Именно для предотвращения кризисных явлений в отечественном ГМК Верховная Рада 4,5 года назад ввела пошлину на экспорт лома. Это дало положительный эффект, однако не сразу: дефицит лома сократился с 20% до 11% в первый год действия пошлины, а по завершении прошлого года он был фактически преодолен ", - отмечает замглавы комитета.

Кроме того, Украине намного выгоднее перерабатывать лом на собственных метпредприятиях в продукцию с добавленной стоимостью, чем экспортировать сырье, подчеркивают журналисты. Ведь 1 тонна экспортируемого лома дает государству 1914 грн, тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит 8200 грн бюджетам всех уровней в виде налогов.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что продолжение действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет. Народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер подчеркнула, что продолжение действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада как можно быстрее должна принять этот законопроект.

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Колись в Україні було мільйони тон металів,які з совка залишилися.Але окремі особи взяли його собі і стали дуже поважними людьми.
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22.03.2021 19:57 Ответить
Украине во время войны только про декарбонизацию и осталось думать. Лишь бы Европе понравиться, потому, что она толкает сюда свои технологии, инфраструктуры для обеспечения которых в планах Украины пока нет. То же самое и "зелёная" энергетика. Европейские дипломаты должны сдерживать своих предпринимателей от переманивания украинских средств, которые нужны Украине для сдерживания агрессии россии. Разговоры про тонкие технологии декарбонизации напоминают мне призыв тушить пожар только чистой водой, а вода из озера (использование наиболее дешёвой э/энергии от АЭС) якобы не годится.
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22.03.2021 20:20 Ответить
О, ещё один прикормленный ахметкой "специалист" голос подал. Когда вы уже, сволочи, нажретесь ?
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22.03.2021 20:27 Ответить
Одно время Бахматюк отсюда не вылазил,теперь Ахметов и К
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22.03.2021 20:58 Ответить
Підріла ти ахметовська, а ціни на лом підняти слабо, уроди....
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22.03.2021 21:55 Ответить
Ура, товарищи!!! Да здравствует декорбонизация всей Страны!!!
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22.03.2021 23:05 Ответить
*****, в Турции лом почти 400 долларов тонна, а у нас 6500 Грн. Вот и вся декарбонизация.))))
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22.03.2021 23:06 Ответить
опять какой-то ...ский
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23.03.2021 07:28 Ответить
 
 