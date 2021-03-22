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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) Козак (137) Трехсторонняя контактная группа (842) Козак Дмитрий (73) Арестович Алексей (330)

Представитель РФ в ТКГ Козак предложил политическим советникам "нормандского формата" прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО, мы на такое не пойдем, - Арестович

Представитель РФ в ТКГ Козак предложил политическим советникам

Новые предложения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака относительно мирного урегулирования на Донбассе направлены на то, чтобы посадить Украину за стол переговоров с оккупантами ОРЛДО.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Там (в письме Дмитрия Козака политическим советникам "Нормандской четверки". - Ред.) ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", то, что настаивают на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями", которые по недоразумению называются "ДНР" и "ЛНР". Мы на это не пойдем, о чем последовательно сообщаем", - сообщил Арестович.

Он добавил, что слова Козака о том, что Украина не предоставила предложений на уровне политических советников "нормандского формата" по "кластерам" (шагам по выходу из конфликта. - Ред.), не соответствуют действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не соглашается на новые предложения Козака по Донбассу, - Ермак ответил на письмо представителя России

"Это обман. Как только трек по кластерам получился удачным, как только произошел прогресс на уровне политических советников "нормандского формата" Российская Федерация, во-первых, сразу усилила уровень насилия на Донбассе, во-вторых, она начала медийную кампанию в отношении Украины, что Украина якобы провоцирует, хочет войны и не выполняет Минские соглашения. Но мы видим, кто на самом деле не хочет прекращения насилия на Донбассе. Потому что Украина сразу после заседания политических советников "нормандского формата" (18 марта. - Ред.) предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась", - резюмировал Арестович.

Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки" потребовал запретить украинским военным открывать ответный огонь на Донбассе без разрешения от Минобороны.

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Топ комментарии
+8
По тысячному кругу, вата рассказывает какой плохой Порошенко.
Вообще уже не смешно.
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22.03.2021 20:01
+6
А когда было подругому? В РФ всегда говорили - "это не мы, мы посредники".
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22.03.2021 19:52
+5
Щоб запропонувати інші,треба скасувати ці,а це майже неможливо,бо їх затверджено у радбезі ООН.Дякуємо.
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22.03.2021 19:55
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Які гарні Мінські угоди,Україна їх буде відхаркувати кров"ю довгі десятиріччя.Дякуємо.
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22.03.2021 19:50 Ответить
предложи лучше
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22.03.2021 19:53 Ответить
Щоб запропонувати інші,треба скасувати ці,а це майже неможливо,бо їх затверджено у радбезі ООН.Дякуємо.
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22.03.2021 19:55 Ответить
Чим він найкращій?Кацапські танки вже йшли по Хрещатику?
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22.03.2021 20:04 Ответить
Над украинской территорией ввели безполетную зону для украинских военных самолетов , лишив ВСУ важного преимущества над гибридными силами рф
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22.03.2021 20:16 Ответить
Хто ввів?
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22.03.2021 20:17 Ответить
Первые минские соглашения Минск-1 . Последний раз боевую авиацию применяли в конце августа 2014 года . Минск -2 уже начали отводить артиллерию , танки , срзо .И все конфликт фактически с тех пор пытались просто заморозить т.е создать что то подобное тому что было в 1945 году когда было две Германии -гдр и фрг
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22.03.2021 20:29 Ответить
Москалику - в Луцьку як літали військові - так і літають....
Злізь з бутилки.... і подивися інет.
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23.03.2021 10:26 Ответить
Меня твоя бутылка не интересует ((
Речь шла о применении военной авиации против путенских бандформирований на Востоке . А о Луцке или Киеве , или других городах Украины речи не было
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23.03.2021 12:12 Ответить
Ніякого no fly zone насправді нема, тому що авіація і по сей день виконує польоти на Донбасі, але не використовується бойових діях Єдина причина - потужне ППО росіян, яке робить використання авіації небезпечним.
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22.03.2021 21:23 Ответить
А беспилотников типа Байрактар ?
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22.03.2021 21:47 Ответить
Ні, вони не прорвалися до Хрещатика мабуть тільки завдяки тому, що ти їх зупинив. ))
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22.03.2021 22:13 Ответить
сцылку дай на радбез ООН звездеть как вомбать семён и как разведос Люсенька "майор"Артистович многие могут
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22.03.2021 20:19 Ответить
Ну да, не ***** виновато, а украинские власти
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22.03.2021 19:54 Ответить
По тысячному кругу, вата рассказывает какой плохой Порошенко.
Вообще уже не смешно.
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22.03.2021 20:01 Ответить
А нічого смішного у Мінських угодах нема.Дякуємо.
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22.03.2021 20:08 Ответить
Это "комплекс мер".
И любые соглашения с московитами - это смешно.
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22.03.2021 20:11 Ответить
А хіба Америка,Франція та Німеччина воє з кацапами?
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22.03.2021 20:06 Ответить
Саша, в ці угоды паРаша вляпалась и её обложили санкциями.
А отхаркивать мы будем ватность некоторой части населения.
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22.03.2021 19:55 Ответить
Так то ватани підписали у Мінську капітуляцію України?
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22.03.2021 19:58 Ответить
Так обложили что турбины немецкие в крыму оказались чисто ,,случайно,. И да чисто совершенно случайно немцы там построили предприятие по производству этих самых турбин в рашке .Но упоротые в упор видеть этого НЕ хотят .Вместо этого они отчетливо видят очереди за окорочками в мацкве и толпы кацапских гастарбайтеров желающих найти работу дворника в Жмеринке
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22.03.2021 20:05 Ответить
А недавно ПОЛНОСТЬЮ модернизировали, по последнему слову техники, трубоукладочный корабль РФ и теперь он кладет трубы.
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22.03.2021 22:38 Ответить
Соевым правда очи колет . Поэтому они берут уроки откровенной брехни у говорящего попугая х.йла димы киселя и ихнего же сивочолого ,,гетьмена,,
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23.03.2021 12:07 Ответить
А,ты сомневался?
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22.03.2021 20:05 Ответить
А ти "дружок" здається козачок засланий. Дуже твої речі російською пропагандою смердять. Я думаю розумні люди погодяться зі мною.
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22.03.2021 20:39 Ответить
А недавно ПОЛНОСТЬЮ модернизировали, по последнему слову техники, трубоукладочный корабль РФ и теперь он кладет трубы.
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22.03.2021 22:39 Ответить
что в них не так ? седьмой год держат москалей под санкциями - просто прекрасные соглашения
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22.03.2021 21:19 Ответить
А когда было подругому? В РФ всегда говорили - "это не мы, мы посредники".
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22.03.2021 19:52 Ответить
Козак, в твоей заднице найдется много места для кремлевских хотелок
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22.03.2021 19:54 Ответить
суровая люська...
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22.03.2021 19:58 Ответить
Козак, Ненька тебя, засранца, породила, она же тебя и убьет - политически.
Обладаешь ты зубы на Украине
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22.03.2021 20:09 Ответить
Арестович комментирует официальную позицию , которая просто закрепляет то что свершилось еще давно в 2014 году . То есть конфликт пытаются заморозить -это выгодно Европе . А х.йло пытается его тоже заморозить но несколько в других границах пытаясь оторвать еще больше территории и еще больше ослабить Украину . Внешний враг , внутренняя пятая колонна и местное олигархическое ворье загоняют страну в пропасть .
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22.03.2021 20:24 Ответить
Да как то так...Или на низовом уровне между собой договариваться, послав и Россию и США куда подальше... Или сидеть ждать, когда *наверху* договоряться.. Третьего не дано...
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22.03.2021 20:24 Ответить
На низовому рівні це з ким ? із 1-м та 2-м корпусом 12 резервного командування рф ? Ну хай тоді росіяни ведуть перемовини із 95-ю бригадою у свою чергу
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22.03.2021 21:28 Ответить
Ну всё. Непричастность засрашки к войне в Украине доказана.))
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23.03.2021 03:17 Ответить
ермак приведёт вас к этому.
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22.03.2021 20:55 Ответить
Да ладно, Леха, вы уже давно пошли на это. Любая хотелка х.йла-убицы вами выполняется под козырек. И это скоро станет достоянием общественности.
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22.03.2021 21:59 Ответить
Либо ты брешешь и никто из зеленых на это все таки не пошел .Либо пошли на это еще в августе 2014 года , но выходит что обвинения в зраде ты повесил не на того кто тогда принимал решения
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23.03.2021 12:22 Ответить
Переговоры с донецкими урками недопустимы! Любой прямой контакт - шаг к легализации этого бандитского, преступного недоразумения. Это и нужно кремлевским преступникам.
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22.03.2021 22:59 Ответить
Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам "нормандського формату" прямі переговори між Україною і ОРДЛО, ми на таке не підемо, - Арестович - Цензор.НЕТ 8856
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23.03.2021 08:51 Ответить
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот".

Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумасшедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
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08.04.2021 16:10 Ответить
 
 