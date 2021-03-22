Рада может рассмотреть отмену перехода на летнее время не раньше 31 марта, - Разумков
Законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее время, Верховная Рада может рассмотреть не ранее 31 марта.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Эти изменения могут произойти, если будут приняты соответствующие законы. В минувшую пятницу (19 марта - ред.) такой законопроект был рассмотрен в Верховной Раде. Он не был поддержан народными депутатами, а был отправлен на повторное второе чтение.
Если не ошибаюсь, дается десять дней для подготовки на повторное второе чтение, плюс - день в комитете, это - 31 марта. Только в эти сроки мы сможем рассмотреть этот законопроект ", - сказал Разумков.
Председатель Верховной Рады добавил, что с коллегами из Европарламента этот вопрос он не обсуждал.
Пожалуйста, подождите...
Нахрен нужно то зимнее время
Неужели Солнце не подвластно Величайшему? 😂
А теперь посмотри например на Киев в этот же день 20 июня заход солнца при летнем времени в 21.00 и продолжительность дня 15.49 часа то есть почти на два часа меньше чем у скандинавов , если отменят летнее время , то в 20.00 будет уже ночь при том всем что мы не скандинавы , и работа у нас заканчивается в 5-6 часов вечера , а добираемся мы домой в 18.00-19.00. Для того чтобы украинцы заканчивали работу в 15.00 они должны начинать работу 6.30-7.00 , то есть вставать с учетом времени на дорогу до работы в 5.00-5.30.
Да только не забудьте , что зимой этот график придется опять смещать и начинать работу в 8 часов утра , поскольку восход солнца зимой в Киеве например 1 января - 8 часов утра , хотя если вам по приколу . чтобы вся страна в полной ночи шла на работу , то можно и не менять
с 27 на 28 надо или не надо переводить будут только рассматривать 31 ...
паприкольно...как всегда (последние 2 года))))
Вони дають країнам свободу вибору. Кожна країна сама вирішить який час залишити. І, швидше за все, більшість відмовиться від DST, залишивши свій поясний час.
Хлопці нумо...А давай...Так вже не встигаємо...Ну той біс з ним...
Ну хіба це державні люди?
Депутаты СН лоббируют их финансовые интересы, подозреваю, что небезвозмездно.
Петиция подписана, но полагаю, что это ничего не изменит, эта власть неспособна принимать адекватные решения и законы в пользу граждан.
А теперь можем представить, что в случае принятия ВР законопроекта 4201, который оставит Украину на зимнем времени на регулярной основе, Харьков и например Амстердам окажутся в одном часовом поясе, со всеми вытекающими..
Адепты "правильного астрономического времени" должны быть удовлетворены..