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время (159) Разумков Дмитрий (1520)

Рада может рассмотреть отмену перехода на летнее время не раньше 31 марта, - Разумков

Рада может рассмотреть отмену перехода на летнее время не раньше 31 марта, - Разумков

Законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее время, Верховная Рада может рассмотреть не ранее 31 марта.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Эти изменения могут произойти, если будут приняты соответствующие законы. В минувшую пятницу (19 марта - ред.) такой законопроект был рассмотрен в Верховной Раде. Он не был поддержан народными депутатами, а был отправлен на повторное второе чтение.

Если не ошибаюсь, дается десять дней для подготовки на повторное второе чтение, плюс - день в комитете, это - 31 марта. Только в эти сроки мы сможем рассмотреть этот законопроект ", - сказал Разумков.

Читайте: Кабмин может отменить постановление о переводе часов, - "слуга народа" Пидласа

Председатель Верховной Рады добавил, что с коллегами из Европарламента этот вопрос он не обсуждал.

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Топ комментарии
+24
Вы ,настолько неумелы, шо лучше не трогайте то время . Бо и тут устроите бардак 😀😀😀
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22.03.2021 19:42
+18
Зебилы, а вы 28 марта время переведите, а 1 апреля назад. Как раз подходящий день дурака.
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22.03.2021 19:47
+15
Завтра в Киеве заход солнца в 18:12 по зимнему времени а если бы оставили летнее время и не переходили на зимнее то заход был бы в 19:12,
Нахрен нужно то зимнее время
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22.03.2021 19:58
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Вы ,настолько неумелы, шо лучше не трогайте то время . Бо и тут устроите бардак 😀😀😀
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22.03.2021 19:42 Ответить
Так его как раз и собираются перестать трогать
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22.03.2021 19:47 Ответить
тоді нехай зупиняться чепати не чіпати час
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22.03.2021 19:55 Ответить
Как раз это они и собираются сделать.
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22.03.2021 19:58 Ответить
тоді нехай припинять
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22.03.2021 20:17 Ответить
Так стараются ж, но "не выходит каменный цветок" (с)
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22.03.2021 20:18 Ответить
вони чепають!!
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22.03.2021 20:35 Ответить
И где?
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22.03.2021 20:50 Ответить
Пусть переводят осенью на лето - чтоб успели😂
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22.03.2021 19:59 Ответить
Завтра в Киеве заход солнца в 18:12 по зимнему времени а если бы оставили летнее время и не переходили на зимнее то заход был бы в 19:12,
Нахрен нужно то зимнее время
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22.03.2021 19:58 Ответить
Даже если ты переведёшь стрелки часов на китайское время, закат солнца произойдёт ровно в то же самое время, какое ему положено, вне зависимости от показаний на твоих часах.
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22.03.2021 20:00 Ответить
Как это так это, а ....😂

Неужели Солнце не подвластно Величайшему? 😂
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22.03.2021 20:02 Ответить
Сам в шоке!
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22.03.2021 20:03 Ответить
Да вот только по китайскому времени когда оно зайдет тебе прийдется идти на работу. А возвращатся будешь когда оно встанет. И зачем мне нужно это китайское время? Тут вопрос не когда солнце встанет а в том сколько времени будут показывать твои часы!
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22.03.2021 21:04 Ответить
К нам приезжали немецкие специалисты,удивлялись что мы начинаем и заканчиваем работу так поздно,называли"людьми сумерек",наш распорядок дня оптимизирован ещё под,"советское декретное" т.е. летнее время.Кстати скандинавы заканчивают рабочий день в15 по местному,на котором и останутся если перевод отменят.
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22.03.2021 21:24 Ответить
Это во сколько они к работе преступают ? В 6-30? Во сколько это надо встать если в среднем занимает дорога на работу час? В 5-00 в лучшем случае!
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22.03.2021 22:04 Ответить
От 6-00 до 7-00 А в17-00 на улицах глухо и всё позакрыто.
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22.03.2021 22:16 Ответить
Ну вот что-бы преступить к работе в 6-00 надо встать в 4-30! Да ну нах!
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22.03.2021 22:40 Ответить
Угу скандинавы , заканчивают работу в 15.00. Ну так будь добр и расскажи , что у скандинавов при том всем что они заканчивают работу в 15.00 НАПРИМЕР ЗАХОД СОЛНЦА 20 ИЮНЯ В 21.30-22.00 И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ У НИХ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ - ПОЧТИ 17 -18 ЧАСОВ. То есть скандинав приезжая с работы в 15.00 может наслаждаться светом до десяти часов вечера. И даже если они отменят летнее время все равно 20 июня в 21.00 у них будет еще светло и после работы у них будет 6 часов света на улице.
А теперь посмотри например на Киев в этот же день 20 июня заход солнца при летнем времени в 21.00 и продолжительность дня 15.49 часа то есть почти на два часа меньше чем у скандинавов , если отменят летнее время , то в 20.00 будет уже ночь при том всем что мы не скандинавы , и работа у нас заканчивается в 5-6 часов вечера , а добираемся мы домой в 18.00-19.00. Для того чтобы украинцы заканчивали работу в 15.00 они должны начинать работу 6.30-7.00 , то есть вставать с учетом времени на дорогу до работы в 5.00-5.30.
Да только не забудьте , что зимой этот график придется опять смещать и начинать работу в 8 часов утра , поскольку восход солнца зимой в Киеве например 1 января - 8 часов утра , хотя если вам по приколу . чтобы вся страна в полной ночи шла на работу , то можно и не менять
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22.03.2021 23:15 Ответить
У норвегов ,летом ночь такая ...условная.
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22.03.2021 23:23 Ответить
Так до перевода часов, вся Украина так и жила по зимнему времени, что за споры?
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22.03.2021 22:03 Ответить
До початку посування туди-сюди стрілок у 1981 році Україна жила за часом 2 часового поясу + 1 година постійнодіючого декретного часу. Що відповідає нинішньому "літньому", цебто +3 години до грінвічівського.
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23.03.2021 05:41 Ответить
Добавлю с 1981 по 1991 зимой Украина продолжала жить по UTC +3 то есть сегодняшнему летнему времени , а летом в этот промежуток времени у нас вообще было UTC + 4 , то есть летом темнело еще на один час позже , где то ближе к 10 часам вечера. По сегодняшнему зимнему времени Павел Добрыня и исключительно зимой мы начали жить только после независимости , а летом продолжали жить по UTC +3 . Так что никаких споров, ни вы , ни ваши родители, ни ваши бабушка с дедушкой в этой стране летом не жили по зимнему времени.
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23.03.2021 14:26 Ответить
Разберитесь в сути вопроса. Украина никогда не жила на зимнем времени летом.
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23.03.2021 10:24 Ответить
Пусть как пока, отодвигаются от решений ЕС. Во первых, думать не приходится, во вторых, если там так, то это правильно )
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22.03.2021 19:58 Ответить
смешно...
с 27 на 28 надо или не надо переводить будут только рассматривать 31 ...
паприкольно...как всегда (последние 2 года))))
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22.03.2021 19:44 Ответить
Зебилы, а вы 28 марта время переведите, а 1 апреля назад. Как раз подходящий день дурака.
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22.03.2021 19:47 Ответить
Их День !!!! 😂
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22.03.2021 20:03 Ответить
Та не не так. Пусть каждому палку выдадут от государства. В солнечный день круг нарисовал, палку всредину воткнул, время определил, палку вынял, пошёл дальше.
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22.03.2021 21:52 Ответить
Палку от государства...Простите,но звучит как-то не однозначно!
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22.03.2021 22:02 Ответить
Да, погарячился с палкой. Но дырка от бублика тоже круг. Но вот опять без палки дыркой время не измерить. Остановят пусть часы по всей стране---время ведь давно стоит. С апреля 2019г.
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22.03.2021 22:18 Ответить
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22.03.2021 22:24 Ответить
а 29 марта будет переход на летнее время
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22.03.2021 19:49 Ответить
28-го то есть
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22.03.2021 19:50 Ответить
разумков-пучеглазе, ссучене кремлівське чьмо.
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22.03.2021 19:50 Ответить
Николаевское чьмо.
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22.03.2021 20:37 Ответить
Младорыг, сынуля рыга с детским лицом, но хорошим аппетитом.
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22.03.2021 20:56 Ответить
отмена перехода на летнее время сработает тогда лишь в следующем году, после того как 31-го октября на Гэловин вернемся на зимнее время
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22.03.2021 19:52 Ответить
Зимнего времени не будет.
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22.03.2021 19:56 Ответить
ЗЕльоны рукожопы 😂
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22.03.2021 20:00 Ответить
шо значит отмена перехода на летнее время?забудьте и думать об этом зепадлы!
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22.03.2021 20:06 Ответить
Этим уродам явно нечем заняться найдите им занятие хотя бы в дворники определите этих придурков
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22.03.2021 20:08 Ответить
Географічно ми в одному часовому поясі із членами ЄС Литвою, Болгарією і Румунією. От з ними і має бути синхронізований час! Зараз він синхронізований, бо на літній час там переходять у відповідності з директивою ЄС. Ми йдемо в ЄС, значить маємо виконувати директиви. А то яякось вибірково виконуємо - про техогляд для машин хочемо виконувати, а про літній/зимовий час - ні...
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22.03.2021 20:08 Ответить
Єврокомісія схвалила відміну переходу в ЄС з 2022 року.
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22.03.2021 20:53 Ответить
Только ЕС планирует окончательно перейти на летнее время.
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22.03.2021 21:22 Ответить
Ньєт, таваріщь!
Вони дають країнам свободу вибору. Кожна країна сама вирішить який час залишити. І, швидше за все, більшість відмовиться від DST, залишивши свій поясний час.
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22.03.2021 21:56 Ответить
Вони залишать час, за який проголосувала більшість громадян. А відсотків 80 в них висловилися за літній час.
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22.03.2021 22:32 Ответить
Зрада зрадная , Румыния в этом году переходит на летнее время , а вы я так понимаю назло румынам решили остаться на зимнем.
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22.03.2021 21:19 Ответить
Второй часовой пояс это. А первый от Гринвича считают. Кто работал на флоте знает шутки эти. Особенно в Тихом океане где бывает смена дат. Это интересно смотря в какую строну идёт лайнер и скорость какая. Один раз может одно число дня два раза подряд. А когда в другую сторону навстречу солнцу--то дата может выпадать.было сегодня 1 число---а завтра 3 число. Это в районе архипелагов Восточное Самоа и Западное Самоа. Весело чуть.
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22.03.2021 21:59 Ответить
Дибилы, ***... Накуя он нужен 31 марта, если мы перейдем на летнее время 28 марта? Рукожопы ЗЕлёные...
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22.03.2021 20:11 Ответить
разумков ушлёпок
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22.03.2021 20:38 Ответить
Задним числом отменяйте, дебилы )))
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22.03.2021 20:41 Ответить
Со всех адептов зимнего времени взять расписку , где они бы обязались вставать ровно по астрономическому " правильному " по им мнению времени то есть в 4 часа ночи , а ложились спать не позже 20.00. Если не лягут, вырубить им свет ровно в 20.00 .
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22.03.2021 20:53 Ответить
В июне им придется вставить в 3 часа ночи
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22.03.2021 21:08 Ответить
В Харькове и Купянске и пораньше!
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22.03.2021 21:26 Ответить
Це дуже складне завдання. А головне - не зрозуміло хто вигодоотримувач і з кого стригти бабло. Шансів майже нема.
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22.03.2021 20:59 Ответить
Переводить в этом марте все равно пришлось бы. Почему-то никто не вспоминает, что в законе, который не приняли во втором чтении, указано, что в силу он вступает через 3 месяца после принятия. Даже если бы его в прошлый приняли, он не вступил бы в силу до конца месяца. И вообще весь спор сейчас из-за остаться в летнем или зимнем времени, а так голоса за отмену перевода в принципе в Раде есть. Сейчас посмотрят, какие страны в ЕС в каком времени остались, и от этого будут принимать решение.
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22.03.2021 21:32 Ответить
Тоді навіщо ці часові судоми зРади щодня? Просто зачекати і приєднатися до консенсусу сусідів не можна?
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22.03.2021 22:36 Ответить
У правленій редакції, що була винесена в зал 19 березня замість "через три місяці" уже значилось "з дня наступного за днем опублікування". Тобто, планувалося залишитись на зимовому часі: щоб влітку в 3 години ночі світло, а прийдеш з роботи - темінь.
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23.03.2021 09:53 Ответить
Понятно. Получается, кто-то хотел под шумок протащить. В любом случае, полагаю перевод отменят, вопрос только, в каком часе останемся.
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23.03.2021 11:30 Ответить
Яскравий приклад.
Хлопці нумо...А давай...Так вже не встигаємо...Ну той біс з ним...
Ну хіба це державні люди?
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22.03.2021 21:37 Ответить
Разумков просто знущається над народом...думає і бачить себе вже президентом...Ніхто за тебе не голосуватиме,бо бачать яке ти підступне стерво...
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22.03.2021 22:33 Ответить
Подписываем петицию за то, чтобы остаться на летнем времени. Иначе эти уроды реально примут закон про зимнее https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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23.03.2021 08:54 Ответить
Энергетические компании, которые принадлежат известным персонам, являются единственными выгодополучателями введения зимнего времени на постоянной основе.
Депутаты СН лоббируют их финансовые интересы, подозреваю, что небезвозмездно.
Петиция подписана, но полагаю, что это ничего не изменит, эта власть неспособна принимать адекватные решения и законы в пользу граждан.
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23.03.2021 10:37 Ответить
Мне кажется, что нам лучше в этом вопросе ориентироваться на Европу . И не вносить разногласия там, где можно спокойно без этого обойтись. И не тратить деньги на всякие потом на разные корректировки, что неизбежно.
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23.03.2021 10:48 Ответить
За літній час!
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23.03.2021 10:56 Ответить
Согласно опроса проведенного Еврокомиссией, большинство жителей ЕС высказались за отмену перевода часов и предпочли оставить летнее время. Планируется осуществить последний перевод стрелок часов на час вперед в марте 2021 года.

А теперь можем представить, что в случае принятия ВР законопроекта 4201, который оставит Украину на зимнем времени на регулярной основе, Харьков и например Амстердам окажутся в одном часовом поясе, со всеми вытекающими..
Адепты "правильного астрономического времени" должны быть удовлетворены..
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23.03.2021 11:39 Ответить
 
 