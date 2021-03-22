Ресурсов Пенсионного фонда хватит для выплаты пенсий и их запланированных повышений, - советник министра соцполитики Шамбир
Несмотря на карантин, ресурсов Пенсионного фонда достаточно для того, чтобы выполнить все программы по повышению и выплате пенсий в этом году.
Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Цензор.НЕТ.
Он признал, что карантин повлиял на отчисления в Пенсионный фонд. Тем не менее, тенденции января-февраля позитивные.
"То, что мы видим за первые два месяца этого года, - ожидаемый результат. Как вы помните, в январе был довольно жесткий локдаун, была остановка многих сфер экономики. Но, тем не менее, мы получили поступлений больше, чем в январе прошлого года, когда еще не было карантина. Это можно считать позитивным результатом. Нормальные поступления и в феврале", - сказал советник министра.
Николай Шамбир ожидает, что ресурсов бюджета Пенсионного фонда "достаточно для того, чтобы выполнить все программы по повышению и выплате пенсий в этом году".
Пожалуйста, подождите...
в данном случае не "Зрада", а полное непонимание советником министра того, чем он занимается.
"Ресурсов пенсионного фонда" никогда не хватало и этот фонд всегда приходилось дотировать из бюджета.
А тут вдруг стало хватать )))
Придурки обьясните почему повышение пенсий привязали к индексации вроде это разные вещи ну нет повысили на 100 грн зато не проиндексировали шо за хрень
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,
Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
Австралійські компанії Port Antony Renewables і GrapheneX підписали договір про будівництво в Порт-Ентоні (штат Вікторія) нового великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 100 тонн щодня. В рамках проекту також буде створено сховище водню, якій призначений для експорту, - повідомляє H2 View.
Договір з GrapheneX - вже четвертий в серії угод, які Port Anthony Renewables виконує в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб утвердитися в якості лідера в області зеленого водню і створити Port Hydrogen Hub - найбільший центр екологічно чистої енергії в Південно-Східній Австралії.
«Ми сповнені ентузіазму у зв'язку з новим партнерством. Будівництво заводів по виробництву зеленого водню стає наріжним каменем нашої діяльності. Воно дозволяє широкої групі підприємців брати участь в технологічних і логістичних аспектах Port Hydrogen Hub», - сказав виконавчий директор Port Anthony Renewables Бен Ентоні.
«Ми з нетерпінням чекаємо створення нового кластера, який об'єднає представників галузі, інженерів і вчених в розробці технологічних можливостей в області рентабельного виробництва, зберігання і розподілу водню. Що дозволить Австралії зайняти лідируючі позиції в світовій водневої промисловості», - сказав, у свою чергу засновник і керуючий директор GrapheneX Стівен Ві Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/new_energy/news/v-avstraliyskomu-port-entoni-buduvatimut-chetvertiy-vodneviy-zavod-744330.html
Уряду нашої держави необхідно терміново розробити програму з будівництва заводів по виробництву екологічно чистого водню.
Це майбутнє, а крім того буде можливість задіяти газотранспортну систему нашої держави для експорту водню до Європи.
липень 2020:
Слава богу,цього року гроші річкою течуть...
https://ua-news.liga.net/economics/news/defitsit-solidarnoi-sistemi-pensiynomu-fondu-ne-vistachae-26-mlrd-grn-na-pensii-v-2021 Дефіцит солідарної системи. Пенсійному фонду не вистачає 26 млрд грн на пенсії в 2021