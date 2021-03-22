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Ресурсов Пенсионного фонда хватит для выплаты пенсий и их запланированных повышений, - советник министра соцполитики Шамбир

Ресурсов Пенсионного фонда хватит для выплаты пенсий и их запланированных повышений, - советник министра соцполитики Шамбир

Несмотря на карантин, ресурсов Пенсионного фонда достаточно для того, чтобы выполнить все программы по повышению и выплате пенсий в этом году.

Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Цензор.НЕТ.

Он признал, что карантин повлиял на отчисления в Пенсионный фонд. Тем не менее, тенденции января-февраля позитивные.

"То, что мы видим за первые два месяца этого года, - ожидаемый результат. Как вы помните, в январе был довольно жесткий локдаун, была остановка многих сфер экономики. Но, тем не менее, мы получили поступлений больше, чем в январе прошлого года, когда еще не было карантина. Это можно считать позитивным результатом. Нормальные поступления и в феврале", - сказал советник министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, - Шмыгаль

Николай Шамбир ожидает, что ресурсов бюджета Пенсионного фонда "достаточно для того, чтобы выполнить все программы по повышению и выплате пенсий в этом году".

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Топ комментарии
+2
печатный станок - ваше фсе
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22.03.2021 19:57
+2
ОГВЗ напродавали на миллиарды снова. а для этого доллары продать надо.
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22.03.2021 20:03
+2
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
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22.03.2021 20:09
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печатный станок - ваше фсе
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22.03.2021 19:57 Ответить
Серьёзно? А почему долар снова падать начал? В чем загвоздка?
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22.03.2021 19:59 Ответить
ОГВЗ напродавали на миллиарды снова. а для этого доллары продать надо.
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22.03.2021 20:03 Ответить
Хто падать начал? Доллар? Только сегодня я поменял сотку. Результат: всё те же 27,70, как и в пятницу.
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22.03.2021 20:04 Ответить
Не понял, а где Зрада?
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22.03.2021 19:58 Ответить
а кроме тебя про "Зраду" никто и не писал.

в данном случае не "Зрада", а полное непонимание советником министра того, чем он занимается.

"Ресурсов пенсионного фонда" никогда не хватало и этот фонд всегда приходилось дотировать из бюджета.

А тут вдруг стало хватать )))
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22.03.2021 21:52 Ответить
Что за афера одним повышают другим индексируют а толком хрен поймешь что делается дебилы при должностях и никто толком ничего вразумительного сказать не могут
Придурки обьясните почему повышение пенсий привязали к индексации вроде это разные вещи ну нет повысили на 100 грн зато не проиндексировали шо за хрень
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22.03.2021 20:03 Ответить
Хватит, но не всем!
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22.03.2021 20:03 Ответить
в першу чергу хвате діпутатам і суддям по 100к.
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22.03.2021 20:05 Ответить
Когда сейчас действующая власть говорит, что где-то все хорошо то жди ОПы. В этом самом хорошо и совсем не по-хорошему.
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22.03.2021 20:05 Ответить
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
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22.03.2021 20:09 Ответить
Шамбир. Прошу попробовать догадаться, с первого раза о его национальной принадлежности. И так вот- везде. И щансов, потому- 0(ноль).
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22.03.2021 20:10 Ответить
В австралійському Порт-Ентоні будуватимуть четвертий водневий завод

Австралійські компанії Port Antony Renewables і GrapheneX підписали договір про будівництво в Порт-Ентоні (штат Вікторія) нового великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 100 тонн щодня. В рамках проекту також буде створено сховище водню, якій призначений для експорту, - повідомляє H2 View.
Договір з GrapheneX - вже четвертий в серії угод, які Port Anthony Renewables виконує в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб утвердитися в якості лідера в області зеленого водню і створити Port Hydrogen Hub - найбільший центр екологічно чистої енергії в Південно-Східній Австралії.
«Ми сповнені ентузіазму у зв'язку з новим партнерством. Будівництво заводів по виробництву зеленого водню стає наріжним каменем нашої діяльності. Воно дозволяє широкої групі підприємців брати участь в технологічних і логістичних аспектах Port Hydrogen Hub», - сказав виконавчий директор Port Anthony Renewables Бен Ентоні.

«Ми з нетерпінням чекаємо створення нового кластера, який об'єднає представників галузі, інженерів і вчених в розробці технологічних можливостей в області рентабельного виробництва, зберігання і розподілу водню. Що дозволить Австралії зайняти лідируючі позиції в світовій водневої промисловості», - сказав, у свою чергу засновник і керуючий директор GrapheneX Стівен Ві Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/new_energy/news/v-avstraliyskomu-port-entoni-buduvatimut-chetvertiy-vodneviy-zavod-744330.html
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22.03.2021 20:33 Ответить
П.С.
Уряду нашої держави необхідно терміново розробити програму з будівництва заводів по виробництву екологічно чистого водню.
Це майбутнє, а крім того буде можливість задіяти газотранспортну систему нашої держави для експорту водню до Європи.
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22.03.2021 20:36 Ответить
и где повышение? чет не видать, а если еще посчитать сколько пенсов ковид забрал, то естественно хватит
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22.03.2021 20:35 Ответить
Пенсионный фонд дотируется из бюджета....😡 Какие ресурсы у нищих??? Пи#дюки зеленые!!!
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22.03.2021 20:56 Ответить
РЕСУРСИ ????????????????????
липень 2020:
Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір - Цензор.НЕТ 9101

Слава богу,цього року гроші річкою течуть...
https://ua-news.liga.net/economics/news/defitsit-solidarnoi-sistemi-pensiynomu-fondu-ne-vistachae-26-mlrd-grn-na-pensii-v-2021 Дефіцит солідарної системи. Пенсійному фонду не вистачає 26 млрд грн на пенсії в 2021
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22.03.2021 21:01 Ответить
Коленька,у меня за год пенсия выросла на целых 100гр.-с 2100 до 2200.Я думаю,государство сможет вытащить это супер-улучшение!Правительство голубых(в самом плохом смысле этого слова и ты,Коля в их числе)!
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22.03.2021 22:16 Ответить
40 лет трудового стажа, за 2 года ни копейки не добавили, интересно как они там считают кто достоин а кто нет
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23.03.2021 00:07 Ответить
 
 