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Зеленский (19056) судебная реформа (1801)

Зеленский: За 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему

Зеленский: За 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в течение 3 лет в Украине будет завершена судебная реформа.

Об этом он заявил на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский подчеркнул, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Это бюро заберет функции надзора за экономическими преступлениями у правоохранительной системы, что будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.

"Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине", - пообещал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко - Зеленскому: призываю немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны. ВИДЕО

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Топ комментарии
+71
Снова нанюхался?
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22.03.2021 20:06
+51
Зеленский: за 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему - Цензор.НЕТ 2102
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22.03.2021 20:07
+48
Портнов подключился к процессу создания?
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22.03.2021 20:08
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Страница 3 из 3
Хватит кормить завтраками, начни с дела Стерненко!
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23.03.2021 08:00 Ответить
РІфмайстра.
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23.03.2021 10:53 Ответить
Обещалкин снова осилил дорожку?
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23.03.2021 08:21 Ответить
Две как минимум. После одной оно строит самолеты и летит всех бомбить .
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23.03.2021 16:33 Ответить
23.03.21 Падение промышленного производства ускорилось до 4,6%, - Госстат
https://biz.censor.net/n3255078
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23.03.2021 19:40 Ответить
Утилизируйся , погань , забрехавшаяся , ты хуже бандюковича - ОПГ 🤡🤢😈👹🐲🐸
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23.03.2021 20:12 Ответить
Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему - Цензор.НЕТ 6596
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23.03.2021 20:42 Ответить
Т е после твоего срока? ****..ть не мешки ворочать.
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23.03.2021 08:34 Ответить
Он размечтался усидеть еще 3 года? Катастрофа! Мы пахали!
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23.03.2021 08:45 Ответить
До кінця терміну він не піде, і перемир'я буде тривати ще три роки. І ми багатші не станемо, на відміну від них.
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23.03.2021 08:49 Ответить
Странно...А мы и не заметили...
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23.03.2021 08:54 Ответить
шо опять зеленые НЬЮ-ВАСЮКИ да ***** сколько можно . то рахунки детям открывает то войну заканчивает . то бюро очередное придумало то суды . а там через три года или ишак сдохнет или зеленая плесень киздой накроется --- и куда лохи пойдут жаловаться . наверно до кивы и рабиновича
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23.03.2021 09:33 Ответить
Нужно советовать этому малышу расстегивать воротник.
Чтобы лгать не мешал.
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23.03.2021 09:38 Ответить
а потом через три года мы перестанем воровать... а еще через через три года мы начнем бороться с коррупционерами... а дальше через три года займемся олигархами...а еще через три года повысим зарплаты...
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23.03.2021 09:40 Ответить
Под личный контроль уже взял?
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23.03.2021 09:42 Ответить
Хватит, ХВАТИТ. ВАЛОДЯ ТВОИ ОБЕЩАНИЯ РАВНЫ -0.
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23.03.2021 10:04 Ответить
к сожалению Зеленский только врать и умеет ...
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23.03.2021 10:15 Ответить
"Зеленский: За 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему" - будет видно, кто сколько взял и на что потратил?
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23.03.2021 10:17 Ответить
Гигант мысли опять пробзделся
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23.03.2021 10:34 Ответить
Сказки новоявленной Шахразады. Только тысяча и одна ночь закончатся скоро.
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23.03.2021 10:38 Ответить
Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему - Цензор.НЕТ 8604
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23.03.2021 10:43 Ответить
Зеля - пустомеля , досить нас обіцянками годувати , бо ти вже два роки брешеш , крадеш і відосики знімаєш !
Не бути тобі президентом , тому що для цього потрібно мати мізки і бажання , яких тобі бракує !
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23.03.2021 10:55 Ответить
спочатку спохабили вкк , добравши туди суддій з душком , а тепер кажуть впораємось за 3 роки !!! " от фалоимитатора такой же результат - вроде кайф , но дети не родятся "
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23.03.2021 10:58 Ответить
Ну через три года из за деньгами приходите - сказала президент ****
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23.03.2021 11:14 Ответить
мозок Зеленського все більше і більше руйнується невилікованою хворобою. Україна без Зеленського!
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23.03.2021 11:48 Ответить
желание три года грабить Украину и ее народ ,а опосля свалить.
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23.03.2021 11:55 Ответить
Треба менше коксу їсти...
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23.03.2021 12:09 Ответить
Слухаєш цього Зелепукіна і так хочеться смачно плюнути в пику...
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23.03.2021 12:10 Ответить
Ага будем всехбамбить
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23.03.2021 12:53 Ответить
Пока что не вижу ни понимания проблемы у власти, ни желания эту проблему решить.
Очередное очковтирательство Западу.
Перемены начнутся с отставки Авакова и Венедиктовой. С отстранения всех подозреваемых в вагнергейте до конца расследования. Проводить руками предателей и преступников реформы - это маразм и иммитация.
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23.03.2021 12:56 Ответить
А тем временем на конюшне, навоз некому выгребать...
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23.03.2021 13:05 Ответить
Пустота прозрачна...
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23.03.2021 13:06 Ответить
Шо воно куре чи ньюхає.....
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23.03.2021 13:07 Ответить
щоб ці блазні не робили, все одно виходить шапіто..
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23.03.2021 13:28 Ответить
Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему - Цензор.НЕТ 7366
Я и многие другие можем в чем-то не соглашаться с тем, что сказал Степан Хмара. Но мы слышим реку абсурда от всяких нелюдей из власти. Поэтому патриот С.Хмара имеет полное право быть услышанным, даже если в чем-то ошибается.
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23.03.2021 13:58 Ответить
Та да. Суд у смартфоні.
з покаранням у роутері.
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23.03.2021 14:21 Ответить
ахахахахахах, смешная шутка зе 95
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23.03.2021 14:24 Ответить
РОЗПОВІДЬ ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА БАКАНОВА ЇХ БІЗНЕС ПАРТНЕРА
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс кто руководит Украиной
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
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23.03.2021 14:28 Ответить
Наркомани та алкоголіки - суцільне брехло. Цей не виключення
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23.03.2021 15:09 Ответить
Чого ще не обіцяв гирант?
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23.03.2021 15:16 Ответить
Что он курит? 23.03.21 10:01 "Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион--Еффективно и прозрачно
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23.03.2021 15:51 Ответить
Ну сколько можно киздеть?! Балабол, тьфу!
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23.03.2021 16:28 Ответить
Мы создадим .Кто эти МЫ ? Может прозрачно намекнуть - Беня и Зеля. Скорее всего не прозрачную судовую систему ,а призрачную так будет правильнее.
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23.03.2021 16:31 Ответить
только не прозрачную, а призрачную. Не гоже ТАКОМУ президенту делать ТАКИЕ ошибки!
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23.03.2021 16:34 Ответить
дайтеещётригода.... апотомещёпять...........
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23.03.2021 16:41 Ответить
Осла прет прямо не по детски , хорошого кокса видать привезли . А по факту ему бы до этого года на Банковой досидеть и то огроменное достижение будет , бо оно путается под ногами у серьезных дядей и тетей , а в мире сей час как раз громадные изменения начинаются и таких как Осел просто стирают в пыль легким движением .Хотя если у него хватит ума свалить добровольно , то может отделаться и небольшим сроком, лет в пять , а потом опять пойдет хреном по роялю стучать.
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23.03.2021 16:42 Ответить
А два роки що робив? До цієї пори навіть натяку на якусь роботу в правильному напрямку... Одні зашквари з судами.
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23.03.2021 17:12 Ответить
Справи ідуть добре. А яким маршрутом?
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23.03.2021 17:15 Ответить
Дела идут пока нормально
Поскольку к ним не приступал
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23.03.2021 19:34 Ответить
Брежнев на съезде партии : Наша страна идет на говно .
Секретарша : Страничку переверните
Брежнев : Аааа , наша страна идет нага в ногу с развитыми капиталистическими странами.
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23.03.2021 19:47 Ответить
як добре, що це його перший і останній термін на такій посаді....
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23.03.2021 17:38 Ответить
Хорошо будет , если Осел сдохнет от передоза еще в этом году , а то такой идиотизм с ежедневными зашкварами , уже порядком утомляет.
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23.03.2021 19:49 Ответить
а чому за три а не за 10 або сто років. Судді все рівно вибираються пожиттєво А може краще за 15 діб?
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23.03.2021 17:40 Ответить
Шо, САМОГО Портнова головою Верховного Суда назначит?
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23.03.2021 17:51 Ответить
Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему - Цензор.НЕТ 8619
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23.03.2021 18:43 Ответить
увы, Зелерский сбттый льотчик ... всё просрано ...
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23.03.2021 18:57 Ответить
Минуло 2 роки після феєричного прибуття Цирку до України і що ми маємо на сьогодні?!
"...За 2 года мы создадим..."...а далі погноз на майбутнє...
Минув ще один рік...
"...За 1 год мы создадим..."
Минув ще один...а далі - Вибори і новак кричалка від наріду...

"...ЗЕлю на нари! Цирк - Геть!!!..." (будуть кричати всі, навіть зепутати)
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23.03.2021 19:33 Ответить
інколи, "очепятки" додають свою логіку... а далі погноз на майбутнє... (погноз-це намагання преЗЕ!біла щось сказати).
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23.03.2021 22:03 Ответить
3 роки, хаха. Нема стільки часу. Почне зеленський, а хто продовжить?
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23.03.2021 19:37 Ответить
Це є перемога!)
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23.03.2021 19:39 Ответить
Вельмишановний наш лідере, Володимире Олександровичу, ви найвеличніший лідер світу, найкрутіший реформатор, найкраща інвестиційна нянька, наш Батько.. 🤣🤣🤣
. але де ті 3 мільярди інвестицій, які ви місяць тому привезли з Еміратів? 😂
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23.03.2021 19:52 Ответить
Ага, зробиш. Вже кортежі/дачі вирішив, тарифи знизив, вакцину першим привіз....так само тобі Портнов/Татаров і суд рехформує. Якщо ти клоун по суті, то іди і займайся грою хером на роялі і не гроб Країну. Вже і так жопа повна
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23.03.2021 20:47 Ответить
ж-опа повна- це коли 73% ЗЕБІЛІВ у країні, що вміють голосувати, а зараз її наслідки.
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23.03.2021 22:06 Ответить
Сколько можно про будущее слушать? То выплаты от доходов с недр земли, то судебная реформа. Сначала хай сделает, а потом можно говорить.МВФ на это все уже не ведется. Пока мы в самом конце в очереди за вакциной. Это надо было умудриться так сделать.
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23.03.2021 21:32 Ответить
Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему - Цензор.НЕТ 1977
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23.03.2021 22:00 Ответить
для кого?
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24.03.2021 00:27 Ответить
Тогда все судьи будут принимать наркотики в открытукю как делает это сейчас Зеленский!!!
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24.03.2021 00:44 Ответить
Зеленский с Юзиком родственники!!! Обое одноклеточные и ущербные!!!
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24.03.2021 00:49 Ответить
От мені цікаво - хто клоуна надоумив стати президентом, бо він від такої думки

спочатку ржав сам довго і нудно. Хтось з клоуном прцював довго і наполегливо,
заставлюючи його змиритись з думкою що йому дуже тре стати президентом
Мабуть бабуся коломойська - ій треба було внука зі зв язками. Правду рано чи
пізно все одно взнаємо.
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24.03.2021 01:42 Ответить
Пестобол
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24.03.2021 05:42 Ответить
...віртуальний.
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24.03.2021 08:18 Ответить
Смотрю со стороны на Зе и Ху - как же они похожи. Два карлика лгут красиво.
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24.03.2021 06:39 Ответить
«Комплекс Наполеона» - набор психологических особенностей, якобы свойственных людям небольшого роста. Характеризуется чрезмерно агрессивной манерой поведения, что предположительно является компенсацией недостатка роста. Известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки.
(с)
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24.03.2021 08:17 Ответить
ЗЕленський пообіцяв - уже смішно
Обіцянки:
У березні 2020 - Зеленський заявив в інтерв'ю «Бі-бі-сі», що піде з поста глави держави, якщо не зможе за рік закінчити війну в Донбасі. За його словами, такий результат означатиме, що повинна прийти інша людина.

Реальність:
Березень 2021 - Зеленський та Єрмак крадуть на відмиванні фарби з фасаду будівлі ОП, майже два мільйона гривень. За пару тижнів до цього, бухий Зеленський розповідає на своєму Дні народженні, що збирається на другий строк.
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24.03.2021 07:25 Ответить
Другий строк на нарах буде париться
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24.03.2021 08:14 Ответить
Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему - Цензор.НЕТ 5880
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24.03.2021 07:36 Ответить
А помните как много зеленский пиарился на обмене пленными?
Браслетики носил, Цемаха и беркутов отдал, самолеты встречал.
И всё, тишина.)
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24.03.2021 07:51 Ответить
Все чаще создается впечатление, что он тупее Януковича
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24.03.2021 08:07 Ответить
Тупіший тупого.
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24.03.2021 08:12 Ответить
За три роки осел здохне, або Зєля лапті сплете.
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24.03.2021 08:11 Ответить
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