Зеленский: За 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в течение 3 лет в Украине будет завершена судебная реформа.

Об этом он заявил на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский подчеркнул, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Это бюро заберет функции надзора за экономическими преступлениями у правоохранительной системы, что будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.

"Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине", - пообещал Зеленский.

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