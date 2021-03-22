Зеленский: За 3 года мы создадим в Украине прозрачную эффективную судебную систему
Президент Владимир Зеленский пообещал, что в течение 3 лет в Украине будет завершена судебная реформа.
Об этом он заявил на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский подчеркнул, что продолжается реформа правоохранительных органов, и сегодня он подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Это бюро заберет функции надзора за экономическими преступлениями у правоохранительной системы, что будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата в Украине.
"Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине", - пообещал Зеленский.
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Чтобы лгать не мешал.
Не бути тобі президентом , тому що для цього потрібно мати мізки і бажання , яких тобі бракує !
Очередное очковтирательство Западу.
Перемены начнутся с отставки Авакова и Венедиктовой. С отстранения всех подозреваемых в вагнергейте до конца расследования. Проводить руками предателей и преступников реформы - это маразм и иммитация.
Я и многие другие можем в чем-то не соглашаться с тем, что сказал Степан Хмара. Но мы слышим реку абсурда от всяких нелюдей из власти. Поэтому патриот С.Хмара имеет полное право быть услышанным, даже если в чем-то ошибается.
з покаранням у роутері.
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс кто руководит Украиной
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
Поскольку к ним не приступал
Секретарша : Страничку переверните
Брежнев : Аааа , наша страна идет нага в ногу с развитыми капиталистическими странами.
"...За 2 года мы создадим..."...а далі погноз на майбутнє...
Минув ще один рік...
"...За 1 год мы создадим..."
Минув ще один...а далі - Вибори і новак кричалка від наріду...
"...ЗЕлю на нари! Цирк - Геть!!!..." (будуть кричати всі, навіть зепутати)
. але де ті 3 мільярди інвестицій, які ви місяць тому привезли з Еміратів? 😂
спочатку ржав сам довго і нудно. Хтось з клоуном прцював довго і наполегливо,
заставлюючи його змиритись з думкою що йому дуже тре стати президентом
Мабуть бабуся коломойська - ій треба було внука зі зв язками. Правду рано чи
пізно все одно взнаємо.
(с)
Обіцянки:
У березні 2020 - Зеленський заявив в інтерв'ю «Бі-бі-сі», що піде з поста глави держави, якщо не зможе за рік закінчити війну в Донбасі. За його словами, такий результат означатиме, що повинна прийти інша людина.
Реальність:
Березень 2021 - Зеленський та Єрмак крадуть на відмиванні фарби з фасаду будівлі ОП, майже два мільйона гривень. За пару тижнів до цього, бухий Зеленський розповідає на своєму Дні народженні, що збирається на другий строк.
Браслетики носил, Цемаха и беркутов отдал, самолеты встречал.
И всё, тишина.)