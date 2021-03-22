Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2020-м по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 4%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики.
Согласно опубликованному графику, экономика Украины продемонстрировала падение впервые с 2015 года. В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%, в 2018 - на 3,4%, в 2017 - на 2,5%, а в 2016 - на 2,4%. В 2015 году зафиксировали падение на 9,8%.
Больше всего пострадала сфера временного размещения и организации питания (-28,5%), существенно сократилась сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (-16,4%).
В то же время некоторые сферы смогли продемонстрировать рост. Больше всего - строительство (5,2%), а также оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (4,9%).
Пожалуйста, подождите...
так что ваша цифра приблизительна, но не совсем точна!
Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет):, 18,84%
Уровень инфляции за 2020 год, 1,36%
выше уже сказали 10 лет 18,84% падение бакса. то есть ВВП реальный за 10 лет упал на эту величину.
найдите за 30 лет и будет вам точная цифра падения ВВП.
а теперь получается что при порохе еще больше рос а при зелени упал на ту же величину только не до -3% а "всего лишь" до -2.64%. только не с 3.2% роста а с 5.49% (инфляция доллара за 2019 2.29%)
речь выше идет о том что при расчете ВВП надо еще учитывать обесценивание доллара за год. потому что например 100 баксов в 1980 и 100 баксов в 2020 это совсем разные 100 баксов. в США.
Я просто хотел сказать, что и раньше был "не фонтан", а за 30 лет ещё ухудшилось всё. Наука и образование, уровень жизни, безопасность, медицина, уровень коррупции . . .
Возможностей и свободы стало существенно больше, правда.
Но это не тот уровень, которого мы могли достичь.
По-поводу Нового года. - в 2019 так же пьянствовали как и в 2020, но результат почему-то разный. Так шо про португальцев-труженников расскажешь палатному врачу и предупреди, что интернет больше 30 мин. в день тебе противопоказан ибо ведет у умственной деградации. Беги, унитазы ждут
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины 20 марта.
Таким образом, экономический рост Украины замедлился на 0,2 процентных пункта чем в 2018 году, когда ВВП вырос на 3,4%.
Больше всего в 2019 году вырос сектор строительства - на 23%. Почти 15% увеличился сектор услуг. Существенно выросли сектора ИТ и операций с недвижимостью (на 7,5%).
В то же время по итогам года Госстат зафиксировал падение в энергетической сфере (на 4,2%) и добывающей промышленности (на 1,5%).
В четвертом квартале ВВП вырос https://hromadske.ua/ru/posts/rost-ukrainskoj-ekonomiki-zamedlilsya-do-15-gosstat на 1,5% , в третьем - https://hromadske.ua/posts/ekonomika-********-zrosla-na-41-derzhstat-desho-pogirshiv-prognoz-za-tretij-kvartal-2019-roku на 4,1% . Во втором квартале 2019 года экономический рост в Украине https://hromadske.ua/ru/posts/ekonomika-ukrainy-vyrosla-bolshe-vsego-za-poslednie-25-goda составил 4,6% , в первом квартале - 2,5%.
Согласно предварительным расчетам правительства, в 2019 году украинская экономика могла https://hromadske.ua/ru/posts/ekonomicheskij-rost-v-2019-godu-sostavil-33-predvaritelnye-raschety-pravitelstva вырасти на 3,3% .
Напомним, что в 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%, в 2017 году - на 2,5%, а в 2016 году - на 2,4%.
Ранее во Всемирном банке ожидали, что экономика Украины по итогам 2019 года вырастет https://hromadske.ua/ru/posts/vsemirnyj-bank-uluchshil-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-ukrainy-v-2019-godu на 3,6% .Где твое падение с третьего квартала на 5-7 % ? Так у кого тут куриный мозг ? И вы еще других обзываете дибилами ? Да больших дибилов чем вы еще и поискать нужно !
Ну и про платного врача и 30 минут интернета - это к чему сказано ? Если не знаешь , что здесь медицына бесплатная , тогда лучше завали хлебало , а хочешь в часную клинику , пожалуйста плати если есть деньги или делай страховку ! Ну за интернет и унитазы , так это чисто кацапская фишка ! Вы себя совсем не палите кацапские ублюдки !
ПС. Если так хорошо с медициной, шо ж тебя в идиотах оставили? Лекраства уже не берут?
Европейскую медицину знаю не по наслышкке. Отец пытался лечится ЗА ДЕНЬГИ в Испании. Камень 3 см в мочевом пузыре не нашли.
Экономика Украины выросла на 20% за год в долларах
СРЕДА, 20 ИЮНЯ 2018, 17:50Вот тебе дибилище ! Просвещайся !
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2019 года составил 4,2% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше и составлял 4,6%, в первом квартале составил 2,5%А это тебе дибилу за весь 2019 год !
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rost-vvp-ukrainy-v-2019-godu-zamedlilsya-do-32---gosstat
А это твои слова выше !
https://censor.net/ru/user/285429
Для португальских идиотов седьмой раз- падение ВВП Украины началось со 3-го квартала, по 5-7% процентов ежеквартально, что в результате обеспечило отрицательный прирост по итогам года 2019 при рост за первые 2 квартала 3-4%.Ушлепок ! Где падение в 3-4 квартале на 5-7% ежеквартально ?
Ну и дальше !
За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583669131792180&id=731367347022367&__xts__[0]=68.ARAQmBsIarnNQd_7u-N3XKzdXft7v6hbd2o_Lv4RJ3YYDIAavb917slBDXRB1QfXh6_uEkJMZyVKvt65ONbT_GE3ALzVrdGRL9oUXxq4YZ-roIwvLyl6a7XYuzmEmHVIZlrEhpLkdY9nMojVODtWGIkRSPM_Zw3naHmxnOZg66mO66Xf3YSdhr7upCpbY8N7VLZfjYEqUZMSuH4mMawrlt6wSAIQLpUfOn0w-DuuHQMPAchVIr2VRVAxTxk5_oZa2D9vC4mjUg8oPYcfTLOSqB9TcjwIom7Ryn6okyk37AGRyrBBjkELMD1HEOyfjDhXtGdREXkfNC3gt1c5MCa4Sg&__tn__=-R сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Напомним:
По данным Минэкономики, в 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/660371/ сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.Это с твоей же ссылки ! Где **** падение на 5-7 % по отношению к 4 кварталу !
Надеюсь у тебя нет детей ! Потому что у такого долбня могут быть неполноценные !
Что ты пытался доказать ? Свою тупость ? Что по годам , что по кварталам ты пролетел как фанера !
Ну и унитазы , которые тебе не дают покоя ! Теперь я знаю почему , ты работаешь в туалете на вокзале , бумагу туалетную выдаёшь !На другое с твоим интелектом ты не способен !
А я работаю инженером электромехаником , на одной фирме , которая поставляет 60% продукции на экспорт , в том числе и в Украину .
Мелкие ошибки говоришь ? Так ни я начал с грубости и обзываний , а ты ! И ты доказывал за ВВП !
Ну и ещё , Президент не управляет предприятиями и внешними рынками от которых зависит улучшение или ухудшение экономической ситуации . И если ты думаешь что это так , то о приближающемся кризисе говорили и ждали с 2018 года . Просто появился Ковид , а кризис не случается в один день , есть предпосылки .
Тебя давит жаба , что ты не можешь уехать никуда из своего Задрыщинска , поэтому ты успокаиваешь себя что все кто уехал , моют унитазы . Тут ты либо кацапский троль , которых всегда беспокоят унитазы, либо лошара !
Желания общаться с лохами у меня нет ! Так что бывай !
Хуже не будет? Ню,ню.
Мы ленивее обезьян?
Спостерігається прискорений ріст темпів падіння...
ВВП Польші -1.94%
ВВП Німеччини -2.1%
ВВП США -3.5%
ВВП Франції - 6.05%
ВВП Італії - 8.9%
Лише в Україні, на думку зрадоботів, ВВП мусив рости.
Что интересно, при Порохе наблюдалась противоположная картина - олигархи беднели, а теперь в коронакризисный год пандемии они стали в два раза богаче.
Секрет финансового успеха украинских олигархов прост. Всего-то навсего, нужно иметь свое телевидение и 73 процента населения, искренне верящего в сказки.