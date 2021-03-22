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ВВП (620) Госстат (220)

Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2020-м по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 4%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики.

Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат 01

Согласно опубликованному графику, экономика Украины продемонстрировала падение впервые с 2015 года. В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%, в 2018 - на 3,4%, в 2017 - на 2,5%, а в 2016 - на 2,4%. В 2015 году зафиксировали падение на 9,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП ожидает в этом году роста ВВП Украины на 5,1%, - замглавы Свириденко

Больше всего пострадала сфера временного размещения и организации питания (-28,5%), существенно сократилась сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (-16,4%).

В то же время некоторые сферы смогли продемонстрировать рост. Больше всего - строительство (5,2%), а также оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (4,9%).

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Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат - Цензор.НЕТ 8482
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22.03.2021 21:37
+56
До руководились, скунсы ЗЕбaнутые
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22.03.2021 21:33
+46
эпоха бедности закончилась два года назад
суки зеленые. все! все к чему прикпсаются - все по звезде идет
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22.03.2021 21:36
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Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
если в баксах считали (что правильно) то нужно учесть еще уровень падения бакса за эти годы!
так что ваша цифра приблизительна, но не совсем точна!
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22.03.2021 22:46 Ответить
а какое отношение падение доллара имеет к ВВП в долларах?
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22.03.2021 22:55 Ответить
Ну просто 1 долар в 1990 це 2 бакси зараз...
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22.03.2021 23:10 Ответить
да. за 30 лет - возможно такая инфляция доллара. ИНФЛЯЦИЯ а не "уровень падения". потому что падать или расти валюта может только по отношению к другой валюте.
Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет):, 18,84%

Уровень инфляции за 2020 год, 1,36%
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22.03.2021 23:13 Ответить
прямое, покупательная способность падает из-за этого реальное ВВП тоже.
выше уже сказали 10 лет 18,84% падение бакса. то есть ВВП реальный за 10 лет упал на эту величину.

найдите за 30 лет и будет вам точная цифра падения ВВП.
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22.03.2021 23:40 Ответить
так это я и сказал вообще то
а теперь получается что при порохе еще больше рос а при зелени упал на ту же величину только не до -3% а "всего лишь" до -2.64%. только не с 3.2% роста а с 5.49% (инфляция доллара за 2019 2.29%)
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23.03.2021 00:18 Ответить
Вы уровень доходов учли?
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23.03.2021 12:25 Ответить
когда вы мне расскажите какое отношение уровень доходов имеет к росту или падению ВВП - продолжим
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23.03.2021 12:27 Ответить
Вы же инфляцию упомянули. Значит упомянули покупательскую способность населения. Она ведь к ВВП отношения не имеет.
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23.03.2021 12:58 Ответить
инфляция доллара в США.
речь выше идет о том что при расчете ВВП надо еще учитывать обесценивание доллара за год. потому что например 100 баксов в 1980 и 100 баксов в 2020 это совсем разные 100 баксов. в США.
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23.03.2021 13:51 Ответить
Помню как при прошлых президентах сравнивали ВВП. Тот кто хвалился ростом забыл, предумышленно или специально - не знаю, очень существенный скачек цен на металл. В 2 или 3 раза, точно не помню. Именно он и дал рост ВВП. Количество стали увеличилось незначительно.
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23.03.2021 13:57 Ответить
это другое. рост цен на биржах. поэтому ввп сырьевых стран очень "плавающий" и для его расчетов использут коэффициенты сглаживания скачков. чаще всего за стоимость сырья берут среднее значение на бирже за период
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23.03.2021 13:59 Ответить
Вова а ты жил в 1990году? Когда все по талонам,когда в магазинах кроме морской капусты нихера нет,когда зарплаты не платят или вообще или бартером,когда туалетная бумага это символ роскоши зато в области балета мы были впереди планеты всей. Я голосовал за пороха и ненавижу Зеленского носравнивать то время и сейчас не корректно.
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23.03.2021 06:28 Ответить
Жил, мне было 13 лет и я очень хорошо помню дикие очереди за всем. Не хочу возврата в СССР. Просто и "ура" кричать оснований не особо вижу, к сожалению. Мы - наверное единственная страна мира, которая за 30 лет сделала не плюс, а минус, причём существенный. Ну, за исключением, наверное, совсем стёртых в щебень территорий типа Сирии.
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23.03.2021 11:22 Ответить
Беспредел этот в горбачевскую перестройку присутствовал,в брежневском "застое"было полегче..Украина тогда входила в десятку самых развитых экономик мира
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23.03.2021 19:05 Ответить
Та ладно, самых развитых - в абсолютных цифрах быть может. В миллионах тонн металла может быть. Но иностранные джинсы или магнитофон были чем-то недосягаемым. Очереди на машину по 10 лет . . . Ну его, такое "развитие".

Я просто хотел сказать, что и раньше был "не фонтан", а за 30 лет ещё ухудшилось всё. Наука и образование, уровень жизни, безопасность, медицина, уровень коррупции . . .
Возможностей и свободы стало существенно больше, правда.
Но это не тот уровень, которого мы могли достичь.
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23.03.2021 20:56 Ответить
На сайте Кабмина есть все данные по бюджету Украины начиная с 2015 года,Мавзолейным Хмырям на закуску...
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22.03.2021 22:38 Ответить
арахам - мальдивы 25 000 баксов, джип 90 000, степашкина тужурка 23 000.
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22.03.2021 22:39 Ответить
Когда нечем крыть быдло Мавзолейное вспоминает фабрику в Липецке,Мальдивы и прочую туфту Ольги ********** и прочих Салавьева-Сикелевых Уродов
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22.03.2021 22:43 Ответить
мда, теперь Липецка фабрика и Мальдивы кажеться детской слезой.
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22.03.2021 22:46 Ответить
а это что? А как же няни, бизнес няни и другие прелести для бизнеса?
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22.03.2021 22:44 Ответить
хотя чего я спрашиваю, и так ясно - наголосовали по приколу, вот и заплатите сами за всё, до последнего цента.
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22.03.2021 22:48 Ответить
Я пришел из Совдеповской армии осенью 1988 года.Пустые полки магазинов,кроме кабачковой икры и морской капусты ноль продуктов,а летом 1989 года началась забастовка шахтеров Донбасса и Кузбасса...какое нафиг ВВп СССра дохлого,вы о чем чуваки???
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22.03.2021 22:47 Ответить
"Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста," - скажут,что во всём виноват COVID-19.
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22.03.2021 22:54 Ответить
*** , да в Португалии Зели нет , но падение за год 6,8% , в Германии -5% , общемировая экономика упала на 5.2% , чему вы дибилы удивляетесь ?
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23.03.2021 00:00 Ответить
Може тому, що ВВП пішов у мінус уже У СІЧНІ 2019, коли про ковід навіть у Китаї не знали?
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23.03.2021 07:23 Ответить
ВВП расчитывается за месяц либо по отношению к прошедшему , либо по отношению к такому же месяцу за прошлый год . В январе в Китае уже во всю был ковид и в Европе появился в конце января .А какой подьем вы ждете в январе , если вы 2 недели пьянствуете ?Здесь 1 января может попасть на воскресенье , а в понедельник всеровно всем на работу . Вот вам и разница и ответ на вопрос , почему мы так хреного живем
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23.03.2021 11:23 Ответить
Для португальских идиотов седьмой раз- падение ВВП Украины началось со 3-го квартала, по 5-7% процентов ежеквартально, что в результате обеспечило отрицательный прирост по итогам года 2019 при рост за первые 2 квартала 3-4%. Что совпало по странному стечению обстоятельств не с приходом коронавируса, а с приходом к власти зеленых уродов. Справка для тех, кто в Португалии - пандемию объявили в 2020 и на ВВП 2019 она никак не влияла. Ну как, зебил, наступает просветление в твоем курином мозгу?
По-поводу Нового года. - в 2019 так же пьянствовали как и в 2020, но результат почему-то разный. Так шо про португальцев-труженников расскажешь палатному врачу и предупреди, что интернет больше 30 мин. в день тебе противопоказан ибо ведет у умственной деградации. Беги, унитазы ждут
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23.03.2021 13:26 Ответить
Теперь понятно почему Украина в таком состоянии , когда такие тупорылые строят из себя великих экономистов! Ты даже до 4 -х считать не умеешь ! Считаем вместе как в 1 классе ( после 4 лет роста ) , считаем 2016, 2017, 2018,2019 !Ты в глаза балуешся ? Даже на график не глянул ! Ну и ещё почитай за 2019 год !

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины 20 марта.
Таким образом, экономический рост Украины замедлился на 0,2 процентных пункта чем в 2018 году, когда ВВП вырос на 3,4%.
Больше всего в 2019 году вырос сектор строительства - на 23%. Почти 15% увеличился сектор услуг. Существенно выросли сектора ИТ и операций с недвижимостью (на 7,5%).
В то же время по итогам года Госстат зафиксировал падение в энергетической сфере (на 4,2%) и добывающей промышленности (на 1,5%).
В четвертом квартале ВВП вырос https://hromadske.ua/ru/posts/rost-ukrainskoj-ekonomiki-zamedlilsya-do-15-gosstat на 1,5% , в третьем - https://hromadske.ua/posts/ekonomika-********-zrosla-na-41-derzhstat-desho-pogirshiv-prognoz-za-tretij-kvartal-2019-roku на 4,1% . Во втором квартале 2019 года экономический рост в Украине https://hromadske.ua/ru/posts/ekonomika-ukrainy-vyrosla-bolshe-vsego-za-poslednie-25-goda составил 4,6% , в первом квартале - 2,5%.
Согласно предварительным расчетам правительства, в 2019 году украинская экономика могла https://hromadske.ua/ru/posts/ekonomicheskij-rost-v-2019-godu-sostavil-33-predvaritelnye-raschety-pravitelstva вырасти на 3,3% .
Напомним, что в 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%, в 2017 году - на 2,5%, а в 2016 году - на 2,4%.
Ранее во Всемирном банке ожидали, что экономика Украины по итогам 2019 года вырастет https://hromadske.ua/ru/posts/vsemirnyj-bank-uluchshil-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-ukrainy-v-2019-godu на 3,6% .Где твое падение с третьего квартала на 5-7 % ? Так у кого тут куриный мозг ? И вы еще других обзываете дибилами ? Да больших дибилов чем вы еще и поискать нужно !
Ну и про платного врача и 30 минут интернета - это к чему сказано ? Если не знаешь , что здесь медицына бесплатная , тогда лучше завали хлебало , а хочешь в часную клинику , пожалуйста плати если есть деньги или делай страховку ! Ну за интернет и унитазы , так это чисто кацапская фишка ! Вы себя совсем не палите кацапские ублюдки !
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23.03.2021 13:59 Ответить
Ну ты зеленый дебил. Выучи разницу между кварталом и годом и научись читать. Ты, зебил, в своих 4 цифрах путаешься. Свободен, убогим по вторникам не подаю.
ПС. Если так хорошо с медициной, шо ж тебя в идиотах оставили? Лекраства уже не берут?
Европейскую медицину знаю не по наслышкке. Отец пытался лечится ЗА ДЕНЬГИ в Испании. Камень 3 см в мочевом пузыре не нашли.
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23.03.2021 20:37 Ответить
Это у тебя камень в голове украинские медики не нашли . Если тебе ссылка госстатистики с данными за 2019 год ничего не говорит . В третьем квартале как раз был самый большой рост . Подавальщик , себя обеспечь сначала , раз до 4 не можешь посчитать . Могу представить какой ты лошара! Не позорься ! Возьми лучше математику за 1 класс и начинай учить !
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23.03.2021 23:11 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/06/20/637988/ ВВП 2019 и https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/15/660549/ ВВП 2020 за первый квартал сранивай, убогое. Без всяких коронавирусов, дебил португальский
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24.03.2021 00:12 Ответить
Ты не Игорь ты Вася ! Причем поный ! Ты даже в том что постишь не можешь прочитать в ссылке ВВП 2019 попадаешь в 2018 год
Экономика Украины выросла на 20% за год в долларах
СРЕДА, 20 ИЮНЯ 2018, 17:50Вот тебе дибилище ! Просвещайся !

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2019 года составил 4,2% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше и составлял 4,6%, в первом квартале составил 2,5%А это тебе дибилу за весь 2019 год !
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rost-vvp-ukrainy-v-2019-godu-zamedlilsya-do-32---gosstat

А это твои слова выше !
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 5457 https://censor.net/ru/user/285429

Для португальских идиотов седьмой раз- падение ВВП Украины началось со 3-го квартала, по 5-7% процентов ежеквартально, что в результате обеспечило отрицательный прирост по итогам года 2019 при рост за первые 2 квартала 3-4%.Ушлепок ! Где падение в 3-4 квартале на 5-7% ежеквартально ?
Ну и дальше !

За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583669131792180&id=731367347022367&__xts__[0]=68.ARAQmBsIarnNQd_7u-N3XKzdXft7v6hbd2o_Lv4RJ3YYDIAavb917slBDXRB1QfXh6_uEkJMZyVKvt65ONbT_GE3ALzVrdGRL9oUXxq4YZ-roIwvLyl6a7XYuzmEmHVIZlrEhpLkdY9nMojVODtWGIkRSPM_Zw3naHmxnOZg66mO66Xf3YSdhr7upCpbY8N7VLZfjYEqUZMSuH4mMawrlt6wSAIQLpUfOn0w-DuuHQMPAchVIr2VRVAxTxk5_oZa2D9vC4mjUg8oPYcfTLOSqB9TcjwIom7Ryn6okyk37AGRyrBBjkELMD1HEOyfjDhXtGdREXkfNC3gt1c5MCa4Sg&__tn__=-R сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с четвертым кварталом 2019-го ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Напомним:
По данным Минэкономики, в 1 квартале 2020 года валовой внутренний продукт Украины https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/660371/ сократился на 1,2% - на это, в частности, повлияли первые негативные последствия распространения коронавируса.Это с твоей же ссылки ! Где **** падение на 5-7 % по отношению к 4 кварталу !
Надеюсь у тебя нет детей ! Потому что у такого долбня могут быть неполноценные !
Что ты пытался доказать ? Свою тупость ? Что по годам , что по кварталам ты пролетел как фанера !
Ну и унитазы , которые тебе не дают покоя ! Теперь я знаю почему , ты работаешь в туалете на вокзале , бумагу туалетную выдаёшь !На другое с твоим интелектом ты не способен !
А я работаю инженером электромехаником , на одной фирме , которая поставляет 60% продукции на экспорт , в том числе и в Украину .
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24.03.2021 01:02 Ответить
Да, и падало на 5-7% не ВВП, а промышленное производство, там немного другая динамика, но смысл тот же. Зебил, Украину в говно загоняет бубочка. Когда промпроизводство Украины и показатели роста ВВП ушли в гоыно, коронавируса еще не было, что тебе и было показано.
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24.03.2021 01:24 Ответить
Нет мудило ! Мы говорили про ВВП ! И ты о нем доказывал за кварталы ! Так что ты сам знаешь кто !
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24.03.2021 09:00 Ответить
Заблокировали прошлый пост . Но я думаю ты его прочитал ! Ну так что , есть твоя ссылка что ВВП в 2019 упало ? И именно ВВПпо 3-4 кварталам как ты доказывал раньше падало на 5-7% ? Ты даже не знаешь разницу между ВВП и отраслевой динамикой ! И от чего она зависит ? Ты можешь производить металла больше чем в другом квартале , но на мировых рынках цена упала и ты либо продаешь дешевле, либо сокращаешь производство . Модет упасть в одной отрасли на 5% , а в других поднятся на 10-15 % , а в целом ВВП будет в плюсе .
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24.03.2021 10:02 Ответить
***, чмо португальскаое , как ты задолбало забалтывать тему. Ты, *****, усомнился в том, что причиной эколномического провала Украины является недолуге зелене створыння, которое по недоразумению, стараниями идиотов вроде тебя, стало ппрезидентом. Утверждал, ссылаясь на опыт Португалии, в которой ты моешь унитазы, что ВВП должен упасть у всех по итогам года из-за коронавируса. Я тебе привел сравнение первого квартала 2019, 2018 и первого квартала 2020 ВВП Украины, из которых видно, чтопосле роста наступило падение ВВП не зависящее от коронавируса, а только от наличия зеленого быдла у власти. Ты, мудило, цепляясь за мои мелкие ошибки, ибо мне некогда для такого дебила по полчаса вычитывать, пытаешься доказать , что это не так. Так вот, ты недостойный заптраченного времени зеленый идиот, которму спокойно можно сцать в глаза, а он будет видеть только то, что нравится. Иди
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24.03.2021 22:04 Ответить
Видишь как тебе не дают покоя унитазы ! Я представляю как они тебя задолбали на твоей работе 😀. На каком вокзале сидишь туалетную бумагу выдаёшь ?
Мелкие ошибки говоришь ? Так ни я начал с грубости и обзываний , а ты ! И ты доказывал за ВВП !
Ну и ещё , Президент не управляет предприятиями и внешними рынками от которых зависит улучшение или ухудшение экономической ситуации . И если ты думаешь что это так , то о приближающемся кризисе говорили и ждали с 2018 года . Просто появился Ковид , а кризис не случается в один день , есть предпосылки .
Тебя давит жаба , что ты не можешь уехать никуда из своего Задрыщинска , поэтому ты успокаиваешь себя что все кто уехал , моют унитазы . Тут ты либо кацапский троль , которых всегда беспокоят унитазы, либо лошара !
Желания общаться с лохами у меня нет ! Так что бывай !
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24.03.2021 23:35 Ответить
Риторический вопрос.Интересно, сколько раз надо послать идиота нах.й?
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28.03.2021 01:53 Ответить
ну правильно быдло скинуло 'барыгу' теперь зажили
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22.03.2021 23:17 Ответить
Можно подумати що якщо Цензор не дасть темку про Порошенка то оргіі на його честь закінчаться )))))) Та ви вже вплітаете цього «святого»Петра во всі теми ! Якщо навіть буде новина про монгольский балет то сто пудов і там затягните цей шоколадний псалом )))
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22.03.2021 23:34 Ответить
Порошенко всё воровал и не давал ЗЕбилам жить, ну ничего вот выберем своего честного парня с народа с командой новых лиц, которые не воруют и зажируем без бариги мародьора...
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22.03.2021 23:23 Ответить
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 7865
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23.03.2021 00:28 Ответить
Во всём мире снижение. Потому, что это 95-й и Зе ковид создали. Да?
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22.03.2021 23:28 Ответить
А шоколадним зайцям не всерівно ?)
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22.03.2021 23:36 Ответить
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 9632
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23.03.2021 00:37 Ответить
Вы правы, даже не скажу на вскидку страну с растущим ввп, можно только по инету поискать. наверно все же есть такие. (но мало)
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22.03.2021 23:47 Ответить
Когда была война, потеря територий, потеря производства на окупированной земле, и снижение ВВП, сокращение налоговой базы, резкий рост военных расходов..то все ЗЕбилы визжали это виноват Порошенко!! А сейчас у ЗЕбилов виноват коронавирус, а ЗЕбубачка не причём..О как выходит..
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22.03.2021 23:55 Ответить
тогда в 2014-2015 ЗЕбилы назывались ПЕбилами. Вот вы, пебилы и визжали. А теперь у вас зе-пе-билова виновабата коронавирус и сладчайшая сывочолейшая ПЕбубачка.
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23.03.2021 16:09 Ответить
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 9256
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23.03.2021 00:26 Ответить
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 2798
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23.03.2021 00:29 Ответить
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 4189
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23.03.2021 00:29 Ответить
Внешний долг Украины впервые достиг 120 миллиардов баксов...
Хуже не будет? Ню,ню.
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23.03.2021 00:32 Ответить
Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат - Цензор.НЕТ 9691
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23.03.2021 00:36 Ответить
Зато у ЗЕли закончилась эпоха его бедности. Да, ЗЕбанутые?
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23.03.2021 11:27 Ответить
магічним чином +40% від гончарука перетворюється... перетворюється.... у -4% шмигаля 🤣🤣🤣🤣 "то-лі єшчьо будєт!"
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23.03.2021 03:27 Ответить
"Барыга" так крал, что ВВП каждый год рос. А сейчас такие честные, что падает..
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23.03.2021 08:52 Ответить
Реальные доходы при Порохе падали, а не росли!
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23.03.2021 10:57 Ответить
У Медведчука? Да, мы видели график доходов по олигархам.
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23.03.2021 13:32 Ответить
Снова ВВП на душу населения опустилось ниже Гондураса?
Мы ленивее обезьян?
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23.03.2021 09:07 Ответить
И самое интересное что ленивее именно в Украине. Заробитчане украинские очень даже пользуются спросом в других странах. Так может дело не в лени, а банально в том что деньги безбожно разворовываются и выводятся из страны?
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23.03.2021 12:23 Ответить
Реальный ВВП Украины за 2020-й уменьшился впервые после четырех лет роста, - Госстат.

Спостерігається прискорений ріст темпів падіння...
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23.03.2021 09:32 Ответить
Чому ви всі накинулися на найчеснішого і наймудрішого політику ********** Зе. Ну падає економіка, ну виросли ціни, ну відвів армію, ну здав "вагнерівців", ну посадив патріотів в тюрми, а бандитів у владні крісла, ну олігархи примножили свої статки в 2-3 раза, але він же обіцяє побороти олігархів і зробити все гарно.Наприклад, зробити зарплату вчителькам 4 000 єкро в місць. Це ж саме головне. Ви маєте його на руках носити, він же знає, що робити і обіцяє.
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23.03.2021 09:54 Ответить
при порохе был РОСТ, а при зе - на полшестого, клоуны!!!
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23.03.2021 09:54 Ответить
Хужє нє будєт 😎
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23.03.2021 10:23 Ответить
2020 рік епідемії і тотальних локдаунів:
ВВП Польші -1.94%

ВВП Німеччини -2.1%
ВВП США -3.5%
ВВП Франції - 6.05%
ВВП Італії - 8.9%


Лише в Україні, на думку зрадоботів, ВВП мусив рости.
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23.03.2021 10:51 Ответить
Тока полный зебил может сравнивать динамику ВВП 2019 год в Украине с динамикой ВВП 2020 в западной Европе. Чо, зебил, мачту неудачно ловил?
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23.03.2021 13:36 Ответить
Зато украинские олигархи в 2020-м в два раза приумножили свои состояния.
Что интересно, при Порохе наблюдалась противоположная картина - олигархи беднели, а теперь в коронакризисный год пандемии они стали в два раза богаче.
Секрет финансового успеха украинских олигархов прост. Всего-то навсего, нужно иметь свое телевидение и 73 процента населения, искренне верящего в сказки.
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23.03.2021 10:52 Ответить
цифры и источники информации надо показывать. Также нужно понимать как считаются состояния владельцев производства и добычи.
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23.03.2021 12:15 Ответить
это Зе коронавирус создал. Инфа 100%. Поэтому во всём мире спад.
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23.03.2021 16:11 Ответить
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