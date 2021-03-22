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закон (3147) Рябошапка Руслан (409) Бюро экономической безопасности (204)

Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту "радость", а бизнесу - "договариваться" с еще одной "инвестняней"

Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту

Президент Украины таки подписал закон о Бюро экономической безопасности, проигнорировав предостережение как профессиональной среды, так и главного юридического ведомства страны.

Об этом в Facebook написал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"В Министерстве юстиции также рекомендовали главе государства применить право вето к закону, подчеркивая его несоответствие Европейской конвенции о правах человека и основных свобод, Конституции Украины, несогласованность с другими законами и размытость полномочий нового репрессивного органа.

Что это будет означать для людей?

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Во-первых, нам всем придется оплатить эту "радость" из собственного кармана. Сначала "скинемся" на содержание новых генералов, их любовниц и яхт, а затем - на возмещение по решениям ЕСПЧ - ведь Минюст четко указал, что деятельность БЭБ может привести к нарушению Конвенции.

Во-вторых, бизнесу придется "договариваться" с еще одной "инвестняней". В дополнение к сегодняшним "няням" из прокуратуры, Нацпола и СБУ", - отметил Рябошапка.

Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту радость, а бизнесу - договариваться с еще одной инвестняней 01

Напомним, Верховная Рада 28 января поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности

22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX. 

Также читайте: Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому

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Топ комментарии
+14
вот так просто и открытым текстом - бизнесу придется договариваться (и заносить)...да? беда!
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22.03.2021 22:13
+11
а бывший генпрокурор оказывается фкурседела,кому и чо заносится .и даже может прогнозировать рост заносов
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22.03.2021 22:16
+8
Учрежден еще один официальный ЗЕленый рекетир составит нездоровую конкуренцию уже существующим.

Рейдерство и вымогательство на государственном уровне.
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22.03.2021 22:21
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Правила форума Совет форумчан
А как с ними договориться, они мою семью преследуют?
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22.03.2021 22:13 Ответить
стравить их между собой...
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22.03.2021 22:14 Ответить
В процессе, но как я понял из решения суда назначение на должность начальника всего 20000 грн- по блату?
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22.03.2021 22:16 Ответить
"Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд" - Ду Тао, президент Skyrizon (Китай)

По перше - націоналізація, "Мотор-Січі" це форс-мажор... (санкції США)

По друге - оскільки в Україні існують а) Візовий режим . б) боротьба з втечею долярів з України, в) Китай ЗАВЖДИ голосує проти інтересів України в ООН. г) існують американські санкції проти Китаю.. - слід до них приєднатися і зажати візи китайцям так- щоб повністю зник з стихійних ринків України китайський ширпотреб і заборонити імпортерам завозити неякісні авто та інші китайські товари, які заполонили наші магазини
От тоді тому Ду ТАО - мало не покажеться...

А Китай пре в Україну своїх неякісних та фальсифікованих товарів не багато - не мало мало... а на суму більшу за 60 млрд. дол щорічно...!!!

Єдиний якісний товар з Китаю - мобілки... Але якісні врни томау, що всі вони склалаються з якіцсних комплектуючих, виробництва США...

І якби у ЗЕ було масло в голові, то домовився б із США - збирати їх не в Китаї, а в Україні... Благо, в Україні простоюючих та пустуючих радіозаводів, заводів електроніки - тьма...

Але ж... не на те він вчився.. йому б вкрасти, та побільше... А в американців не вкрадеш і не спишеш на низькоякісні комплектуючі...
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23.03.2021 20:14 Ответить
ИХ ЕЩЕ НЕ СФОРМИРОВАЛИ, А ОНИ УЖЕ ЗАЛЕЗЛИ КАЖДОЙ СЕМЬЕ В ХОЛОДИЛЬНИК. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ.
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22.03.2021 22:30 Ответить
вот так просто и открытым текстом - бизнесу придется договариваться (и заносить)...да? беда!
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22.03.2021 22:13 Ответить
а бывший генпрокурор оказывается фкурседела,кому и чо заносится .и даже может прогнозировать рост заносов
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22.03.2021 22:16 Ответить
І що?
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22.03.2021 23:12 Ответить
Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту "радость", а бизнесу - "договариваться" с еще одной "инвестняней" - Цензор.НЕТ 466
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22.03.2021 22:19 Ответить
що за прояв корупції ?
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23.03.2021 10:40 Ответить
Учрежден еще один официальный ЗЕленый рекетир составит нездоровую конкуренцию уже существующим.

Рейдерство и вымогательство на государственном уровне.
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22.03.2021 22:21 Ответить
І як економічний і кримінальний аналіз буде конкурувати з антишпигунською, антитерористичною діяльністю ?
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23.03.2021 10:41 Ответить
Кто у нас занимается антишпионской деятельностью?

СБУ рубит бабло и занимается рєкетом. Антитеррор - бутафория для лохов.
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23.03.2021 10:51 Ответить
Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки Коломойського,- дзерело.
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22.03.2021 22:22 Ответить
Выведен новый паразит на тело страны....
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22.03.2021 22:25 Ответить
Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО Г-Н (импровизация приветствуется..) Рябошапка даже не предполагает какого либо установления законного правопорядка в Украине?.... В любом раскладе коррупция - неизлечима?..... И шо такие персонажи делают в руководстве страны?....
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22.03.2021 22:38 Ответить
Лйоня Санжаровскій нє мєстній?
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22.03.2021 23:13 Ответить
Він пише про велику кількість правоохоронних структур. Нормальну роботу яких, не вдається організувати, сер ...
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23.03.2021 10:43 Ответить
Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту "радость", а бизнесу - "договариваться" с еще одной "инвестняней" - Цензор.НЕТ 1451
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22.03.2021 23:22 Ответить
Рябошапка про створення Бюро економічної безпеки: Тепер нам всім доведеться оплачувати цю "радість", а бізнесу - "домовлятися" з іще однією "інвестнянею" - Цензор.НЕТ 8009
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23.03.2021 00:23 Ответить
Ещё одна контора для взяток
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23.03.2021 05:30 Ответить
Поразительно !!!

Самое бедное европейское государство в ближайшее время будет иметь половину населения
из правоохранительных и судебных органов , проверяющих и контролирующих органов, а стольная часть будет работать на них и пенсионеров, постоянно беря кредиты !!!
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23.03.2021 05:50 Ответить
Кредити ? Нє не чули і не берем ...
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23.03.2021 10:44 Ответить
То Бюро то Офіс, а що ж з економікою? Перефразовуючи бункерного Вову, - "вона впала"
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23.03.2021 06:22 Ответить
Точнее и не сказать.....
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23.03.2021 06:58 Ответить
Ну, должны же друзья ЗЕ где-то столоваться! Вот и пойдут они на кормление в эту структуру.
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23.03.2021 08:52 Ответить
 
 