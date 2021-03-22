Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту "радость", а бизнесу - "договариваться" с еще одной "инвестняней"
Президент Украины таки подписал закон о Бюро экономической безопасности, проигнорировав предостережение как профессиональной среды, так и главного юридического ведомства страны.
Об этом в Facebook написал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
"В Министерстве юстиции также рекомендовали главе государства применить право вето к закону, подчеркивая его несоответствие Европейской конвенции о правах человека и основных свобод, Конституции Украины, несогласованность с другими законами и размытость полномочий нового репрессивного органа.
Что это будет означать для людей?
Во-первых, нам всем придется оплатить эту "радость" из собственного кармана. Сначала "скинемся" на содержание новых генералов, их любовниц и яхт, а затем - на возмещение по решениям ЕСПЧ - ведь Минюст четко указал, что деятельность БЭБ может привести к нарушению Конвенции.
Во-вторых, бизнесу придется "договариваться" с еще одной "инвестняней". В дополнение к сегодняшним "няням" из прокуратуры, Нацпола и СБУ", - отметил Рябошапка.
Напомним, Верховная Рада 28 января поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX.
Пожалуйста, подождите...
По перше - націоналізація, "Мотор-Січі" це форс-мажор... (санкції США)
По друге - оскільки в Україні існують а) Візовий режим . б) боротьба з втечею долярів з України, в) Китай ЗАВЖДИ голосує проти інтересів України в ООН. г) існують американські санкції проти Китаю.. - слід до них приєднатися і зажати візи китайцям так- щоб повністю зник з стихійних ринків України китайський ширпотреб і заборонити імпортерам завозити неякісні авто та інші китайські товари, які заполонили наші магазини
От тоді тому Ду ТАО - мало не покажеться...
А Китай пре в Україну своїх неякісних та фальсифікованих товарів не багато - не мало мало... а на суму більшу за 60 млрд. дол щорічно...!!!
Єдиний якісний товар з Китаю - мобілки... Але якісні врни томау, що всі вони склалаються з якіцсних комплектуючих, виробництва США...
І якби у ЗЕ було масло в голові, то домовився б із США - збирати їх не в Китаї, а в Україні... Благо, в Україні простоюючих та пустуючих радіозаводів, заводів електроніки - тьма...
Але ж... не на те він вчився.. йому б вкрасти, та побільше... А в американців не вкрадеш і не спишеш на низькоякісні комплектуючі...
Рейдерство и вымогательство на государственном уровне.
СБУ рубит бабло и занимается рєкетом. Антитеррор - бутафория для лохов.
Самое бедное европейское государство в ближайшее время будет иметь половину населения
из правоохранительных и судебных органов , проверяющих и контролирующих органов, а стольная часть будет работать на них и пенсионеров, постоянно беря кредиты !!!