Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения
Офис Президента начали отмывать от надписей, но участники акции обещают новые протесты, а МВД - новые подозрения, - главные новости 22 марта.
Сторонники Стерненко собираются на новую акцию протеста
Акция состоится в день апелляции, дата пока неизвестна. Также протестовать собирались сегодня во время избрания меры пресечения задержанного "за хулиганство" во время субботней акции ветерана Сорда, но заседание суда перенесли на завтра.
Сам Стерненко обратился к Зеленскому письмом из СИЗО. "Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности", - пишет активист.
Зеленский тем временем на встрече с главой ЕБРР пообещал, что в Украине через 3 года завершится судебная реформа и будет построена прозрачная и эффективная судебная система.
МВД обещает новые подозрения участникам субботней акции
"Там будут и другие подозрения. В это увидите из заявления на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, пересматривать сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - заявил в телеэфире замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Здание Офиса Президента отмывают от граффити
Вначале стерли свастику, потом начали убирать остальные надписи. Основная помывка запланирована на завтра, всего процесс очищения здания ОП от надписей займет 4 дня.
Транспорт в "красных зонах" будут останавливать по-новому
Транспортные ограничения для этих зон будут теперь устанавливать местные власти, автоматического транспортного локдауна не будет. В Киеве общественный транспорт решили не останавливать, а вот в Николаеве в него можно будет попасть только по спецпропускам.
Врачи говорят, что коронавирус протекает все тяжелее, реанимации захлебываются больными, а у 20% переболевших не вырабатываются антитела.
В Минздраве подсчитали, что для выработки коллективного иммунитета нужно привить 30 млн украинцев - это 70% населения страны. Если поспешить, можно управиться за год.
Рада не успеет отменить переход на летнее время
Рассмотреть доработанный законопроект об отмене перехода на летнее время могут не раньше 31 марта, а сам переход запланирован на 28 марта. Надежда теперь только на Кабмин - он может отменить перевод стрелок своим постановлением.
Пожалуйста, подождите...
Он опустил крышку рояля, натянул штаны и начал управлять государством.
Получается не очень.
Но ничего страшного.
Скинуть опять штаны и поднять крышку рояля и ты опять при деле, где у тебе получалось.
Протестующие: Мы будем стоять до конца.
Менты: Мы будем вас прессовать, пытать, калечить и фабриковать дела.
Итог все знают.
"Ну шо, «білі пальтішкі» та «білі комірці», засуджуєте «банду жлобів», які в суботу «вели себе як останній скот»?!!
Розкажіть про ваше обурення ось цій жінці! Розкажіть, дивлячись в очі!
Це Світлана Антоненко, дружина та матір дітей Андрій Антоненко, якого ті, хто сидить в державних будівлях з тризубами на табличках тримають за ґратами вже 467 діб!!!
Чотириста, ****, шістдесят, *****, сім грьобаних діб!!! Без будь яких доказів причетності!!!
Розкажіть Світлані, як треба робити правильно, як не можна перетворювати мирний супротив на наступ! Як не можна дратувати владу...
Тільки розкажіть це, дивлячись їй в очі, під час чергового судового засідання, рахунок яким Світлана вже втратила!
Так само, як вже 467 діб вона втратила спокій, нервову систему, виплакала всі сльози і не бачить свого чоловіка!
Прийдіть під Шевченківський суд 23 березня 2021 року на 14-00 і розкажіть Світлані, як негарно розмальовувати фасади держустанов, бити вікна, палити фаєра з димовухами і про роль Тризуба в житті кожного українця...
Прийдете?! Розкажете?!"
І купа фірм прокладок із рахунками в офшорах де пропадуть 99,9% коштів.
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
🤷🏻♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
Хто винен ? - зелька і його шакали, які просто не лишають вибору для громадян ...
Майдан - вирішить питання, бо зелька не в змозі ....