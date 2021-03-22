РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11747 посетителей онлайн
Новости
2 261 84
время (159) Зеленский (19056) МВД (9154) протест (5834) Стерненко (393) Офис Президента (1775) COVID-19 (18606)

Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения

Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения

Офис Президента начали отмывать от надписей, но участники акции обещают новые протесты, а МВД - новые подозрения, - главные новости 22 марта.

Сторонники Стерненко собираются на новую акцию протеста

Акция состоится в день апелляции, дата пока неизвестна. Также протестовать собирались сегодня во время избрания меры пресечения задержанного "за хулиганство" во время субботней акции ветерана Сорда, но заседание суда перенесли на завтра.

Сам Стерненко обратился к Зеленскому письмом из СИЗО. "Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности", - пишет активист.

Зеленский тем временем на встрече с главой ЕБРР пообещал, что в Украине через 3 года завершится судебная реформа и будет построена прозрачная и эффективная судебная система.

МВД обещает новые подозрения участникам субботней акции

"Там будут и другие подозрения. В это увидите из заявления на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, пересматривать сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - заявил в телеэфире замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Здание Офиса Президента отмывают от граффити

Вначале стерли свастику, потом начали убирать остальные надписи. Основная помывка запланирована на завтра, всего процесс очищения здания ОП от надписей займет 4 дня.

Транспорт в "красных зонах" будут останавливать по-новому

Транспортные ограничения для этих зон будут теперь устанавливать местные власти, автоматического транспортного локдауна не будет. В Киеве общественный транспорт решили не останавливать, а вот в Николаеве в него можно будет попасть только по спецпропускам.

Врачи говорят, что коронавирус протекает все тяжелее, реанимации захлебываются больными, а у 20% переболевших не вырабатываются антитела.

В Минздраве подсчитали, что для выработки коллективного иммунитета нужно привить 30 млн украинцев - это 70% населения страны. Если поспешить, можно управиться за год.

Рада не успеет отменить переход на летнее время

Рассмотреть доработанный законопроект об отмене перехода на летнее время могут не раньше 31 марта, а сам переход запланирован на 28 марта. Надежда теперь только на Кабмин - он может отменить перевод стрелок своим постановлением.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Он опустил крышку рояля, натянул штаны и начал управлять государством.
Получается не очень.
Но ничего страшного.
Скинуть опять штаны и поднять крышку рояля и ты опять при деле, где у тебе получалось.
показать весь комментарий
22.03.2021 22:20
+7
При Яныке все именно так и начало закручиваться.

Протестующие: Мы будем стоять до конца.
Менты: Мы будем вас прессовать, пытать, калечить и фабриковать дела.

Итог все знают.
показать весь комментарий
22.03.2021 22:23
+5
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR1CmuVnm9m9dMQ9zR5tWAmgsrWjGx-D_DSGlQhYJ-tStMTV6bnhn51h6a4 Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення


Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
22.03.2021 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МВД преступники и что сделать?
показать весь комментарий
22.03.2021 22:14 Ответить
Не білі і не пушисті, тому так живемо
показать весь комментарий
22.03.2021 22:18 Ответить
надо как вчера в Бристоле Англия чтоб показать как выглядят настоящие погромы и как хорошо горят полицейские машины а не графити и поламаные двери что так расплакались https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
показать весь комментарий
22.03.2021 22:21 Ответить
расслабся сбу может только Бубочку защищать олигархов покрывать на остальных им по барабану как и на агентов кремля и пятую колонну
показать весь комментарий
22.03.2021 22:24 Ответить
третий закон ньютона в интерпретации мвд ))
показать весь комментарий
22.03.2021 22:18 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Он опустил крышку рояля, натянул штаны и начал управлять государством.
Получается не очень.
Но ничего страшного.
Скинуть опять штаны и поднять крышку рояля и ты опять при деле, где у тебе получалось.
показать весь комментарий
22.03.2021 22:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показать весь комментарий
22.03.2021 22:34 Ответить
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR1CmuVnm9m9dMQ9zR5tWAmgsrWjGx-D_DSGlQhYJ-tStMTV6bnhn51h6a4 Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення


Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
22.03.2021 22:21 Ответить
При Яныке все именно так и начало закручиваться.

Протестующие: Мы будем стоять до конца.
Менты: Мы будем вас прессовать, пытать, калечить и фабриковать дела.

Итог все знают.
показать весь комментарий
22.03.2021 22:23 Ответить
Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения - Цензор.НЕТ 1365
показать весь комментарий
22.03.2021 22:35 Ответить
Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри - Цензор.НЕТ 1915

"Ну шо, «білі пальтішкі» та «білі комірці», засуджуєте «банду жлобів», які в суботу «вели себе як останній скот»?!!

Розкажіть про ваше обурення ось цій жінці! Розкажіть, дивлячись в очі!
Це Світлана Антоненко, дружина та матір дітей Андрій Антоненко, якого ті, хто сидить в державних будівлях з тризубами на табличках тримають за ґратами вже 467 діб!!!
Чотириста, ****, шістдесят, *****, сім грьобаних діб!!! Без будь яких доказів причетності!!!
Розкажіть Світлані, як треба робити правильно, як не можна перетворювати мирний супротив на наступ! Як не можна дратувати владу...

Тільки розкажіть це, дивлячись їй в очі, під час чергового судового засідання, рахунок яким Світлана вже втратила!

Так само, як вже 467 діб вона втратила спокій, нервову систему, виплакала всі сльози і не бачить свого чоловіка!

Прийдіть під Шевченківський суд 23 березня 2021 року на 14-00 і розкажіть Світлані, як негарно розмальовувати фасади держустанов, бити вікна, палити фаєра з димовухами і про роль Тризуба в житті кожного українця...

Прийдете?! Розкажете?!"
показать весь комментарий
22.03.2021 22:57 Ответить
Прихильники Стерненка-це прихильники справедливості і справжньої судової системи.А таких-98%.Тому поки влада буде сліпою,глухою і дурною,люди будуть виходити на вулицю.І чим частіше-тим радикальніше!
показать весь комментарий
22.03.2021 23:36 Ответить
За 4 дні 300К грн. - гарна зарплата в Україні. не треба й до Польщі їхати. Скільки ж там людей працює?
показать весь комментарий
22.03.2021 23:48 Ответить
1 прибиральник з Kärcher взятим на прокат на 4 доби, миючі засоби придбані на розпродажу. Можливо 1 наглядачь, щоб підписати акт виконаних робіт та закрити смету.
І купа фірм прокладок із рахунками в офшорах де пропадуть 99,9% коштів.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:28 Ответить
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...

Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.

Печерский холм
показать весь комментарий
23.03.2021 02:10 Ответить
Харківські "патріоти" в поліцейській формі погрожують молоді, яка відстояла незалежність України? А де були тисячі поліціянтів Харкова і області, коли 15 п'яних кацапа, які приїхали з Білгорода захопили облраду? Де був Геращенко з Бенядіктовою та іншими полковниками та генералами? Звільнили місто і область вінницький "Егуар", а "харківські патрійоти" на днях захопили ветерана АТО, який пройшов всі горячі точки війни з кацапами, жителя Вінницької якраз тої Вінницької області за розбиту шибку у дверях Найсвітлішого.
показать весь комментарий
23.03.2021 09:11 Ответить
Як би зелька вийшов до народу, то нап##дили і обмалювали його, і може справа рушила б з місця, а так як шмаркля ховається від свого народу потрощили будівлю ...

Хто винен ? - зелька і його шакали, які просто не лишають вибору для громадян ...
Майдан - вирішить питання, бо зелька не в змозі ....
показать весь комментарий
23.03.2021 09:31 Ответить
 
 