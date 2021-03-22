Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения

Офис Президента начали отмывать от надписей, но участники акции обещают новые протесты, а МВД - новые подозрения, - главные новости 22 марта.

Сторонники Стерненко собираются на новую акцию протеста

Акция состоится в день апелляции, дата пока неизвестна. Также протестовать собирались сегодня во время избрания меры пресечения задержанного "за хулиганство" во время субботней акции ветерана Сорда, но заседание суда перенесли на завтра.

Сам Стерненко обратился к Зеленскому письмом из СИЗО. "Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности", - пишет активист.

Зеленский тем временем на встрече с главой ЕБРР пообещал, что в Украине через 3 года завершится судебная реформа и будет построена прозрачная и эффективная судебная система.

МВД обещает новые подозрения участникам субботней акции

"Там будут и другие подозрения. В это увидите из заявления на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, пересматривать сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - заявил в телеэфире замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Здание Офиса Президента отмывают от граффити

Вначале стерли свастику, потом начали убирать остальные надписи. Основная помывка запланирована на завтра, всего процесс очищения здания ОП от надписей займет 4 дня.

Транспорт в "красных зонах" будут останавливать по-новому

Транспортные ограничения для этих зон будут теперь устанавливать местные власти, автоматического транспортного локдауна не будет. В Киеве общественный транспорт решили не останавливать, а вот в Николаеве в него можно будет попасть только по спецпропускам.

Врачи говорят, что коронавирус протекает все тяжелее, реанимации захлебываются больными, а у 20% переболевших не вырабатываются антитела.

В Минздраве подсчитали, что для выработки коллективного иммунитета нужно привить 30 млн украинцев - это 70% населения страны. Если поспешить, можно управиться за год.

Рада не успеет отменить переход на летнее время

Рассмотреть доработанный законопроект об отмене перехода на летнее время могут не раньше 31 марта, а сам переход запланирован на 28 марта. Надежда теперь только на Кабмин - он может отменить перевод стрелок своим постановлением.