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Новости Агрессия России против Украины Нормандские переговоры
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нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (330)

Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович

Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович

Содержание документов минского переговорного процесса не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, почему не раскрываются предложения Франции, Германии и Украины относительно ключевых кластеров по реализации Минских соглашений, которые сейчас обсуждаются в ТКГ, Арестович пояснил: 

"Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством. Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как - россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер - и не раскрываем, раз они просят ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным условием продолжения переговоров по Донбассу является всеобъемлющее прекращение огня, - украинская сторона в ТКГ

Также он сообщил, что поправки Украины к франко-германских предложениям существуют и уже две недели как к ним внесены (заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак 18 марта обвинил Киев в отсутствии этих поправок).

Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестено, но по ходу переговоров понятно, что у них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не "вообще выполнять", а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности ".

"Измены там нет, красных линий нет", - утверждает Арестович.

Также читайте: Представитель РФ в ТКГ Козак предложил политическим советникам "нормандского формата" прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО, мы на такое не пойдем, - Арестович

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Топ комментарии
+31
люся опять врёт и не краснеет
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22.03.2021 22:50
+26
Франция и Германия не хочет , чтобы украинцы знали о своей судьбе ?

Арестович совсем офуел ????
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22.03.2021 22:54
+21
Звичайно ! А ціну на вакцину не дозволяють дізнатись Китай і Індія !
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22.03.2021 22:59
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люся опять врёт и не краснеет
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22.03.2021 22:50 Ответить
С 2014го говоришь...но я эту "историю",люська,слышу в первый раз и почему то от тебя ,дебил звиздливый.
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22.03.2021 22:51 Ответить
Мені цікаво, а представники Франції, Німеччини і ОБСЄ про це знають?...
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23.03.2021 01:34 Ответить
Все єто полное фуфлище.
Толстіе и важніе дядьки получают хорошие бабки и бакланят ни о чем. Подвижек - никаких.
Хранция с фошистляндией тренируют гибкость сфинктора и более ничего
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22.03.2021 22:53 Ответить
Франция и Германия не хочет , чтобы украинцы знали о своей судьбе ?

Арестович совсем офуел ????
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22.03.2021 22:54 Ответить
Тобто, тільки повний ідіот ще не знає, що у вищих ешелоах влади України шпигун(и) й тому Макарн і Мркель засеркетили від Люсі свої пропозиці???
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22.03.2021 22:56 Ответить
А інакше вони з можливими кротами уХйла в ОПУ шифрують угоди від українців? Альоо тавраісч Байден! Памагітє!
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22.03.2021 22:58 Ответить
"Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович"
_Враг это содержание отлично знает (может он и писал!), но вот украинскому народу это содержание почему-то раскрывать не хотят. Я прямо нюхом чую как ублюдки мне пытаются лапши навешать!
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22.03.2021 22:56 Ответить
врет
только что курица на прямом из СН заявила что разглашения не происходит чтобы внутри страны не начался срач и кацапы не сказали что "вот они не могут договориться между собой"
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22.03.2021 22:57 Ответить
Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович - Цензор.НЕТ 9414
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22.03.2021 22:58 Ответить
Почему люська без кокошника и небритая?
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22.03.2021 22:58 Ответить
Ты не прав. Монобровь-с пробором.
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22.03.2021 23:49 Ответить
не понел, так что получаеться, этого скота оставили и дальше работать на рашку под прикритием президенсткого офиса.
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22.03.2021 22:58 Ответить
Звичайно ! А ціну на вакцину не дозволяють дізнатись Китай і Індія !
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22.03.2021 22:59 Ответить
"Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года,"
он врет. после каждых переговоров в ТКГ представители отчитывались перед депутатами и рассказывали о ходе переговоров.
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22.03.2021 23:00 Ответить
Или БРЕХАЛИ ИМ ! а НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОДВИГАЛИ ИНОЕ !
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23.03.2021 00:01 Ответить
хоть один пример что нам брехали про то как и о чем проходили переговоры в минске есть?
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23.03.2021 00:14 Ответить
Откуда я знаю. я же не дупутат, передо мною никто не отчитывался... Поэтому я и написал "ИЛИ"
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23.03.2021 00:42 Ответить
А люся то ряшку отожрала на казенніх харчах
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22.03.2021 23:02 Ответить
Досить брехати народу України. За все прийдеться нести відповідальність.
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22.03.2021 23:05 Ответить
І особливо ОБСЄ! Абсолютно нейтральна по своїй структурі організація, котрій Україна платить гроші просить не оприлюднювати! Цей Арестович просто нахабний брехун і провокатор! Чому Франція і Германія тримають в секреті інформацію від громадян України про долю їхньої держави?!?!? Що із цими ідіотами не так?!?!
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22.03.2021 23:08 Ответить
люсе поверить - себя обмануть... а то, что шифруются, значит, готовят зраду... если-бы, хоть малюсенькая перемога - уже трубили-бы из каждого утюга, многократно преувеличивая значение... ох не зря эта "засекреченность"
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22.03.2021 23:23 Ответить
То есть народ Украины вообще не должен знать,что вы там будете подписывать? Пи****стович, а ты случаем страной не ошибся? Тебе уже вчера на кацапию с такими установками
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22.03.2021 23:27 Ответить
Толик, а народ знал, что подпишут в Минске-1 в 2014-ом и в Минске-2 в 2015-ом?
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22.03.2021 23:53 Ответить
Не пора ли арестовать Арестовича?
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22.03.2021 23:30 Ответить
Сегодня ЕС ввел санкции против Мавзолейных Хмырей Путлера не секретно...,президент Байденко одобрил...
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22.03.2021 23:31 Ответить
А проладки при закупці китайської вакцини вимагають китайці. Тільки вони про це не знають.
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22.03.2021 23:31 Ответить
Авианосец США "Дуайт Эйзенгауэр" не входил в Черное море на учения стран НАТО Это провокация Ольги **********...
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22.03.2021 23:34 Ответить
"Измены там нет, красных линий нет", - утверждает Арестович.Сам минский сходняк организован по плану рашиста и избранны в него участники(фрицы и жабоеды),которые есть его подельниками не только в Европе,но и в мире.Сам минский сходняк есть измена и предательство украинского суверините,через нарезку линий разграничения суверенного украинского государства ,под создание подконтрольных куйлу ордло ,который создавались именно для ведения войны с Украиной. Об этом четко знали и Меркель и Оланд и рашист, Война в Украине и нарезка ее территории под ордло должна заблокировать будущие движение Украины и в НАТО и в ЕС."Красные лини" о которых лапшу вешает аферистович- это почти 500 км украинской границы с рашистом ,над которой она не имеет по сей день контроля,Без давления на Украину немецко- французских подельников рашиста- небыло бы кровопролития в Украине.и около 15000 тыс смертей украинских защитников от рук прорасейских террористов.
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22.03.2021 23:42 Ответить
Тут як зазвичай - зрадоботи прочитали новину і нічого не зрозуміли.
Зміст переговорів приховується не від України і української сторони, а разом з українською стороною від широкої громадськості незалежно від країни, і оприлюднюється лише після підписання певної угоди. І така практика дійсно існує з 2014 року, зокрема якби зміст мінських договорняків став відомий широкому загалу до його підписання - Порошенка вивезли б з Козина в автозаку за державну зраду.
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22.03.2021 23:51 Ответить
Коли в секреті тримають від нас наше-чекай біди. Зв'язатись з цими швондєрами апріорі було дурницею.
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22.03.2021 23:57 Ответить
"они просят не раскрывать содержание" - а вы НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ с это ПРОСЬБОЙ !
Это не их территорию оккупировали и не им диктовать нам условия !
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22.03.2021 23:57 Ответить
А вообще- я не верю в существовании данного условия со стороны Франции , Гнрмании и ОБСЕ - скорее всего это наши с кацапами так договорись , что бы удобней было совершать и скрывать государственную измену ! Что бы никто не мог им в этом помешать !
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22.03.2021 23:59 Ответить
Вы абсолютно правы!!!!
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23.03.2021 07:52 Ответить
губошлеп вороватый, мошенник
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23.03.2021 00:07 Ответить
Если "Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестено", то как он может утверждать что "Измены там нет, красных линий нет" .... Люся балабол
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23.03.2021 00:37 Ответить
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23.03.2021 01:26 Ответить
шото не то. явно будет попытка очередной мыролюбности.
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23.03.2021 01:33 Ответить
А цену вакцины по просьбе Индии. Ага.
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23.03.2021 05:09 Ответить
Старинный бюрократический приём. Сначала "что вы там беспокоитесь, ещё ничего не решено", а потом "всё уже принято, где вы раньше были".
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23.03.2021 06:27 Ответить
Такий секрет як "формула Штайнмайєра" вже давно виліз як шило з мішка. А кулуарні домовленності дійсно секретні, правда, не в інтересах держави Україна, та здебільшого за її "спиною".
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23.03.2021 06:40 Ответить
-
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні ліннії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Крима) не обговорюються, воно не на часі .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
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23.03.2021 07:17 Ответить
Обратите внимание,все что непосредственно касаеться каждого,в тупую замалчиваеться,цена вакцины?минские договорённости ?
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23.03.2021 07:32 Ответить
А также цены на газ, закачанный летом в наши хранилища.... Озвучиваются цены от 2500 грн....Но зелёные слуги визжат, что такого не было .... Никогда....
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23.03.2021 07:59 Ответить
Судячи по всьому ЗЕ-банда нас без нас "женити" хоче а прикривається німцями французами і ОБСЄ. Проходили ми вже це з індійськими і китайськими"шмурдяками-вакцинами"!
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23.03.2021 08:03 Ответить
Даешь прямую трансляцию переговоров!
Пусть Мир знает, кто есть кто.
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23.03.2021 09:04 Ответить
и не проверишь же, кто не хочет разглашения содержания переговоров. Можно "напереговорить" все что угодно. И поставить нас всех перед фактом.
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23.03.2021 10:26 Ответить
именно
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23.03.2021 10:52 Ответить
мутняк какой то с этими "договорённостями"
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23.03.2021 10:52 Ответить
 
 