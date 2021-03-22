Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович
Содержание документов минского переговорного процесса не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.
Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отвечая на вопрос, почему не раскрываются предложения Франции, Германии и Украины относительно ключевых кластеров по реализации Минских соглашений, которые сейчас обсуждаются в ТКГ, Арестович пояснил:
"Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством. Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как - россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер - и не раскрываем, раз они просят ".
Также он сообщил, что поправки Украины к франко-германских предложениям существуют и уже две недели как к ним внесены (заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак 18 марта обвинил Киев в отсутствии этих поправок).
Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестено, но по ходу переговоров понятно, что у них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не "вообще выполнять", а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности ".
"Измены там нет, красных линий нет", - утверждает Арестович.
Пожалуйста, подождите...
Толстіе и важніе дядьки получают хорошие бабки и бакланят ни о чем. Подвижек - никаких.
Хранция с фошистляндией тренируют гибкость сфинктора и более ничего
Арестович совсем офуел ????
_Враг это содержание отлично знает (может он и писал!), но вот украинскому народу это содержание почему-то раскрывать не хотят. Я прямо нюхом чую как ублюдки мне пытаются лапши навешать!
только что курица на прямом из СН заявила что разглашения не происходит чтобы внутри страны не начался срач и кацапы не сказали что "вот они не могут договориться между собой"
он врет. после каждых переговоров в ТКГ представители отчитывались перед депутатами и рассказывали о ходе переговоров.
Зміст переговорів приховується не від України і української сторони, а разом з українською стороною від широкої громадськості незалежно від країни, і оприлюднюється лише після підписання певної угоди. І така практика дійсно існує з 2014 року, зокрема якби зміст мінських договорняків став відомий широкому загалу до його підписання - Порошенка вивезли б з Козина в автозаку за державну зраду.
Это не их территорию оккупировали и не им диктовать нам условия !
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні ліннії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Крима) не обговорюються, воно не на часі .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
Пусть Мир знает, кто есть кто.