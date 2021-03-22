ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов. ДОКУМЕНТ

По данным мэра Днепра, во время выборов Андрей Баско был секретарём городской избирательной комиссии.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал в комментариях на странице главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Фейсбуке.

"Они у нас в области поставили ТВО (начальника. - Ред.) налоговой милиции (имеется в виду ГФС. - Ред.) "на время карантина" человека, ни дня не работавшего в органах и не прошедшего спецпроверку! Вначале записали его на должность завхоза, а потом перевели на начальника внутренним приказом. Тупо Кисель и Мельник продали должность. Ублюдки", - написал Филатов.

Глава организации "Рада громадського контролю" Олег Шрам опубликовал в комментариях приказы главы ГФС Вадима Мельника о назначении Андрея Баско.

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Из документов видно, что 5 марта Баско назначили на должность замначальника ГУ ГФС в Днепропетровской области. А через неделю, 12 марта временно возложили на него выполнение обязанностей начальника ГУ ГФС Днепропетровщины.