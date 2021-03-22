ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов. ДОКУМЕНТ
По данным мэра Днепра, во время выборов Андрей Баско был секретарём городской избирательной комиссии.
Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал в комментариях на странице главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Фейсбуке.
"Они у нас в области поставили ТВО (начальника. - Ред.) налоговой милиции (имеется в виду ГФС. - Ред.) "на время карантина" человека, ни дня не работавшего в органах и не прошедшего спецпроверку! Вначале записали его на должность завхоза, а потом перевели на начальника внутренним приказом. Тупо Кисель и Мельник продали должность. Ублюдки", - написал Филатов.
Глава организации "Рада громадського контролю" Олег Шрам опубликовал в комментариях приказы главы ГФС Вадима Мельника о назначении Андрея Баско.
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Из документов видно, что 5 марта Баско назначили на должность замначальника ГУ ГФС в Днепропетровской области. А через неделю, 12 марта временно возложили на него выполнение обязанностей начальника ГУ ГФС Днепропетровщины.
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как вы думаете, кто заплатил больших денех Ермаку, что бы назначить "временного фунта" на должность нач ГФС Днепр обл?!..
ииииИИ!.. Бинго!.. это конвертаторы (или скрутчики), которые за шесть месяца, заработают 100 млн баксов, за счет экономики Украины..
а возможен такой зароботок, когда руководство ГФС Украины непосредственно строит эту конвертационную схему в масштабах страны..
а возможно это, когда глава Офиса перЗедента прямо крышует создание таких схем..
шах и мат, Зелебобики и другие дауны, топившие за Зе..
Чи може треба призначати кадри Порошенка-Філатова, а у випадку "фак-апу" - вони ж самі будуть кивати на центральну владу.