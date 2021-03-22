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Днепропетровщина (3507) Бутусов Юрий (4250) Филатов (560) ГФС (3596)

ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов. ДОКУМЕНТ

ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов. ДОКУМЕНТ

По данным мэра Днепра, во время выборов Андрей Баско был секретарём городской избирательной комиссии.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал в комментариях на странице главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Фейсбуке.

"Они у нас в области поставили ТВО (начальника. - Ред.) налоговой милиции (имеется в виду ГФС. - Ред.) "на время карантина" человека, ни дня не работавшего в органах и не прошедшего спецпроверку! Вначале записали его на должность завхоза, а потом перевели на начальника внутренним приказом. Тупо Кисель и Мельник продали должность. Ублюдки", - написал Филатов.

ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов 01

Глава организации "Рада громадського контролю" Олег Шрам опубликовал в комментариях приказы главы ГФС Вадима Мельника о назначении Андрея Баско.

Также на Цензор.НЕТ: На высокую должность в ГФС назначили обвиняемого в вымогательстве налоговика Тетеру, - нардеп Холодов

Из документов видно, что 5 марта Баско назначили на должность замначальника ГУ ГФС в Днепропетровской области. А через неделю, 12 марта временно возложили на него выполнение обязанностей начальника ГУ ГФС Днепропетровщины.

ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов 02ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов 03ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов 04

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Топ комментарии
+18
вывод: Ермак в открытую торгует должностями..
как вы думаете, кто заплатил больших денех Ермаку, что бы назначить "временного фунта" на должность нач ГФС Днепр обл?!..
ииииИИ!.. Бинго!.. это конвертаторы (или скрутчики), которые за шесть месяца, заработают 100 млн баксов, за счет экономики Украины..
а возможен такой зароботок, когда руководство ГФС Украины непосредственно строит эту конвертационную схему в масштабах страны..
а возможно это, когда глава Офиса перЗедента прямо крышует создание таких схем..
шах и мат, Зелебобики и другие дауны, топившие за Зе..
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22.03.2021 23:03
+16
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 4179
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22.03.2021 23:02
+9
Слуги від безкарності вже тупо звіріють.
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22.03.2021 23:03
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Хлопчик для битья?
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22.03.2021 22:59 Ответить
Да. Для битья нас ради обжорства их.
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22.03.2021 23:06 Ответить
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 4179
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22.03.2021 23:02 Ответить
Слуги від безкарності вже тупо звіріють.
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22.03.2021 23:03 Ответить
вывод: Ермак в открытую торгует должностями..
как вы думаете, кто заплатил больших денех Ермаку, что бы назначить "временного фунта" на должность нач ГФС Днепр обл?!..
ииииИИ!.. Бинго!.. это конвертаторы (или скрутчики), которые за шесть месяца, заработают 100 млн баксов, за счет экономики Украины..
а возможен такой зароботок, когда руководство ГФС Украины непосредственно строит эту конвертационную схему в масштабах страны..
а возможно это, когда глава Офиса перЗедента прямо крышует создание таких схем..
шах и мат, Зелебобики и другие дауны, топившие за Зе..
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22.03.2021 23:03 Ответить
Не верьте вы Филатову. Это все междуусобица. Баско в горсовете был еще до Филатова.
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23.03.2021 10:49 Ответить
Филатов, мочи ЗЕгыдоту!
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22.03.2021 23:04 Ответить
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 175
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22.03.2021 23:04 Ответить
ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, - Филатов - Цензор.НЕТ 8337
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22.03.2021 23:06 Ответить
Ви хоть уявляєте що з вами зробе 73% бидло яке за вас проголосувало,ні хлопці там буде набагато гірше.
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22.03.2021 23:10 Ответить
ну и шо, шо трускавецких академиев не кончали? зато это будет первая запись в его "трудовой" ))
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22.03.2021 23:13 Ответить
З квартаоу, чи весільний фотограф???
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22.03.2021 23:40 Ответить
Було б краще якби він "працював в органах" за часів Януковича? Що б тоді казав Філатов?
Чи може треба призначати кадри Порошенка-Філатова, а у випадку "фак-апу" - вони ж самі будуть кивати на центральну владу.
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22.03.2021 23:42 Ответить
А Татаров не працював в органах за часів Януковича?
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22.03.2021 23:47 Ответить
Ну так ви вже визначились що краще - працювати в органах за часів Януковича чи взагалі не працювати в органах до отримання посади?
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22.03.2021 23:53 Ответить
Просто ты странный аргумент привел. В #ОПе сидит руснявая мразь Татаров, и тебя это устраивает. А тут ты вдруг забеспокоился.
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22.03.2021 23:56 Ответить
Без спецперевірки навіть в якості охоронника на роботу не приймають. Видно пройшов особливу "спецперевірку" через брата одного із завгоспів.
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23.03.2021 06:45 Ответить
 
 