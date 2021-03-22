"Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании"

Министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил.

При описании стратегического контекста в документе указывается влияние COVID-19, климатических изменений, кибербезопасности, технологического прогресса, а также опасения относительно действий России, Китая, Ирана и Северной Кореи, передает Цензор.НЕТ.

"Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком", - говорится в стратегии.

Отмечается, что РФ инвестирует и развивает подводные возможности, в частности угрожающие глубоководным кабелям, а также торпедное вооружение, способное доставлять ядерный заряд к прибрежным целям.

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"У России есть возможности наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Великобританию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интегрированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии поддерживать наши силы и защищать наши интересы в Европе, восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Обеспокоенность британских военных вызывает доступность для "злонамеренных" стран к более совершенным системам оружия, в частности Северная Корея и Россия использовали химические отравляющие вещества за последние четыре года.

В то же время, основой коллективной безопасности в евроатлантическом регионе остается НАТО, которое "адаптировалось к угрозе со стороны экстремистских террористов после 11 сентября, провозгласив Статью V и расширив свою экспедиционную роль, и с 2014 года успешно активизировала свою защиту и сдерживание в ответ на угрозу, исходящую от агрессивной России".

Минобороны Великобритании утвердил свою приверженность Альянсу и призвала консолидировать усилия, в частности для помощи Украине от агрессии РФ.

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"Украина понесла значительные территориальные потери в результате российской агрессии. Вместе с союзниками по НАТО мы поможем повысить устойчивость Украины к продолжающейся агрессивной тактике - обычной и скрытой - применяемой ее соседом. Наша миссия по наращиванию потенциала, которая включает как наземную, так и морскую подготовку, будет поддерживать развитие Вооруженных сил Украины и их взаимодействие с НАТО. Мы будем работать с другими партнерами в Черноморском регионе, особенно с Болгарией, Грецией, Румынией и Турцией, для обеспечения свободы судоходства и безопасности. В рамках этого мы продолжим пользоваться своей свободой действовать в Черном море в строгом соответствии с Конвенцией Монтрё как через НАТО, так и в автономном режиме", - говорится в документе.