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Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании

Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил.

При описании стратегического контекста в документе указывается влияние COVID-19, климатических изменений, кибербезопасности, технологического прогресса, а также опасения относительно действий России, Китая, Ирана и Северной Кореи, передает Цензор.НЕТ.

"Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком", - говорится в стратегии.

Отмечается, что РФ инвестирует и развивает подводные возможности, в частности угрожающие глубоководным кабелям, а также торпедное вооружение, способное доставлять ядерный заряд к прибрежным целям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Великобритании выпустило стратегию безопасности, в которой упомянуло угрозу РФ и помощь Украине

"У России есть возможности наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Великобританию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интегрированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии поддерживать наши силы и защищать наши интересы в Европе, восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Обеспокоенность британских военных вызывает доступность для "злонамеренных" стран к более совершенным системам оружия, в частности Северная Корея и Россия использовали химические отравляющие вещества за последние четыре года.

В то же время, основой коллективной безопасности в евроатлантическом регионе остается НАТО, которое "адаптировалось к угрозе со стороны экстремистских террористов после 11 сентября, провозгласив Статью V и расширив свою экспедиционную роль, и с 2014 года успешно активизировала свою защиту и сдерживание в ответ на угрозу, исходящую от агрессивной России".

Минобороны Великобритании утвердил свою приверженность Альянсу и призвала консолидировать усилия, в частности для помощи Украине от агрессии РФ.

Также читайте: В Великобритании создадут отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием, - The Telegraph

"Украина понесла значительные территориальные потери в результате российской агрессии. Вместе с союзниками по НАТО мы поможем повысить устойчивость Украины к продолжающейся агрессивной тактике - обычной и скрытой - применяемой ее соседом. Наша миссия по наращиванию потенциала, которая включает как наземную, так и морскую подготовку, будет поддерживать развитие Вооруженных сил Украины и их взаимодействие с НАТО. Мы будем работать с другими партнерами в Черноморском регионе, особенно с Болгарией, Грецией, Румынией и Турцией, для обеспечения свободы судоходства и безопасности. В рамках этого мы продолжим пользоваться своей свободой действовать в Черном море в строгом соответствии с Конвенцией Монтрё как через НАТО, так и в автономном режиме", - говорится в документе.

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Топ комментарии
+23
Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 5511
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22.03.2021 23:11
+12
Ну по крайней мере, он сохранил достаточно ума, шоб не искать любви *****. И на вопрос убийца ли ***** ответил "да", а не стал рассказывать сколько убийц в США
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22.03.2021 23:32
+8
Бешеная собака несет угрозу всем окружающим.
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22.03.2021 23:59
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Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 5511
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22.03.2021 23:11 Ответить
Мне нравится подборка примеров. Однако Байден - далеко не тот случай. Он доказывает что быть выжившим из ума стариком вовсе недостаточно для успешного противодействия паРаше...
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22.03.2021 23:22 Ответить
РАБссия что СССр дохляк выжили давно из ума,конец одинаковый ждет рюсскае быдло...,МАВЗОЛЕЙ...
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22.03.2021 23:27 Ответить
Ну по крайней мере, он сохранил достаточно ума, шоб не искать любви *****. И на вопрос убийца ли ***** ответил "да", а не стал рассказывать сколько убийц в США
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22.03.2021 23:32 Ответить
Дерьмо кацапское! Твой плешивый фюрер уже еле таскает левое копыто;
дёргается периодически паркинсоном; тупо перекладывает пустые бумажки в стопки😆
Не переживай за Байдена мордва, это твой сморчок дохаживает последние месяцы.
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23.03.2021 00:07 Ответить
Потому что они знают им осталось не много и их репутация дороже всяких богатст они не продаются и очень принципиальны.
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22.03.2021 23:42 Ответить
Проблема в том, что эти люди не страдали старческим слабоумием. Байден же то Камалу Харрис называет "Президентом" (дважды!), то забывает имя министра обороны.
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22.03.2021 23:47 Ответить
твоё ***** страдает слабоумием, причем давно! а правильные ответы ему подсказывают в радионаушник
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23.03.2021 01:00 Ответить
"Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании"
_Факт!
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22.03.2021 23:14 Ответить
Бред. Как пьяное набутылочное быдло может нести какую-то угрозу кому-то кроме себя?
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22.03.2021 23:42 Ответить
Бешеная собака несет угрозу всем окружающим.
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22.03.2021 23:59 Ответить
Собака да. Но не нужно сравнивать это милое животное с более примитивным видом "русня обыкновенная", который скорее с бешенным червяком нужно сравнивать.
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23.03.2021 00:28 Ответить
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства
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22.03.2021 23:16 Ответить
Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 4906"Посивів через Росію Путіна" - Сенат США затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ
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22.03.2021 23:17 Ответить
РАБссиянцы вбросили видео об отдыхе фюрера и маршаля ШойХу в Сибири...,при внимательном осмотре видоса увидел руки Путлера...и вздутые вены на руках....моя жена медик говорит,что это очень пльохо...
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22.03.2021 23:18 Ответить
)) ну в данном случае скорее ровно наоборот. это очень хорошо.
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22.03.2021 23:30 Ответить
То молодці- вийшли зі сплячого ЕС і нарешті самі прокинулися.
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22.03.2021 23:33 Ответить
"У России есть возможности наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Великобританию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интегрированной системы ПВО", а говорили "мультики"!Источник: https://censor.net/ru/n3254938
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22.03.2021 23:40 Ответить
Вы бы меньше кормили Россию, покупая углеводороды и накачивая ее деньгами, технологиями и электроникой(особенно военной).
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22.03.2021 23:50 Ответить
Если алени несут угрозу Европе, значит сама Европа деградирует духовно, интеллектуально, технологически, значит пора завязывать с либерастизмом.
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22.03.2021 23:57 Ответить
принимать меры нужно кардинальные, а не статистами быть и рассусоливать дальше
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23.03.2021 00:12 Ответить
а оригинал почитать можно ?
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23.03.2021 00:16 Ответить
Блин,прям хочется спросить: Тавышо?
А де вы были раньше?
А что вы до этого делали?
Неужто уже даже озаботились?
А у вас в роду дауны были?
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23.03.2021 00:27 Ответить
Росія становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці, - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 9097
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23.03.2021 02:16 Ответить
Да выпускайте вы уже Скрыпалей...
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23.03.2021 09:11 Ответить
 
 