Более 130 "слуг народа" предлагают Раде осудить события на Банковой 20 марта
Более 130 нардепов "Слуги народа" зарегистрировали проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта возле Офиса Президента Украины.
Карточка проекта опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что инициаторы согласовали его "в течение короткого времени", передает hromadske.
Корниенко подчеркнул, что в этом постановлении депутаты планируют обратиться не только в Нацполицию, которая сейчас расследует это дело, но и в Министерство внутренних дел, Госбюро расследований и в Службу безопасности.
"Мы бы хотели, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, сообщили нам о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или служащих", - сказал Корниенко.
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.
Пожалуйста, подождите...
приходьте тепер щотижня. І що ви мені зробите?
А якщо серйозно , то Зеоманський за спиною Авікова , якиза кам'яною стіною , принаймні мені так здається !
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384691301895395&id=100010636159003
Авякан і Антоха геть втратили здоровий глузд !
За словами джерела, пані Квін повідомила, що посольство США має інформацію про сплановану дискредитацію протесту, яку курирував міністр МВС Арсен Аваков.
Що залишається тепер Єрмаку? Йому залишається єдиний раз за всю кар'єру виконати прямі обов'язки глави Офісу президента - фасад помити.
https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/?fbclid=IwAR0uMJ10a9fKaZ15PJiaRbTgEPfFjOhphV-N6OccSOtT2wy6jzI9RsO9Qxc
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
🤷🏻♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
Ермака осудить не надо.
Татарова осудить не надо.
Демченко осудить не надо.
СН осудить не надо.
Вагнергейт расследовать не надо.
Разворовывание ковидного фонда расследовать не надо.
Измену Родине всех перечисленных расследовать не надо.
Надо конечно же осудить закономерную реакцию украинцев на ложь, предательство, коррупцию, цинизм и вранье ЗЕ, Ермака, Татарова, Демченко, СН и всей ЗЕ-власти.
Вопрос: А чья это страна вобще?
Ну - у нх всё так безвкусно. К примеру - ермак и зеля слили вагнеровцев...а подозрение чуваку за выбитую шибку. Смешные и убогие... ох**вшие от халявы в конвертах...
Хватит уже писать от имени народа, тебя на это никто не уполномочивал.
Пиши за себя, что ты такое же серло, как и эти тупорылы, и ты возмущён тем, что вам не начистили морды.
А я от себя напишу - эту тупорылую толпу нужно не гонять, а сажать, чтобы не бродили эти ублюдки безработные среди нормальных людей.
Вообще то, этот Киевский Дом Профсоюзов - Офис президента - почерк одесского Дома профсоюзов, где все оплачивал Коломойский. Да и беспримерная наглость и жестокость та же. И там и там устроили пожар, изуродовали здание, побили стекла, просто чудом не было жертв в Офисе президента.Та же толпа, те же фанаты.
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
🤷🏻♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
Справа - син Авакова, посередині - чувак який боровся з Аваковим в суботу шляхом малювання фасаду ОПи) На цьому всі питання щодо акцій провокаторів для мене закриті
А чому немає такого засідання відносно "патріотів", які на даунбасі кидалися під бронетехніку ВСУ і плювали в обличчя військовим і не тільки розфарбовували техніку і будівлі, а підривали їх?
Усіх провокаторів на гілляку, починаючи з зЕлоха!
Понять причины митингов и услышать требования они не желают.
Они желают разобраться, кто разбил 2 окна и сделал надписи на административно здании. Это следствие не реагирования власти на волю народа! Мы не хотим, чтобы Стерненко тупо выпустили просто потому что мы сильнее. Мы требуем справедливый суд для всех политзаключенных и проведение настоящей реформы!