Более 130 "слуг народа" предлагают Раде осудить события на Банковой 20 марта

Фото: Олег Богачук

Более 130 нардепов "Слуги народа" зарегистрировали проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта возле Офиса Президента Украины.

Карточка проекта опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что инициаторы согласовали его "в течение короткого времени", передает hromadske.

Корниенко подчеркнул, что в этом постановлении депутаты планируют обратиться не только в Нацполицию, которая сейчас расследует это дело, но и в Министерство внутренних дел, Госбюро расследований и в Службу безопасности.

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"Мы бы хотели, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, сообщили нам о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или служащих", - сказал Корниенко.

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

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