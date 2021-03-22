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акция (2397) Слуга народа (2620) Корниенко (657) Офис Президента (1775)

Более 130 "слуг народа" предлагают Раде осудить события на Банковой 20 марта

Более 130
Фото: Олег Богачук

Более 130 нардепов "Слуги народа" зарегистрировали проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта возле Офиса Президента Украины.

Карточка проекта опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что инициаторы согласовали его "в течение короткого времени", передает hromadske.

Корниенко подчеркнул, что в этом постановлении депутаты планируют обратиться не только в Нацполицию, которая сейчас расследует это дело, но и в Министерство внутренних дел, Госбюро расследований и в Службу безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП

"Мы бы хотели, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, сообщили нам о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или служащих", - сказал Корниенко.

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

Также смотрите: Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+37
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 5915
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22.03.2021 23:59
+35
а я предлагаю судить самих слуг! оснований - НЕМЕРЕННО!
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22.03.2021 23:43
+35
Более 130 "слуг народа" предлагают Раде осудить события на Банковой 20 марта - Цензор.НЕТ 6704
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22.03.2021 23:43
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Ахахаха)))так там не только из "Голоса" были,а еще и парочка слуг уродов...
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23.03.2021 00:19 Ответить
Чуваки прийшли, побуянили як уміють, а Зєля у відповідь їм, ну і шо , чуваки з чувіхами , тепер я за ваш рахунок зроблю ремонт ще й зароблю нехило,
приходьте тепер щотижня. І що ви мені зробите?
А якщо серйозно , то Зеоманський за спиною Авікова , якиза кам'яною стіною , принаймні мені так здається !
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23.03.2021 00:36 Ответить
Виявляється, написи можна відмити дуже оперативно і без двох мільйонів... Зверху нічне фото, знизу ранішнє.
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 2277

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384691301895395&id=100010636159003
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23.03.2021 00:46 Ответить
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 9772
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23.03.2021 00:47 Ответить
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 1416
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23.03.2021 00:49 Ответить
Антоха таки звинуватив Порошенка в цій акції 🤣
Авякан і Антоха геть втратили здоровий глузд !
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23.03.2021 01:27 Ответить
Отож бо, іноді краще лизати тарілки, ніж говорити.
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23.03.2021 06:56 Ответить
Тимчасова повірена США Крістіна Квін в розмові з Єрмаком, висловила своє крайнє невдоволення примітивними провокаціями під час протестів за Стерненко.
За словами джерела, пані Квін повідомила, що посольство США має інформацію про сплановану дискредитацію протесту, яку курирував міністр МВС Арсен Аваков.
Що залишається тепер Єрмаку? Йому залишається єдиний раз за всю кар'єру виконати прямі обов'язки глави Офісу президента - фасад помити.

https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/?fbclid=IwAR0uMJ10a9fKaZ15PJiaRbTgEPfFjOhphV-N6OccSOtT2wy6jzI9RsO9Qxc
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23.03.2021 00:57 Ответить
130 це малувато, навіть не вся фракція ) Але головне не це, от побачите ОПЗЖ теж буде засуджувати повним складом, тому що хіба вони можуть стерпіти, щоб герб трохи підкоптило димом від фаєрів ? Ківа такого не винесе, а у Рабіновіча тиск від цих фото піднявся
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23.03.2021 00:58 Ответить
а что такого там случилось чего не было раньше? Ну побузили немного...с кем не бывает? Особенно по молодости? Если бы война закончилась, то можно было бы спокойно их призвать в армию для перевоспитания. Потом спасибо бы скаали.
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23.03.2021 01:02 Ответить
да и сейчас можно в армию...энергичные ! таким один автомат на троих и в атаку по минным полям на доты, сметут волной
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23.03.2021 04:31 Ответить
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
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23.03.2021 01:24 Ответить
Т.е. ЗЕ осудить не надо.
Ермака осудить не надо.
Татарова осудить не надо.
Демченко осудить не надо.
СН осудить не надо.
Вагнергейт расследовать не надо.
Разворовывание ковидного фонда расследовать не надо.
Измену Родине всех перечисленных расследовать не надо.

Надо конечно же осудить закономерную реакцию украинцев на ложь, предательство, коррупцию, цинизм и вранье ЗЕ, Ермака, Татарова, Демченко, СН и всей ЗЕ-власти.

Вопрос: А чья это страна вобще?
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23.03.2021 01:57 Ответить
Слуги вирішили опустити собі рейтинг до міннєтної позначки
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23.03.2021 02:33 Ответить
Та нехай продовжують і далі "рубати гілку, на якій сидять", можна і в турборежимі.
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23.03.2021 06:58 Ответить
Дивні люди, а пам"ять напрочуд коротка. В 2013 все саме так і починалось, народ заводила і доводила до краю "злочинна влада", а не підписання курсу на євроінтеграцію було сірником, який запалив велику пожежу революції. Тепер причин для протестів значно більше, а рівень життя народу став у рази гірший: непосильний тарифний геноцид, закони в рішення НКРЕ в угоду олігархам, запровадження закупівлі електроенергії з Росії, знищення власної економіки, несправедливий розподіл ресурсів, коштів (пенсій, соціальних виплат), глумління над народом мільйонними преміями і зарплатами чиновників, обслуговування президентської братії (ОП) в мільярдних сумах. Міліція Януковича-Захарченка починала пресувати з побиття, але так само заводила справи на протестантів, правда не страшила, а відразу ж в СІЗО. Теперішні проявили " великий розум, витримку, завдяки мудрості керівництва" (читати прес-службу МВС), можна читати і сміятись навіть з їх слів, коли б не було так сумно за цих невігласів. Якщо в 2013 міліція захищала "злочинну еліту" Януковича, то тепер захищає злочинну "еліту" від зе-команди, яка нічого спільного з народом не має, а паразитує на всьому українському народі і котрій, все стає очевидніше, наближається кінець недолугого правління. В агонії ця команда продовжує захищатись, але натиск вулиці що раз буде посилюватись, і справа не лише у Стерненку. Пане Анатолію, цілком Вас підтримую, але видається, що ця команда оту гілку під собою уже зрубала, бо країна уже летить в тар-тарари і хіба диво може той хаос зупинити. А вдавані санкції проти медведчуковської мафії- скоріше за все видається переділом сфер економічного бандитизму між тими у кого більша влада. Народ у добрих правителів уже не вірить. А тут Covid-19 ще добиває всіх до крайності. Влада зараз на "пороховій бочці", а кругом протестанти із запаленими фаєрами, питання часу, коли буде великий вибух. Боже. Україну бережи від лиха.
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23.03.2021 10:23 Ответить
Вкуса , конечно, не хватает... ВЕдь вкус - это чувство меры. А со свастикой они переборщили...Тем более - куча свиделей, что они ее пририсовали, когда уже все разошлись..Но им очень надо было для лубянских хозяев, чтоб непременно свастика,а задержанный, чтоб непременно доброволец-АТОшник...
Ну - у нх всё так безвкусно. К примеру - ермак и зеля слили вагнеровцев...а подозрение чуваку за выбитую шибку. Смешные и убогие... ох**вшие от халявы в конвертах...
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23.03.2021 02:54 Ответить
ты помниш как все начиналось. В прошлом году земляки Авакова в Карабахе на дороге подстерегли конвой Алиева, посадили оператора для ролика, и гранатометами всех побили. Два дня бегали, кричали, пальцами тыкали в сторону Алиева, ну по членограевски, прикалывались. Но потом, когда алиев начал буквально издеваться на войском, начали кричать Алиев агресор, где Россия, где ООН, алиев искал повода. Уже не прикалывались. За месяц, в горах, потерять все-это надо уметь. А потом началось, во всем виноват Пашинян, это он предатель, он агитировал против войны и т.д. И в этой истории Аваков со своим почтом затеяли многоходовочку. Но забыли про ефект бумеранга. Антон, опомнись, вернется бумеранг... и мы опечалимся
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23.03.2021 04:37 Ответить
ты помниш как все начиналось. 2013 год. Захарченко, МВД вити Ростовского, затеял много ходовочку. Дали титушкам БРДМ, нари совали на нем зайца, в нем угадывался Яценюк, пыстили по центру Киева, сам Захарченко стоял на крише в темных очках и прикалывался, тут выскочили титушки с Белой Церквы, имитировали драку,по сценарию дали журналюгам в морду и убежали. Но бумеранг. Февраль 2014, аеропорт Жуляни, приколисты убегали с Киева вместе с барахлом. "царь нас бросил, поимел и бросил". Ставка на министра МВД себя не оправдала. Все это кич Арсена и Антона. Ну а домалевали свастику, это уже за гранью.
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23.03.2021 04:52 Ответить
Я не понимаю, что это за 130 людей, когда рейтинг партии приближается к мусорному, будут перевыборы в Раду тогда пусть что-то и принимают, что это за люди вообще и какой народ они представляют?
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23.03.2021 04:56 Ответить
по сути слуги собрались осудить невдаволеный нарид настоящие буйные, которого (уповноважени народа) посмели возмутится, из-за качества услуг и хамского отношения к своим работодателям . Народ это те ктто борится за свое, остальные хитросделаные ждуны этого народа. Нужна критическая масса от народа и вперед награды будут потом. Такова селявуха и тому нема рады.
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23.03.2021 06:12 Ответить
Кучка маргиналов не весь народ.
Хватит уже писать от имени народа, тебя на это никто не уполномочивал.
Пиши за себя, что ты такое же серло, как и эти тупорылы, и ты возмущён тем, что вам не начистили морды.
А я от себя напишу - эту тупорылую толпу нужно не гонять, а сажать, чтобы не бродили эти ублюдки безработные среди нормальных людей.
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23.03.2021 06:30 Ответить
а я считаю, что сажать нужно тварей на зарплате гадящих в интернете за бюджетньіе деньги по методичкам подоляка - шестерки януковича. тебя. например
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23.03.2021 06:48 Ответить
интересно в Англии также соберется парламент против демонстрантов? которые позавчера не то что разрисовали почти разгромили полицейские участки и спалили полиц автомобили против закона о полиции в Бристоле посмотрите видео и увидите что наше графити и и пара выламаных дверей смотрися невинно я молчу про зло что эти твари зеленые с судами Портновым Таровыми Мертвечуками сделали в Англии вообще разгромили парламент за такое наши еще терпилы- https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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23.03.2021 06:47 Ответить
Видимо дебоширов наградят?
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23.03.2021 06:57 Ответить
там вообще никто не будет собиратся в Англии парламенте так как такие столкновения часто во всей Европе в разное время если идут законы вразрез людям тоько так помогает отрезвить чиновников и они идут на уступки мирное хождение с цветами по 100 000 как в Беларуси не привиедут ни к чему не было бы графитти не было пару разбитых дверей у нас никто б не вспомнил и в понедельник забыли но даже сейчас клоун игнорит и тупо молчит и не вспоминает о Стерненко а требования было чтоб услышал Зеленский их уже третью неделю оно молчит-эта акция называлась не-слышиш-увидиш
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23.03.2021 07:18 Ответить
ежу понятно, что кодла януковича устроила провокацию. коллективньій татаров-портнов управляющий клоуном не зря ест икру за наши бабки
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23.03.2021 06:53 Ответить
А не доречно було б в звязку з загострення на фронті заслухати міністра оборони?
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23.03.2021 07:02 Ответить
это типа - мы осуждаем себя за то, что снова обосрались.
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23.03.2021 07:19 Ответить
Надо чтобы слугам морды разрисовали ,несмываемой крвской.
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23.03.2021 08:08 Ответить
В Америке за порчу Капитолия - фасада - и за побитые стекла 200 человек посадили на 20 лет в тюрьму.
Вообще то, этот Киевский Дом Профсоюзов - Офис президента - почерк одесского Дома профсоюзов, где все оплачивал Коломойский. Да и беспримерная наглость и жестокость та же. И там и там устроили пожар, изуродовали здание, побили стекла, просто чудом не было жертв в Офисе президента.Та же толпа, те же фанаты.
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23.03.2021 08:08 Ответить
Шапитолий разрисовали аваковские нацПружыны. Штаты в курсе.

Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...

Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.

Печерский холм
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23.03.2021 10:50 Ответить
Каменяр:

Справа - син Авакова, посередині - чувак який боровся з Аваковим в суботу шляхом малювання фасаду ОПи) На цьому всі питання щодо акцій провокаторів для мене закриті

Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 5946
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23.03.2021 11:03 Ответить
Ще обридайтеся дауни зелені. Працювати та робити треба так щоб не доводити свій нарід до таких дій. Радійте що не винесли ще вас...поки що...
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23.03.2021 08:22 Ответить
Зелена мерзота. Парламенту більше робити нічого? Важливих справ нема?
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23.03.2021 08:53 Ответить
Зє-ї@лани хочуть подати протести як штурм Капітолію? Продовжуйте й далі робити все за методичками Януковоча, щоб вашу інтернаціональну банду шахраїв і авантюристів зачистити остаточно.
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23.03.2021 08:57 Ответить
Оце так депутати, оце так державники. А чому було такого засідання, коли злили інформацію по "вагнерівцях" і під загрозу життя потрапили наші співробітники ГРУ та іх агенти за кордоном? Чи в кацапів вже закінчився "новічок"?
А чому немає такого засідання відносно "патріотів", які на даунбасі кидалися під бронетехніку ВСУ і плювали в обличчя військовим і не тільки розфарбовували техніку і будівлі, а підривали їх?
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23.03.2021 09:03 Ответить
Этим дебилам лишь бы осудить. Занимайтесь делом, а митингующими пусть нацпол занимается
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23.03.2021 09:10 Ответить
А я поддерживаю порошенко:
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 1298
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23.03.2021 10:12 Ответить
Згоден!
Усіх провокаторів на гілляку, починаючи з зЕлоха!
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23.03.2021 11:05 Ответить
А провал по вашнеровцам не хотят осудить?
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23.03.2021 10:59 Ответить
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 4976
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23.03.2021 11:08 Ответить
Порошенко под маской наносит удар!
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23.03.2021 11:12 Ответить
Разбирать преступную деятельность Степанова они не желают. 333 умерло в Украине вчера!
Понять причины митингов и услышать требования они не желают.
Они желают разобраться, кто разбил 2 окна и сделал надписи на административно здании. Это следствие не реагирования власти на волю народа! Мы не хотим, чтобы Стерненко тупо выпустили просто потому что мы сильнее. Мы требуем справедливый суд для всех политзаключенных и проведение настоящей реформы!
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23.03.2021 11:19 Ответить
вандализм должен быть осуждён.
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23.03.2021 16:21 Ответить
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