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Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель

Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель

Российская Федерация заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас была короткая дискуссию о России. Министры подтвердили, что пять руководящих принципов остаются в силе в наших отношениях с Россией, будут определять или сдерживать такие отношения, в зависимости от ситуации. Очевидно, что Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу. Растет количество нарушений российскими властями прав человека и международных законов как на территории России, например, в Чечне, за что мы сегодня ввели санкции, так и за пределами России ", - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что российская власть продемонстрировала нежелание к взаимодействию с Евросоюзом в вопросах соблюдения прав человека. По словам Борреля, Россия сползает к превращению в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы. ЕС должен сделать из этого надлежащие выводы, и эта дискуссия будет продолжена уже в конце текущей недели на уровне глав государств и правительств стран-членов во время встречи в формате Европейского Совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС нацелен на сокращение разрыва между экономической мощью и геополитическим влиянием, - Боррель

Боррель сообщил, что министры сегодня во время встречи приняли решения по продвижению и защите прав человека по всему миру. С использованием Глобального механизма санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека Совет ЕС ввел ограничительные меры против лиц и учреждений шести стран.

"Через две недели после того, как мы приняли санкции, которые были связаны с делом Навального, мы осуществили решительные шаги против тех, кто отвечает за серьезные нарушения прав человека в шести странах. Санкции, которые Совет ЕС принял сегодня, касаются 11 человек и 4 учреждений из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России ", - сообщил представитель ЕС.

Также читайте: Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель

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Топ комментарии
+15
Не в тоталитарное - а в террористическое.
Не превращается - а превратилось.
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23.03.2021 00:32
+11
А вы у него продолжаете покупать нефть и газ.
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23.03.2021 00:06
+10
в 90-е была, скорее, имитация... а потом решили не шифроваться и открыто вернулись к своим "истокам"...
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23.03.2021 01:25
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Правила форума Совет форумчан
А вы у него продолжаете покупать нефть и газ.
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23.03.2021 00:06 Ответить
и электричество и продукты.
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23.03.2021 00:20 Ответить
без сопливых знаем
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23.03.2021 00:08 Ответить
инфантилизм - синдром европейской дипломатии.
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23.03.2021 00:21 Ответить
Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель - Цензор.НЕТ 7658
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23.03.2021 00:28 Ответить
Шо ви гаварите, вот новость то!
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23.03.2021 00:28 Ответить
"Санкции, которые Совет ЕС принял сегодня, касаются 11 человек и 4 учреждений из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России ", - сообщил представитель ЕС. "
Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель - Цензор.НЕТ 3261
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23.03.2021 00:30 Ответить
Не в тоталитарное - а в террористическое.
Не превращается - а превратилось.
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23.03.2021 00:32 Ответить
Не перетворилось, а завжди було.
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23.03.2021 01:01 Ответить
Це точно. Прокинулися бл#дь....толерасти програли.
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23.03.2021 07:57 Ответить
Кто на самом деле поднял Россию с колен?

10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной помощи в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope («подай надежду»).

В этот день 12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy («Гэлэкси») и Lockheed C-141 Starlifter («Старлифтер»), базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, где в это время наблюдался тотальный дефицит даже самых необходимых товаров, а проще говоря - нечего было жрать.

В январе 1992 года на Международной Координационной конференции в Вашингтоне было объявлено об американской помощи России. Пункты назначения помощи определяли Ричард Армитидж от Государственного департамента и Роберт Вольтхёйс от министерства обороны США.

Командующим первой фазой операции был назначен командир 60-го транспортного крыла ВВС США полковник Джон Сэмс-младший.

В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 на Украину, по 4 в Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Кыргызстан и Молдову, 2 в Белоруссию и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов.

К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе.

В рамках операции Provide Hope до августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. Юбилейный 500-й транспортный рейс пришелся на июнь 1997-го.

Никто еще не знал, что Америка и Запад хотят напасть, захватить великоскрепную страну, отобрать все ресурсы и ограбить россиян.

В наши дни в России про это не принято даже вспоминать, про благодарность и речи не идёт. Америка - главный враг.

Гуманитарная помощь, по определению, - это целевая адресная бесплатная помощь в денежной или натуральной форме,

Прочитали внимательно? Запомнили?

И что же случилось в России? Правильно! Её (включая ставшие знаменитыми «ножки Буша») тут же начали продавать голодному населению за деньги.

Дмитрий Милин
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23.03.2021 00:36 Ответить
А ці кадри нагадують той час коли ковбаса була по 2,20. https://skrepohistory.livejournal.com/11114.html
Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель - Цензор.НЕТ 4418 Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель - Цензор.НЕТ 9741
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23.03.2021 00:42 Ответить
Что-то цифры не впечатляют. 7,012т груза - таким количеством продовольствия с колен даже Москву не поднимешь, она одна в день потребляет больше, чем было привезено за год. Вот учись у сенатора, тот такие цифры ставит, что дух захватывает, а тут как то скромно получилось. В следующий раз, когда будешь эту хрень писать увеличь объем поставок и рейсов ну хотя бы в сто раз.
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23.03.2021 05:48 Ответить
К@цапи не пам'ятають добра, тому й робити його їм не варто.
РФия - помийна яма, завжди нею була тільки іноді їй вдавалося гарно прикидатися нормальною країною.
Маєчня у тебе у голові від путлерТВ. А те що срашка на межі була на початку 90х знають усі.
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23.03.2021 08:02 Ответить
Я пам'ятаю «ножки Буша», а ти доживеш до того часу коли будеш щасливий, що з'їв "ножку Байдена".
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23.03.2021 14:16 Ответить
помним Рачку, не скорбим.
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23.03.2021 00:37 Ответить
Хлопці вам буде дуже боляче,це я вам як рускаязічний гарантую ви б мого кума послухали..,кароче ******* вас будуть всі,навіть мій кіт Бобтейл з Японамать Ітурупу.
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23.03.2021 00:45 Ответить
Что за бред... А, когда это, парашка была, по-настоящему, демократическим государством, стремящимся в Европу? и теперь, типа, поменяла курс, так, что-ли???
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23.03.2021 00:48 Ответить
У 90-х та нульових були якісь спроби модернізації... Але потім усе передбачувано вкрилося жіночою статевою хмиздою.
Ще одне підтвердження - рашка не може в цивілізацію апріорі, у них "особий путь", бл...
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23.03.2021 01:00 Ответить
в 90-е была, скорее, имитация... а потом решили не шифроваться и открыто вернулись к своим "истокам"...
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23.03.2021 01:25 Ответить
Ага, якось так.
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23.03.2021 14:38 Ответить
Курінний отаман Очевиденко підтверджує це "сенсаційне" висловлювання.
Пердімонокль Полішинеля, трясця... ))
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23.03.2021 00:56 Ответить
До чего зоркие хлопцы в ЕСе. Сам аж не верю. Ну буквально ещё вчера рАссияне по Парижу, по бутикам, по вернисажам там ходили скромно и привычно ещё посе 8 марта фиалки нюхая, а в Берлине на какое то биеналле тремя составами с Урала глянуть---и вдруг деспотия как пошла, пошла! Вовремя заметили---поругайте, поругайте---мол не стоит, если не стоит!
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23.03.2021 01:10 Ответить
кацапия помойная яма..давить ее до полного развала
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23.03.2021 01:11 Ответить
"Россия превращается в тоталитарное государство"? Вы там в своей Европе совсем упоролись? Рашка является тоталитарным государством уже минимум лет 15.
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23.03.2021 01:19 Ответить
А перед тем ещё почти век.
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23.03.2021 02:01 Ответить
...з часів руйнування Києва Андрієм Боголюбським.
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23.03.2021 07:18 Ответить
Растет количество нарушений российскими властями прав человека и международных законов как на территории России, например, в Чечне, за что мы сегодня ввели санкции, так и за пределами России
Источник: https://censor.net/ru/n3254943

ЕС ввел санкции за геев, а конфронтацию типа ищет рашка. Смешно.
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23.03.2021 06:25 Ответить
На судилище в Ростові-на-Дону окупанти призначили проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходько 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Я б хотів процитувати слова кримчанина перед винесенням вироку: "В окупованому Криму я завадив путину. Мене заарештували, щоб не псувати картинку загального благополуччя. Шляхом фальсифікації з боку продажних шакалів я став терористом, адже у путина був в НКВД батько. Не важко здогадатися, звідки коріння перейшли. Чому путін - замовник? Про це б міг розповісти слідчий Романець. Мені ця мразь боягузлива тоді на питання, кому я перешкодив, показала пальцем вгору. Я кажу: «Аксьонову?». А він каже, мовляв, немає, вище. Сильно відомий став. До мене журналісти приїжджали, знімали репортаж ... Прийдуть порядні люди і зажадають на шибеницю вашу скаженого собаку, путина вашого. За військові злочини та інші гидоти щодо сусідніх країн.Але прошу врахувати, що і про вас не забудуть. Звертаюся до судді. Ви теж літня людина. Я вас попереджаю, що проти мене вчинено злочин, який обов'язково буде покарано. З вашим професійним досвідом ви розумієте, що робите вигляд, що не розумієте, що тут відбувається. Вибір за вами. Рано чи пізно за все доведеться платити ". Після винесення вироку Олег Приходько емоційно виголосив: "Я хочу, щоб ви всі померли. Тоді на українсько-китайських кордоні все буде добре ".

..Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель - Цензор.НЕТ 6913
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23.03.2021 06:28 Ответить
паРаша то імперія і тому робіть висновки.
Жорстка вертикаль влади один із факторів імперії.
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23.03.2021 07:15 Ответить
А когда оно было правовым и цивильным? Борель политик флюгер.
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23.03.2021 08:22 Ответить
Россия превращается в тоталитарное государство...

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А зачем вы тогда росию приняли в ПАСЕ?
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23.03.2021 08:30 Ответить
Я не понимаю европейцев. Вроде говорят все правильно. Но вводят какие-то издевательские и смехотворные санкции, на которые Путину глубоко наплевать. Но в то же время с маниакальным упорством продолжают строить Сев.Поток. Как это понимать? Как глупость? Как двурушничество? Или скрытое предательство даже своих собственных народов, которые в случае новой мировой войны частью погибнут, а частью снова на многие годы погрузятся в пучину тоталитаризма под пятой имперской России.
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23.03.2021 09:02 Ответить
Вона завжди була тоталітарною і терористичною, тому що ця імперія будувалася завдяки терору, починаючи від монголо-татар і закінчуючи Леніним, Сталіним і Путіним-******.
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23.03.2021 09:16 Ответить
"Колдуй серенький медвед": как Путин заставил Байдена упасть с трапа с помощью коряги и русский.
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Смертельное оскорбление «Ммм, да», нанесенное грязным сатанистом Байденом всем людям доброй воли в лице президента России Путина Владимира Владимировича, оставалось безнаказанным недолго. Ответ Москвы был молниеносным и жестоким, но в чем он выражался, пока не придумали, а зря.

Когда обиженный Путин https://www.unian.net/world/putin-otvetil-baydenu-prezident-rf-otreagiroval-na-slova-baydena-pogovorkoy-novosti-mira-11357209.html сказал , что кто как обзывается, тот так и называется, многие за загнивающим океаном вздрогнули от того, каким жутким детским голосом с младенческим прилепетыванием он это сделал. Некоторые даже в России поняли его настолько неправильно, что крымский сенатор Ковитиди, глотая слезы, https://tsargrad.tv/news/krymskij-senator-predlozhila-sozdat-igru-o-vossoedinenii-poluostrova-i-rossii_334242 предложила создать для Путина напоследок какие-нибудь игры и мультфильмы о присоединении Крыма, мол, раз уж Владимир Владимирович начал так явно пускать младенческие бульбочки, то пусть у него, по крайней мере, будет чем по-настоящему приятным поиграться, тем более что мультики про гиперзвуковые ракеты, кажется, выглядят для него уже слишком сложными.

Но Путин снова всех переиграл. Уже на следующий день, поднимаясь по трапу самолета, сатанинский Байден несколько раз споткнулся, и не было бы в том для человека, недавно получившего https://www.unian.net/world/dzho-bayden-u-novogo-prezidenta-ssha-diagnostirovali-dve-treshchiny-na-noge-novosti-mira-11237534.html травму ноги , ничего удивительного, если бы российская пресса не заметила, как «Сонный Джо» при этом пять раз упал, скатился вниз безвольной куклой, переломал себе все кости, четыре раза уснул и как минимум трижды умер от старости, альцгеймера, склероза и общего физического угасания. «Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...», - радостно https://tsargrad.tv/news/durnoj-znak-oshibku-borisa-elcina-povtoril-dzho-bajden_334988 намекает российская пресса. Совпадение? Не думаем.

Чтобы понять, что именно случилось с увядшим заокеанским стариком, нужно знать, что в это время делал юный Владимир Путин. А в это время юный Владимир Путин обманчиво бесцельно блуждал кругами по тайге по колено в снегу в сопровождении бессменного толстого Шойгу. Кремлевский пул https://www.youtube.com/watch?v=pTFMAOMUOpk&ab_channel=TASS пестрит видеозаписями искрометного путешествия (на каждом кадре Владимир Владимирович в новой курточке - очевидно, прошлую он уже запачкал, играя в луже в подводную лодку). Вот Путин делает дыр-дыр за рулем настоящего вездехода, тыкаясь то вправо, то влево, то в ручей. Вот Путин лезет в бурелом, останавливается, смотрит, куда делась лопаточка, что-то бормочет. Вот Путин опять свисает с вездехода. Вот толстое Шойгу ведет Путина в свою творческую мастерскую и показывает ему безобразные коряги, прикладывает одну корягу к другой и со странной улыбкой говорит: «Получается вот такая маленькая сосна». «Ух ты, халасо!» - улыбается Путин, опять что-то бормочет, берет корягу и с отвращением кидает ее обратно в ящик. Вот толстое Шойгу сажает Путина за стол на улице и дает ему бутылочку. «Класиво! - говорит Путин, глядя непонятно куда. - Халасо!». С этими словами он переворачивает баночку с перцем, но якобы даже не замечает этого. «Упавшая перечница - послание Байдену», - немедленно https://tsargrad.tv/news/na-stole-putina-v-tajge-razgljadeli-sekretnoe-poslanie-bajdenu_335220 подмечает российская пресса.

В чем заключается послание, на первый взгляд непонятно. Еще непонятнее - что это вообще было. А между тем, вся эта езда кругами, ползанье по снегу, игры с корягами и прочие обманчиво примитивные действия главы Российского государства, единственный толк от которых - продемонстрировать русским людям, что их правитель еще в состоянии худо-бедно передвигаться по тайге без шапки (https://tsargrad.tv/news/takim-putina-eshhjo-ne-videli-redkie-kadry-obnarodoval-kremljovskij-pul_335137 на самом деле нет ) - имеет глубокий сакральный смысл.

Как сообщает российская пресса, еще в прошлом году Администрация президента России тайно https://tsargrad.tv/news/dlja-putina-kupili-sbornik-magii-valerij-solovej-ubezhdaet-ukraincev-v-sushhestvovanii-vedm_334984 приобрела «за огромные деньги» сборник ритуалов церемониальной магии «для оперативного применения». Нетрудно догадаться, что ритуал таежного блуда Путина с корягами и перечницей был почерпнут им именно оттуда. И если прислушаться к невнятному бубнежу главы Российского государства, то не исключено, что удастся расслышать: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...

Бабах, Байден упал с самолета!

А ты не говори про Путина плохие слова, жадина-говядина зеленый огурец. Плохи были шутки с Вовой Путиным и раньше, а теперь втрое горше будут. Не на того напали, господин Байден, и это только начало.

https://www.unian.net/world/bayden-protiv-putina-vasiliy-rybnikov-o-situacii-mezhdu-putinym-i-baydenom-novosti-mira-11361289.html Василий РЫБНИКОВ
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23.03.2021 10:16 Ответить
 
 