Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель

Российская Федерация заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас была короткая дискуссию о России. Министры подтвердили, что пять руководящих принципов остаются в силе в наших отношениях с Россией, будут определять или сдерживать такие отношения, в зависимости от ситуации. Очевидно, что Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу. Растет количество нарушений российскими властями прав человека и международных законов как на территории России, например, в Чечне, за что мы сегодня ввели санкции, так и за пределами России ", - сказал представитель ЕС.

Он отметил, что российская власть продемонстрировала нежелание к взаимодействию с Евросоюзом в вопросах соблюдения прав человека. По словам Борреля, Россия сползает к превращению в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы. ЕС должен сделать из этого надлежащие выводы, и эта дискуссия будет продолжена уже в конце текущей недели на уровне глав государств и правительств стран-членов во время встречи в формате Европейского Совета.

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Боррель сообщил, что министры сегодня во время встречи приняли решения по продвижению и защите прав человека по всему миру. С использованием Глобального механизма санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека Совет ЕС ввел ограничительные меры против лиц и учреждений шести стран.

"Через две недели после того, как мы приняли санкции, которые были связаны с делом Навального, мы осуществили решительные шаги против тех, кто отвечает за серьезные нарушения прав человека в шести странах. Санкции, которые Совет ЕС принял сегодня, касаются 11 человек и 4 учреждений из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России ", - сообщил представитель ЕС.

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