Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель
Российская Федерация заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас была короткая дискуссию о России. Министры подтвердили, что пять руководящих принципов остаются в силе в наших отношениях с Россией, будут определять или сдерживать такие отношения, в зависимости от ситуации. Очевидно, что Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу. Растет количество нарушений российскими властями прав человека и международных законов как на территории России, например, в Чечне, за что мы сегодня ввели санкции, так и за пределами России ", - сказал представитель ЕС.
Он отметил, что российская власть продемонстрировала нежелание к взаимодействию с Евросоюзом в вопросах соблюдения прав человека. По словам Борреля, Россия сползает к превращению в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы. ЕС должен сделать из этого надлежащие выводы, и эта дискуссия будет продолжена уже в конце текущей недели на уровне глав государств и правительств стран-членов во время встречи в формате Европейского Совета.
Боррель сообщил, что министры сегодня во время встречи приняли решения по продвижению и защите прав человека по всему миру. С использованием Глобального механизма санкций ЕС за серьезные нарушения прав человека Совет ЕС ввел ограничительные меры против лиц и учреждений шести стран.
"Через две недели после того, как мы приняли санкции, которые были связаны с делом Навального, мы осуществили решительные шаги против тех, кто отвечает за серьезные нарушения прав человека в шести странах. Санкции, которые Совет ЕС принял сегодня, касаются 11 человек и 4 учреждений из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России ", - сообщил представитель ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Не превращается - а превратилось.
10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной помощи в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope («подай надежду»).
В этот день 12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy («Гэлэкси») и Lockheed C-141 Starlifter («Старлифтер»), базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов, включая Москву и Санкт-Петербург, где в это время наблюдался тотальный дефицит даже самых необходимых товаров, а проще говоря - нечего было жрать.
В январе 1992 года на Международной Координационной конференции в Вашингтоне было объявлено об американской помощи России. Пункты назначения помощи определяли Ричард Армитидж от Государственного департамента и Роберт Вольтхёйс от министерства обороны США.
Командующим первой фазой операции был назначен командир 60-го транспортного крыла ВВС США полковник Джон Сэмс-младший.
В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 на Украину, по 4 в Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Кыргызстан и Молдову, 2 в Белоруссию и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов.
К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе.
В рамках операции Provide Hope до августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. Юбилейный 500-й транспортный рейс пришелся на июнь 1997-го.
Никто еще не знал, что Америка и Запад хотят напасть, захватить великоскрепную страну, отобрать все ресурсы и ограбить россиян.
В наши дни в России про это не принято даже вспоминать, про благодарность и речи не идёт. Америка - главный враг.
Гуманитарная помощь, по определению, - это целевая адресная бесплатная помощь в денежной или натуральной форме,
Прочитали внимательно? Запомнили?
И что же случилось в России? Правильно! Её (включая ставшие знаменитыми «ножки Буша») тут же начали продавать голодному населению за деньги.
Дмитрий Милин
РФия - помийна яма, завжди нею була тільки іноді їй вдавалося гарно прикидатися нормальною країною.
Маєчня у тебе у голові від путлерТВ. А те що срашка на межі була на початку 90х знають усі.
Ще одне підтвердження - рашка не може в цивілізацію апріорі, у них "особий путь", бл...
Пердімонокль Полішинеля, трясця... ))
Источник: https://censor.net/ru/n3254943
ЕС ввел санкции за геев, а конфронтацию типа ищет рашка. Смешно.
..
Жорстка вертикаль влади один із факторів імперії.
----------------------------------------------------------------------------------
А зачем вы тогда росию приняли в ПАСЕ?
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
Смертельное оскорбление «Ммм, да», нанесенное грязным сатанистом Байденом всем людям доброй воли в лице президента России Путина Владимира Владимировича, оставалось безнаказанным недолго. Ответ Москвы был молниеносным и жестоким, но в чем он выражался, пока не придумали, а зря.
Когда обиженный Путин https://www.unian.net/world/putin-otvetil-baydenu-prezident-rf-otreagiroval-na-slova-baydena-pogovorkoy-novosti-mira-11357209.html сказал , что кто как обзывается, тот так и называется, многие за загнивающим океаном вздрогнули от того, каким жутким детским голосом с младенческим прилепетыванием он это сделал. Некоторые даже в России поняли его настолько неправильно, что крымский сенатор Ковитиди, глотая слезы, https://tsargrad.tv/news/krymskij-senator-predlozhila-sozdat-igru-o-vossoedinenii-poluostrova-i-rossii_334242 предложила создать для Путина напоследок какие-нибудь игры и мультфильмы о присоединении Крыма, мол, раз уж Владимир Владимирович начал так явно пускать младенческие бульбочки, то пусть у него, по крайней мере, будет чем по-настоящему приятным поиграться, тем более что мультики про гиперзвуковые ракеты, кажется, выглядят для него уже слишком сложными.
Но Путин снова всех переиграл. Уже на следующий день, поднимаясь по трапу самолета, сатанинский Байден несколько раз споткнулся, и не было бы в том для человека, недавно получившего https://www.unian.net/world/dzho-bayden-u-novogo-prezidenta-ssha-diagnostirovali-dve-treshchiny-na-noge-novosti-mira-11237534.html травму ноги , ничего удивительного, если бы российская пресса не заметила, как «Сонный Джо» при этом пять раз упал, скатился вниз безвольной куклой, переломал себе все кости, четыре раза уснул и как минимум трижды умер от старости, альцгеймера, склероза и общего физического угасания. «Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...», - радостно https://tsargrad.tv/news/durnoj-znak-oshibku-borisa-elcina-povtoril-dzho-bajden_334988 намекает российская пресса. Совпадение? Не думаем.
Чтобы понять, что именно случилось с увядшим заокеанским стариком, нужно знать, что в это время делал юный Владимир Путин. А в это время юный Владимир Путин обманчиво бесцельно блуждал кругами по тайге по колено в снегу в сопровождении бессменного толстого Шойгу. Кремлевский пул https://www.youtube.com/watch?v=pTFMAOMUOpk&ab_channel=TASS пестрит видеозаписями искрометного путешествия (на каждом кадре Владимир Владимирович в новой курточке - очевидно, прошлую он уже запачкал, играя в луже в подводную лодку). Вот Путин делает дыр-дыр за рулем настоящего вездехода, тыкаясь то вправо, то влево, то в ручей. Вот Путин лезет в бурелом, останавливается, смотрит, куда делась лопаточка, что-то бормочет. Вот Путин опять свисает с вездехода. Вот толстое Шойгу ведет Путина в свою творческую мастерскую и показывает ему безобразные коряги, прикладывает одну корягу к другой и со странной улыбкой говорит: «Получается вот такая маленькая сосна». «Ух ты, халасо!» - улыбается Путин, опять что-то бормочет, берет корягу и с отвращением кидает ее обратно в ящик. Вот толстое Шойгу сажает Путина за стол на улице и дает ему бутылочку. «Класиво! - говорит Путин, глядя непонятно куда. - Халасо!». С этими словами он переворачивает баночку с перцем, но якобы даже не замечает этого. «Упавшая перечница - послание Байдену», - немедленно https://tsargrad.tv/news/na-stole-putina-v-tajge-razgljadeli-sekretnoe-poslanie-bajdenu_335220 подмечает российская пресса.
В чем заключается послание, на первый взгляд непонятно. Еще непонятнее - что это вообще было. А между тем, вся эта езда кругами, ползанье по снегу, игры с корягами и прочие обманчиво примитивные действия главы Российского государства, единственный толк от которых - продемонстрировать русским людям, что их правитель еще в состоянии худо-бедно передвигаться по тайге без шапки (https://tsargrad.tv/news/takim-putina-eshhjo-ne-videli-redkie-kadry-obnarodoval-kremljovskij-pul_335137 на самом деле нет ) - имеет глубокий сакральный смысл.
Как сообщает российская пресса, еще в прошлом году Администрация президента России тайно https://tsargrad.tv/news/dlja-putina-kupili-sbornik-magii-valerij-solovej-ubezhdaet-ukraincev-v-sushhestvovanii-vedm_334984 приобрела «за огромные деньги» сборник ритуалов церемониальной магии «для оперативного применения». Нетрудно догадаться, что ритуал таежного блуда Путина с корягами и перечницей был почерпнут им именно оттуда. И если прислушаться к невнятному бубнежу главы Российского государства, то не исключено, что удастся расслышать: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...
Бабах, Байден упал с самолета!
А ты не говори про Путина плохие слова, жадина-говядина зеленый огурец. Плохи были шутки с Вовой Путиным и раньше, а теперь втрое горше будут. Не на того напали, господин Байден, и это только начало.
https://www.unian.net/world/bayden-protiv-putina-vasiliy-rybnikov-o-situacii-mezhdu-putinym-i-baydenom-novosti-mira-11361289.html Василий РЫБНИКОВ