Лидер Партии венгров Украины Брензович на заседания облсовета не ходит, но активно обсуждает с европейскими политиками права нацменьшинств

На местном уровне венгерско-украинские отношения движутся в обычном русле.

Как сообщили Радіо Свобода в Закарпатской областной прокуратуре, сейчас в уголовном производстве, в рамках которого проводились обыски, продолжается досудебное расследование, передает Цензор.НЕТ. "В рамках этого производства на сегодня ни одному лицу не сообщено о подозрении. Следствие осуществляют сотрудники УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры, - прокомментировала Екатерина Хижняк, пресс-секретарь облпрокуратуры.

"Мне известно, что Василий Брензович за пределами территории Украины, на территории Европы, наверное Венгрии. Я знаю это потому, что он не появляется на заседаниях в сессионном зале. Кроме того, Брензович является членом профильной бюджетной комиссии, но также не приходит из-за отсутствия в стране. К сожалению, он не выходит на связь и в селекторном варианте, хотя такой формат предусмотрен регламентом работы облсовета при проведении заседаний комиссии. Кроме этого я уже добавить ничего не могу: есть обвинения, вручены подозрения", - комментирует председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров.

Однако Брензович дает интервью и активно контактирует с европейскими политиками. 12 марта Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Варгеи сообщил, что провел с ним онлайн-разговор. Речь шла о правах национальных меньшинств и соблюдение их в Украине.

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Представитель МИД Олег Николенко прокомментировал этот разговор, заявив, что правам венгерской, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает.

После того, как фракция "КМКС" - Партия венгров Украины, протестуя против обысков, в полном составе покинула первую сессию облсовета в декабре, депутаты КМКС и в дальнейшем на сессии не приходят. "Но в профильных комиссиях депутаты достаточно активно участвуют. В томе числе и заместитель председателя фракции - Иосиф Борт. - В бюджетной комиссии, медицинской, по имуществу, практически во всех комиссиях они активны. Особенно там, где рассматривается важные, судьбоносные для области вопросы", - добавляет председатель Закарпатского облсовета. И уверяет, что на местном уровне венгерско-украинские отношения движутся в обычном русле, продолжаются совместные проекты и планируют новые.

Напомним, 30 ноября 2020 года СБУ провела обыски в доме Василия Брензовича, лидера Общества венгерской культуры Закарпатья и "КМКС" - Партии венгров Украины - в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинения вреда государственной безопасности Украины.

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28 ноября Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое в ходе обысков у Василия Брензовича, а сам политик, по информации заместителя председателя фракции Иосифа Борт, уже был к тому времени за рубежом.