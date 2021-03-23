Лидер Партии венгров Украины Брензович на заседания облсовета не ходит, но активно обсуждает с европейскими политиками права нацменьшинств
На местном уровне венгерско-украинские отношения движутся в обычном русле.
Как сообщили Радіо Свобода в Закарпатской областной прокуратуре, сейчас в уголовном производстве, в рамках которого проводились обыски, продолжается досудебное расследование, передает Цензор.НЕТ. "В рамках этого производства на сегодня ни одному лицу не сообщено о подозрении. Следствие осуществляют сотрудники УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры, - прокомментировала Екатерина Хижняк, пресс-секретарь облпрокуратуры.
"Мне известно, что Василий Брензович за пределами территории Украины, на территории Европы, наверное Венгрии. Я знаю это потому, что он не появляется на заседаниях в сессионном зале. Кроме того, Брензович является членом профильной бюджетной комиссии, но также не приходит из-за отсутствия в стране. К сожалению, он не выходит на связь и в селекторном варианте, хотя такой формат предусмотрен регламентом работы облсовета при проведении заседаний комиссии. Кроме этого я уже добавить ничего не могу: есть обвинения, вручены подозрения", - комментирует председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров.
Однако Брензович дает интервью и активно контактирует с европейскими политиками. 12 марта Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Варгеи сообщил, что провел с ним онлайн-разговор. Речь шла о правах национальных меньшинств и соблюдение их в Украине.
Представитель МИД Олег Николенко прокомментировал этот разговор, заявив, что правам венгерской, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает.
После того, как фракция "КМКС" - Партия венгров Украины, протестуя против обысков, в полном составе покинула первую сессию облсовета в декабре, депутаты КМКС и в дальнейшем на сессии не приходят. "Но в профильных комиссиях депутаты достаточно активно участвуют. В томе числе и заместитель председателя фракции - Иосиф Борт. - В бюджетной комиссии, медицинской, по имуществу, практически во всех комиссиях они активны. Особенно там, где рассматривается важные, судьбоносные для области вопросы", - добавляет председатель Закарпатского облсовета. И уверяет, что на местном уровне венгерско-украинские отношения движутся в обычном русле, продолжаются совместные проекты и планируют новые.
Напомним, 30 ноября 2020 года СБУ провела обыски в доме Василия Брензовича, лидера Общества венгерской культуры Закарпатья и "КМКС" - Партии венгров Украины - в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинения вреда государственной безопасности Украины.
28 ноября Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое в ходе обысков у Василия Брензовича, а сам политик, по информации заместителя председателя фракции Иосифа Борт, уже был к тому времени за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
Але раптом 73/43%зебілам захотілось ще краще, і ще швидше, по $4000 і по 40%...
«Середня заробітна плата у березні 2019 склала 10 237 грн, що в доларовому еквіваленті складає - 381$. Це означає, що зарплата в Україні впритул наблизилася до показників 2013 року», - повідомляють у міністерстві.
Зазначимо, що за даними Державної служби статистики України середня зарплата в Україні у 2013 році складала 3273 гривні на місяць. У доларовому вираженні це 409 доларів на місяць. При цьому, на початку 2013 року розмір середньої зарплати складав 375 доларів на місяць, а наприкінці 2013 року - 452 долари на місяць. Курс американського долара у 2013 році складав 7,99 гривні за долар.
Ось приблизно так усе й "росло" за часів Порошенка.
Тим більше, саме на очах у угорців Україну "обдурили як дурну козу за оберемок соломи"© (мається на увазі "Будапештський меморандум"), а це спонукає до бажання й собі "урвати шматок пирога"©.
А в опыте ведения БД, тем более.
Венгры, это знают. На примере, только одной 128 бригады.