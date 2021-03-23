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Венгрия (1836) Закарпатье (2538) язык (3551) Брензович (4)

Лидер Партии венгров Украины Брензович на заседания облсовета не ходит, но активно обсуждает с европейскими политиками права нацменьшинств

Лидер Партии венгров Украины Брензович на заседания облсовета не ходит, но активно обсуждает с европейскими политиками права нацменьшинств

На местном уровне венгерско-украинские отношения движутся в обычном русле.

Как сообщили Радіо Свобода в Закарпатской областной прокуратуре, сейчас в уголовном производстве, в рамках которого проводились обыски, продолжается досудебное расследование, передает Цензор.НЕТ. "В рамках этого производства на сегодня ни одному лицу не сообщено о подозрении. Следствие осуществляют сотрудники УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры, - прокомментировала Екатерина Хижняк, пресс-секретарь облпрокуратуры.

"Мне известно, что Василий Брензович за пределами территории Украины, на территории Европы, наверное Венгрии. Я знаю это потому, что он не появляется на заседаниях в сессионном зале. Кроме того, Брензович является членом профильной бюджетной комиссии, но также не приходит из-за отсутствия в стране. К сожалению, он не выходит на связь и в селекторном варианте, хотя такой формат предусмотрен регламентом работы облсовета при проведении заседаний комиссии. Кроме этого я уже добавить ничего не могу: есть обвинения, вручены подозрения", - комментирует председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров.

Однако Брензович дает интервью и активно контактирует с европейскими политиками. 12 марта Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Варгеи сообщил, что провел с ним онлайн-разговор. Речь шла о правах национальных меньшинств и соблюдение их в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Венгрии проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений без манипуляций, - замглавы МИД Боднар

Представитель МИД Олег Николенко прокомментировал этот разговор, заявив, что правам венгерской, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает.

После того, как фракция "КМКС" - Партия венгров Украины, протестуя против обысков, в полном составе покинула первую сессию облсовета в декабре, депутаты КМКС и в дальнейшем на сессии не приходят. "Но в профильных комиссиях депутаты достаточно активно участвуют. В томе числе и заместитель председателя фракции - Иосиф Борт. - В бюджетной комиссии, медицинской, по имуществу, практически во всех комиссиях они активны. Особенно там, где рассматривается важные, судьбоносные для области вопросы", - добавляет председатель Закарпатского облсовета. И уверяет, что на местном уровне венгерско-украинские отношения движутся в обычном русле, продолжаются совместные проекты и планируют новые.

Напомним, 30 ноября 2020 года СБУ провела обыски в доме Василия Брензовича, лидера Общества венгерской культуры Закарпатья и "КМКС" - Партии венгров Украины - в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинения вреда государственной безопасности Украины.

Также читайте: Украина и Венгрия договорились о переговорах по языку и образованию. Если все пройдет успешно, мы продвинемся вперед, - Сийярто

28 ноября Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое в ходе обысков у Василия Брензовича, а сам политик, по информации заместителя председателя фракции Иосифа Борт, уже был к тому времени за рубежом.

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Топ комментарии
+7
саме цікаве, що саме з такими от нардепами коаліція БПП+НФ хреново і поволі, але просувала реформи в 2014/19рр. У всяк випадку, зарплати, пенсії і доходи в простолюду росли, економіка піднімалась на 2,5/3,5% щорічно...
Але раптом 73/43%зебілам захотілось ще краще, і ще швидше, по $4000 і по 40%...
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23.03.2021 00:38
+6
Туфта. Политики в Венгрии прекрасно понимают, что "восточный сосед" может предложить аж дырку от бублика. И отказываться от инвестиций и субсидий ЕС никто не собирается. А права покачать-венгры мастаки. Еще со со времен до Австро-венгерских.
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23.03.2021 01:41
+4
А вы кстати встречали цыган(ромов) которые работают или ходят на работу кроме Бадулая ,я наслышан ,что среди них есть металисты-металлоломщики-аккумуляторщики газоколонщики конекрады ,гадальщики,просто воры ,наркодельцы и подобные им фрукты ,
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23.03.2021 01:31
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Импотенты больные арестуйте цыгана,не ходит на работу лишить зарплаты и дать подсрачников.
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23.03.2021 00:28 Ответить
Він не "циган", а угорський єврей... Глянь, хоча-б, на вуха...
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23.03.2021 03:18 Ответить
Этому цыгану зарплату платят граждане Украины.Если не ходит на работу так вышвырнуть его подсрачниками .
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23.03.2021 00:30 Ответить
А вы кстати встречали цыган(ромов) которые работают или ходят на работу кроме Бадулая ,я наслышан ,что среди них есть металисты-металлоломщики-аккумуляторщики газоколонщики конекрады ,гадальщики,просто воры ,наркодельцы и подобные им фрукты ,
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23.03.2021 01:31 Ответить
Знал нескольких цыган, которые работали на заводе за станками. Один был зубофрезеровщиком в ремонтно-механическом цехе. Очень сложная станочная профессия. Несколько человек работали водителями и автослесарями в транспортном цехе. Люди как люди, только внешне на индусов похожи. Так что огульно не надо. Не все наркотой и воровством промышляют.
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23.03.2021 08:24 Ответить
Коли я у 80-х працював на Московії (в Смоленській області), то у нас в ПМК працювало два роми - батько і син. Батько був кочегаром, а син трактористом. Але скоріше за все винятки...
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23.03.2021 09:13 Ответить
саме цікаве, що саме з такими от нардепами коаліція БПП+НФ хреново і поволі, але просувала реформи в 2014/19рр. У всяк випадку, зарплати, пенсії і доходи в простолюду росли, економіка піднімалась на 2,5/3,5% щорічно...
Але раптом 73/43%зебілам захотілось ще краще, і ще швидше, по $4000 і по 40%...
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23.03.2021 00:38 Ответить
До такого спічу треба ще додавати 1) список прізвищ із "простого люду", у якого росли доходи 2) кількісні показники росту економіки при потужних реформаторах у порівнянні з злочинною владою папередників 3) список країн, чия економіка росте у період пандемії.
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23.03.2021 00:48 Ответить
в мене росла пенсія. І не тільки в мене. Середні з/п також росли - гугл в руки.
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23.03.2021 02:02 Ответить
https://hromadske.ua/posts/serednya-zarplata-v-********-majzhe-dosyagla-rivnya-2013-roku-minekonomiki Середня зарплата в Україні майже досягла рівня 2013 року - Мінекономіки

«Середня заробітна плата у березні 2019 склала 10 237 грн, що в доларовому еквіваленті складає - 381$. Це означає, що зарплата в Україні впритул наблизилася до показників 2013 року», - повідомляють у міністерстві.

Зазначимо, що за даними Державної служби статистики України середня зарплата в Україні у 2013 році складала 3273 гривні на місяць. У доларовому вираженні це 409 доларів на місяць. При цьому, на початку 2013 року розмір середньої зарплати складав 375 доларів на місяць, а наприкінці 2013 року - 452 долари на місяць. Курс американського долара у 2013 році складав 7,99 гривні за долар.



Ось приблизно так усе й "росло" за часів Порошенка.
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23.03.2021 08:19 Ответить
Шо, аам, юотам, зарплату не подымали?
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23.03.2021 06:53 Ответить
Украинцам нужно создавать общины и общиной защищать свои права в своём государстве, Громада это крупное образование из общин, потому внешне будет выглядеть как нажим на общину другого народа, который ....
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23.03.2021 00:39 Ответить
Ну и че? Считает себя венгром. Венгрия и дальше будет препятствовать всему и вся. Они шантажируют ЕС типа, если вы не согласны с нашей политикой поддерживать этнических земляков, то мы можем наладить более плотные отношения с восточным соседом, который многое нам может предложить. ЕС не может потерять Венгрию, потому что потянутся другие.
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23.03.2021 00:55 Ответить
Туфта. Политики в Венгрии прекрасно понимают, что "восточный сосед" может предложить аж дырку от бублика. И отказываться от инвестиций и субсидий ЕС никто не собирается. А права покачать-венгры мастаки. Еще со со времен до Австро-венгерских.
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23.03.2021 01:41 Ответить
Мадяри - мастаки "ковбасить" сусідів... Ще, коли кочували по південному Приураллю, посралися з сусідами. Результатом було те, що вони "дістали" їх так, що сусіди, тюрки, об"єдналися і, щоб їх не вирізали "впень", мадяри поперли на захід... Прибувши на Балатон, почали "ковбасить" нових сусідів... "Доковбасилися" до того, що європейці об"єдналися і дали їм так, що вони "прижухли", і змирилися з входженням в Священну Римську імперію германського народу (а пізніше - в австрійську). У 18 столітті, скориставшись тим, що Австрійська імперія, після наполеонівських війн, була ослабленою, почали творить "Велику Венгрію". "Дотворилися" до того, що всі народи Австрійської імперії об"єдналися, щоб "вломить" мадярам...
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23.03.2021 03:04 Ответить
Перестали вони кошмарити Європу після битви на річці Лєх біля ********* Аугсбурга в Х-ст. з німецькими (франкам) військами, які очолював король Оттон. Значно меншими силами німці побили орду так, що організовано її гнали аж до самої Паннонії. Всіх полонених страчували, а їхньому корольку та іншим ватажкам, яких взяли в полон, відрізали вуха та ніс. З того часу мадьяри в Європу вже не пхались.
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23.03.2021 08:34 Ответить
Я знаю... Слово "Лєх" на мадярів, до цих пір, діє, як кропива по голих яйцях... Просто я в "подробиці" не вдавався... Там мадяри, що звикли давить ворога чисельністю, зіткнулися з ударом "залізного кулака" - панцирною кавалерією, та пішими лучниками, озброєними дальнобійними луками... У мадяр і половців, що складали більшу частину їх війська, луки були кавалерійські, слабші, і стріли погано пробивали кольчуги і пацирі, в які були одягнуті як вершники, так і коні... Тоді, в першу чергу, були "вирізані" половці, що складали, на той час, головний ударний кулак мадярського війська... Після цієї битви половці отримали такий удар по демографії, що, як окремий народ, перестали існувать, і менш ніж за століття "омадярилися", забули свою мову, звичаї, історію і стали осідлими мадярами...
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23.03.2021 09:03 Ответить
А может Нестер Ивановича позвать на помощь?
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23.03.2021 02:40 Ответить
Якого саме? Шуфрича? Тоді вже краще Махна...
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23.03.2021 02:54 Ответить
да споите вы это чмо небритое, дайте ему снотворное с пургеном и снимите на камеру... и в прайм-тайм покажите по ведущим украинским каналам... а дальше посмотрите куда и когда оно будет бегать... минимум затрат - максимум эффекта... варианты можно разнообразить...
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23.03.2021 05:28 Ответить
отключите ему газ
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23.03.2021 06:42 Ответить
Ні для кого не таємниця, що Угорщина на Закарпаття "дивиться як кіт на мишу"© і, мабуть, уже б давно проковтнула, якби не необхідність зберегти обличчя - якось це ув'язати з європейськими цінностями. Тому "ковток" зараз не на часі. Але ж в очікуванні слушної нагоди треба здійснювати підготовчі заходи, чим, власне, і займається вищезгаданий Брензович: по-перше, його до цього спонукає присяга на вірність Угорщині, яку він урочисто склав при набутті угорського громадянства (наявність якого поза всілякими сумнівами); по-друге, напевно під свою діяльність від Угорщини він отримує фінансування (може грантами, може через спецслужбу або ще якось), а гроші, звісно, просто так з братньої любові ніхто давати не буде. Гроші треба відпрацьовувати.
Тим більше, саме на очах у угорців Україну "обдурили як дурну козу за оберемок соломи"© (мається на увазі "Будапештський меморандум"), а це спонукає до бажання й собі "урвати шматок пирога"©.
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23.03.2021 07:28 Ответить
А якщо раптом війна з Угорщиною? В якій армії будуть воювати закарпатські власники мадярських паспортів?
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23.03.2021 08:56 Ответить
Численность венгерской армии, не дотягивает до численности ДВУХ бригад ВС Украины.
А в опыте ведения БД, тем более.
Венгры, это знают. На примере, только одной 128 бригады.
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23.03.2021 21:56 Ответить
Як почую, чи прочитаю, щось про мадьярів, так і згадую друга Йозефа Швейка сапера Водічку з його "великим коханням" до цього народу.

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23.03.2021 08:38 Ответить
Калавур и снова зрада
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23.03.2021 09:09 Ответить
Где закон про двойное гражданство, запрещающий голосовать. быть избранным и работать на держслужбе??? и пусть брензович и ему подобные ездят и показывает европе свои сопли....
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23.03.2021 10:30 Ответить
 
 