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Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в "ковидные бригады": В марте нагрузка увеличилась в 1,5 раза, в апреле у нас физически не будет сотрудников

Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в
Фото: tsn.ua

Харьковчане, у которых есть медицинское образование, могут получить работу в одной из больниц, где работают отделения для лечения больных с COVID-19.

Об этом 22 марта сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, которая провела рабочее совещание с руководителями медучреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По ее словам, в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем. При этом, по правилам Национальной службы здоровья Украины, новые бригады можно сформировать только при перезагруженности существующих.

"В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование", - объяснила вице-мэр.

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Она сообщила, что бригады для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают такие отделения. За прошедший год количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает.

По словам вице-мэра, больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал.

"Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах - обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть научные работники, студенты со средним медицинским образованием", - отметила заместитель городского головы.

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что городская власть просит НСЗУ разрешения совмещать в бригаде медработников из разных лечебных учреждений.

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"Мы со своей стороны предприняли все предложения, чтобы усилить возможности наших медучреждений, в которых находятся отделения для больных COVID-19. Ждем поддержки от областных учреждений, чтобы заработали наши железнодорожные больницы, были приняты меры по усилению в областной больнице на улице Тринклера. Надеемся, что будет решен вопрос привлечения госпиталя для инвалидов войны", - сказала вице-мэр.

Она подчеркнула, что городская власть и врачи делают все возможное, чтобы харьковчане получали квалицированную помощь - есть койки, кислородные концентраторы и другое оборудование.

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Топ комментарии
+16
Попробуйте привлечь УкрАвтоДор
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23.03.2021 00:40
+11
не удивлюсь, если при зебыдле в ковидных бригадах появятся сварщики и слесари после ускоренных мед. курсов в Трускавце.
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23.03.2021 00:33
+8
где уголовная дело за проведение крестного хода с несколькими тысячами ватников московского патриархата за распространение коронавируса? где тот человек, который 02.03.2021 17:40 во время пандемии на станции метро Университет в переходе раздавал прохожим пузырьки с жидкостью и флаер. При виде полиции он разбил все содержимое ящика и растоптал уцелевшие флакончики.. полиция его не только не задержала но и отпустила после звонка сверху!!!!
https://drive.google.com/file/d/1prjHPDtFTkNwwpI8MHn43exPVZCrZOqt/view?fbclid=************************************************************* видео

и наконец

Испанская учёная-биолог сказала:
- Вы платите в месяц миллион € футболистам и только 1800 биологам. А теперь вам нужна вакцина. Ну так идите к Рональдо или Месси - пусть они её вам отыщут!
А ведь она права! Социально ненужные или малозначимые для общества имеют больше денег.
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23.03.2021 07:14
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не удивлюсь, если при зебыдле в ковидных бригадах появятся сварщики и слесари после ускоренных мед. курсов в Трускавце.
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23.03.2021 00:33 Ответить
Отож. Тому краще цього не допускай і швидше записуйся в ковідні бригади сам. Впевнений що знань і бажання в тебе вистачає.
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23.03.2021 00:45 Ответить
А что он не правильно сказал? С какого хрена идти умирать там с ними, большинство из которых выбрала власть непобеспокоящуюся ни за что, накупили какой- то хрени а не вакцин, зарплаты у медиков просто смех , все забыли как год тому маски невозможно было купить ( чиновники ************* озолотились на эпидемии) И второе- живу в Днепре- ***** в городе 80% живет Макдауэлов, маски носят единицы. Так что мне не жаль их, и я например не пойду спасать идиотов. ( у меня высшее медицинское)
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23.03.2021 07:06 Ответить
"сварщики и слесари" при наличии прямых рук зарабатывают поболее санитаров. Оно им и нах не нужно. А если руки из попы, то и доктор из него такой-же.
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23.03.2021 11:09 Ответить
Даже сварщики могут в больнице пригодиться...
Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників - Цензор.НЕТ 1299
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23.03.2021 20:51 Ответить
А Кернес не верил
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23.03.2021 00:39 Ответить
а кернес смоктав хєрєс...
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23.03.2021 09:30 Ответить
Попробуйте привлечь УкрАвтоДор
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23.03.2021 00:40 Ответить
Всавте мем операции Ы - ищи дураков))))
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23.03.2021 02:01 Ответить
А если что, то мы поедим лечится в Шарите, а ты тут подыхайте без кислорода...
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23.03.2021 00:53 Ответить
При Кернесе никто масок в Харькове не носил. Он своими действиями дал населению понять, что корона это фуфло и никаких санитарных мер принимать не надо. Кто бы как не относился к Кернесу, но я лично думаю, что он пац...
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23.03.2021 00:45 Ответить
Пусть падаль степанов курточку продаст
Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в "ковидные бригады": В марте нагрузка увеличилась в 1,5 раза, в апреле у нас физически не будет сотрудников - Цензор.НЕТ 1995
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23.03.2021 00:51 Ответить
Не трогай Тупицкого!
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23.03.2021 01:59 Ответить
А платити людям намагались, чи тільки в свою харю? Та й бюрократію розвели таку що медикам лікувати ніколи, все якісь дцрнали заповнюють.
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23.03.2021 00:56 Ответить
Є межа фізичних можливостей, коли повне виснаження, то хоч плати, хоч не плати, лікар працювати з великим перенавантаженням працювати тривалий час не зможе.
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23.03.2021 01:24 Ответить
Звісно, просто більше б платили, лікарі б не розбігались. Вони б не були перевантажені яби їх більше було. Навіть кабінети миють самі бо технічок позвільняли.
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23.03.2021 08:47 Ответить
Большая зарплата- реально большая. Главное поверить в это. Респиратр не выдадут. Приходить со своей маской.
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23.03.2021 02:13 Ответить
красота же !!! и мартовский отчёт сдай в непонятное НСЗУ ,и с пациентам поработай, и денег на твою зарплату при этом не предусмотрено .В задаче спрашивается-какой херой готов работать на таких условиях???
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23.03.2021 01:44 Ответить
А куртки будут выдавать как у министра?
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23.03.2021 05:04 Ответить
За год работы рукав дадут ))))
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23.03.2021 07:08 Ответить
Заждіть, ви ж кажете, шо все забито вщент, як може вирости навантаження в такому разі? І ще питання: де лікуються ковідні з районів, якшо ви з Харкова в ці райони хворих звозите?
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23.03.2021 05:52 Ответить
где уголовная дело за проведение крестного хода с несколькими тысячами ватников московского патриархата за распространение коронавируса? где тот человек, который 02.03.2021 17:40 во время пандемии на станции метро Университет в переходе раздавал прохожим пузырьки с жидкостью и флаер. При виде полиции он разбил все содержимое ящика и растоптал уцелевшие флакончики.. полиция его не только не задержала но и отпустила после звонка сверху!!!!
https://drive.google.com/file/d/1prjHPDtFTkNwwpI8MHn43exPVZCrZOqt/view?fbclid=************************************************************* видео

и наконец

Испанская учёная-биолог сказала:
- Вы платите в месяц миллион € футболистам и только 1800 биологам. А теперь вам нужна вакцина. Ну так идите к Рональдо или Месси - пусть они её вам отыщут!
А ведь она права! Социально ненужные или малозначимые для общества имеют больше денег.
показать весь комментарий
23.03.2021 07:14 Ответить
А сам то ты откуда???ватник .харьков Украина,или есть сомнения?так покажи себя,чтобы мы знали кто считает харьков ватой ироссией
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23.03.2021 07:21 Ответить
Идиота Терехова и всю его шантропу в те бригады. Серость решила Гепу косплеить.. Кресный ход на пике пандемии. Ну косплеить - так косплеить до конца.
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23.03.2021 07:50 Ответить
Нехай мордорський патріархат ще один хресний хід проведе, може тоді кількість хворих зменшиться.
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23.03.2021 08:38 Ответить
Більше ходіть хресними ходами, бажано кожну неділю: мацковський сатанат відпрацьовує замовлення фсб. Може, це й до кращого: більше вати до кернеса приєднається
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23.03.2021 08:52 Ответить
Перед следующими выборами мэра думайТЭ - вам нужны туалеты с фонтанами за миллионы, или медицина?
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23.03.2021 08:56 Ответить
На минулих виборах переміг той, хто обіцяв посадити Порошенко. На наступних я буду голосувати за того, хто пообіцяє посадити Зеленського. Хочу "Я ваш прокурор, я ваш приговор".
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23.03.2021 09:01 Ответить
Поддерживаю!!!!
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23.03.2021 09:50 Ответить
Не потрібно було разом з кернесом п*здити з міського бюджету. (а тепер росказують казки ху*соси жидiвські)
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23.03.2021 09:26 Ответить
Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників - Цензор.НЕТ 5298
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23.03.2021 13:47 Ответить
 
 