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Новости Коронавирус и карантин
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Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, – глава ВОЗ Гебрейесус

Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, – глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производителям COVID-вакцин стоит отказаться от патентов, - глава ВОЗ Гебрейесус

Габрейесус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".

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Топ комментарии
+31
А можно спросить у этого эфиопа - почему жизни пожилых людей из бедных стран должны волновать правительства богатых и развитых стран?
Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
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23.03.2021 01:15
+16
богатые страны -думают о своих гражданах в отличие от комуно-большивистких ублюдков типа китая и задрыпаной африки с гересусом во главе -так что пускай к комунякам китайским выпустившим биологическое оружие в мир и сам при этом не страдающим от эотй недуги
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23.03.2021 01:15
+10
Вот пусть эта пришиблинная падаль покажет пример - повесится на камеру,что б молодым дорогу дать.
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23.03.2021 01:19
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Габрейесус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин" - А какая разница кого вакцинируют, если теоретически кол-во вакцины одинаковое? Прозвучит наверное грубо и цинично... Но выбор в пользу молодых правильный и прагматичный. Ведь они еще смогут принести какую то пользу, в отличии от пожилых людей. К сожалению, такова суровая реальность...
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23.03.2021 01:12 Ответить
Вот пусть эта пришиблинная падаль покажет пример - повесится на камеру,что б молодым дорогу дать.
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23.03.2021 01:19 Ответить
А можно спросить у этого эфиопа - почему жизни пожилых людей из бедных стран должны волновать правительства богатых и развитых стран?
Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
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23.03.2021 01:15 Ответить
они хотят чтобы западная молодежь пройдя через мясорубку либерального образования приобрела комплекс вины
хер им up theirs 🤫
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23.03.2021 06:33 Ответить
богатые страны -думают о своих гражданах в отличие от комуно-большивистких ублюдков типа китая и задрыпаной африки с гересусом во главе -так что пускай к комунякам китайским выпустившим биологическое оружие в мир и сам при этом не страдающим от эотй недуги
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23.03.2021 01:15 Ответить
обратится
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23.03.2021 01:16 Ответить
в Китае 3 вакцины и активно проходит вакцинация.
Я еще много могу рассказать про китай, но вам не понравится.
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23.03.2021 01:46 Ответить
Да ты тут уже давно всем нам не нравишся... Ну, давай , расскажи дальше.. правда - толку с того - все равно сдохнешь!
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23.03.2021 03:05 Ответить
Дата 31.01.2021

1.Sinopharm - Вакцина Vero

2. Sinovac Biotech - Вакцина CoronaVac (которую вроде как купила Украина)
3. CanSino Biologics - Препарат Ad5-nCoV или Convidecia
-----
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23.03.2021 06:42 Ответить
ага, и за все время пандемии зараженных там - как у нас набирается за неделю

при в 30 раз большем населении.
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23.03.2021 07:21 Ответить
ты что то совсем не о рассказал. Это абсолютная ЧУШЬ
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28.03.2021 07:19 Ответить
Вы в Китае были хоть раз, там коммунисты уже не те, больше похоже на национал большевиков, и уровень жизни в разы выше чем в Украине
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23.03.2021 07:01 Ответить
Не в разы ,ввп Китая на душу населения ,ниже Польши и Раши в два раза , но выше в два раза Украины .По скромным оценкам половина ввп у Украины в тени ,то не сомневаюсь ,что уровень Китая и Украины почти одинаков . У Китая чуть выше ,беря во внимание ,что тоже есть тень, приблизительно 10%.В Китае за воровство или укрытие налогов могут расстрелять. Вы очень плохо относитесь к своей стране ,Украина очень не бедная страна , просто с зашкалившей коррупцией и тупым ,склонным на одурманивание через сми населения . Только у нас прямо с цирка в презеденты.
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23.03.2021 07:58 Ответить
"то не сомневаюсь ,что уровень Китая и Украины почти одинаков" - это может написать человек никогда в Китае не бывавший.
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23.03.2021 08:04 Ответить
Еще один экономист . Ты про внутренний китай слышал? Что там происходит знаешь? Туристов туда не пускают. Пенсии в сельской местности - мутняк Вообщем в Китае так все зашибись, что Гонконг из последних от этого "рая" отбивается
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28.03.2021 07:30 Ответить
еще одно чудо не бывавшее в Китае...
Никто не говорит что там рай, но и рассказывать сказки про уровень Китая и Украины почти одинаков может только полный идиот...
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28.03.2021 07:43 Ответить
Что ты флажки меняешь, как проститутка прокладки.? И что тебе до Украины.?Ты нам про бытие на расеи поведай. На шмурдяк фублей хватает?
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28.03.2021 07:51 Ответить
знаток проституток и прокладок?
в 21 веке обращать внимание на флажки в инете может ну совсем глупый юзер, у которого у тому же галлюцинации. И вот такое чудо рассуждает об экономике Китая.
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28.03.2021 08:33 Ответить
А ты по мальчикам, петушара? Или на бутылках у чеченцев присел?
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28.03.2021 11:50 Ответить
обратись к врачу, у тебя беда с головой....
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28.03.2021 16:35 Ответить
Ты уже сходил.? Теперь бегом к проктологу.
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28.03.2021 18:00 Ответить
мда, бедняга, трудно тебе с пустой-озабоченной головой жить?
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29.03.2021 09:07 Ответить
Поедь посмотри глубинку Николаевской области, повезет если колеса по дороге не поотпадают
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29.03.2021 09:09 Ответить
Ну Ухань это и есть внутренний Китай, почти центральная его цасть, западнее тольно горные массивы малопригодные для жизни
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29.03.2021 09:10 Ответить
Я на 100 у.е в Гуанчжоу могу себе купить больше товаров и услуг чес к примеру в Одессе раза в два. Тупо сравнивать страны только ориентируясь на цифры ввп на душу
Вы сравните еще качество дорог, общественного транспорта, образования и медицины, и спавнение будет явно не в пользу Украины и даже Польши. Из всеж мест где мне удалось побывать хуже чем у нас было в Нигерии и в Приднестровье, так что делайте выводы
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23.03.2021 22:23 Ответить
В данных ввп Китая не учитывают Гонгког и Макао, это отдельные зоны, о Гонгконке слышали, какой там ВВП на душу, а Макао так вообще на первом месте в мере
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29.03.2021 09:14 Ответить
Що то ты такая Одесса, как Питер папа. И базар твой гнилой. За ***** знаешь? И що скажешь?
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28.03.2021 07:33 Ответить
они наплодились как саранча а теперь о них должны беспокоиться богатые страны
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23.03.2021 10:09 Ответить
И эта сраная эфиопская падаль еще не висит вниз головой?
Мразь. Развел это говно,целуя китайские жопы а теперь еще свою пасть вонючую открывает,гнида?
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23.03.2021 01:17 Ответить
Это или перевод был - не правильный, или эфиоп коммуняка есть не правильный! Это ж такие сидят , сытые и думают - у кого чего лишнего, и придумывают как скомуниздить! Потом он заявит - молодые люди европейской внешности - слишком много на себя тратят - нужно забрать у них и помочь старикам в странах типа сомали или венесуела или сев корея или кацапия....Так как их вороватое правительство их в рабы загнало....
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23.03.2021 03:11 Ответить
Если быть до конца откровенным, то по факту только две европейские страны являются донорами в ЕС и вынуждены других молодых людей европейской внешности отрывая от себя кусок подкармливать, а именно Германия и Франция. Была еще одна страна-донор, но ей это не понравилось и она вышла из ЕС, это Великобритания. Так что далеко не все европейские государства располагают средствами для оказания помощи африканским страна и не только африканским.
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23.03.2021 04:23 Ответить
В Украине денег на прививки хватает ,просто руководство ища как спиз... на откатах затянуло время и не становилось в очередь . Об этом писала европейская пресса . Обе прививки ,которые у нас закупают - через посредника . Хотя фарм корпорации, ведут поставки и разговоры, только с правительствами напрямую .
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23.03.2021 08:04 Ответить
Курточка! Курточка - это тоже было ужасное условие Фармкорпораций монстров. На это , рискнув собой, согласился тольно наш министр!!!
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30.03.2021 23:26 Ответить
ЕврейИсус, пусть бедные страны не перекладывают свои проблемы на плечи богатых стран, они сами виноваты в том, что они бедные, пусть стоят и смиренно ожидают помощи богатых стран
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23.03.2021 01:20 Ответить
Ну да, европейская молодежь работает только для того, чтобы кормить стариков из бедных стран, зачем им себя то вообще спасать?
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23.03.2021 01:31 Ответить
Не фанат ВООЗ і цього сабжа зокрема, але в цьому конкретному випадку з ним погоджуюсь. "Прогресивне" людство екзамен на людяність не здало, не те щоб особисто у мене були якісь сумніви щодо цього, але факт фактом.
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23.03.2021 01:34 Ответить
Ну, я так понимаю, вакцину для ваших детей вы готовы отдать сомалийцам?
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23.03.2021 03:13 Ответить
А чого тільки вакцину? Телевізор теж міг би подарувати якомусь африканському племені, сидіти цілий день під пальмою нудно.
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23.03.2021 09:02 Ответить
Без проблем. Проблема то колективна - в тому вся і загвоздка
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23.03.2021 13:50 Ответить
В смысле? Ты забрал бы у СВОИХ ДЕТЕЙ? И кому то чужому отдал? Ты ж именно это и сказал! То есть - в этой коллективной проблеме именно твоя семья стала бы очагом заражения с риском для ТВОИХ ДЕТЕЙ? Ты - умалишенный? скажи чесно
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30.03.2021 23:33 Ответить
Тикать будеш іншим. Дітям вакцина малопотрібна в принципі.
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31.03.2021 15:14 Ответить
то есть если ТВОИМ ДЕТЯМ - 30-40лет - они не требуют вакцинации, чучело? Кацап под гуглтранслейт - детектед!!!
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01.04.2021 19:16 Ответить
Ти реально дурачок.
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01.04.2021 20:01 Ответить
Не, срань, мы с тобой совсем не похожи - давай по делу - ты собирался что? Решить за всех. И Отдать вакцины своих и не только, детей не понятно куда - не понятно зачем, в дальние страны. Ты - интернационалист? Коммунист? Дурачек? Лжец? Кто ты?
И как тогда именно ты себя называешь?
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01.04.2021 20:18 Ответить
Звісно що не схожі - ти реально упоротий дебіл.
Почитай уважно статтю і про що каже ВООЗ. Про те що вакцинувати підлітків (як
почав робити той же Ізраїль не просто не має сенсу, а і контрпродуктивно). От нахера вакцинувати 15 річного лба якому цей короновірус до сраки. Вакцинуй ще і свого кота - на всяк випадок, ушльопок.
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01.04.2021 21:18 Ответить
Шлемазл ,ну скажу тобі так, щоб діїшло - ти читав чи чув про смерті малих дітей по світу? Чи, може, чув\бачив - в Україні смерті діточок з 2 місяців до 14 років? Чи потрібно скинути пруф? До сраки собі щось притули - вогнегасник може?
Все ж таки - хто є ти?
Ты - интернационалист? Коммунист? Дурачек? Лжец? Кто ты?
И как тогда именно ты себя называешь?
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01.04.2021 21:29 Ответить
Саме через короновірус, really? Навіть в тих випадках одиниці на десяткі мільйонів були серйозні супутні хвороби. Вищий рівень смертності потенційно дають вакцини (наприклад в Польщі 11 летальних на 3 мільйони). Ти реально плануєш вакцинувати малоліток щоб врятувати пару одиниць на мільйон, коли сама АстраЗенека може дати 10 летальностей на мільйон?

Не будь ідіотом (правда це вже для тебе запізно). При всій неодназночності ВООЗ - тут вона глас здорового глузду. Досі є країни де не розпочата вакцинація.
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01.04.2021 22:41 Ответить
ЄЄЄЄ!! Україна - серед перших у тому списку! А твоєму Ізраілі - вже нема майже хворих. Дурні ж жиди...
"Саме через короновірус, really? Навіть в тих випадках одиниці на десяткі мільйонів були серйозні супутні хвороби." - так і СНІД сам не вбиває...)))) тількі супутні хвороби, доречі, у ковіду є частина СНІДУ, ну, то важкувато для твого розуміння, не торкаймося цього. ))) Дурік - за шо ти голосуєшь?
Астра зенека - ковішидло - то взагалі - фуфломіцин, як і кітайска та кацапська.
Та, як що взяти до уваги твоє бачення - то ти що -"Вищий рівень смертності потенційно дають вакцини (наприклад в Польщі 11 летальних на 3 мільйони). Ти реально плануєш вакцинувати малоліток щоб врятувати пару одиниць на мільйон, коли сама АстраЗенека може дати 10 летальностей на мільйон?" насправді бажаєшь потравити африканців та інших)))) Неочікувано...)))
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02.04.2021 01:47 Ответить
Дурачок навчись читати. Хочеш прививати своїх малолітніх дітей АстроЗенекою чи навіть Пфайзером - вперед. Якщо ризик від вакцини перевищує її користь для такої групи людей. Я не буду. Ці вакцини в першу чергу розроблялись для дорослої категорії, на них тествувались і потреби малоліткам у них немає (а у випадку АстроЗенеки буде навіть ризик). Ну для тебе зьозьобота ці речі я бачу незрозумілі.
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02.04.2021 10:01 Ответить
Візьміть глобус й знайдіть на йому хоча б одну "бідну" країну , де на протязі десятиріч була демократична , організованна й людяна влада , але вона та й залишилася бідною .

Як казав герой Булгакова : "Разруха она не в клозетах , а головах" .
Й проблема вакцінації бідних країн поки йще не дійша до того рівня , коли там натовпи бажаючих вакцинуватися хоч якось перевишувала кількість доступних вакцин .
А йще є проблема не меньш актуальна -- нездатність властних урядів організувати й справедливо розподілити вакцинацію .

П.С. Нагадаю події 1993 року , шо передували масовий голод в Сомалі . ООН вирішила й виділила багатоміліардну допомогу ... Але голод не стихав , бо з"ясувалося , що тейпові стосунки кам"яного віку лівацькими деклараціями не відмінити й тому влада у Сомалі була бандитська й кланова ... й до голодуючих доходило не більше 5% допомоги . Вирішили доставляти голодуючим племенам з гелікоптерів гуманітарку . Але бандити почали сбивати гелікоптери . Тоді була пацифистска істерія , я тому на заклик ООН надати допомогу голодуючим через військову силу усі відмовилися . Навіть Буш старший . Він тоді від Хусейна втомився й ледь відбився від звинувачень демократів . Але тоді пійшов такий самий вий мовляв як за нафту в Іраку , так усі Кувейт готові захищати . А хто мовляв захистить бідний голодаючи народ Сомалі ...
Ось старий Джорд на свою голову погодився на обмежанний десант й виключно в Магадішо .
Про то як прямо в Могадішо "воїни іслама" звільнили свій нарід від гуманітарки й рятували голод від зайвого населення -- то усім відомо й дуже було епічно . Загинуло 30 морських котиків . Бо "вий на болотах" від "прогресивної чєловєчєнки" моментально зник разом з гуманітаркою , після чого за два наступних рока загинуло від голоду йще в 5 разів більше , але ООН тихо конститувало , що тому , хто вірить в шаманів тому ******** хірургія не допоможе .
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23.03.2021 06:34 Ответить
Це все зрозуміло. Що живуть в таких країнах переважно "барани" - а ми семимильними кроками до них наближаємось.

Тільки ковід проблема глобальна - від того що світ закриє кордони і не буде ділитись вакцинами (навіть з баранами) ситуацію не вирішить. З'являться нові мутації які рано чи пісно вдарять бумерангом.
Треба трошки піднятись над власним егоїзмом. В кінці кінців ми в одній лодці. Здавалось би очевидні речі.
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23.03.2021 14:01 Ответить
Послухайте , то йще Лев Толстой написав про кримську війну в який воював особисто :
"Гладко было на бумаге,
Но забыли про овраги
А по ним ходить !"

В тому й різниця , що тільки на папірі гладко , а в реаліях що таке "ділитися вакцинами" ?!

Тупе питання , як збираєтесь "ділитися вакциною" в Сірії ?!
Або в Судані ?!
Надати вакцину диктаторам й тоді Асад вакцинує , дуже справедливо , але 11% населення -- тобто алавітів , а сунітів продовжить вбивати ?!
В Судані схожа картина ... Там правлять 20% арабів шиітів . А на півдні там чорношкірі христ"яни й язичники живуть , в яких немає не влади , не прав по шаріату ...
Про Руанду , Заїр , ДРК я взагалом промовчу , бо такої швидкості масових вбивств навіть наці не досягали . Вже 25 років пройшло , а по озеру Чад й досі плавають трупи ...
Ви з ким більше бажаєте "ділитися вакцинами" ? Я пропоную тутсі , бо вони жертви того геноциду -- майже один міліон живих людей зробили мертвими за кілька місяців . Й не килимним бомбардуванням -- навіть мачетами вбивали ?!
Але спитайте вбивць й гвалтівників хуту й вони Вам розкриють свою правду про те як до геноциду ... влада тутсі на їми знущалась .

Тому зовсім практичне запитання , яким чином Ви особисто вимагаєте "ділитися вакциною" -- чито ввозити вакцину на броні танків , або розробити такий собі хитрий дрон-вакцинатор , який одим зарядом усипляє армію , що обслуговує інтереси диктатора , а іншим зарядом вакцинує бідний нарід , який того диктатора цілує в усі щелини ?!
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23.03.2021 19:22 Ответить
Є механізм COVAХ - достатньо було по ньому почати поставки з 25 грудня 2020 в усі країни рецепіенти. А не вакцинувати генерацію тік-токерів в умовному Ізраїлі яким ризик від корони практично нульовий.

Viam supervadet vadens.
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23.03.2021 19:34 Ответить
можешь ненароком по себе попасть
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23.03.2021 04:53 Ответить
Якби бідні країни були на місці багатих, то чинили б так само. Бо панівною релігією у світі є егоїзм (мій Бог - моя кохана, моя родина, моя країна, моя нація, моя раса..), а не християнство (допоможи ближньому і нужденному, бо в ньому Бог). Тож закликати багаті країни, де переміг атеїзм й антиклерикалізм, до якоїсь моральності безсенсово. Там навіть ідея "прав людини" кардинально виродилася - концепції, в основі якої лежало колись біблійне означення людини як істоти створеної за Божою подобою, а тому цінної, недоторканної, такої, що має права. Сьогодні і моральність, і права - це про що завгодно, тільки не про Бога. Кожен їх визначає як хоче, бо спільний знаменник викинуто.
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23.03.2021 02:17 Ответить
пиплийное значение - не трогай раба ближнего твоего.
какая ценность может быть у ссуществ, детей которых тот же "б*г" разрывал живьем десятками? это прямо описано там же!
тьху!
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23.03.2021 07:26 Ответить
Зовсім ні -- досвіт Родезії доводить , що "бідні" взагалом не заморочуються на такі хибні уявлення як : благодійність , любов до ближнього ... як тільки з"являється така можливисть вони миттєво набувають звички не Біл Гейтса або Марка Цукенберга , але такого собі наркобарона в стилі Пабло Ескабаро .
Бо суть ріниці між умовно бідними й умовно богатими полягає зовсім не в шкалі середнього доходу , а в це така собі "машина часу" ... Бідність це такий собі "привіт" з середньовіччя , або взагалом - рабовластництва , або з печерного віку ... Й він існує не тільки зовнє й між різними країнами , але й межах кожного суспільства . Що таке "крімінальні поняття" -- сутто ностальгія певної частити людей по "простих" відносинах початку формування родо-племених відносин .
Що таке були часи "лихих дев"яностих" -- ******** калька на часи походів дикунів-вікінгів на Европу . Рекет -- десята частина , ординська данина ...
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23.03.2021 19:47 Ответить
В каком месте ВОЗ увидел излишек вакцины? И почему молодое поколение должно гибнуть ради кого то бедных стран? Странная позиция этого ВОЗ - вместо того чтобы способствовать увеличению мощностей производимых вакцин, чтобы не было дефицита, они предлагают отбирать у других. Эта зараза, я так думаю, теперь уже никуда не денется и прививать население каждой страны нужно будет минимум один раз в год, а может и чаще, вот и нужно думать как увеличить мощности выпускающих вакцины фармацевтических фирм. А другим странам нужно думать, как самим начинать выпускать вакцины на своей территории и не ждать милости от других государств.
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23.03.2021 04:08 Ответить
Папуаси всех стран негодуют.
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23.03.2021 04:26 Ответить
китайский баобаб
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23.03.2021 04:51 Ответить
Займи трешку!
- у меня только рубль.
Ладно, давай. Два должен будешь.
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23.03.2021 05:41 Ответить
Это падло, организовавшее пандемию...
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23.03.2021 05:47 Ответить
Точнее - погонщик верблюдов, выступивший исполнителем организации пандемии.
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23.03.2021 05:48 Ответить
Як казав класик :
"У них денег - куры не клюют ,
А у нас на водку не хватает !"
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23.03.2021 05:48 Ответить
Ти ще б так закликав виконувати Будапештський меморандум,ціни б тобі не було.
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23.03.2021 06:03 Ответить
Зри в корень . У него большое беспокойство от того что коронобесие не проникнет в зти страны и они окажутся по примеру Беларуси невосприимчивы к пандемиям и лохдаунам от ВОЗ. А дурной пример заразителен для сравнения и выводов после вакцинации.
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23.03.2021 06:26 Ответить
В каждом городе благословенной Украины есть относительно богатые и относительно бедные. И у этих богатых собачки питаются сытнее и разнообразнее, чем детки и старички бедных. Но богатенькие ни в жизнь не накормят бедненьких детушек и старичков, тем более, за счёт удешевления рациона своих собачек. Хуже того, некоторые богатенькие Буратины не прочь своих собачек накормить бедненькими детишками (и старичками, ежели собачки не побрезгуют).
А с хрена какого между странами должно быть иначе?
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23.03.2021 06:29 Ответить
Моя дружня порада "бідним країнам" .
99% таких країн йще крім бідності мають таку особистість , що там дикунська влада якогось диктатора .
Тобто ящо диктатор може стратити будь кого й по меньш вагомим приводом требо лише попросити своєго любого диктатора просто й тупо встановити ростріл за порушення карантину . За порушення маскового режиму -- 10 років в таборі .
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23.03.2021 06:40 Ответить
Какое правительство выбрали так и живут, так и умирать будут. Нет мозгов - теперь это их проблемы
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23.03.2021 06:53 Ответить
а зато у нас членозем чернозем!!!!!111
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23.03.2021 07:28 Ответить
бедные, пожилые люди из Эфиопии не летают международными рейсами!
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23.03.2021 07:09 Ответить
Мні просто смішно,як ярих україських оптимістів з їхньою фантомною євроінтеграцією сунув пикою у лайноефіоп.
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23.03.2021 08:53 Ответить
Гебреєсус правий по суті але є ще факти. Нарід України вибрав крадія Зеленського а до цього вибирав таких же, так чому діти інших країн повинні помирати заради наріду який не хоче жити. Нічого поганого не бачу в словах Гебреєсус мабуть таким і має бути голова ВООЗ тому що це організації не однієї країни.
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23.03.2021 09:01 Ответить
Прийшов на думку ще один приклад. Всім відома психологія у попрошайки і пянички, вони хочуть жити краще але не хочуть для цього нічого робити, чи даєте ви їм кошти і чи повинні багаті країни чинити так же.
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23.03.2021 09:13 Ответить
Останні 700 років, з інтервалом в 100 років природа проводить природний відбір, щоб позбавити людство від нежиттєздатних осіб,для оздоровлення наступних поколінь і частково вирішує проблему перенаселення планети. Наслідки спроби завадити цьому процесу, можуть мати непередбачувані катастрофи в майбутньому. Такі як поширення генетичних хвороб, нестача їжі і масове безробіття.
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23.03.2021 09:02 Ответить
Ага, дай вакцину, дай пожрати, а потім їм становиться нудно і вони про вялічіє згадують. В 90-х одних вже "отмыли, накормили, а он нам фигвамы рисует" (с).
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23.03.2021 09:11 Ответить
"А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет".
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23.03.2021 09:22 Ответить
Маячня. В бідних країнах бідні люди повинні примусити своїх багатіїв виготовити-купити вакцину а не працювати в них рабами-прибиральниками-охоронцями
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23.03.2021 09:51 Ответить
Це вже хуцпа 100500-го левелу...
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23.03.2021 09:52 Ответить
В бедных странах правительства воруют из бюджета.
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23.03.2021 09:56 Ответить
Діти, майбутнє країни і світу. Вони захищають своїх дітей. Це очевидно.
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23.03.2021 10:10 Ответить
Когда вы говорите, такое впечатление что вы бредите (с)
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23.03.2021 10:16 Ответить
 
 