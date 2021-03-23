Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, – глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".
"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".
Габрейесус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".
Пожалуйста, подождите...
Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
хер им up theirs 🤫
Я еще много могу рассказать про китай, но вам не понравится.
1.Sinopharm - Вакцина Vero
2. Sinovac Biotech - Вакцина CoronaVac (которую вроде как купила Украина)
3. CanSino Biologics - Препарат Ad5-nCoV или Convidecia
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при в 30 раз большем населении.
Никто не говорит что там рай, но и рассказывать сказки про уровень Китая и Украины почти одинаков может только полный идиот...
в 21 веке обращать внимание на флажки в инете может ну совсем глупый юзер, у которого у тому же галлюцинации. И вот такое чудо рассуждает об экономике Китая.
Вы сравните еще качество дорог, общественного транспорта, образования и медицины, и спавнение будет явно не в пользу Украины и даже Польши. Из всеж мест где мне удалось побывать хуже чем у нас было в Нигерии и в Приднестровье, так что делайте выводы
Мразь. Развел это говно,целуя китайские жопы а теперь еще свою пасть вонючую открывает,гнида?
И как тогда именно ты себя называешь?
Почитай уважно статтю і про що каже ВООЗ. Про те що вакцинувати підлітків (як
почав робити той же Ізраїль не просто не має сенсу, а і контрпродуктивно). От нахера вакцинувати 15 річного лба якому цей короновірус до сраки. Вакцинуй ще і свого кота - на всяк випадок, ушльопок.
Все ж таки - хто є ти?
Ты - интернационалист? Коммунист? Дурачек? Лжец? Кто ты?
И как тогда именно ты себя называешь?
Не будь ідіотом (правда це вже для тебе запізно). При всій неодназночності ВООЗ - тут вона глас здорового глузду. Досі є країни де не розпочата вакцинація.
"Саме через короновірус, really? Навіть в тих випадках одиниці на десяткі мільйонів були серйозні супутні хвороби." - так і СНІД сам не вбиває...)))) тількі супутні хвороби, доречі, у ковіду є частина СНІДУ, ну, то важкувато для твого розуміння, не торкаймося цього. ))) Дурік - за шо ти голосуєшь?
Астра зенека - ковішидло - то взагалі - фуфломіцин, як і кітайска та кацапська.
Та, як що взяти до уваги твоє бачення - то ти що -"Вищий рівень смертності потенційно дають вакцини (наприклад в Польщі 11 летальних на 3 мільйони). Ти реально плануєш вакцинувати малоліток щоб врятувати пару одиниць на мільйон, коли сама АстраЗенека може дати 10 летальностей на мільйон?" насправді бажаєшь потравити африканців та інших)))) Неочікувано...)))
Як казав герой Булгакова : "Разруха она не в клозетах , а головах" .
Й проблема вакцінації бідних країн поки йще не дійша до того рівня , коли там натовпи бажаючих вакцинуватися хоч якось перевишувала кількість доступних вакцин .
А йще є проблема не меньш актуальна -- нездатність властних урядів організувати й справедливо розподілити вакцинацію .
П.С. Нагадаю події 1993 року , шо передували масовий голод в Сомалі . ООН вирішила й виділила багатоміліардну допомогу ... Але голод не стихав , бо з"ясувалося , що тейпові стосунки кам"яного віку лівацькими деклараціями не відмінити й тому влада у Сомалі була бандитська й кланова ... й до голодуючих доходило не більше 5% допомоги . Вирішили доставляти голодуючим племенам з гелікоптерів гуманітарку . Але бандити почали сбивати гелікоптери . Тоді була пацифистска істерія , я тому на заклик ООН надати допомогу голодуючим через військову силу усі відмовилися . Навіть Буш старший . Він тоді від Хусейна втомився й ледь відбився від звинувачень демократів . Але тоді пійшов такий самий вий мовляв як за нафту в Іраку , так усі Кувейт готові захищати . А хто мовляв захистить бідний голодаючи народ Сомалі ...
Ось старий Джорд на свою голову погодився на обмежанний десант й виключно в Магадішо .
Про то як прямо в Могадішо "воїни іслама" звільнили свій нарід від гуманітарки й рятували голод від зайвого населення -- то усім відомо й дуже було епічно . Загинуло 30 морських котиків . Бо "вий на болотах" від "прогресивної чєловєчєнки" моментально зник разом з гуманітаркою , після чого за два наступних рока загинуло від голоду йще в 5 разів більше , але ООН тихо конститувало , що тому , хто вірить в шаманів тому ******** хірургія не допоможе .
Тільки ковід проблема глобальна - від того що світ закриє кордони і не буде ділитись вакцинами (навіть з баранами) ситуацію не вирішить. З'являться нові мутації які рано чи пісно вдарять бумерангом.
Треба трошки піднятись над власним егоїзмом. В кінці кінців ми в одній лодці. Здавалось би очевидні речі.
"Гладко было на бумаге,
Но забыли про овраги
А по ним ходить !"
В тому й різниця , що тільки на папірі гладко , а в реаліях що таке "ділитися вакцинами" ?!
Тупе питання , як збираєтесь "ділитися вакциною" в Сірії ?!
Або в Судані ?!
Надати вакцину диктаторам й тоді Асад вакцинує , дуже справедливо , але 11% населення -- тобто алавітів , а сунітів продовжить вбивати ?!
В Судані схожа картина ... Там правлять 20% арабів шиітів . А на півдні там чорношкірі христ"яни й язичники живуть , в яких немає не влади , не прав по шаріату ...
Про Руанду , Заїр , ДРК я взагалом промовчу , бо такої швидкості масових вбивств навіть наці не досягали . Вже 25 років пройшло , а по озеру Чад й досі плавають трупи ...
Ви з ким більше бажаєте "ділитися вакцинами" ? Я пропоную тутсі , бо вони жертви того геноциду -- майже один міліон живих людей зробили мертвими за кілька місяців . Й не килимним бомбардуванням -- навіть мачетами вбивали ?!
Але спитайте вбивць й гвалтівників хуту й вони Вам розкриють свою правду про те як до геноциду ... влада тутсі на їми знущалась .
Тому зовсім практичне запитання , яким чином Ви особисто вимагаєте "ділитися вакциною" -- чито ввозити вакцину на броні танків , або розробити такий собі хитрий дрон-вакцинатор , який одим зарядом усипляє армію , що обслуговує інтереси диктатора , а іншим зарядом вакцинує бідний нарід , який того диктатора цілує в усі щелини ?!
Viam supervadet vadens.
какая ценность может быть у ссуществ, детей которых тот же "б*г" разрывал живьем десятками? это прямо описано там же!
тьху!
Бо суть ріниці між умовно бідними й умовно богатими полягає зовсім не в шкалі середнього доходу , а в це така собі "машина часу" ... Бідність це такий собі "привіт" з середньовіччя , або взагалом - рабовластництва , або з печерного віку ... Й він існує не тільки зовнє й між різними країнами , але й межах кожного суспільства . Що таке "крімінальні поняття" -- сутто ностальгія певної частити людей по "простих" відносинах початку формування родо-племених відносин .
Що таке були часи "лихих дев"яностих" -- ******** калька на часи походів дикунів-вікінгів на Европу . Рекет -- десята частина , ординська данина ...
- у меня только рубль.
Ладно, давай. Два должен будешь.
"У них денег - куры не клюют ,
А у нас на водку не хватает !"
А с хрена какого между странами должно быть иначе?
99% таких країн йще крім бідності мають таку особистість , що там дикунська влада якогось диктатора .
Тобто ящо диктатор може стратити будь кого й по меньш вагомим приводом требо лише попросити своєго любого диктатора просто й тупо встановити ростріл за порушення карантину . За порушення маскового режиму -- 10 років в таборі .
членоземчернозем!!!!!111