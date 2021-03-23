Враг за сутки пять раз нарушил "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120- и 82-мм калибров. А неподалеку от Богдановки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчука - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Также сообщается, что представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

В частности, оккупанты продолжают осуществлять прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "тишина". Основной целью откровенного игнорирования минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации является провоцирование украинских подразделений на открытие огня.

Нарушения с применением оружия сопровождались по откровенно сфабрикованным обвинениям в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражируемых в так называемых СМИ ОРДО.

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Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории.

Украинская сторона и дальше продолжает фиксировать осуществления вооруженными формированиями РФ работ по обустройству и расширению существующих и созданию новых фортификационных позиций вблизи Водяного, что на ВОТ Донецкой области.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 23 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Водяное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



