В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека
11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 марта 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 2519 человек;
▪️летальних случаев - 333;
▪️выздоровели - 8044 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44647, методом ИФА - 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22500).
Отметим, что показатель летальности за сутки за вчера является антирекордом с начала пандемии в Украине. Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев по состоянию на 17 марта текущего года.
Кроме этого он уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 565 732 человека;
🔺выздоровели - 1 268 886 человек;
🔺летальних случаев - 30 431;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7726035.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), Киеве (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
Пожалуйста, подождите...
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fba-732f-b29f-b95e6e0935e4В Китаї немає туризму (в першу чергу між провінціями)? Поцікався, скільки туристів відвідало фестиваль пива в місті Ціндао в серпні 2020 року.
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fba-732f-b29f-b95e70445687
Наприклад, в Китаї з 1 вересня не тестували масово плр-тестами своїх мешканців, а лише прибулих з інших країн.
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fb9-723c-90ff-286a42a9f49a
А а реалі
https://www.dw.com/ru/kitaj-uzhestochaet-mery-v-borbe-so-vspyshkoj-koronavirusa/a-56177888 К 9 января власти провинции Хэбэй протестировали на коронавирус несколько миллионов человек. 9 января благодаря этому было выявлено 32 новых случая заражения, причем 16 из них являлись бессимптомными.
Шо заодно спростовує і ще одну твою брехню про те, що безсимптомних "принаймні разів в 10 більшу, ніж дає твоя брехлива "офіційна статистика""
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fba-732f-b29f-b95e6f963632
До певного часу тестів робили багато, але їх обробку зупиняли приблизно на 25 циклах ампліфікації. Таким чином відсоток позитивних результатів був дуже малим.
1 вересня Китай припинив масове тестування своїх мешканців плр-тестами.
Вчи матчастину.
У азіатів робили 25 циклів.
Знову маніпуляція.
***** сам
За весь час по ковіду
Deaths:
2,736,703
Recovered:
100,322,815
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
2736703*100/(100322815+2736703)=2,66% ось тобі поточна летальність ковіду.
Нащо ти мені пхаєш свою брехливу статистику, в якій кількість УСІХ перехворілих не встановлена, оскільки велика кількість безсимптомних не проходила тестування, а кількість смертей в багато разів збільшено фальшуванням справжньої причини смерті?
Якщо брехню поділити на брехню вийде брехня. Ще й рахуєш як дебіл останній. Навіщо ти додаєш до кількості смертей кількість тих, хто видужав?
Рівень твого інтелекту після таких розрахунків під величезним сумнівом.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
"коли ні британського, ні південноафрикаськоно, ні бразильського штамів ще не було."
ну значить показник, який в знаменнику, ще більший, і кінцевий результат (летальність) ще менша
а взагалі ці штами, як і геном, - результат комп'ютерного моделювання і не більше
жодна лабораторія світу не має в себе хоча б один зразок сарс-ков-2
https://www.ratical.org/PandemicParallaxView/C19dataCollection-C+FL-HistPerspec.pdf
https://www.ratical.org/PandemicParallaxView/C19dataCollection-C+FL-HistPerspec.pdf
Ігноруй наукові факти. Віруй сліпо в ковідорелігію. Сектант свинособачий.
https://rationalground.com/mask-charts/
і де ті лохдауни були ефективними?
Країна кількість тестів
Австралія 15,241,444
Гонконг 9,296,529
Тайвань 459,223
Сингапур 8,055,714
Україна 7,726,035
Тільки на Тайвані менше тестів, ніж в Україні.
Чомусь в скандинавських країнах з найм'якшими карантинами за підсумками 2020 року зафіксовано найменшу серед європейських країн надлишкову смертність.
До речі, в Україні носіння маски має теж рекомендаційний характер. Але безграмотні, зокрема юридично, істоти цього не знають.
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
"Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"
Степанова судить надо за преступную деятельность на посту министра!