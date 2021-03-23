В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека

11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 марта 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 2519 человек;

▪️летальних случаев - 333;

▪️выздоровели - 8044 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44647, методом ИФА - 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22500).

Отметим, что показатель летальности за сутки за вчера является антирекордом с начала пандемии в Украине. Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев по состоянию на 17 марта текущего года.

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Кроме этого он уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 565 732 человека;

🔺выздоровели - 1 268 886 человек;

🔺летальних случаев - 30 431;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7726035.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), Киеве (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.