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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав

За минувшие сутки, 22 марта, 10 904 человека были привиты от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 121 929 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.

Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Киев (1 030 прививок), а также Днепропетровская (960), Львовская (880) и Черкасская (840) области.

Как сообщалось, 21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.

Отметим, что за 20 марта 2021 года 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека, зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека

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Топ комментарии
+9
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9545
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23.03.2021 08:45
+3
Вже мовчить про 36,6.
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23.03.2021 08:49
+3
Так тож було про ціну за один доллар $
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23.03.2021 08:50
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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9545
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23.03.2021 08:45 Ответить
Вже мовчить про 36,6.
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23.03.2021 08:49 Ответить
Так тож було про ціну за один доллар $
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23.03.2021 08:50 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3418
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23.03.2021 09:01 Ответить
Хорошо, что вы понимаете, что Зе идёт на второй срок и выиграет выборы ещё раз
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23.03.2021 09:01 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9136
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23.03.2021 09:03 Ответить
ну, судя по картинке и не на один, а как минимум еще на 5 сроков, хотя это не предусмотрено конституцией, но что стоит ее переписать. на расее путен будет править пока не помрет, так что дурной пример - заразителен
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23.03.2021 09:06 Ответить
как и победит короно вирус бритой сисько- верим верим
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23.03.2021 09:31 Ответить
Любители мужских 'сисек' активизировались .
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23.03.2021 11:30 Ответить
В тюремній робі та на фоні гратів має бути.
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23.03.2021 10:38 Ответить
Препарат "Oxford-AstraZeneca" индийского производства называется "Ковишилд", а Кока-кола Украинского производства - Кока-кола. Странно?
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23.03.2021 08:55 Ответить
Мля, какой темп, какой размах!
Да Степанов с Зеоенски просто ракетные двигатели вакцинации Украины-еще чуть-чуть и будет 12 тыщ в день.
Куда той Америке или Израилю!
С такими темпами точно всех догоним и перегоним ... по смертям от ковида!
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23.03.2021 09:01 Ответить
Очень медленно. Вообще ни о чем
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23.03.2021 09:02 Ответить
Думаю что очередной
Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5002
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23.03.2021 09:06 Ответить
40 миллионов по 10 тысяч в день, лет через 10 может всех и провакцинируем...
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23.03.2021 09:26 Ответить
Та хоча б бажаючих.
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23.03.2021 09:34 Ответить
Ще трохи, і колективний імунітет забезпечено.
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23.03.2021 09:34 Ответить
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. Конец недели был 7 марта.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
Главный санитарный врач есть, а санитарной службы нет. Кем Ляшко руководит, за что он неплохие деньги получает?
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23.03.2021 09:37 Ответить
11000 * 365 = 4015000
40000000 / 4015000 = 9.9 років.
Я вітаю всіх "майстрів по ковіду"
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23.03.2021 10:11 Ответить
в США за неделю вакцинировали 7 млн..куда им до украинских"лидеров" по защите населения от вирусни?
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23.03.2021 11:46 Ответить
 
 