За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав
За минувшие сутки, 22 марта, 10 904 человека были привиты от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 121 929 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.
Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Киев (1 030 прививок), а также Днепропетровская (960), Львовская (880) и Черкасская (840) области.
Как сообщалось, 21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.
Отметим, что за 20 марта 2021 года 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.
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Да Степанов с Зеоенски просто ракетные двигатели вакцинации Украины-еще чуть-чуть и будет 12 тыщ в день.
Куда той Америке или Израилю!
С такими темпами точно всех догоним и перегоним ... по смертям от ковида!
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
Главный санитарный врач есть, а санитарной службы нет. Кем Ляшко руководит, за что он неплохие деньги получает?
40000000 / 4015000 = 9.9 років.
Я вітаю всіх "майстрів по ковіду"