В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 23 марта в мире зарегистрировали 405 372 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 038 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 124 300 249 случаев инфицирования, из них 405 372 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 735 346 человек, из них 7 038 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 100,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.
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Ротшильды крадутся...
А всего-то нужно мне
сделать что? - проснуться!
Кстати еще Ротшильды Крым и Донбасс захватили. Ох, совсем не там ты мировые заговоры ищешь. Как и пропутинская часть населения кацапстана... Совпадение?
Арестович (т.е. МО) заявил что разглашение информации о том кто сдал операцию против "вагнеровцев" являтся секретной, а её разглашение - уголовно наказуемым.
Юлька Мендель сказала что регулярные обстрелы и провокации со стороны подштанцев (т.е. гибель солдат и офицеров ВСУ) не являются препятствием для переговоров.
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Калифорния (как и Нью-Йорк) управляются сумасшедшими коммунистами, которые почему-то называют себя "демократами". Оба штата превращены в "чёрные дыры", откуда бежит население.