В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 марта в мире зарегистрировали 405 372 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 038 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 124 300 249 случаев инфицирования, из них 405 372 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 735 346 человек, из них 7 038 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 100,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.