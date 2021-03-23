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В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 марта в мире зарегистрировали 405 372 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 038 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 124 300 249 случаев инфицирования, из них 405 372 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 735 346 человек, из них 7 038 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 100,2 млн человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека, зафиксированы 11 476 случаев заражения, выздоровели 8044 человека

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.
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Топ комментарии
+1
В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн - Цензор.НЕТ 912
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23.03.2021 08:48
+1
Ужас какой.
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23.03.2021 08:55
+1
Да ваще. Спать не могу; всю ночь кислородные баллоны снятся.
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23.03.2021 09:07
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В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн - Цензор.НЕТ 912
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23.03.2021 08:48 Ответить
Ужас какой.
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23.03.2021 08:55 Ответить
Да ваще. Спать не могу; всю ночь кислородные баллоны снятся.
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23.03.2021 09:07 Ответить
К австралийцам в темноте
Ротшильды крадутся...

А всего-то нужно мне
сделать что? - проснуться!
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23.03.2021 10:03 Ответить
Подгорает ? Смотри-ка, они уже дважды попытались мировую ядерную войну начать с начала года. И стрельба по мирняку в Штатах опять началась. Коммуняки дорвались до власти.
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23.03.2021 10:34 Ответить
С чего ты взял? А, снова сам придумал...
Кстати еще Ротшильды Крым и Донбасс захватили. Ох, совсем не там ты мировые заговоры ищешь. Как и пропутинская часть населения кацапстана... Совпадение?
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23.03.2021 12:12 Ответить
Очень много совпадений, да.
Арестович (т.е. МО) заявил что разглашение информации о том кто сдал операцию против "вагнеровцев" являтся секретной, а её разглашение - уголовно наказуемым.
Юлька Мендель сказала что регулярные обстрелы и провокации со стороны подштанцев (т.е. гибель солдат и офицеров ВСУ) не являются препятствием для переговоров.
---
Калифорния (как и Нью-Йорк) управляются сумасшедшими коммунистами, которые почему-то называют себя "демократами". Оба штата превращены в "чёрные дыры", откуда бежит население.
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23.03.2021 12:42 Ответить
Я тебе малость сочувствовать начинаю: никак тебе не удаётся обвинить меня в "кацапизме", бедолага.
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23.03.2021 12:55 Ответить
Где ты увидело обвинения, чучело? Я просто отметил неприятное совпадение. Про обвинения это уже Ваши домыслы. Вы в этих делах непревзойденный мастер.
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23.03.2021 12:58 Ответить
Сынок, попей холодной водички. У тебя истерика.
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23.03.2021 13:00 Ответить
Из тебя врач - как из говна пуля. Найди себе девочку, с ней и играйся в больничку. Может, она и поверит, что ты что-то смыслишь в медицине.
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23.03.2021 13:11 Ответить
Когда, больным на всю голову китайским ублюдкам выставлят счет за гибель людей и уничтожение мировой экономики?
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23.03.2021 09:49 Ответить
я дико извиняюсь... но всё таки, куда пропали такие мирные болезни как грипп с осложнениями и ангина?
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23.03.2021 10:06 Ответить
Теперь все болячки - ковид. Иначе статистику не сложить. Трупов-то на улицах нет.
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23.03.2021 10:35 Ответить
А от сердечно-сосудистых заболеваний на улицах трупы есть?
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23.03.2021 13:12 Ответить
 
 