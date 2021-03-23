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вакцина (3777) Франция (3353) COVID-19 (18606)

На крупнейшей спортивной арене Франции откроют "вакцинодром", на котором смогут прививать до 10 тыс. человек еженедельно

На крупнейшей спортивной арене Франции откроют

На крупнейшей спортивной арене Франции "Стад де Франс", в северном пригороде Парижа, создадут крупный центр вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщил в Tвиттере глава муниципалитета Сен-Дени, где расположен стадион, Матье Анотен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Планируется, что масштабный центр COVID-вакцинации начнет деятельность в начале апреля, когда к стадиону будет возобновлен публичный доступ после закрытия арены в условиях карантина. Представитель местных властей отметил, что это будет настоящий "вакцинодром", способный обеспечить вакцинацию до 10 тыс. человек еженедельно.

В центре вакцинации на "Стад де Франс" будут работать 120 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав

По состоянию на 22 марта во Франции первую дозу вакцины против COVID-19 уже получили более 6,1 млн лиц; вторую - почти 2,5 млн. В стране сосредоточено более 1,1 млн доз вакцин для продолжения вакцинальной кампании.

Правительство страны планирует вакцинировать 30 млн населения до середины июня.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 124 300 249 случаев COVID-19, в частности 2 735 346  летальных, выздоровели 100,2 млн человек.
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Топ комментарии
+4
Сегодня в нашем лагере дискотека, пулемётчик Ганс прокрутит два новых диска.
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23.03.2021 09:24
+3
Во, дела! На Стад де Франс! Это что-то особо извращенное, как по мне. Неужто ничего более не нашлось? Но, как нагнетание истерии- вполне подходит!
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23.03.2021 09:15
+3
Стадион, так стадион!
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23.03.2021 09:18
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Во, дела! На Стад де Франс! Это что-то особо извращенное, как по мне. Неужто ничего более не нашлось? Но, как нагнетание истерии- вполне подходит!
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23.03.2021 09:15 Ответить
нужен эффект толпы ))) Как стадо баранов
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23.03.2021 10:19 Ответить
Стад де франс уверенно обходит Украину по прививкам)
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23.03.2021 09:16 Ответить
Стадион, так стадион!
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23.03.2021 09:18 Ответить
може щоденно? 10:7 це всього по 1,5 тищі в день. це мало, особливо для запланованих габаритів.
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23.03.2021 09:20 Ответить
Стопудово назву вкрали у найвеличнішого.
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23.03.2021 09:22 Ответить
Сегодня в нашем лагере дискотека, пулемётчик Ганс прокрутит два новых диска.
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23.03.2021 09:24 Ответить
Вакцинодурдом
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23.03.2021 09:27 Ответить
Ну чи вакцина допоможе то ще невідомо, а от розносити цю заразу почнуть тисячами.
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23.03.2021 09:34 Ответить
Як вони посміли, чемпіон по боротьбі з ковід Найсвітліший і він мешкає в Україні і тут все робиться краще і ранше.
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23.03.2021 09:35 Ответить
******** нет покоя.
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23.03.2021 09:36 Ответить
Ну что, Странник Виртуальный, ты, помнится радовался снижению числа смертей по сводкам воскресенья, когда я указывал на то, что после 17.03 не было дня со смертями ниже 266 (я смотрел сводки по субботу включительно, а ты уже нашел за воскресенье)?
Вот сенодняшняя с сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Latest News

March 23 (GMT)
Updates

11,476 new cases and 333 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

И сайт минфина,на который ты тогда ссылался подтверждает эту печальную информацию
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/

Новый абсолютный пик смертности от ковида в Украине.
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23.03.2021 10:16 Ответить
 
 