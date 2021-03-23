Вице-премьер Словакии Сулик подал в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V"

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") 22 марта подал в отставку из-за скандала, начавшегося в стране после закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.

"...Я выполняю обещанное и увольняюсь с должности министра экономики. Я делаю это потому, что ситуацию в словацком правительстве нужно срочно урегулировать", – написал он.

Сулик ожидает, что теперь в отставку подаст Матович.



"Если он также уходит в отставку, срок полномочий всех министров заканчивается. Мы готовы к перестройке правительства, включая смену премьер-министра", – добавил Сулик в видеообращении, которое цитирует Pravda.

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Как сообщалось, после закупки российской вакцины от коронавируса две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. В таком случае правительство Игоря Матовича потеряло бы большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, привело бы к досрочным выборам.

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Европейское агентство по лекарственным средствам ранее обратилось к странам ЕС с призывом не спешить с одобрением "Спутника V". Венгрия и Словакия уже одобрили вакцину.