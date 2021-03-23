Проект постановления об осуждении событий под Офисом Президента зарегистрирован на сайте ВР
На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован проект постановления об осуждении событий, которые произошли под зданием Офиса Президента вечером 20 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Проект постановления под номером 5295 зарегистрирован 22 марта.
Инициаторами данного постановления выступают 130 народных депутатов от фракции "Слуга народа".
В настоящее время текст документа отсутствует на сайте ВР, отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Пожалуйста, подождите...
Детский сад.
Для " озабоченности" существуют менты и суды.
А тратить мои деньги на имитацию деятельности ....
Это типа того что мне двери подожгли а сосед заяву пишет и возмущается а я молчу как терпила.
у зелі зараз все добре, і убені теж майже все добре,
і у депутатів теж все добре..
бюджети складені, бабло пиляється, не заважайте "працювати"...
міняти нічого не планується
ходять чутки що в Україну направлять групу фбр у справі коломойського
https://ibigdan.livejournal.com/26450065.html
Многие из тех, кто смотрел в понедельник вечером программу «Свобода слова» на телеканале ICTV, наверное, обратили внимание на одну «странную» деталь…
Выступавший первым замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что у полиции имеется множество видеозаписей беспорядков, произошедших возле ОП 20 марта во время протестной акции в поддержку Сергея Стерненко.
Эти видео, по его словам, сняты с разных сторон и по ним можно будет четко установить, кто именно бил стекла, поджигал вывеску, рисовал возмутительные рисунки.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80.html ПЕС ждет извинений от «параноика» Геращенко за обвинения в адрес Порошенко
Затем этот тезис Геращенко повторил, как минимум, еще раз или даже дважды.
Данное обстоятельство очень важно.
Потому что затем двое гостей студии, явно не сговариваясь, озвучили важный нюанс.
По их словам, немецкую свастику во время протестной акции, о которой упоминал, в том числе, Геращенко, никто из митингующих не рисовал!
Она появилась на стене возле входа в ОП позднее, после завершения акции…
При этом Геращенко не опроверг данные заявления и вообще никак них не отреагировал.
Не правда ли, странно?
Ну а коль скоро Геращенко неоднократно перед тем заявлял, что имеется множество видео с разных ракурсов, тогда, естественно, на них можно найти - кто и когда нарисовал ту злополучную свастику.
Соответственно, Геращенко обязан продемонстрировать записи момента, когда кто-то рисует эту свастику. Потому что в данном случае вопрос - принципиальный (кто на самом деле поджег Рейхстаг?)!
Ведь логичным является предположение, что если свастику нарисовали не митингующие, то тогда это сделали затем силовики - то есть, власть! С очевидной целью - как можно сильнее дискредитировать ту протестную акцию и принимавших в ней участие украинцев.
Ну а если так, то тогда окажутся правы те политики и эксперты, которые изначально утверждали, что акцию возле ОП 20 февраля могла устроить сама власть.
Например, об этом заявлял ранее политолог Дмитрий Корнейчук. Кстати, он как раз сегодня утром дал очередной пост в Фейсбуке на эту тему.
«А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?
Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать. Догадаются - замнут тему», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал политолог.
Так что Геращенко обязан предоставить видеозапись с моментом, когда на здании ОП рисуется свастика.
Видео - в студию!
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374267281660899335 3 мин
Проект про "нехорошо обрисовывать домик где сидит Вова" передан в ВР. Инициаторы - соратники тех кто сидит в разрисованном теремке, а должен просто сидеть
Оце так паливо! Навіщо у Зеленського свій охфіс підпалили?
Маю наступні варіанти:
Залякати Бубочку;
Роздерібанити з бюджету мільйони на чистку;
Підписати картинку "Порох готує путч!";
Не відставати від штурмовиків Гітлера, на кшталт підпалу Рейхстагу.
Ваш варіант...
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Заголовки рашаЗМІ "В Киеве под ОПУ националисты жгли файеры и бросали взрывпакеты."
Звідки в шапіто націоналісти? Ці маргінали більшовики - бій, руйнуй, круши. Ліваки, що не читали Донцова, Міхновського, Бандеру.
Ляльководи салютів цього добивались - кинути тінь на націоналістичний рух українців.
**
Українські ЗМІ: "Під ОПУ були провокатори і вандали"
А згадайте, до чого закликав Стерненко? Не чуєш - побачиш! Буде ТАКЕ!
Хіба дорогим салютом вони мали здивувати? Чому салютували не під його державним палацом?
Стерня і гопота домагались саме вандальської картинки. Він же не просив прибічників не трощити державні установи.
Сирожа і є призвідником вандалізму.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01VgoOYAUAUJQOeVRpgpG69s7AnLQ:1616486494727&q=The+%D0%92%D0%99%D0%9E&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLITsooM1_EyhWSkapwYdKFmRfmAQDYK9ssHAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7m7W6-cXvAhVRQEEAHSG4BFkQMTAAegQIBBAD The ВЙО
Я не п'ю каву, я люблю узвар, Дитинства присмак на душі,
Але в кав'ярнях ти узвар не знайдеш, ні!
Вдома ми як на чужині...
На нашім радіо не наші все пісні,
Не наша мова у кіні,
Країной правлять "джуди", "джорджі", москалі,
Вдома ми, як на чужині.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
На нашім чорноземі соя, або рапс П'ють соки рідної землі.
Нема в полях ні буряку, ні коноплі, Вдома ми, як на чужині...
Когось дратує в іншій мові наше "г", Мене це не обходить, ні!
Коли я чую "г" - я знаю, це своє,
Вдома ми, як на чужині...
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
Згинуть вороженьки, як роса на сонці,
І почне країна добре жить!
Запануєм, браття, ми в своїй сторонці, Але треба разом щось робить!
Крадуть усі, бо країна Україна - і украв, Так ніби однокорінні.
Я саме через це у Стінга пісню взяв, Вдома ми, як на чужині,
Вдома ми, як на чужині,
Вдома ми, як на чужині...
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
Пам'ятаєте, в совку хотіли зробити сінокосарку, а вийшла ракета?
Так само і Беня з Аваковим хотіли майдан, а зробили як цапський свинарник.
Слава Богу, що порохоботи за 7 років гібридної війни навчились розрізняти штучні масовки тітушні від справжніх протестів проти режиму.
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Написи - це наочна демонстрація можливостей провокаторів, яких контролюють певні антиукраїнські сили
Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
слуги народа - падаль и мрази
А вот графити на здании - это огого какая угроза.
Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. И еще НЕДОВЕРИЕ общества. НЕДОВЕРИЕ! Лечить не симптомы, а болезнь - не устранять ее причины, а всего лишь временно снимать симптомы ..
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1773336556179372?__cft__[0]=AZW4Ent6YeGzdAGRUL62k9tRX_PDG_1RdIVl-HsB3ooEI48MQn7vStXomy_v1tFP6a7Y-y_ATXlp2_dE3r6APctfAeBuycW4WHehtb8kcuiPRGrK8bciY8z6ekAV5l8S-bU&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
333 летальных случая в Украине за сутки, вызванных коронавирусной инфекцией. Цифра продолжает расти. И это лишь те случаи, когда больной сдавал тест и он (результат теста) был положительным. То есть число можно легко умножать и мы не очень сильно ошибёмся.
Это означает, что Рада должна собраться на внеочередное заседание, Кабмин срочно должен переосмыслить свое отношение к проблеме, РНБО необходимо неотлагательно предпринять соответствующие шаги на пути к разрешению сложившейся ситуации. А у нас на вчерашнем эфире популярного ток-шоу, например, обсуждался вандализм на Банковой, во время которого НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ и это официальные данные.
Сотни (СОТНИ! С-О-Т-Н-И!) умерших в день! За сутки от вируса и пофигизма погибает больше, чем на фронте от пуль оккупанта за год! За два дня больше погибших, чем за три года в зоне проведения ООС. Какие н@%Yй граффити с матюками? Какие н@%Yй разбитые стекла? Что за странные приоритеты в этой стране?
Цим вони самі викривають, що з 20 березня усе біля ОП є кіно для лохів. Але ж лохторат проковтне.