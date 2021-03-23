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В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун

В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун

В Польше может быть введен полный локдаун, если эпидемическая ситуация и в дальнейшем будет ухудшаться, а суточное количество инфицированных COVID-19 превысит 30 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал главный советник премьер-министра Польши по вопросам пандемии COVID-19 Анджей Горбан, пишет Polsatnews.pl.

"Если мы пересечем отметку в 30 тыс. (за сутки), то нужно начать бояться и сделать все возможное, чтобы не пересечь эту отметку", - отметил Горбан.

По его словам, основной задачей является сохранение нормального функционирования службы здравоохранения, "которая работает на пределе своих возможностей". Если ситуация с количеством инфицированных будет ухудшаться, то в ближайшие дни в Польше будет введен полный локдаун. "Решение об этом может быть принято на этой неделе или в следующей. Мы близки к такому решению", - подчеркнул Горбан.

Он отметил, что сложная эпидемическая ситуация будет сохраняться в течение нескольких следующих недель. Она начнет улучшаться в конце апреля - начале мая.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Твиттере, что около 50% всех случаев инфицирования в Польше происходит с мест работы и призвал везде, где это возможно, переходить на дистанционный режим работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На крупнейшей спортивной арене Франции откроют "вакцинодром", на котором смогут прививать до 10 тыс. человек еженедельно

В течение последней недели суточное количество инфицированных COVID-19 в Польше достигало даже более 27 тыс. случаев.

С начала пандемии в стране COVID-19 инфицировалось более 2 млн человек, умерли около 50 тыс.

По состоянию на 22 марта совершено более 5 млн прививок, более 1 700 000 человек получили уже две дозы вакцины против коронавируса.

С 23 марта в Польше начинается запись на прививки людей в возрасте 60-64 года. На нулевом и первом этапе осуществлена вакцинация медицинского персонала, работников системы образования и лиц пожилого возраста.

С 20 марта по 9 апреля в Польше действует усиленный карантинный режим, предусматривающий дистанционное обучение учащихся всех классов в школах, закрытие торговых центров, гостиниц, театров, кинотеатров, филармоний, спортивных и развлекательных объектов, бассейнов и т.
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Топ комментарии
+6
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 4441
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23.03.2021 09:36
+6
"Доки всі не приймуть в себе експериментальну субстанцію, сидітимете в нескінченій червоній зоні"
Шантаж. Люди в заручниках. Але найгірше, що у більшості проявився Стокгольмський синдром.
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23.03.2021 09:37
+4
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 8466
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23.03.2021 09:47
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В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 4441
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23.03.2021 09:36 Ответить
"Доки всі не приймуть в себе експериментальну субстанцію, сидітимете в нескінченій червоній зоні"
Шантаж. Люди в заручниках. Але найгірше, що у більшості проявився Стокгольмський синдром.
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23.03.2021 09:37 Ответить
Они и после всеобщей вакцинации ограничения не снимут. Максимум послабления будут. Им локдауны вводить, что два пальца об асфальт. А дрянь эту из организма уже не вытянешь. Обувать лохов будут и дальше.
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23.03.2021 09:55 Ответить
З ковідними паспортами буде більше можливостей.
Мені з Ізраїлю написали, що без того паспорту вже фактично з дома немає сенсу виходити: нікуди не пустять.
Але здоров'я дійсно не повернеш.
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23.03.2021 09:58 Ответить
Так шо, вакцинація до лампочки?
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23.03.2021 09:39 Ответить
Зеля так и знал, что до лампочки, по этому пророк оманский и забил на вакцинацию Оказывается владимир саныч внук бабы Ванги
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23.03.2021 09:40 Ответить
Люду України ..карантин -*до лампочки*(кац).!
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23.03.2021 09:42 Ответить
Это очень плохая новость! Мой офис в Сопоте давно на удаленке. Мой сменщик уже контракт продлил, по просьбе офиса. Мне тут тоже сидеть уже стало скучно и грустно, пора на работу, вроде как... Однако! Всё становится грустно и печально. И с каждым днем- ещё печальней.
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23.03.2021 09:41 Ответить
Боїшся ..що всю горілку *знищиш * ? ..
ПС ))) Що поробиш ..так у світі
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23.03.2021 09:44 Ответить
Боюсь что горилка меня уничтожит, ибо реально- скука и ничегонеделание. Это- до добра никого не доводило.
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23.03.2021 09:49 Ответить
Так знайди якесь хоббі .
..Заведи замість котів собаку ( або жінку )..і буде тобі *щастя *
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23.03.2021 09:55 Ответить
С хобби- тоже сложности. Ранее я копал, по Второй Мировой, всегда в районе Святогорска. Там теперь лучше не соваться, как ты понимаешь, можно нарваться на что-то свеженькое, легко. А вот котов- я попрошу не трогать!
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23.03.2021 10:00 Ответить
У него и так три жены и тридцать котов.
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23.03.2021 10:02 Ответить
Нет. Шесть первых и три вторых. И четыре дворовых.
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23.03.2021 10:09 Ответить
собака сегодня выгоднее всего
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23.03.2021 10:50 Ответить
Скоро на Белосарайку можно будет ездить.
Жить станет веселей.
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23.03.2021 10:01 Ответить
Та я туда постоянно езжу. Жуткое там уныние, по честному. А до конца мая ещё как-то надо дожить...
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23.03.2021 10:10 Ответить
Вот! Тетки в моем офисе крюинговом уж точно обалдели. Пока ИНФУ выжмешь из них- запаришься!
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23.03.2021 10:11 Ответить
Європа (окрім півночі) в лохдауні вже багато місяців, і що є сенс? В США в штатах з лохдауном (як-то Каліфорнія) ситуація нічим не краща, ніж в штатах з мінімальними обмеженнями (наприклад, Флорида).
Чомусь в скандинавських країнах з найм'якшими карантинами за підсумками 2020 року зафіксовано найменшу серед європейських країн надлишкову смертність.
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23.03.2021 09:45 Ответить
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 8466
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23.03.2021 09:47 Ответить
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 3829
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23.03.2021 09:47 Ответить
Обязательно надо локдаун.
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23.03.2021 09:49 Ответить
как показывает опыт, для того, чтобы стать единоличнымы олимпийскими лидерами в области низких показателей заболеваемости, нужно сделать тестирование максимально дорогим, а контроль статистики по тех, у кого таки хватает денёг на тесты привести в соответствие с офицально публикуемыми данными по смертности. так победим!
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23.03.2021 09:50 Ответить
Далой прививки!
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23.03.2021 09:50 Ответить
 
 