Кабмин должен вернуть полномочия, отжатые ОП, и вплотную заняться борьбой с пандемией, - журналистка

Кабинет Министров отдал свои полномочия по борьбе с COVID-19 Офису Президента, по сути сняв с себя ответственность за выполнение своих прямых обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели", об этом пишет журналистка Ирина Ведерникова.

По ее словам, ОПУ взял на себя задачу по координации всех участников, задействованных в организации предоставления помощи больным ковидом - ОГА, РГА, Минздрава, МОН, Минсоца, Минрегиона, Минфина, международных организаций и волонтеров.

"То есть не Кабмин - центральный орган исполнительной власти, утвержденный парламентом страны, взял на себя ответственность за борьбу с пандемией, а клерки-выскочки из ОПУ, назначенные президентом, лишь осваивающим букварь государственного управления. Но ведь проблема еще и в том, что премьер Шмыгаль легко принял условия ОПУ, по сути сняв с себя ответственность за выполнение своих прямых обязанностей. Поэтому с того момента все, что происходило в Кабмине, - только с оглядкой на то, что и как скажет Банковая", - отметила Ведерникова.

Журналистка подчеркивает, что "подкаблучный Кабмин вместо того чтобы создать единую стратегическую площадку с местным самоуправлением и согласовывать свои действия, под диктовку некомпетентной Банковой (на тот момент региональной политикой там занимался некто Сергей Трофимов) делает ставку на губернаторов (часто рандомно назначенных и абсолютно не чувствующих свои регионы) и олигархов".

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"В то же время премьер уже проводил аппаратные совещания по вопросам пандемии без участия мэров областных центров. При том, что основная финансовая и организационная нагрузка обрушилась на плечи местных властей, тогда еще имеющих ресурсы благодаря бюджетной децентрализации. Закупка аппаратов ИВЛ, масок, экипировки для врачей, доплаты им же и прочее - все на местах. На тот момент именно местное самоуправление реально удержало ситуацию. Что, однако, не исключало его политической позиции. ... Местное самоуправление прямо называет это свинством. Полная разбалансировка системы государственного управления налицо. Потому что так видит перетянувшая на себя управление страной Банковая", - добавила Ведерникова.

Журналистка заявила, что "премьер должен вернуть себе самоуважение, а Кабмин - полномочия, отжатые ОПУ".

"Иначе - ответственность президента за нарушение Конституции и позволение ОПУ подменить Кабмин. Клерков из ОПУ - за вмешательство в работу исполнительной ветви власти. Парламента - за проволочки с принятием необходимых законов. Кабмина и лично премьера - за невыполнение своих прямых обязанностей и отсутствие стратегии. За реформу без головы. За слабость и бездействие, за прогиб перед ОПУ. Уголовный кодекс ст. 135, ст. 367", - подытожила Ведерникова.

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