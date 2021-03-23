За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 32 человека, зафиксировано 1 050 новых случаев, среди заболевших 58 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 1050 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 154036).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, заболели 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет; 27 девочек от 1 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 32 летальных случая от вируса (всего 3114).

Кроме того за сутки были госпитализированы 104 пациента. Также 528 человек госпитализировали с подозрением на COVID.

В то же время 845 жителей столицы преодолели коронавирус (всего 102789).

Больше всего случаев заболевания обнаружили Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) в районах.

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