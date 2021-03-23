1 083 2
За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 32 человека, зафиксировано 1 050 новых случаев, среди заболевших 58 детей, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве зафиксировали 1050 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 154036).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, заболели 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет; 27 девочек от 1 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.
Также зафиксировано 32 летальных случая от вируса (всего 3114).
Кроме того за сутки были госпитализированы 104 пациента. Также 528 человек госпитализировали с подозрением на COVID.
В то же время 845 жителей столицы преодолели коронавирус (всего 102789).
Больше всего случаев заболевания обнаружили Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) в районах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий23.03.2021 10:12 Ответить Мне нравится 0
йОСИП
показать весь комментарий23.03.2021 10:13 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...