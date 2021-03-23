"Слуга народа" Заблоцкий: Мы ограничим сумму комиссии Visa и Mastercard до 0,2%
В апреле ожидается введения ограничений на сумму комиссии Visa и Mastercard.
Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время мы ограничим сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS терминалами. В ЕС такие правила давно введены, объем комиссии не может превышать 0,2%. У нас в среднем 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков", - отметил парламентарий.
По его словам, эти комиссии входят в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей.
"А как же свободный рынок? ЕС когда вводил ограничения объяснил все очень просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов. Ожидаю, что мы введем соответствующие ограничения уже в апреле", - подытожил нардеп.
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Ще один представник реформаторської діаспори
Забудьте о бесплатных картах,карточные переводы и прочее станут дороже.
Но трускавецкие экономизды это не учили
Урод о "слуг" забыл рассказать, что из-за таких мизерных комиссий в Европе масса комиссий, которые платит потребитель - владелец карточки. То есть всю недостающую выручку выдерут с нас, физлиц. Зато такие ,как лоббисты слуг розетка, эльдорадо и тп съэкономят пару процентов выручки.
В мене є картки привата голд і а-банка,
Приват голд, комісія при оплаті з картки і внесення на неї грошей - 0%, коли потрібно зняти тоді %, або розрахуватися кредитними грошима теж %
В Україні покупки завжди були без комісії. Зняття готівки до 1%, часто буває і 0% якщо по карті є абонплата або на раухнку є залишок коштів. Конвертація - сходу не скажу, але точно менше 4%.
Уже лет 10 как пора снизить комиссию.
Даже пополняя мобильный с Привата, комиссия выше чем 0.2. Болтуны.