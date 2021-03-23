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"Слуга народа" Заблоцкий: Мы ограничим сумму комиссии Visa и Mastercard до 0,2%

В апреле ожидается введения ограничений на сумму комиссии Visa и Mastercard.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время мы ограничим сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS терминалами. В ЕС такие правила давно введены, объем комиссии не может превышать 0,2%. У нас в среднем 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков", - отметил парламентарий.

По его словам, эти комиссии входят в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей.

"А как же свободный рынок? ЕС когда вводил ограничения объяснил все очень просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов. Ожидаю, что мы введем соответствующие ограничения уже в апреле", - подытожил нардеп.

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Топ комментарии
+7
если ты не в курсе, то лучше молчи. такой комиссии, как у нас нет нигде больше в мире. mastercard и visa , занося чемоданами в раду годами, паразитируют на ритейле. я конечно далек от мысли, что освободившиеся 4-5% прибыли сразу пустят на скидки. скорее выведут в офшеры тут же....
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23.03.2021 11:07
+5
Давно пора взять за жопу любителей заработать на ровном месте. А ведь эти паразиты убивают гривню, ничего не производя... Плохо "Капитал" читали в части , где речь идет о прибавочной стоимости!
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23.03.2021 10:20
+5
Стоит только немного копнуть и об этом "слуге" народа Заблоцком вылазит очень много интересного. Фактически - он узаконенный рекетир. Сначала он шантажировал табачников введением ограничений, потом игорный бизнесс, теперь шантажирует бизнесс пос терминалов, Интересно, сколько он запросил себе на карман, что бы у людей не было проблем и он заткнулся? Классных депутанов выбрали в ВР 73% дебилов. Просто обалденных профи.
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23.03.2021 10:30
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23.03.2021 10:19 Ответить
Давно пора взять за жопу любителей заработать на ровном месте. А ведь эти паразиты убивают гривню, ничего не производя... Плохо "Капитал" читали в части , где речь идет о прибавочной стоимости!
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23.03.2021 10:20 Ответить
посредники.. комиссия на комисии и комиссией погоняет, они хотят, чтобы мы содержали их банки
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23.03.2021 17:27 Ответить
зеленые идиоты. Везде, где они залазят все превращает в говно. Теперь они решили убить карточные взаиморасчеты. Привет черный нал.
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23.03.2021 10:23 Ответить
если ты не в курсе, то лучше молчи. такой комиссии, как у нас нет нигде больше в мире. mastercard и visa , занося чемоданами в раду годами, паразитируют на ритейле. я конечно далек от мысли, что освободившиеся 4-5% прибыли сразу пустят на скидки. скорее выведут в офшеры тут же....
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23.03.2021 11:07 Ответить
Ты бабушке своей рот закрывай. Неуемные аппетиты ритейлеров заради пары процентов выручки убьют нахер карточные системы, прибыль которых уменьшится процентов на 60. Никто не будет вкладываться в эти системы в Украине, высоко рискованной стране с такими нормами прибыли. Вы уже, сволочи, сколько раз пытались ограничить стоимость покупок беспошлинных с того же али экспресса? еле отбрыкались от ваших хотелок по ограничениям до 20 евро. Теперь решили на другом бабло поиметь. Я даже не спрашиваю - когда ж вы нажретесь, понятно что никогда. Но вы просто ******* до икоты, жлобье.
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23.03.2021 11:25 Ответить
Не пиши ересь. Давай определимся мы стимулируем экономику или mastercard? Кто то вообще знает, что банки берут еще за оренду терминала, у нас в городе это 400 грн. в месяц? Этого мало ,чтоб стимулировать POS терминалы? Ну и 3% обслуживание! У меня как у мелкооптового продавца наценки на некоторые группы 4-6%, теперь задумайся выгодно мне проводить через терминал данный товар, или мне выгоднее продать его за нал?
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23.03.2021 13:16 Ответить
Аренда оборудования,комиссия на обналичку,выслеживание объемов для фопов,еще много что сдерживает установку терминалов,крышеватель банковских аферистов гетьманович не даст вам снизить процент комиссии.
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23.03.2021 10:28 Ответить
Стоит только немного копнуть и об этом "слуге" народа Заблоцком вылазит очень много интересного. Фактически - он узаконенный рекетир. Сначала он шантажировал табачников введением ограничений, потом игорный бизнесс, теперь шантажирует бизнесс пос терминалов, Интересно, сколько он запросил себе на карман, что бы у людей не было проблем и он заткнулся? Классных депутанов выбрали в ВР 73% дебилов. Просто обалденных профи.
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23.03.2021 10:30 Ответить
Ты банкир? Чего так распереживался?
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23.03.2021 10:34 Ответить
Він жопу лиже банкірам
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23.03.2021 12:06 Ответить
Скорее платно формирует гражданское мнение
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23.03.2021 13:19 Ответить
хороша новина я чере 2% комісії якраз і не ставив термінал, при середній націнці 20% комісія забирала б 10% доходу
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23.03.2021 10:30 Ответить
Ахаха, тепер банк вам подійме вартість аренди та обслуговування терміналу, а клієнтам вартість використання картки. А так новина гарна, безумовно. Для крупного рітейла, який віджав собі ці 1-2%. А пересічній та малий бізнес буде сплачувати більше.
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23.03.2021 11:59 Ответить
Значит,банки будут получать эти деньги другим образом.
Забудьте о бесплатных картах,карточные переводы и прочее станут дороже.
Но трускавецкие экономизды это не учили
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23.03.2021 10:37 Ответить
Ага, якраз. Скільки банки мають на ЗП на картку? А особисті картки і так не безкоштовні. І намагаються їх нав'язати при кожній нагоді.
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23.03.2021 12:00 Ответить
Я в 99% случаев пользуюсь карточными расчетами. Мне удобно, мне нравится. Я давно не ношу с собой нал. А теперь, если примут, боюсь, что придется.
Урод о "слуг" забыл рассказать, что из-за таких мизерных комиссий в Европе масса комиссий, которые платит потребитель - владелец карточки. То есть всю недостающую выручку выдерут с нас, физлиц. Зато такие ,как лоббисты слуг розетка, эльдорадо и тп съэкономят пару процентов выручки.
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23.03.2021 10:51 Ответить
пример комиссий которые платит владелец карточки в Европе приведи
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23.03.2021 10:59 Ответить
Балабол він, так розпинається за банки, а толку ноль..
В мене є картки привата голд і а-банка,
Приват голд, комісія при оплаті з картки і внесення на неї грошей - 0%, коли потрібно зняти тоді %, або розрахуватися кредитними грошима теж %
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23.03.2021 12:11 Ответить
Зачем писать бред, если на владеешь вопросом? Нет в Европе никаких дополнительных комиссий.
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23.03.2021 11:03 Ответить
эт точно. там тебе карточку чуть ли не насильно втюхивают с огромным лимитом.
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23.03.2021 11:09 Ответить
Конечно впихивают Как и у нас, практически навязывают. И о чем это говорит? Мозг включаем)) если есть))
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23.03.2021 11:27 Ответить
Латвійський банк - комісія з власника карти 0.5% з кожної покупки, але не менше 20 євроцентів. Якщо списання не у валюті карти, конвертація - 4.3%. 1.5% за зняття готівки, але не менше 5 євро.
В Україні покупки завжди були без комісії. Зняття готівки до 1%, часто буває і 0% якщо по карті є абонплата або на раухнку є залишок коштів. Конвертація - сходу не скажу, але точно менше 4%.
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23.03.2021 12:05 Ответить
Ну я не знаю откуда вы берёте эту фейковую информацию. У меня Swedbank (основной банк в странах прибалтики). Месячная плата за карту 32 цента, комиссий никаких нет, за снятие наличных 0,25% от суммы, превышающей 5000 €, тоесть до 5 тысяч никакой комиссии. При оплате другой валютой происходит конвертация по безналичному курсу без всяких комиссий. Безналичный курс всегда самый выгодный. Вот https://www.swedbank.ee/private/cards/cards/debit?language=RUS жмите кнопку прейскурант и ознакамливайтесь. Те цифры что вы привели совсем нереалистичны.
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23.03.2021 13:32 Ответить
Какую вы чушь несете!!!)))
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23.03.2021 11:25 Ответить
Ваше мнение очень важно для меня)) Оставайтесь на линии))
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23.03.2021 11:29 Ответить
Высокий % был установлен, для финансовой возможности создания инфраструктуры, покупки банкоматов ...
Уже лет 10 как пора снизить комиссию.
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23.03.2021 11:07 Ответить
А уже украденое кто вернет?
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23.03.2021 11:20 Ответить
Ну да. Мы ж тут темные)) Совсем нигде не бываем, не берем ничего и не пользуемся. Пиши еще)) Это так забавно..
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23.03.2021 11:26 Ответить
Ну теперь народ заживёт!Цены во всех маркетах просто рухнут!
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23.03.2021 12:04 Ответить
Ставте лайк, якщо вірите що зниження комісії банка потягне зниження ціни товару на цю ж суму.
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23.03.2021 12:07 Ответить
В ЕС розничный оборот измеряется совсем другими суммами, там и 0,2% комиссии - не мало. У нас же надо не перестараться в снижении комиссии, иначе, если банкам станет не выгодно - не будет и pos-терминалов. Сомневаюсь, что "слуги" способны наперёд просчитать предполагаемый эффект - они же популисты, после них хоть трава не расти.
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23.03.2021 13:40 Ответить
есть террминалы опухшие барыги-хочет со 100 грн 20грн..та спс идешь лесом я как то в прошлом году чуть не разбил его в атб))а в траше там там комиссия 1грн или 2..
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23.03.2021 13:52 Ответить
"Зачем говорить о еде, если все равно не будешь с ней делиться?" Ничего они не ограничат, не выгодно такой "кусок" прикрывать. Лучше бы поговорили о комиссии в ПБ, с 4кусков за оплату, почти 100грн расходится на комиссию по мелочам. При чем не у всех такая шляпа.
Даже пополняя мобильный с Привата, комиссия выше чем 0.2. Болтуны.
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23.03.2021 14:42 Ответить
зелёные гниды кормят обещаниями ...
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23.03.2021 15:02 Ответить
Хорошо.
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23.03.2021 17:09 Ответить
 
 