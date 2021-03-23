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Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов

Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов

Гражданина России - водителя дипломата консульства РФ в Страсбурге, заподозрили в систематической перепродаже краденых велосипедов, дело расследует полиция.

Об этом пишет местная редакция France Bleu, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

40-летнего россиянина заподозрили в том, что он сбывал краденые велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin.

Речь идет об около 300 велосипедов, часто электровелосипедов, общей стоимостью до 100 000 евро.

Расследование началось в начале февраля 2021 года, вскоре после того, как украли велосипед бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля - он привязал его на улице рядом с входом в представительство Франции в Совете Европы.

За несколько дней Фонтанель нашел свой велосипед среди объявлений на Leboncoin, где его продавали за полцены, и сообщил об авторе объявления полиции. "Продавец" оказался водителем российского дипломата.

Россиянина задержали, но вскоре отпустили. Но когда следователи снова захотели с ним пообщаться, его работодатель (очевидно, имеется в виду дипломат) ответил, что мужчина уехал в Россию из-за проблем со здоровьем.

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После этого его объявили в розыск.

В консульстве РФ заявили, что не будут никак комментировать дело из соображений защиты персональных данных.

Расследованием занимаются правоохранители департамента Нижний Рейн.
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Топ комментарии
+46
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Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 8523
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23.03.2021 10:31
+23
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 6925
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23.03.2021 10:25
+14
не унитазы, так велосипеды, орки
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23.03.2021 10:41
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Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 6925
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23.03.2021 10:25 Ответить
А могли бы объявить подозрение в краже 300 унитазов
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23.03.2021 10:37 Ответить
Разьехались шпили рассматривать?
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23.03.2021 10:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x8bLtT63FYM
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23.03.2021 10:28 Ответить
.
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 8523
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23.03.2021 10:31 Ответить
Игорь Изинский

скрепы не пропьёш!
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23.03.2021 10:32 Ответить
Так этож дед его,"который ваевал"!
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23.03.2021 10:33 Ответить
Это Берлин 1945 год.
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23.03.2021 12:42 Ответить
И?

Всё те же освободители европ от материальных ценностей и прочих велосипедов.

Свежее напоминание о сущности руссских,

а то памятник педофилу у Бранденбургских ворот уже примелькался.
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23.03.2021 18:47 Ответить
все, кацап тю-тю. выпустили, теперь ищите ветра в поле.
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23.03.2021 10:33 Ответить
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 6115
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23.03.2021 10:33 Ответить
свинособаки є генетичними злодіями
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23.03.2021 10:35 Ответить
Та вже спіймали. І сам признався. Нормальна поведінка пересічного жителя країни де президент УБИВЦЯ
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23.03.2021 10:39 Ответить
не унитазы, так велосипеды, орки
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23.03.2021 10:41 Ответить
Это культурный паРашкинец - не унитазы воровал и продавал...
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23.03.2021 10:43 Ответить
Мелюзга: совсем не тот размах, что в посольстве РФ в Аргентине, где в служебном помещении посольства сотрудниками диппредставительства хранили пол-тонны чистейшего колумбийского кокаина. А сотрудник Генконсульстве РФ в Страсбурге украл всего лишь 300 велосипедов...
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23.03.2021 11:37 Ответить
И не мелюзга вовсе , просто расширял поле деятельности. Одно другому не мешает
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23.03.2021 12:01 Ответить
надо его к нашим дипломатам, которые на границе спалились. Этот сразу видно,-хороший специалист
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23.03.2021 10:47 Ответить
Подрабатывал в свободное от службы родине время, одновременно причиняя ущерб проклятым буржуям. Родина его не забудет. Потребует долю от проданных велосипедов.
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23.03.2021 10:47 Ответить
рф думает с Китаем они замутят ..хаха китайцы первыми Сибирь рвать будут на запчасти
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23.03.2021 10:52 Ответить
никаких запчастей - просто вернут свои территории
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23.03.2021 12:03 Ответить
кацап він і у Африці кацап
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23.03.2021 10:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6CmWSk-FQ
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23.03.2021 10:56 Ответить
300 велосипедов украли, а копы зашевелились только после заявления заммэра.
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23.03.2021 11:23 Ответить
хорошая прибавка к пенсии. купит своей бабе сапоги )
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23.03.2021 11:30 Ответить
40-летнего россиянина заподозрили в том, что он сбывал краденые велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin. Источник: https://censor.net/ru/n3254983

ДЕ КАЦАПИ ТАМ І КРИМІНАЛ, ПО ІНШОМУ ВОНИ НЕ ВМІЮТЬ ЖИТИ
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23.03.2021 12:10 Ответить
Кацапо-дипломаты начинали с лампочек и туалетной бумаги, уже велосипеды - прогресс!
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23.03.2021 12:30 Ответить
У так назьіваемьіх русских - вороство в крови.
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23.03.2021 12:53 Ответить
"Раша" у всій своїй красі. Сповна, як кажуть!
На Донбасі вже металобрухт закінчився.
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23.03.2021 15:40 Ответить
Лапотный скрепоносец...
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23.03.2021 16:52 Ответить
пока заммэра не обокрали - не пошевелились.
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23.03.2021 17:08 Ответить
 
 