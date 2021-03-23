Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом, отметив, что ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Китае.

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"С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул он, отметив, что если и когда Брюссель сочтёт возможным "устранить эту аномалию", то РФ будет готова к этому на основе равноправия и баланса интересов.

По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".

"А санкции - это один из видов этих правил", - добавил Лавров.

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Как известно, Евросоюз, США и другие станы ввели санкции против РФ после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американо-российские отношения ждут "трудные дни" из-за того, что у стран есть разногласия по важным вопросам.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал "Ага. Да, считаю". Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".

Путин также предложил президенту США провести дискуссию в онлайн-формате. Байден заявил, что они с Путиным поговорят "в какой-то момент". В МИД России сообщили, что США отказались от открытой дискуссии двух президентов.