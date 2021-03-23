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Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала"

Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом, отметив, что ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Китае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия превращается в тоталитарное государство и продолжает удаляться от Европы, - Боррель

"С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул он, отметив, что если и когда Брюссель сочтёт возможным "устранить эту аномалию", то РФ будет готова к этому на основе равноправия и баланса интересов.

По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".

"А санкции - это один из видов этих правил", - добавил Лавров.

Также читайте: США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан

Как известно, Евросоюз, США и другие станы ввели санкции против РФ после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американо-российские отношения ждут "трудные дни" из-за того, что у стран есть разногласия по важным вопросам.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал "Ага. Да, считаю". Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".

Путин также предложил президенту США провести дискуссию в онлайн-формате. Байден заявил, что они с Путиным поговорят "в какой-то момент". В МИД России сообщили, что США отказались от открытой дискуссии двух президентов.
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Топ комментарии
+21
ВСПОМНИЛА, ПРОДАЖНАЯ ЛОШАДЬ, О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ... Так вас же, гопников, за вопиющее нарушение этого права и наказала Европа санкциями. Но выводы у неонацистов с точностью до наоборот!
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23.03.2021 10:47
+15
Чому у вас покидьків усі винні? Чи не тому що ви справжні покидьки?
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23.03.2021 10:42
+14
Доигралась шпана в геополитику.......
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23.03.2021 10:42
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Правила форума Совет форумчан
а ******* хіба розірвали... дивно
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23.03.2021 10:41 Ответить
Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала" - Цензор.НЕТ 7421
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23.03.2021 10:45 Ответить
Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала" - Цензор.НЕТ 9962
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23.03.2021 10:45 Ответить
у нас в школі по такій карті вчили
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23.03.2021 10:49 Ответить
На тебе платочек печальная лошадь, вытри слезы!
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23.03.2021 10:41 Ответить
лошадка, сегодня в ударе видать свежая партия овса из Аргентины пришла!
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23.03.2021 11:15 Ответить
Ну так объявляйте войну загнивающему западу! Или слабо и не за это деды воевали шоб могли повторить?
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23.03.2021 10:42 Ответить
Чому у вас покидьків усі винні? Чи не тому що ви справжні покидьки?
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23.03.2021 10:42 Ответить
А как же Северный поток ?

Лавров врет не мигая
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23.03.2021 10:42 Ответить
интересно расиянская илита заберет своих деток с учебных заведение Европ, продаст свою недвижимость и бизнес..

ну так сказать ответные санкции введет?)
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23.03.2021 10:42 Ответить
Доигралась шпана в геополитику.......
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23.03.2021 10:42 Ответить
ну так не сиделось на жопе ровно... думали разбагатеют... потрясут всех мощью .. оказалось потрясли мощами
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23.03.2021 10:50 Ответить
ага, один Кузя чего стоит
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23.03.2021 11:42 Ответить
Всех русских выгнать из ЕС......и всё наладится))
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23.03.2021 10:44 Ответить
ВСПОМНИЛА, ПРОДАЖНАЯ ЛОШАДЬ, О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ... Так вас же, гопников, за вопиющее нарушение этого права и наказала Европа санкциями. Но выводы у неонацистов с точностью до наоборот!
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23.03.2021 10:47 Ответить
да она давно свое отскакала.. пора подковы сдирать и на шкуродерню .. а оно все пытается взбрыкнуть а получается только слегка заржать и пукнуть
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23.03.2021 18:40 Ответить
мозахистьі обвиняют других в своих страданиях. шикарно!
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23.03.2021 10:47 Ответить
там еще есть и северная корея, ваш друг.
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23.03.2021 10:52 Ответить
ну шо эт такое гейропа не хочет лизать задницу кацапов как же так дак нахрена ты на....й посла послал?
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23.03.2021 10:52 Ответить
На суде, Чикатилло заявил что всем виноваты не он, а именно его жертвы. Им не надо было провоцировать его самим своим существованием. Да еще и взглядами на жизнь, не такими как у него...
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23.03.2021 10:54 Ответить
"Китай - добрий сусід". Ну-ну. Дійсно добрих сусідів ви обплювали.
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23.03.2021 10:55 Ответить
Китай и так их уже оккупировал. Теперь осталось только на юани перейти и лучше будет если разрез глаз увеличить и прищуриваться. Тогда глядишь и за своего сойдешь
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23.03.2021 10:55 Ответить
Дебил, бл..дь!
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23.03.2021 10:56 Ответить
и слишком поздно это сделали, иметь хорошые отношение с убйцами не считаеться хорошим поводком.
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23.03.2021 10:58 Ответить
пісєц всєму міру на калєнях припалзєті
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23.03.2021 11:02 Ответить
Ай-я-яй,какой нехороший Запад, не разрешает людоеду убивать людей и перекраивать границы ! Ватные пдрсы, будете удушены а-ля сссссссср
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23.03.2021 11:08 Ответить
Ані деб*ли мля, ска діпламатію падменяют, іскуства утрачіваєтса, Расіюшку нє уважают!
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23.03.2021 11:10 Ответить
Не ужели на россии нет кадров, если они Лаврова из нафталина достали?
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23.03.2021 11:33 Ответить
Интересно, что будет говорить лошадиная морда после падения диктатуры? 🥴
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23.03.2021 11:53 Ответить
Help, help....
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23.03.2021 11:55 Ответить
У Рашистов отношения только с ******** (близкие, интимные, оральные, педофилические, анальные...). ЕС ей не нужна.
В принципе и Раша нах никому не нужна
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23.03.2021 11:54 Ответить
Против РФ необходима международная коалиция для организации экономической изоляции с ЕС.США,Канада,Австралия, и с другими цивилизованными странамии и с теми которые к этому стремятся.Да и Китаю,который будет создавать видимость нейтральности, это тоже будет на руку. Империя зла однозначно рухнет.Надо этот процесс распада ускорять.Человечеству от этого будет лучше и значительно снизится потенциал войн и не обоснованных смертей.
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23.03.2021 11:56 Ответить
Европа наклала в штаны России. Возмутительно!
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23.03.2021 12:15 Ответить
И в подъезде насцала...
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26.03.2021 22:05 Ответить
Интересно.. Связано ли это с движением 2 танковых колонн, через Гродно?
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23.03.2021 12:58 Ответить
Только у такой туповатой и недалекой нации, как московиты, даже чиновники высшего уровня, и те не стесняются демонстрировать синдром мужа-алкоголика, дебошира, который не понимает или притворяется, что не понимает, почему от него ушла жена.
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23.03.2021 13:07 Ответить
грустная лошадь права...скоро и Зимбабве посчитает токсичным иметь дело с РФ и тогда останется в партнёрах только Китай и КНДР...Вот только Грустная лошадь не упомянула,в качестве ЧЕГО Россия будет у Китая в их тандеме..
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23.03.2021 13:57 Ответить
стара кляча разом з ху.йлом клюнули на Китай, це добре.
все йде по плану піднебесної, тепер цивілізованому світу лишається лише підштовхувати кремлядей в обійми "східному партнеру" до повного неповернення....... .
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23.03.2021 14:36 Ответить
Кацапские скоты в своем репертуаре. Посыл такой... Мы хотим делать то, что считаем нужным, сопровождая это желание циничным враньем, убийством несолгасных, и делать это нам нужно не только у себя в параше, а и в соседних странах, ну... мы так видим. И мы уверены, что это вас (Европу и Америку) не касается. И поэтому не понятно, почему вы не хлопаете нам в ладоши. Если Вы возмущены нашими действиями, тогда наша параша расценивает ваше поведение как враждебное, русофобское. Вы вот так взяли и уничтожили, своими еврогейскими руками, все наилучшее в отношениях, которые мы так старанно выстаивали все эти годы. И если вы не извинитесь, проклятые пиндосы и леберасты, то мы будем дружить с Китаем.
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23.03.2021 15:54 Ответить
мерзкая харя своего еще получит
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23.03.2021 17:55 Ответить
 
 