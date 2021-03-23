Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне находятся 9 регионов, в "желтой" - лишь Херсонщина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 марта в "красной" зоне находятся 9 регионов, сегодня туда попала Львовщина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в "красную" зону перешла Львовская область, там в течение последних дней превышен уровень госпитализаций (65,2 при норме 60).

Сейчас в "красной" зоне находится город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Херсонская область по-прежнему находится в "желтой" зоне.

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