Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне находятся 9 регионов, в "желтой" - лишь Херсонщина. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 23 марта в "красной" зоне находятся 9 регионов, сегодня туда попала Львовщина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в "красную" зону перешла Львовская область, там в течение последних дней превышен уровень госпитализаций (65,2 при норме 60).
Сейчас в "красной" зоне находится город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
В "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Херсонская область по-прежнему находится в "желтой" зоне.
Пожалуйста, подождите...
Чому зараз варто вірити їх казкам про вакцинацію?
11 березня 2020 року Гебрейсус сказав: "Ситуація, що складається у світі, МОЖЕ БУТИ ОХАРАКТЕРИЗОВАНА як пандемія".
От саме цим, що більшість "не знає тонкощі", політики вміло і користуються.
Епідемії не може бути без перевищення встановленого епідеміологічного рівня. Зазвичай, це 5% людей, що хворіють одночасно.
Які тут ще тонкощі потрібно знати? Все зрозуміло написано. Я не епідеміолог не вірусолог, але навіть я знаю що для різних видів вірусів епід поріг різний. І залежить він від ступеню розповсюдження вірусу. перебігу захворюваності і летальності. Для прикладу вірус ***** має летальність 50%. Тоді по вашрму поки не вмре 2,5% укранців, а це 1 млн. людей, епідемію ***** оголошувати не можна?
"Тоді по вашрму поки не вмре 2,5% укранців"
Для тебе новиною буде те, що кожного дня помирає 1600-1800 українців, що з ковідом що без нього? Люди смертні, люди помирають. Тебе чомусь в 2018 році не хвилювало, що від респіраторних хвороб померло 13000 українців, бо епідемія не була оголошена. Тупе лицемірство. Чи лицемірна тупість.
Люди хворіють давно відомими хворобами, але багатьом пишуть ковід, щоб створити видимість "пандемії".
"І ми навіть досі не знаємо, чи прошли ми вже половину шляху, чи знаходимося лише на його початку."
Ви бездумно, як папуга, повторюєте казки із засобів масової дезінформації.
якось по..уй,у що ти збираєшся вірити..
.Дивись статистику Британії,де 50 відсотків провакциновано
Це тобі в телевізорі сказали? Які ще казки розповіли?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Все, що вище, - це прямий результат недолугих та злочинних дій конкретних людей. Політиків, чиновників і подекуди медиків, які бездумно виконують видані зверху експериментальні вбивчі протоколи "лікування".
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
Як шведи досі вижили?
Тому краще порівняйте Швецію з Бельгією, Англією, Францією, Італією, Іспанією, і Навіть Німеччиною та Швейцарією.
Виключно у вигляді рекоментацій кажете? Саме тому напевно відбулося наступне "Норвезька поліція розпочала розслідування через святкування прем'єркою Ерною Солберг дня народження в порушення коронавірусних обмежень"
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/20/7121110/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/20/7121110/
Мене НЕ цікавлять казки журнашльондр, які відробляють гроші олігархів, яким в свою чергу вигідно, аби середній і малий бізнес було знищено.
Спирайтесь на факти, зокрема наукові факти.
Летальність коронавірусу не можна вирахувати правильно, бо цей показник залежить від хибних результатів фальшивих тестів, які знаходить вірус в пиві, кока-колі, машинному маслі, у фруктах та у кіз.
Тому найточнішим показником того, чи є епідемія, наскільки ефективні чи неефективні різні заходи, є надлишкова смертність. Це перевищення фактичної смертності над спрогнозованою за трендами минулих років.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/19/7113407/
Наведу, приклад. В певному будинку від ковіду померло двоє з двох людей, що там проживали. Чи це означає, що летальність ковіду 100%? Звичайно, ні.
"у них у першому півріччі 2020 року була найбільша смертність за останні 150 років."
Це ще треба перевірити. Сам цей факт може бути пояснено тим, що у будинках для літніх людей у квітні відбувся мор. Там померло 5000 старих через те, що персонал (що складається на 90% з мігрантів) не зміг виконувати нормально свої обов'язки в умовах ковідної істерії.
За підсумками усього 2020 року смертність в Швеції була така ж, як у 2018 році. Тоді яка пандемія була в 2018 році?